Armory3D: мощный бесплатный игровой движок для Blender-разработчиков

Для кого эта статья:

Независимые разработчики игр и инди-студии

Студенты и начинающие специалисты в области геймдев

Пользователи Blender, интересующиеся разработкой игр Игровая индустрия постоянно трансформируется, и независимым разработчикам требуются доступные инструменты, не уступающие платным аналогам. Именно здесь на сцену выходит Armory3D — мощный открытый движок, интегрированный с Blender, способный перевернуть ваше представление о создании игр. Готовы ли вы погрузиться в мир, где сложное становится простым, а ограниченный бюджет больше не преграда для реализации амбициозных идей? 🚀 Давайте разберемся, почему тысячи разработчиков обратили внимание на этот инструмент и как вы можете использовать его потенциал по максимуму.

Что такое Armory3D: особенности и преимущества движка

Armory3D — это не просто еще один игровой движок. Это полноценная экосистема для разработки трехмерных игр и интерактивных приложений с открытым исходным кодом, тесно интегрированная с Blender. Главная особенность Armory3D в том, что он существует как надстройка (аддон) для Blender, позволяя разработчикам создавать и тестировать игры прямо в знакомом интерфейсе.

Движок написан на языке Haxe, что обеспечивает кросс-платформенную компиляцию проектов для Windows, macOS, Linux, Android, iOS, HTML5, WebAssembly и даже консолей. Это значит, что одну и ту же игру можно выпустить практически на любой современной платформе без переписывания кода.

Александр Петров, технический директор игровой студии После двух лет использования Unity наша небольшая студия столкнулась с ограничениями бесплатной версии и неготовностью переходить на платную подписку. Мы искали альтернативу и наткнулись на Armory3D. Переход занял около месяца, но результат превзошел ожидания. Благодаря интеграции с Blender, мы значительно ускорили цикл разработки — модели и анимации создаются и тестируются в одном интерфейсе. Наш первый проект, небольшой 3D-платформер, мы выпустили на PC и мобильные платформы без необходимости переписывания больших фрагментов кода. Самым большим открытием стала производительность — на слабых устройствах наша игра работает стабильнее, чем аналогичный проект на Unity.

Ключевые преимущества Armory3D:

Полная интеграция с Blender — создание контента, тестирование и сборка происходят в едином интерфейсе

— создание контента, тестирование и сборка происходят в едином интерфейсе Открытый исходный код — движок абсолютно бесплатный, без скрытых платежей или ограничений

— движок абсолютно бесплатный, без скрытых платежей или ограничений Физика на основе Bullet — мощная физическая система, способная обрабатывать сложные сцены

— мощная физическая система, способная обрабатывать сложные сцены Продвинутый рендеринг — поддержка PBR-материалов, глобального освещения, объемных эффектов

— поддержка PBR-материалов, глобального освещения, объемных эффектов Логический редактор — возможность программирования без написания кода через визуальные ноды

— возможность программирования без написания кода через визуальные ноды Кросс-платформенность — компиляция под основные платформы без переписывания кода

Функция Armory3D Unity Unreal Engine Интеграция с 3D-редактором Встроен в Blender Отдельная программа Отдельная программа Лицензия Открытый исходный код Платная подписка* Бесплатно с роялти Языки программирования Haxe, Logic Nodes C# C++, Blueprint Кросс-платформенность Высокая (10+ платформ) Высокая Средняя Порог вхождения Средний (требуется знание Blender) Низкий Высокий

*Для Unity действуют новые правила лицензирования с 2023 года

Несмотря на меньшую известность по сравнению с гигантами индустрии, Armory3D предлагает удивительное соотношение возможностей и доступности. Особенно это важно для инди-разработчиков, студентов и небольших студий, которым важна полная свобода в разработке без скрытых затрат. 💼

Установка и первые шаги в работе с Armory3D

Установка Armory3D отличается от процесса настройки большинства игровых движков, поскольку он работает как расширение для Blender. Это имеет свои преимущества, но может вызвать затруднения у новичков. Давайте разберем весь процесс пошагово.

