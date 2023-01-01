Blender: как сделать объект полупрозрачным – пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

3D-дизайнеры и художники, использующие Blender

Студенты или начинающие специалисты в области графического дизайна и анимации

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки работы с полупрозрачностью и материалами в 3D-графике Представьте, что вы создаёте сцену с элегантным стеклянным столом, но ваши объекты выглядят как непроницаемые пластиковые заготовки. Или, может быть, вам нужно визуализировать воду в аквариуме, но она получается похожей на голубой кубик? 🤔 Полупрозрачность — это тот волшебный ингредиент, который добавляет реализма и глубины вашим 3D-моделям. В этом пошаговом руководстве я расскажу, как именно сделать объекты полупрозрачными в Blender, от простых настроек до профессиональных трюков. Это проще, чем вы думаете, и результаты способны удивить даже вашего самого придирчивого заказчика!

Основы прозрачности объектов в Blender

Прежде чем погрузиться в настройки, важно понять, как Blender обрабатывает прозрачность. В основе всего лежит принцип взаимодействия света с объектом — насколько он пропускает, рассеивает или отражает лучи. В Blender это контролируется через материалы и их свойства.

Прозрачность в Blender может быть достигнута несколькими способами, но все они сводятся к двум основным подходам:

Настройка параметра Transparency (в Принципиальном шейдере или других материалах)

Использование Alpha-канала для контроля прозрачности

Важно понимать разницу между полной прозрачностью и полупрозрачностью. Полностью прозрачный объект (например, чистое стекло) пропускает свет практически без искажений, в то время как полупрозрачный (матовое стекло, тонированная вода) частично поглощает или рассеивает проходящий свет.

Тип материала Примеры в реальной жизни Уровень прозрачности Прозрачный Чистое стекло, вода 0.8-1.0 Полупрозрачный Матовое стекло, тонкая ткань 0.3-0.7 Транслюцентный Воск, кожа, листья 0.1-0.5

Перед настройкой прозрачности в Blender убедитесь, что вы работаете с рендером, поддерживающим эту функцию. Cycles — лучший выбор для реалистичных прозрачных материалов, хотя Eevee также имеет достойную поддержку при правильной настройке.

Николай Петров, 3D-дизайнер Когда я только начинал работать с Blender, один из первых серьезных проектов для клиента требовал создания бутылки с прозрачной жидкостью внутри. Я потратил почти целый день, пытаясь настроить материалы по интуиции — результат был ужасен. Стекло выглядело как пластик, жидкость просто не просвечивалась. Всё изменилось, когда я понял базовую основу прозрачности в Blender. Вместо хаотичной настройки слайдеров, я сначала разобрался с принципами работы прозрачности, IOR (индексом преломления) и настройками рендеринга. Оказалось, что дело было не только в параметрах материала, но и в настройках света и рендера. Я установил значение IOR для стекла на 1.45 (стандартное значение для стекла), добавил небольшую шероховатость 0.05 и правильно настроил прохождение света. Результат превзошел ожидания клиента, а я усвоил урок: понимание основ даёт гораздо лучший результат, чем случайное кликанье по настройкам.

Методы настройки полупрозрачности через материалы

Существует несколько способов достичь полупрозрачности в Blender, и выбор конкретного метода зависит от типа материала, который вы хотите создать. Рассмотрим основные подходы для разных рендеров и материалов. 🎨

Метод 1: Использование Principled BSDF (универсальный метод)

Выберите объект, который хотите сделать полупрозрачным Перейдите во вкладку Material Properties (значок сферы справа) Нажмите "New" для создания нового материала В редакторе нод найдите шейдер Principled BSDF Настройте параметр Transmission (значения от 0 до 1): 0.0 – полностью непрозрачный

0.5 – полупрозрачный

1.0 – максимально прозрачный При необходимости настройте параметр Roughness для контроля матовости

Метод 2: Использование Mix Shader для более точного контроля

Создайте новый материал для объекта В редакторе нод добавьте: Transparent BSDF (для прозрачной части)

Diffuse BSDF или Glossy BSDF (для видимой части)

Mix Shader (для комбинирования обоих шейдеров) Соедините оба шейдера с входами Mix Shader Настройте коэффициент Fac в Mix Shader для контроля баланса прозрачности

Тип эффекта Рекомендуемые узлы (nodes) Совместимость с рендерерами Стекло Principled BSDF (Transmission + IOR) Cycles, Eevee* Цветное стекло Principled BSDF + Color input Cycles, Eevee* Матовое стекло Principled BSDF (Transmission + Roughness) Cycles, Eevee с ограничениями Жидкости Principled BSDF + Volume Absorption Преимущественно Cycles

Для корректной работы в Eevee требуются дополнительные настройки в разделе Material Settings:

Включите опцию "Screen Space Reflections"

Активируйте "Refraction" в настройках материала

В настройках рендера Eevee установите Refraction Depth не менее 8

При работе с полупрозрачными материалами в Blender помните о важности порядка рендеринга объектов. Если у вас несколько прозрачных объектов, расположенных один за другим, может потребоваться дополнительная настройка альфа-бленда и сортировки прозрачности в настройках рендера.

