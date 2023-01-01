10 бесплатных ресурсов для обучения работе с графическим планшетом

Для кого эта статья:

Новички в цифровом искусстве, только начинающие знакомиться с графическими планшетами

Уже практикующие художники, ищущие возможности улучшения своих навыков

Люди с ограниченным бюджетом, заинтересованные в бесплатных ресурсах для обучения Купили графический планшет, но не знаете, с чего начать? 🎨 Дорогостоящие курсы — не единственный путь в мир цифрового искусства. Интернет предлагает впечатляющее количество бесплатных ресурсов, способных превратить новичка в уверенного цифрового художника. Мы отобрали 10 лучших бесплатных источников знаний, где профессионалы щедро делятся секретами работы с графическим планшетом — от базовых настроек до продвинутых техник рисования. Эти ресурсы подойдут как для тех, кто впервые взял стилус в руки, так и для художников, желающих расширить свой арсенал цифровых навыков.

Популярные YouTube-каналы для обучения цифровому рисованию

YouTube — настоящая сокровищница знаний для начинающих цифровых художников. Здесь можно найти тысячи часов обучающего контента от признанных мастеров диджитал-арта, причем совершенно бесплатно. Основное преимущество этой платформы — наглядность: вы видите весь процесс работы художника от начала до конца.

Вот пять каналов, заслуживающих особого внимания:

Proko — канал Стэна Прокопенко предлагает детальные уроки по анатомии, что крайне важно для рисования персонажей. Хотя основной фокус — традиционное искусство, многие техники легко переносятся в цифровой формат.

— канал Стэна Прокопенко предлагает детальные уроки по анатомии, что крайне важно для рисования персонажей. Хотя основной фокус — традиционное искусство, многие техники легко переносятся в цифровой формат. Aaron Rutten — специализируется на работе в Corel Painter, но его уроки по базовым принципам цифрового рисования универсальны для любого программного обеспечения.

— специализируется на работе в Corel Painter, но его уроки по базовым принципам цифрового рисования универсальны для любого программного обеспечения. FZDSCHOOL — канал Фенг Жу, легенды концепт-арта. Здесь можно найти уроки по созданию впечатляющих пейзажей и техник скоростного рисования.

— канал Фенг Жу, легенды концепт-арта. Здесь можно найти уроки по созданию впечатляющих пейзажей и техник скоростного рисования. Jazza — Джаред (Джазза) создает энергичные, информативные уроки с акцентом на мультяшный стиль и иллюстрации.

— Джаред (Джазза) создает энергичные, информативные уроки с акцентом на мультяшный стиль и иллюстрации. Sinix Design — продвинутые техники для тех, кто уже освоил основы. Особенно ценны его видео о текстурировании и стилизации.

Чтобы извлечь максимальную пользу из YouTube-уроков, рекомендую создать свой план обучения. Начните с базовых навыков, таких как настройка планшета и знакомство с инструментами, затем переходите к основам композиции и цвета, и только потом погружайтесь в специфические техники и стили.

Название канала Специализация Уровень сложности Программное обеспечение Proko Анатомия, фигура человека Начальный-продвинутый Универсальные принципы Aaron Rutten Основы цифрового рисования Начальный-средний Corel Painter, универсальные техники FZDSCHOOL Концепт-арт, пейзажи Средний-продвинутый Photoshop Jazza Иллюстрация, мультипликация Начальный-средний Разнообразное ПО Sinix Design Продвинутые техники, текстуры Средний-продвинутый Разнообразное ПО

Алексей Воронин, преподаватель цифрового искусства Помню, как начинал учить своих студентов работе с графическим планшетом. Многие приходили с нулевым опытом, даже не зная, как правильно держать стилус. Однажды я порекомендовал одной особенно неуверенной студентке, Марине, подписаться на канал Jazza для дополнительной практики. Через месяц она прислала мне свои работы — прогресс был невероятным. Оказалось, что формат видеоуроков на YouTube идеально дополнял наши занятия: она могла пересматривать сложные моменты, практиковаться в своем темпе. "Самое ценное, что я нашла в этих уроках — не техники, а уверенность, что и у профессионалов бывают ошибки, которые они исправляют", — сказала Марина. С тех пор я систематически включаю подборку YouTube-каналов в свою программу обучения, подбирая их под особенности каждого студента. Результаты говорят сами за себя — те, кто совмещает структурированное обучение с самостоятельным просмотром видеоуроков, прогрессируют значительно быстрее.

