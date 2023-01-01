Сравнение версий Agisoft Metashape: как выбрать подходящую для задач

Для кого эта статья:

Специалисты в области 3D-моделирования и визуализации

Геодезисты и картографы

Студенты и преподаватели учебных заведений, интересующиеся фотограмметрией и GIS-технологиями Выбор правильной версии Agisoft Metashape может стать решающим фактором между успешным проектом и потраченными впустую ресурсами. При стоимости лицензий от сотен до тысяч долларов, ошибка в выборе – непозволительная роскошь. Многие специалисты упускают критические различия между версиями, что приводит к неэффективным рабочим процессам или избыточным расходам. В этой статье мы препарируем функциональность каждой версии, чтобы вы могли принять обоснованное решение и инвестировать точно в тот инструмент, который необходим для ваших конкретных задач. 🔍

Обзор линейки продуктов Agisoft Metashape

Agisoft Metashape (ранее известный как PhotoScan) — профессиональное программное обеспечение для фотограмметрической обработки изображений. Продукт позволяет создавать высокоточные 3D-модели, ортофотопланы и облака точек на основе фотографий. Линейка Metashape включает две основные версии — Standard и Professional, каждая из которых предназначена для решения различных задач.

Основное позиционирование продукта:

Metashape Standard — базовое решение для создания 3D-моделей с текстурой высокого качества, подходящее для визуализации и реконструкции объектов

Metashape Professional — расширенное решение для геодезических измерений, геоинформационных систем, документирования культурного наследия и сложных промышленных задач

Помимо основных версий, существуют различные типы лицензий: постоянные (бессрочные), образовательные, пробные и сетевые (плавающие). Каждый тип ориентирован на определенный сегмент пользователей — от индивидуальных фрилансеров до крупных организаций и учебных заведений.

Алексей Петров, геодезист-картограф Моё знакомство с Metashape началось со Standard-версии, которой я пользовался для создания простых 3D-моделей археологических объектов. Когда проект расширился до полномасштабного картографирования исторического поселения, я столкнулся с серьезными ограничениями. Модели не привязывались к системе координат, а точность измерений оставляла желать лучшего. После недели мучений я обновился до Professional. Разница оказалась колоссальной — появилась возможность работать с опорными точками, использовать RTK-данные с БПЛА и экспортировать готовые результаты непосредственно в ГИС. Проект, который застопорился на месяц, был завершен за неделю. Выбор версии — это не про экономию, а про возможность делать свою работу эффективно.

Metashape регулярно обновляется, с примерно двумя крупными релизами в год. Последние версии программы включают улучшенные алгоритмы машинного обучения для классификации точек, более эффективную обработку больших наборов данных и улучшенную интеграцию с другими профессиональными инструментами.

Характеристика Metashape Standard Metashape Professional Целевая аудитория Художники 3D, реставраторы, археологи (базовые потребности) Геодезисты, картографы, инженеры, научные исследователи Основное применение Создание 3D-моделей для визуализации Геодезические измерения, ГИС, анализ данных Техническая поддержка Базовая (форумы, документация) Расширенная (прямая поддержка, приоритетное обслуживание) Автоматизация Ограниченная Полная (Python API, пакетная обработка)

Сравнение версий Standard и Professional

Две версии Metashape имеют значительные различия в функциональности, которые напрямую влияют на возможности пользователя и сферы применения продукта. Понимание этих различий критически важно для правильного выбора инструмента.

Общие возможности обеих версий:

Построение плотного облака точек

Создание полигональных моделей (меши)

Текстурирование 3D-моделей

Построение тайловых моделей для визуализации

Экспорт в популярные форматы 3D (OBJ, PLY, 3DS и др.)

Многоракурсное стереосопоставление

Ключевые отличия Professional версии:

Геопривязка моделей и калибровка камеры по GPS/GNSS данным

Работа с опорными точками (GCP) для повышения точности

Построение ЦМР (цифровой модели рельефа) и ЦММ (цифровой модели местности)

Классификация точек с использованием машинного обучения

Построение ортофотопланов с геопривязкой

Расчет объемов по ЦМР

Python API для автоматизации рабочих процессов

Возможность пакетной обработки нескольких проектов

Standard версия предназначена для пользователей, которым требуется создавать визуально качественные 3D-модели без необходимости точных измерений, геопривязки или интеграции с ГИС-системами. Professional версия предоставляет полный набор инструментов для профессионального анализа и измерений, что делает её незаменимой для геодезических, картографических и инженерных работ. 📐

При сравнении производительности обе версии используют одинаковые базовые алгоритмы обработки, однако Professional версия может обрабатывать более крупные проекты благодаря поддержке распределенной обработки и более эффективному использованию вычислительных ресурсов.