Предварительные требования:

Установленный Blender версии 2.83 или выше (рекомендуется последняя стабильная версия)

SDK для языка Haxe (будет установлен автоматически, но можно установить вручную)

Достаточно свободного места на диске (~1 ГБ)

Графический процессор с поддержкой OpenGL 3.3 или выше

Процесс установки:

Запустите Blender и перейдите в Edit → Preferences → Add-ons Нажмите "Install" и выберите скачанный файл .zip с Armory3D Найдите Armory в списке аддонов и включите его, поставив галочку При первом запуске Armory предложит установить SDK — подтвердите установку Дождитесь завершения установки (может занять 5-10 минут)

После успешной установки в интерфейсе Blender появится новая вкладка Armory Player, а в меню Render добавится опция "Armory". Это означает, что движок готов к использованию. 🔧

Компонент Назначение Где найти в интерфейсе Armory Player Запуск и тестирование проекта Верхняя панель интерфейса Armory Project Manager Настройки проекта и сборки Properties → Render → Armory Project Logic Editor Визуальное программирование Editor Type → Armory Logic Editor Traits Назначение скриптов объектам Properties → Object → Armory Traits Material Properties Настройки материалов для игры Properties → Material → Armory Props

Создание первого проекта:

Запустите Blender и создайте новую сцену Перейдите в Render Properties и измените движок рендеринга на "Armory" В разделе Armory Project задайте имя проекта и путь для сохранения Добавьте в сцену примитивы (куб, сферу) и источник света Нажмите кнопку Play на панели Armory Player для тестирования

При первом запуске проекта может потребоваться некоторое время на компиляцию шейдеров и подготовку ресурсов. Это нормально и происходит только при первом запуске или после значительных изменений.

Чтобы сделать этот простой объект интерактивным:

Выберите объект в сцене Перейдите в Properties → Object → Armory Traits Нажмите "+" и выберите "Add New" В появившемся редакторе создайте простую логику (например, вращение объекта) Запустите проект снова, чтобы увидеть изменения

Этот простой пример демонстрирует базовый рабочий процесс в Armory3D — от создания сцены до добавления интерактивности. По мере освоения движка вы сможете создавать более сложные проекты с продвинутой логикой и визуальными эффектами. 🎮

Создание игровых проектов в Armory3D: от идеи до готовой игры

Разработка игры в Armory3D следует логичному пути от концепции до финального продукта. Благодаря интеграции с Blender, многие этапы производства становятся более эффективными и требуют меньше переключений между программами. Рассмотрим основные этапы создания полноценного игрового проекта в этом движке.

Мария Иванова, независимый разработчик игр Я начала работу над своей первой игрой — атмосферной головоломкой с элементами хоррора — имея за плечами только опыт 3D-моделирования в Blender. Когда встал вопрос о выборе движка, Unity и Unreal казались слишком сложными для одиночного разработчика. Armory3D позволил мне оставаться в знакомой среде Blender и постепенно добавлять интерактивность. Особенно полезной оказалась система нодового программирования. Сначала я создала основные локации и персонажа, затем постепенно добавляла взаимодействие с объектами. Благодаря интегрированному рабочему процессу, я могла сразу видеть, как изменения в освещении или геометрии влияют на игровой процесс. Сборка игры для ПК заняла буквально несколько кликов — я просто выбрала целевую платформу в настройках проекта. Самым сложным было создание сохранений и системы инвентаря, но сообщество Armory3D поделилось готовыми решениями, которые я адаптировала под свой проект. Через шесть месяцев работы в свободное время я выпустила игру на itch.io, получив положительные отзывы и ценный опыт.

1. Планирование и прототипирование

Начните с определения концепции игры и ключевых механик. В Armory3D прототипирование удобно выполнять непосредственно в Blender:

Создайте базовый уровень из примитивов

Настройте камеру в соответствии с типом игры (от первого/третьего лица, сверху и т.д.)

