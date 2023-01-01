Affinity Photo против Photoshop: полноценная замена или экономия?

Для кого эта статья:

Дизайнеры и фотографы, ищущие альтернативу Photoshop

Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна и фотографии

Фрилансеры и небольшие компании с ограниченным бюджетом на программы для редактирования изображений Когда Adobe перешла на подписочную модель, тысячи дизайнеров и фотографов оказались перед дилеммой: платить бесконечную дань корпорации или искать альтернативы. Именно тогда на горизонте появился Affinity Photo — программа от британской компании Serif, обещавшая профессиональные возможности без абонентской платы. Сегодня, спустя несколько версий и обновлений, Affinity Photo превратился из "неплохой альтернативы" в серьезного конкурента Photoshop. Давайте разберемся, действительно ли эта программа способна заменить признанного лидера индустрии или это лишь временное решение для экономных творческих профессионалов. 🎨

Что такое Affinity Photo и почему о нём говорят

Affinity Photo — профессиональный графический редактор, разработанный компанией Serif. Первая версия программы вышла в 2015 году для macOS, а позже появились версии для Windows и iPad. За относительно короткий срок Affinity Photo завоевал признание профессионального сообщества и получил несколько престижных наград, включая награду Apple Design Award. 🏆

Главное, что выделяет Affinity Photo среди конкурентов — сочетание профессиональных возможностей с отсутствием подписки. Программа предлагает полноценную замену Photoshop с единоразовой оплатой, что особенно привлекательно для фрилансеров и небольших студий с ограниченным бюджетом.

Елена Соколова, преподаватель курсов по цифровой фотографии

Когда Adobe объявила о переходе на подписочную модель, я оказалась в сложном положении. Мне нужен был профессиональный инструмент для обработки фотографий и подготовки учебных материалов, но ежемесячная подписка на Creative Cloud сильно ударила по бюджету. Я экспериментировала с разными альтернативами, пока не открыла для себя Affinity Photo. Сначала было непривычно — некоторые инструменты работали иначе, требовалось время на перестройку мышления. Но спустя две недели я уже выполняла в Affinity Photo 90% задач, которые раньше делала в Photoshop. А через месяц полностью отказалась от подписки Adobe, сэкономив значительную сумму за год. Сейчас я включаю изучение Affinity Photo в свою программу обучения как доступную альтернативу для студентов, которые не могут позволить себе ежемесячные платежи.

Affinity Photo работает по принципу "один раз купил — владеешь вечно". Программа регулярно получает крупные обновления, которые распространяются бесплатно для всех владельцев. Текущая версия Affinity Photo 2 предлагает улучшенную производительность, поддержку новых форматов и расширенные возможности для профессионалов.

Ключевые причины популярности Affinity Photo:

Профессиональные возможности при доступной цене

Отсутствие подписочной модели

Высокая производительность даже на менее мощных компьютерах

Совместимость с PSD-файлами Photoshop

Кроссплатформенность (Windows, macOS, iPadOS)

Поддержка HDR, RAW-файлов и панорамной съемки

Сравнение цен: одноразовая покупка против подписки Adobe

Ценовая политика — одно из главных преимуществ Affinity Photo перед продуктами Adobe. Давайте сравним стоимость владения обеими программами в долгосрочной перспективе. 💰

Программа Модель оплаты Стоимость Затраты за 3 года Affinity Photo 2 Одноразовая покупка $69.99 (со скидками до $34.99) $69.99 Adobe Photoshop Ежемесячная подписка $20.99/месяц (только Photoshop) $755.64 Adobe Creative Cloud Ежемесячная подписка $52.99/месяц (полный пакет) $1,907.64

Как видно из таблицы, разница в долгосрочных затратах колоссальная. За три года использования только Photoshop вы заплатите Adobe более $750, в то время как владение Affinity Photo обойдется в единоразовые $70. Кроме того, Serif регулярно проводит распродажи, во время которых Affinity Photo можно приобрести за половину цены.

Важные финансовые аспекты при выборе Affinity Photo:

Отсутствие скрытых платежей и дополнительных расходов

Бесплатные обновления в рамках основной версии

Единая лицензия для двух устройств

Скидки для образовательных учреждений

Возможность приобрести пакет из трех программ Affinity (Photo, Designer, Publisher) со значительной скидкой

Экономия особенно заметна для фрилансеров, студентов и небольших компаний, которым необходимо контролировать расходы. При этом важно понимать, что подписка на Adobe Creative Cloud включает множество дополнительных программ и сервисов, поэтому прямое сравнение имеет смысл только если вам нужен исключительно редактор изображений.

Ключевые функции Affinity Photo для редактирования фото

Многие скептически относятся к возможностям Affinity Photo, считая программу "облегченной версией Photoshop". Давайте рассмотрим функциональность редактора и узнаем, насколько обоснованы эти опасения. 🔍

Affinity Photo предлагает профессиональные инструменты для всех этапов обработки изображений:

Работа с RAW-файлами: встроенный модуль Develop Person обеспечивает полноценную обработку RAW, включая восстановление теней и светов, управление цветовым балансом и коррекцию искажений.