Образовательные платформы с бесплатными курсами по диджитал-арту

В отличие от YouTube, образовательные платформы предлагают более структурированный подход к обучению цифровому искусству. Здесь вы найдете полноценные курсы с логической последовательностью уроков, практическими заданиями и нередко — возможностью получить обратную связь.

Рассмотрим наиболее ценные ресурсы:

Udemy — хотя большинство курсов здесь платные, регулярно появляются бесплатные предложения. Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить их. Особого внимания заслуживают вводные курсы по Photoshop и Procreate.

— хотя большинство курсов здесь платные, регулярно появляются бесплатные предложения. Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить их. Особого внимания заслуживают вводные курсы по Photoshop и Procreate. Coursera — предлагает возможность бесплатного аудита курсов от ведущих университетов мира. Курсы "Fundamentals of Graphic Design" и "Introduction to Imagemaking" от CalArts особенно полезны для начинающих.

— предлагает возможность бесплатного аудита курсов от ведущих университетов мира. Курсы "Fundamentals of Graphic Design" и "Introduction to Imagemaking" от CalArts особенно полезны для начинающих. Skillshare — платформа предлагает бесплатный пробный период, в течение которого можно пройти множество курсов по цифровому рисованию. Фокус здесь делается на практические проекты.

— платформа предлагает бесплатный пробный период, в течение которого можно пройти множество курсов по цифровому рисованию. Фокус здесь делается на практические проекты. edX — еще одна платформа с курсами от престижных университетов, многие из которых можно проходить бесплатно (без получения сертификата).

— еще одна платформа с курсами от престижных университетов, многие из которых можно проходить бесплатно (без получения сертификата). CTRL+PAINT — специализированный ресурс с обширной библиотекой бесплатных уроков, фокусирующихся на цифровой живописи. Особенно ценны уроки по базовым художественным принципам.

Ключевое преимущество образовательных платформ — последовательность обучения. Вместо хаотичного просмотра разрозненных видео, вы получаете логичный путь от базовых концепций к более сложным техникам. Это особенно важно для новичков, которые могут потеряться в море информации.

Марина Светлова, digital-художник Когда я только начинала свой путь в цифровом искусстве, мой бюджет был крайне ограничен — едва хватило на самый базовый графический планшет Wacom. О платных курсах не могло быть и речи. Все изменилось, когда я наткнулась на бесплатную библиотеку CTRL+PAINT. Я методично проходила урок за уроком, выполняя все практические задания. Это было похоже на полноценное художественное образование, только бесплатно! Самым сложным для меня оказалось освоение перспективы и объемных форм. Я застряла на этом модуле почти на месяц. Но благодаря четкой структуре курса и возможности бесконечно пересматривать уроки, в конце концов, концепция "щелкнула" в моей голове. Спустя полгода такого самообучения я создала свои первые коммерческие иллюстрации, а через год уже работала фрилансером полный рабочий день. Сейчас, когда я сама иногда провожу мастер-классы, всегда рекомендую начинающим художникам не списывать со счетов бесплатные образовательные ресурсы — они могут стать настоящим трамплином в профессию.

Обучающие ресурсы от производителей графических планшетов

Ведущие производители графических планшетов предлагают собственные обучающие материалы, которые часто упускаются из виду, но представляют собой настоящую золотую жилу для начинающих. Эти ресурсы особенно ценны тем, что они специально разработаны под конкретные модели планшетов и их функциональные особенности.

Wacom — предлагает серию обучающих видео Wacom Tutorials на своем официальном сайте и YouTube-канале. Уроки охватывают как технические аспекты работы с планшетами (настройка, калибровка, использование кнопок), так и творческие техники от профессиональных художников.

— предлагает серию обучающих видео Wacom Tutorials на своем официальном сайте и YouTube-канале. Уроки охватывают как технические аспекты работы с планшетами (настройка, калибровка, использование кнопок), так и творческие техники от профессиональных художников. Huion — регулярно публикует обучающие материалы на своем сайте и в социальных сетях. Особенно полезны их руководства по настройке драйверов и использованию функциональных клавиш.