Марина Ковалева, специалист по 3D-сканированию архитектурных объектов Я работаю с обеими версиями Metashape уже более пяти лет. Помню проект по созданию цифровой копии исторического здания театра — задача требовала не только красивой визуализации для туристического приложения, но и точных измерений для реставраторов. Мы начали с версии Standard, создали впечатляющую визуально модель, но когда реставраторы попросили точные размеры элементов фасада с привязкой к реальным координатам, мы уперлись в стену. Пришлось срочно приобретать Professional. Разница оказалась разительной — мы смогли привязать модель к геодезическим данным, рассчитать точные размеры и деформации, и даже подготовить чертежи фасада с миллиметровой точностью. Сейчас у нас два рабочих места — одно со Standard для дизайнеров-визуализаторов, второе с Professional для технической документации. Эта комбинация позволяет оптимизировать расходы, но не жертвовать возможностями там, где они критически важны.

Ключевые функции и ограничения разных версий Metashape

Для полного понимания возможностей каждой версии необходимо детально рассмотреть их функциональные особенности и ограничения. Это позволит точно определить, какая версия соответствует требованиям конкретного проекта.

Функциональность Metashape Standard Metashape Professional Аэротриангуляция Базовая Расширенная с RTK/PPK данными Построение облака точек До 10 млн точек (оптимально) Неограниченное количество Геопривязка Ограниченная (только через метаданные) Полная (GCP, GNSS, RTK) Классификация точек Нет Автоматическая и ручная Цифровые модели Только поверхности ЦМР, ЦММ, расчет объемов Экспорт в ГИС Ограниченный Полная интеграция 4D-моделирование Нет Поддерживается Автоматизация Базовые скрипты Python API, пакетная обработка

Важнейшие функции эксклюзивно доступные в Professional версии:

Измерительные инструменты: точные измерения расстояний, площадей и объемов с географической привязкой

точные измерения расстояний, площадей и объемов с географической привязкой Контурные линии: создание горизонталей на основе ЦМР с заданным интервалом

создание горизонталей на основе ЦМР с заданным интервалом 4D-моделирование: анализ изменений объекта или местности во времени

анализ изменений объекта или местности во времени Редактирование облака точек: инструменты для ручной классификации и фильтрации

инструменты для ручной классификации и фильтрации Экспорт в специализированные форматы: поддержка геопространственных форматов (GeoTIFF, KML, ESRI Shapefile)

поддержка геопространственных форматов (GeoTIFF, KML, ESRI Shapefile) Сшивка снимков: создание бесшовных ортофотопланов большой площади

Ограничения Standard версии, о которых следует знать:

Нет поддержки опорных точек для повышения точности моделей

Ограниченные возможности по оптимизации модели с использованием данных камеры

Отсутствие инструментов для анализа точности и качества результатов

Нет возможности построения изолиний и топографических карт

Ограниченная экспортная функциональность для профессиональных ГИС-систем

Невозможность классификации облака точек (земля, здания, растительность и т.д.)

Важно отметить, что для обеих версий существуют системные требования, которые растут с увеличением объема обрабатываемых данных. Для обработки проектов среднего и большого размера рекомендуется использовать компьютер с многоядерным процессором, не менее 32 ГБ ОЗУ и мощной дискретной видеокартой с поддержкой CUDA или OpenCL. 🖥️

Professional версия более требовательна к ресурсам компьютера из-за дополнительных аналитических инструментов и возможности обрабатывать большие объемы данных, что следует учитывать при планировании инфраструктуры.

Сравнение стоимости и лицензионной политики

Значительные функциональные различия между версиями Metashape отражаются в их стоимости. Понимание лицензионной политики и доступных опций приобретения является важным фактором при принятии решения о инвестициях в программное обеспечение.