Альфа-канал: ключ к полупрозрачности в Blender

Альфа-канал — это, пожалуй, самый гибкий и мощный инструмент для управления прозрачностью в Blender. Он представляет собой дополнительный канал изображения, определяющий уровень прозрачности для каждой точки текстуры или материала. Значение альфа-канала варьируется от 0 (полностью прозрачный) до 1 (полностью непрозрачный).

Вот основные способы использования альфа-канала для создания полупрозрачных объектов:

Прямое управление Alpha в Principled BSDF: Выберите объект и перейдите к его материалу

В шейдере Principled BSDF найдите параметр Alpha

Установите значение меньше 1 для создания полупрозрачности (0.5 даст 50% прозрачность) Использование текстур с альфа-каналом: Подготовьте текстуру с альфа-каналом (PNG, TIFF)

Добавьте ноду Image Texture и загрузите вашу текстуру

Соедините выход Alpha из Image Texture с входом Alpha в Principled BSDF Процедурное управление прозрачностью: Используйте процедурную текстуру (Noise, Gradient и т.д.)

Присоедините её к входу Alpha вашего шейдера

Добавьте Color Ramp между текстурой и входом Alpha для точной настройки

Анна Сорокина, технический аниматор Работая над анимационным проектом, я столкнулась с необходимостью создать сцену в лаборатории, где ученый наливает разноцветные жидкости в прозрачные пробирки. На первый взгляд, задача казалась простой — сделать стеклянные пробирки и цветные жидкости. Но когда я начала анимировать наполнение пробирок, возникла проблема: жидкость должна была постепенно заполнять пробирку, меняя уровень. Использование обычных настроек прозрачности не давало нужного эффекта. Решение пришло, когда я применила текстуру с анимированным альфа-каналом. Я создала простой градиент от черного к белому, который определял границу жидкости, и связала его с параметром Mix Shader, объединяющим две материальные ноды — для пустой пробирки и для жидкости. Затем я анимировала положение этого градиента по оси Z. Этот подход оказался не только визуально убедительным, но и технически эффективным — рендеринг происходил быстрее, чем при использовании симуляции жидкости, а контроль над анимацией был намного точнее. С тех пор управление прозрачностью через альфа-канал стало моим любимым инструментом для создания подобных эффектов.

При работе с альфа-каналом в Blender важно учитывать настройки рендера и материала:

Для Cycles: убедитесь, что в настройках материала для Blend Mode выбрано Alpha Blend, Alpha Clip или Alpha Hashed (зависит от желаемого эффекта)

Для Eevee: включите опцию Blend Mode "Alpha Blend" или "Alpha Clip" в настройках материала

Для более сложных прозрачных материалов может потребоваться настройка Shadow Mode, особенно если тени от полупрозрачных объектов выглядят некорректно

Один из мощных приемов — комбинирование альфа-канала с другими параметрами материала для создания сложных эффектов. Например, вы можете связать один и тот же альфа-канал с параметрами прозрачности и шероховатости, чтобы создать материал, который становится не только более прозрачным, но и более гладким в определенных областях.

Создание градиентной прозрачности для объектов

Градиентная прозрачность добавляет реализма многим материалам — от дыма и тумана до стеклянных поверхностей с переменной прозрачностью. В Blender существует несколько способов создать такой эффект, и все они базируются на принципе изменения значений прозрачности в зависимости от положения на объекте. 🌈

Рассмотрим основные методы создания градиентной прозрачности:

Использование Gradient Texture: Добавьте ноду Gradient Texture в редактор нод

Подключите ноду Texture Coordinate (обычно выход Generated) к входу Vector градиента

Добавьте ноду ColorRamp после градиента для точной настройки перехода

Соедините выход ColorRamp с параметром Alpha вашего шейдера Маппинг координат для управления направлением градиента: Вставьте ноду Mapping между Texture Coordinate и Gradient Texture

Используйте параметры Location, Rotation и Scale для точного позиционирования градиента

Поворачивайте координаты для изменения направления перехода прозрачности Использование весовых карт и вертексных групп: В режиме редактирования создайте Vertex Group или Weight Paint

В редакторе нод используйте Attribute node с именем вашей весовой группы

Подключите выход Attribute к Alpha-входу шейдера или через ColorRamp для контроля

Тип градиента Рекомендуемый подход Типичное применение Линейный Gradient Texture (Linear) Постепенное затухание, переходы материалов Радиальный Gradient Texture (Spherical) или Spherical Gradient Затухание к краям, эффект виньетки Произвольный Weight Paint + Attribute node Сложные органические формы, нерегулярные переходы

Для создания более сложных эффектов градиентной прозрачности вы можете комбинировать несколько текстур с помощью нод Mix или Math:

Смешивание градиента с шумом: добавьте ноду Noise Texture и смешайте её с Gradient для создания нерегулярного перехода прозрачности

добавьте ноду Noise Texture и смешайте её с Gradient для создания нерегулярного перехода прозрачности Маскирование области градиента: используйте ноду MixRGB в режиме "Multiply" для ограничения области применения градиента

используйте ноду MixRGB в режиме "Multiply" для ограничения области применения градиента Инвертирование градиента: добавьте ноду Invert для создания обратного перехода прозрачности

При работе с градиентной прозрачностью помните о настройках материала, особенно в рендере Eevee. Для корректного отображения полупрозрачности вам может потребоваться:

В настройках материала выбрать Blend Mode "Alpha Blend" или "Alpha Hashed"

Увеличить значение Alpha Clip Threshold, если используете Alpha Clip

В настройках рендера Eevee включить опцию "Screen Space Reflections" и активировать "Refraction"

Градиентная прозрачность особенно эффективна при создании эффектов вроде утреннего тумана, дыма, матового стекла с переходами или водной поверхности с изменяющейся глубиной. Экспериментируя с комбинациями разных текстур и масштабом их воздействия, можно добиться удивительно реалистичных результатов.

Советы по рендерингу полупрозрачных объектов в Blender

Создание красивой полупрозрачности — это лишь половина дела. Для получения реалистичного результата при рендеринге таких объектов необходимо учитывать ряд особенностей и соблюдать определённые правила. Следующие советы помогут сделать ваши полупрозрачные материалы более реалистичными и избежать распространённых проблем. 🔍

1. Выбор правильного рендера

Cycles — лучший выбор для физически корректной прозрачности с преломлениями и каустикой

— лучший выбор для физически корректной прозрачности с преломлениями и каустикой Eevee — быстрее, но требует дополнительных настроек для качественного отображения прозрачности:

— быстрее, но требует дополнительных настроек для качественного отображения прозрачности: Включите "Screen Space Refraction" в настройках рендера

Увеличьте Refraction Depth до 8-16 для сложных прозрачных сцен

2. Настройка порядка прозрачности (особенно важно для Eevee)

В Blend Mode выберите подходящий тип:

Alpha Blend — стандартный режим для большинства полупрозрачных материалов

— стандартный режим для большинства полупрозрачных материалов Alpha Hashed — лучше работает с градиентами прозрачности и множеством слоёв

— лучше работает с градиентами прозрачности и множеством слоёв Alpha Clip — для чётких границ между прозрачными и непрозрачными частями

— для чётких границ между прозрачными и непрозрачными частями Для сложных сцен с множеством прозрачных объектов используйте настройки Transparent Sort в рендере Eevee:

Distance — сортировка по расстоянию от камеры

Object Center — сортировка по центрам объектов (быстрее, но менее точно)

3. Оптимизация световых эффектов для прозрачных материалов

Добавьте источники света за прозрачными объектами для лучшего эффекта преломления

Для создания реалистичных каустик в Cycles:

Увеличьте значение Caustics Samples в настройках Light Paths

Включите опцию Caustics в настройках рендера

Для Eevee используйте блур-карты как альтернативу каустике:

Создайте текстуру, имитирующую каустику

Проецируйте её через источник света с помощью Light Probe

4. Оптимизация времени рендеринга прозрачных объектов

Установите оптимальное значение Max Bounces для Transparency в настройках Light Paths Cycles:

4-8 для обычных сцен

8-16 для сложных сцен с множеством прозрачных объектов

Используйте Denoising для устранения шума, особенно характерного для прозрачных материалов

Для сверхсложных сцен рассмотрите возможность рендеринга прозрачных объектов отдельно и композитинг в постобработке

5. Проблемы с черными тенями от прозрачных объектов

В настройках материала проверьте Shadow Mode:

Opaque — непрозрачные тени (по умолчанию)

None — без теней

Alpha Clip — для полупрозрачных теней с чёткими границами

Alpha Hashed — для мягких полупрозрачных теней

Для более реалистичных теней от прозрачных объектов в Cycles увеличьте количество Light Bounces

6. Практические советы для конкретных материалов

Стеклянные материалы: используйте правильные значения IOR (индекс преломления):

используйте правильные значения IOR (индекс преломления): Обычное стекло: 1.45-1.55

Хрусталь: 1.9-2.0

Дрогоценные камни: 1.8-2.4

Жидкости: комбинируйте Transmission с Volume Absorption для эффекта глубины

комбинируйте Transmission с Volume Absorption для эффекта глубины Тонкие материалы (ткань, бумага): используйте Translucent BSDF вместо прозрачности

Помните, что хорошая настройка освещения — ключ к убедительному отображению прозрачных материалов. Экспериментируйте с разными типами источников света, их позиционированием и интенсивностью для достижения наилучшего эффекта. Также стоит обратить внимание на окружение — прозрачные объекты отражают и преломляют его, поэтому качественный HDRI или детализированный фон значительно улучшат результат.