— регулярно публикует обучающие материалы на своем сайте и в социальных сетях. Особенно полезны их руководства по настройке драйверов и использованию функциональных клавиш. XP-Pen — предоставляет обширную базу знаний, включающую видеоуроки и PDF-гайды. Их раздел часто задаваемых вопросов также содержит много полезной информации для начинающих.

— предоставляет обширную базу знаний, включающую видеоуроки и PDF-гайды. Их раздел часто задаваемых вопросов также содержит много полезной информации для начинающих. Apple (для iPad) — хотя iPad технически не является графическим планшетом в традиционном понимании, Apple предлагает множество обучающих материалов по работе с Apple Pencil и приложениями для рисования, такими как Procreate.

Помимо официальных ресурсов, многие производители спонсируют известных художников, которые создают обучающий контент, демонстрирующий возможности конкретных моделей планшетов. Такие коллаборации часто результируют в высококачественные мастер-классы, доступные бесплатно.

Производитель Типы обучающих материалов Особые преимущества Где искать Wacom Видеоуроки, PDF-гайды, вебинары Материалы от ведущих профессионалов индустрии Официальный сайт, YouTube, раздел Learn Huion Видеоинструкции, FAQ, статьи Подробные руководства по настройке драйверов Раздел поддержки на официальном сайте XP-Pen Видеоуроки, руководства пользователя Четкие инструкции для разных операционных систем Сайт, YouTube-канал, раздел Support Apple (iPad) Видеодемонстрации, интерактивные руководства Интеграция с экосистемой Apple Apple Support, YouTube, Apple Books

Важно отметить, что обучающие материалы от производителей часто обновляются вместе с выходом новых моделей планшетов или обновлений драйверов. Поэтому регулярно проверяйте официальные каналы на наличие свежей информации — это поможет вам максимально эффективно использовать возможности вашего устройства. 🔍

Специализированные форумы и сообщества художников с уроками

Форумы и онлайн-сообщества художников представляют собой уникальную образовательную экосистему, где обучение происходит через взаимодействие с другими творческими людьми. В отличие от структурированных курсов, здесь вы получаете доступ к живому опыту, разнообразным мнениям и индивидуальной обратной связи.

Наиболее ценные ресурсы включают:

DeviantArt — крупнейший портал для художников с богатой секцией обучающих материалов. Многие профессионалы публикуют здесь подробные туториалы, от базовых до продвинутых техник.

— крупнейший портал для художников с богатой секцией обучающих материалов. Многие профессионалы публикуют здесь подробные туториалы, от базовых до продвинутых техник. ArtStation Learning — хотя основная платформа является платной, в бесплатном разделе регулярно появляются качественные уроки от топовых художников индустрии.

— хотя основная платформа является платной, в бесплатном разделе регулярно появляются качественные уроки от топовых художников индустрии. ConceptArt.org — форум с многолетней историей, ориентированный на концепт-художников. Содержит объемный архив обсуждений, критики и уроков.

— форум с многолетней историей, ориентированный на концепт-художников. Содержит объемный архив обсуждений, критики и уроков. Reddit-сообщества — субреддиты r/DigitalArt, r/DigitalPainting и r/ArtFundamentals предлагают еженедельные челленджи, обсуждения и ресурсы для обучения.

— субреддиты r/DigitalArt, r/DigitalPainting и r/ArtFundamentals предлагают еженедельные челленджи, обсуждения и ресурсы для обучения. Polycount — хотя основной фокус этого форума — 3D-моделирование, здесь можно найти множество материалов по текстурированию и 2D-концептам.

Особая ценность этих сообществ заключается в возможности получить критику своих работ от других художников. Это бесценный ресурс для роста, который сложно найти где-либо еще. Большинство этих платформ также проводят регулярные тематические конкурсы, участие в которых становится дополнительным стимулом для совершенствования навыков.

При участии в этих сообществах придерживайтесь нескольких правил для максимальной эффективности:

Перед публикацией вопроса используйте поиск — вероятно, эта тема уже обсуждалась

Публикуя работу для критики, четко указывайте, на чем вы хотели бы сфокусировать внимание (композиция, цвет, анатомия и т.д.)