Основные типы лицензий Agisoft Metashape:

Постоянная лицензия: бессрочное право использования конкретной версии программы

бессрочное право использования конкретной версии программы Образовательная лицензия: сниженная стоимость для учебных заведений и исследовательских организаций

сниженная стоимость для учебных заведений и исследовательских организаций Сетевая (плавающая) лицензия: позволяет использовать программу на разных компьютерах в рамках организации

позволяет использовать программу на разных компьютерах в рамках организации Пробная версия: полнофункциональная версия с ограничением в 30 дней (без возможности сохранения результатов)

Стоимость лицензий (ориентировочные цены, которые могут меняться):

Тип лицензии Standard Edition Professional Edition Постоянная (1 рабочее место) $179 $3,499 Образовательная $59 $549 Сетевая (на 2 рабочих места) $250 $5,000 Годовое обновление $59 $699

Политика обновлений предусматривает:

Бесплатные обновления в течение года с момента приобретения

Скидка на обновление со Standard до Professional версии (зачет стоимости Standard)

Скидки при переходе с конкурирующих продуктов

Корпоративные скидки для крупных заказов (от 5 лицензий)

Важно отметить, что разница в стоимости между Standard и Professional версиями весьма существенна — Professional версия примерно в 20 раз дороже. Это отражает значительно более широкий функционал и ориентацию на профессиональное использование в коммерческих проектах. 💰

Стоимость обновлений после окончания периода бесплатных обновлений составляет около 20% от стоимости новой лицензии. Это следует учитывать при долгосрочном планировании расходов на программное обеспечение.

Для организаций с несколькими пользователями сетевая лицензия может быть более экономичным решением, поскольку позволяет распределять использование программы между сотрудниками без необходимости приобретать отдельную лицензию для каждого рабочего места.

Какую версию Metashape выбрать для конкретных задач

Выбор правильной версии Metashape должен основываться на конкретных требованиях проекта, бюджетных ограничениях и долгосрочных целях использования. Рассмотрим оптимальные сценарии применения для каждой версии.

Metashape Standard рекомендуется для:

Создания визуально привлекательных 3D-моделей для презентаций и визуализаций

Документирования небольших объектов (предметов искусства, артефактов) без необходимости точных измерений

Архитектурной визуализации, когда не требуется интеграция с CAD или ГИС

Образовательных целей и знакомства с принципами фотограмметрии

Фрилансеров и малых студий, работающих с визуальным контентом

Создания контента для VR/AR приложений, когда геопривязка не критична

Metashape Professional необходим для:

Геодезических и топографических съемок с требованием высокой точности

Построения ортофотопланов и ЦМР для инженерных изысканий

Мониторинга изменений местности и объектов во времени

Интеграции результатов съемки с ГИС и CAD системами

Строительного контроля и расчета объемов земляных работ

Научных исследований с требованиями к точности измерений

Крупномасштабных проектов с большим объемом данных

Автоматизированных рабочих процессов с использованием API

При выборе между версиями рекомендуется задать себе следующие вопросы:

Требуется ли геопривязка моделей к реальным координатам? Нужно ли проводить точные измерения по созданным моделям? Планируется ли интеграция с ГИС или CAD системами? Какого размера территории или объекты будут обрабатываться? Требуется ли классификация облаков точек (выделение зданий, растительности и т.д.)? Насколько важна автоматизация рабочих процессов?

Если на большинство этих вопросов ответ положительный, то оптимальным выбором будет Professional версия. В противном случае, Standard может полностью удовлетворить потребности проекта при значительно меньших затратах. 🎯

Для образовательных учреждений и научных организаций существует специальная образовательная лицензия Professional версии по сниженной цене, что делает её доступной для учебных и исследовательских целей.

Многие профессионалы начинают с Standard версии и переходят на Professional по мере роста требований к проектам. Agisoft предлагает апгрейд со скидкой, учитывающей стоимость уже приобретенной Standard версии, что делает такой поэтапный подход экономически оправданным.

Правильный выбор версии Agisoft Metashape — это баланс между потребностями проекта и бюджетом. Standard версия идеальна для создания визуально привлекательных 3D-моделей без геопривязки, а Professional необходима там, где точность, измерения и интеграция с другими системами критичны. Помните, что переплата за избыточный функционал так же нерациональна, как и экономия, ограничивающая возможности. Оцените реальные требования проекта, проконсультируйтесь со специалистами и сделайте информированный выбор, который обеспечит эффективный рабочий процесс и качественный результат.

