ArtRage: реалистичный графический редактор для начинающих художников

Студенты и люди, рассматривающие графический дизайн как карьеру

Представьте себе программу, где цифровая кисть настолько реалистично смешивает краски, что вы почти ощущаете их текстуру под пальцами. Именно таким "магическим холстом" является ArtRage — графический редактор, который стирает грань между традиционным и цифровым искусством. Если вы всегда мечтали рисовать, но боялись испачкать комнату маслом, или искали способ перенести свои художественные навыки в цифровой формат без мучительного освоения сложных интерфейсов — эта статья даст вам все необходимые инструменты для старта в мире цифрового творчества с ArtRage. 🎨