Добавьте простую логику для проверки основных механик

Итеративно улучшайте прототип, пока не будете удовлетворены основой игры

2. Создание игрового контента

После утверждения прототипа переходите к созданию полноценных ресурсов:

Моделирование персонажей, окружения, реквизита

Создание UV-развёрток и текстур

Настройка материалов с учетом игровых требований

Разработка анимаций для персонажей и объектов

Оптимизация моделей под целевые платформы

Важно: Armory3D использует материалы Blender напрямую, но некоторые сложные шейдеры могут требовать адаптации для оптимальной производительности в игре.

3. Программирование игровой логики

Armory3D предлагает несколько способов создания игровой логики:

Logic Nodes — визуальная система программирования, идеальна для новичков

— визуальная система программирования, идеальна для новичков Haxe скрипты — текстовое программирование для более сложных функций

— текстовое программирование для более сложных функций Комбинированный подход — использование обоих методов для разных аспектов игры

Типичные элементы, которые нужно запрограммировать:

Управление персонажем

Взаимодействие с окружением

Искусственный интеллект противников

Система сохранений и загрузки

Пользовательский интерфейс

4. Создание уровней и игрового мира

Дизайн уровней в Armory3D выполняется непосредственно в Blender:

Создавайте отдельные сцены для каждого уровня

Настраивайте связи между уровнями через логику переходов

Размещайте интерактивные объекты, врагов, подбираемые предметы

Настраивайте триггеры событий и скриптовые сцены

Оптимизируйте производительность, используя LOD и окклюзионное кулирование

5. Добавление аудио и визуальных эффектов

Для создания атмосферы в игре важно добавить:

Фоновую музыку и звуковые эффекты

Частицы для огня, дыма, воды и других эффектов

Постобработку для улучшения визуального стиля

Динамическое освещение и тени

6. Тестирование и отладка

Armory3D упрощает процесс тестирования:

Используйте встроенный плеер для быстрой проверки изменений

Проверяйте производительность с помощью встроенных инструментов профилирования

Тестируйте на целевых платформах, регулярно собирая проект

Исправляйте ошибки, оптимизируйте и улучшайте игровой процесс

7. Сборка и публикация

Когда игра готова, Armory3D позволяет собрать её для различных платформ:

Настройте параметры сборки в Armory Project Properties

Выберите целевую платформу (Windows, macOS, Linux, Web, Android, iOS)

Скомпилируйте проект, нажав кнопку "Build"

Протестируйте готовую сборку перед распространением

Опубликуйте игру на платформах дистрибуции (Steam, itch.io, Google Play и т.д.)

Процесс создания игры в Armory3D циклический — после публикации первой версии вы можете продолжить разработку, добавляя новый контент, исправляя ошибки и улучшая игровой процесс на основе отзывов пользователей. 🔄

Программирование в Armory3D: логика и скрипты для игр

Программирование — это сердце любой игры, и Armory3D предлагает гибкую систему, подходящую как для новичков, так и для опытных разработчиков. Главная особенность Armory3D — возможность выбора между визуальным программированием через ноды и классическим текстовым программированием на языке Haxe. 🧩

Logic Nodes: визуальное программирование

Logic Nodes — это визуальный редактор, в котором логика строится путем соединения функциональных блоков (нодов). Это интуитивно понятный подход, похожий на систему Blueprints в Unreal Engine или Bolt в Unity, но полностью интегрированный в Blender.

Основные категории нодов:

События — определяют, когда запускается логика (при нажатии клавиши, столкновении и т.д.)