Будьте открыты к критике, даже если она кажется жесткой — это ключ к росту

Сами участвуйте в критике работ других — это развивает аналитическое мышление

Регулярно участвуйте в челленджах и тематических заданиях — они выводят вас из зоны комфорта

Помимо обучения, эти сообщества часто становятся отправной точкой для профессиональных контактов. Многие художники находят своих первых клиентов или даже работу в студии именно благодаря активному участию в таких форумах. 🌟

Как выбрать подходящий бесплатный курс для вашего уровня

Изобилие бесплатных ресурсов может оказаться как благословением, так и проклятием. Без правильного подхода к выбору учебных материалов легко потеряться, потратить время на неподходящий контент или, что еще хуже, усвоить неверные техники. Вот стратегия, которая поможет выбрать именно те курсы, которые соответствуют вашему уровню и целям.

Первый шаг — честная самооценка своих текущих навыков:

Новичок: никогда не рисовали цифровым способом, только осваиваете графический планшет

никогда не рисовали цифровым способом, только осваиваете графический планшет Начинающий: понимаете базовые принципы работы с планшетом и программным обеспечением, но испытываете трудности с созданием цельных работ

понимаете базовые принципы работы с планшетом и программным обеспечением, но испытываете трудности с созданием цельных работ Средний уровень: уверенно создаете работы, но хотите улучшить конкретные аспекты (композицию, цвет, детализацию и т.д.)

уверенно создаете работы, но хотите улучшить конкретные аспекты (композицию, цвет, детализацию и т.д.) Продвинутый: ищете специфические техники или хотите освоить узкоспециализированные направления

Далее определите свои конкретные цели. Хотите ли вы рисовать персонажей? Пейзажи? Концепт-арт для игр? Комиксы? Каждое направление имеет свою специфику, и выбор курсов должен соответствовать вашим амбициям.

При оценке потенциального курса обращайте внимание на следующие критерии:

Дата создания — в сфере цифрового искусства технологии меняются быстро, курсы старше 3-5 лет могут содержать устаревшую информацию

— в сфере цифрового искусства технологии меняются быстро, курсы старше 3-5 лет могут содержать устаревшую информацию Предпосылки — хороший курс четко указывает, какие знания и навыки требуются для его прохождения

— хороший курс четко указывает, какие знания и навыки требуются для его прохождения Структура — логическая последовательность уроков, постепенное наращивание сложности

— логическая последовательность уроков, постепенное наращивание сложности Практические задания — без практики теория малоэффективна

— без практики теория малоэффективна Отзывы и результаты учеников — наглядное подтверждение эффективности методики

Помните, что даже самый лучший курс не даст результатов без регулярной практики. Я рекомендую придерживаться правила 80/20: 20% времени на изучение теории и просмотр уроков, 80% — на практическое применение полученных знаний.

Эффективная стратегия обучения часто включает комбинирование различных типов ресурсов. Например:

Структурированный курс на образовательной платформе для освоения основ

YouTube-туториалы для изучения специфических техник

Форумы и сообщества для получения обратной связи

Материалы от производителей планшетов для максимального использования возможностей вашего устройства

Наконец, не бойтесь экспериментировать и менять источники знаний. Если вы чувствуете, что курс не соответствует вашим ожиданиям или стиль преподавания не резонирует с вашим способом восприятия информации — переключитесь на другой ресурс. В мире бесплатного обучения вы не связаны обязательствами и можете свободно выбирать наиболее эффективные для вас методики. 🔄

Мир цифрового искусства открыт для каждого, кто готов учиться и практиковаться. Бесплатные ресурсы, представленные в этой статье, могут стать вашим трамплином в увлекательный мир диджитал-рисования. Помните — регулярная практика, критический анализ собственных работ и постоянное стремление к совершенствованию важнее любых курсов. Начните с малого, постепенно наращивайте сложность, участвуйте в сообществах и, самое главное, получайте удовольствие от процесса. Графический планшет — это просто инструмент, ваше творческое видение и настойчивость определят, насколько далеко вы продвинетесь в освоении цифрового искусства.