— определяют, когда запускается логика (при нажатии клавиши, столкновении и т.д.) Действия — выполняют операции с объектами (перемещение, вращение, изменение свойств)

— выполняют операции с объектами (перемещение, вращение, изменение свойств) Логика — управляют потоком выполнения (условия, циклы, ветвления)

— управляют потоком выполнения (условия, циклы, ветвления) Переменные — хранят и манипулируют данными

— хранят и манипулируют данными Математика — выполняют математические операции

— выполняют математические операции Физика — управляют физическим поведением объектов

— управляют физическим поведением объектов Анимация — контролируют анимации персонажей и объектов

Пример создания простой логики управления персонажем с Logic Nodes:

Выберите персонажа в сцене Перейдите в Object Properties → Armory Traits → нажмите "+" Выберите "Add New" для создания нового трейта с Logic Nodes В открывшемся редакторе добавьте нод "On Keyboard" и настройте его на клавишу W Соедините его с нодом "Translate Object" и настройте направление движения Повторите для других клавиш управления (A, S, D) Добавьте ноды для прыжка, используя физическую систему

Haxe: текстовое программирование

Haxe — это мощный кросс-платформенный язык программирования, похожий на C# или JavaScript. Он позволяет создавать более сложные системы, чем визуальное программирование, и обеспечивает полный контроль над игровой логикой.

Преимущества использования Haxe в Armory3D:

Высокая производительность компилируемого кода

Строгая типизация для предотвращения ошибок

Кросс-платформенная компиляция без изменения кода

Поддержка современных парадигм программирования

Обширная стандартная библиотека и экосистема

Пример простого Haxe-скрипта для Armory3D:

haxe Скопировать код package arm; import iron.math.Vec4; import iron.system.Input; import iron.object.Object; import iron.scene.Scene; class PlayerController extends iron.Trait { var speed:Float = 0.1; var player:Object; public function new() { super(); notifyOnInit(function() { player = Scene.active.root.getChild("Player"); }); notifyOnUpdate(function() { var keyboard = Input.getKeyboard(); var movement = new Vec4(0, 0, 0); if (keyboard.down("w")) movement.y += 1; if (keyboard.down("s")) movement.y -= 1; if (keyboard.down("a")) movement.x -= 1; if (keyboard.down("d")) movement.x += 1; if (movement.length() > 0) { movement.normalize(); movement.mult(speed); var transform = player.transform; transform.loc.add(movement); transform.buildMatrix(); } }); } }

Создание Haxe-скрипта в Armory3D:

Перейдите в Object Properties → Armory Traits → "+" Выберите "New Script" и задайте имя файла (например, PlayerController) Откроется текстовый редактор с шаблоном скрипта Напишите код или вставьте готовый пример Сохраните скрипт и назначьте его соответствующему объекту

Функция Logic Nodes Haxe Сложность освоения Низкая Средняя Производительность Хорошая Отличная Гибкость Ограниченная Полная Подходит для Простая логика, прототипирование Сложные системы, оптимизация Отладка Визуальная, понятная Требует компиляции, сложнее

Комбинированный подход

Многие разработчики используют гибридный подход, сочетая преимущества обоих методов:

Logic Nodes — для простых взаимодействий, быстрого прототипирования и визуальных эффектов

Haxe — для сложных систем: искусственного интеллекта, генерации контента, сетевого взаимодействия

Этот комбинированный подход позволяет максимально эффективно использовать возможности Armory3D, ускоряя разработку простых компонентов и обеспечивая гибкость для сложных систем. ⚙️

Сообщество и ресурсы для работы с Armory3D

Несмотря на то, что Armory3D — относительно молодой игровой движок, вокруг него сформировалось активное и готовое помочь сообщество. Доступ к качественным ресурсам и поддержке сообщества может значительно ускорить процесс обучения и разработки. Рассмотрим основные источники информации и поддержки для работы с Armory3D. 🌐

Официальные ресурсы

Официальный сайт (armory3d.org) — первоисточник информации о движке, включая новости, документацию и ссылки на загрузки

(armory3d.org) — первоисточник информации о движке, включая новости, документацию и ссылки на загрузки Документация — подробное руководство по настройке и использованию движка, API-справочник, туториалы для начинающих

— подробное руководство по настройке и использованию движка, API-справочник, туториалы для начинающих GitHub-репозиторий — исходный код движка, где можно отслеживать изменения, сообщать о проблемах и предлагать улучшения

— исходный код движка, где можно отслеживать изменения, сообщать о проблемах и предлагать улучшения Blender Market — ресурсы и дополнения для Armory3D, включая шаблоны проектов и готовые системы

Сообщество и форумы

Discord-сервер Armory — самый активный канал общения, где можно задать вопросы, получить быструю помощь и поделиться опытом

— самый активный канал общения, где можно задать вопросы, получить быструю помощь и поделиться опытом Reddit (r/armory3d) — сабреддит, посвященный обсуждению движка, демонстрации проектов и новостям

— сабреддит, посвященный обсуждению движка, демонстрации проектов и новостям Форум Blender Artists — раздел, посвященный Armory3D, где часто публикуются подробные руководства и обсуждения

— раздел, посвященный Armory3D, где часто публикуются подробные руководства и обсуждения Twitter — официальный аккаунт @armory3d и хэштег #armory3d для отслеживания новостей и проектов

Учебные материалы

Официальные туториалы — пошаговые руководства по основным аспектам работы с движком

— пошаговые руководства по основным аспектам работы с движком YouTube-каналы — видеоуроки от сообщества, охватывающие различные аспекты разработки

— видеоуроки от сообщества, охватывающие различные аспекты разработки Образцы проектов — готовые примеры игр с открытым исходным кодом для изучения

— готовые примеры игр с открытым исходным кодом для изучения Armory3D Wiki — коллективная база знаний с практическими советами и решениями проблем

Готовые ресурсы и библиотеки

Для ускорения разработки можно воспользоваться готовыми ресурсами:

Iron — низкоуровневый движок, на котором построен Armory3D

— низкоуровневый движок, на котором построен Armory3D Библиотеки Haxe — огромная экосистема готовых решений для различных задач

— огромная экосистема готовых решений для различных задач Armory Asset Pack — набор моделей, текстур и материалов для быстрого прототипирования

— набор моделей, текстур и материалов для быстрого прототипирования Шаблоны проектов — готовые заготовки для различных жанров игр

Вклад в развитие Armory3D

Поскольку Armory3D — проект с открытым исходным кодом, любой разработчик может внести свой вклад в его развитие:

Сообщать о найденных ошибках через GitHub Issues

Предлагать улучшения и новые функции

Вносить изменения в код через Pull Requests

Создавать и делиться дополнениями и расширениями

Помогать с документацией и переводами

Примеры успешных проектов

Изучение готовых игр — отличный способ понять возможности движка:

Inferno — шутер от первого лица с продвинутыми визуальными эффектами

— шутер от первого лица с продвинутыми визуальными эффектами Dungeon Game — ролевая игра с процедурной генерацией уровней

— ролевая игра с процедурной генерацией уровней Armory Tanks — многопользовательская игра с физикой и разрушаемым окружением

— многопользовательская игра с физикой и разрушаемым окружением Кинематографические сцены — демонстрирующие возможности рендеринга

Тенденции и будущее Armory3D

Движок активно развивается, и команда разработчиков регулярно добавляет новые функции:

Улучшенная интеграция с Blender, особенно с новыми версиями

Расширение возможностей рендеринга в реальном времени

Поддержка новых платформ и технологий

Улучшение производительности и оптимизация

Расширение экосистемы инструментов и библиотек

Активное участие в сообществе Armory3D не только ускорит ваше обучение, но и поможет найти единомышленников для совместных проектов или получить помощь с решением сложных технических задач. В мире инди-разработки поддержка сообщества часто становится решающим фактором успеха проекта. 🤝

Armory3D представляет собой уникальный инструмент, объединяющий мощь Blender с гибкостью открытого игрового движка. Он не стремится быть заменой гигантам индустрии, а создает свою нишу — идеальное решение для разработчиков, ценящих интегрированный рабочий процесс и свободу от лицензионных ограничений. По мере роста экосистемы и сообщества, Armory3D становится все более привлекательным выбором не только для энтузиастов и студентов, но и для профессиональных студий, ищущих альтернативные пути создания трехмерных интерактивных проектов. Ваше следующее игровое творение может начаться с простого клика в знакомом интерфейсе Blender, а завершиться полноценным кроссплатформенным релизом без единого цента, потраченного на лицензии.