встроенный модуль Develop Person обеспечивает полноценную обработку RAW, включая восстановление теней и светов, управление цветовым балансом и коррекцию искажений. Ретушь: инструменты клонирования, заживления и пластики позволяют проводить детальную ретушь портретов и предметную ретушь.

инструменты клонирования, заживления и пластики позволяют проводить детальную ретушь портретов и предметную ретушь. Цветокоррекция: профессиональные инструменты для работы с цветом, включая кривые, уровни, HSL и градиентные карты.

профессиональные инструменты для работы с цветом, включая кривые, уровни, HSL и градиентные карты. Слои и маски: полноценная поддержка слоев, групп, масок и режимов наложения, включая неразрушающие корректирующие слои.

полноценная поддержка слоев, групп, масок и режимов наложения, включая неразрушающие корректирующие слои. Поддержка плагинов: совместимость с большинством плагинов для Photoshop (формат 8bf).

совместимость с большинством плагинов для Photoshop (формат 8bf). Панорамная съемка и HDR: возможность сшивать панорамы и создавать HDR-изображения из серии снимков.

Программа также включает пять основных режимов работы, или "персон", каждая из которых оптимизирована для определенных задач:

Персона Функциональность Аналог в экосистеме Adobe Photo Основной режим для редактирования изображений Стандартный режим Photoshop Develop Обработка RAW-файлов и подготовка изображений Adobe Camera Raw Liquify Деформация и пластика изображений Фильтр "Пластика" в Photoshop Tone Mapping Работа с HDR-изображениями HDR Toning в Photoshop Export Экспорт изображений в различные форматы Export As в Photoshop

Максим Петров, коммерческий фотограф

Я перешел на Affinity Photo около двух лет назад, работая преимущественно с предметной и интерьерной съемкой. Поначалу скептически относился к возможностям программы для профессиональной ретуши, но решил дать ей шанс из-за ценовой политики. За первые три месяца я выполнил несколько крупных коммерческих проектов полностью в Affinity Photo. Клиенты — владельцы ресторанов и производители мебели — не заметили никакой разницы в качестве обработки. Более того, я обнаружил, что некоторые процессы, особенно частотное разложение и фокус-стекинг, работают в Affinity даже быстрее и стабильнее, чем в Photoshop. Единственное, чего мне по-настоящему не хватало — это продвинутых экшенов для автоматизации. Но с выходом Affinity Photo 2 и появлением макросов эта проблема практически решена. Сейчас я экономлю около $600 в год, отказавшись от подписки Adobe, при этом не жертвуя качеством своих работ.

Уникальные возможности Affinity Photo, отсутствующие или реализованные иначе в Photoshop:

Неразрушающие фильтры: применение эффектов через слои, которые можно редактировать в любой момент.

применение эффектов через слои, которые можно редактировать в любой момент. Встроенный фокус-стекинг: объединение серии снимков с разной глубиной резкости.

объединение серии снимков с разной глубиной резкости. Режим живых фильтров: просмотр результатов применения эффектов в реальном времени.

просмотр результатов применения эффектов в реальном времени. Улучшенная работа с 32-битными изображениями: полноценное редактирование HDR без конвертации в 16 или 8 бит.

полноценное редактирование HDR без конвертации в 16 или 8 бит. Эффективное использование ресурсов: программа требует значительно меньше оперативной памяти при работе с большими файлами.

При этом стоит отметить, что Affinity Photo по-прежнему уступает Photoshop в некоторых узкоспециализированных возможностях, таких как нейронные фильтры на основе искусственного интеллекта и некоторые аспекты автоматизации. Однако для большинства профессиональных задач функциональности Affinity Photo более чем достаточно. 🖼️

Интерфейс и удобство использования для новичков и профи

Интерфейс редактора — один из ключевых факторов, влияющих на скорость работы и комфорт использования. Особенно это важно для пользователей, переходящих с Photoshop и имеющих многолетние привычки. Давайте посмотрим, насколько удобен Affinity Photo и насколько сложно к нему привыкнуть. 🖱️

На первый взгляд интерфейс Affinity Photo кажется знакомым для пользователей Photoshop: те же панели инструментов, палитры и меню. Однако при ближайшем рассмотрении становятся заметны существенные различия в организации рабочего пространства:

Система персон (режимов): вместо отдельных модулей и диалоговых окон Affinity Photo использует переключаемые режимы работы.

вместо отдельных модулей и диалоговых окон Affinity Photo использует переключаемые режимы работы. Контекстная панель: верхняя панель динамически меняется в зависимости от выбранного инструмента, предоставляя все необходимые настройки.

верхняя панель динамически меняется в зависимости от выбранного инструмента, предоставляя все необходимые настройки. Более логичная организация меню: команды сгруппированы по функциональности, а не по историческим причинам.

команды сгруппированы по функциональности, а не по историческим причинам. Улучшенное управление ресурсами: встроенная система управления ресурсами позволяет организовать кисти, стили и другие элементы.

встроенная система управления ресурсами позволяет организовать кисти, стили и другие элементы. Контекстное меню правой кнопки: более функциональное и информативное по сравнению с Photoshop.

Кривая обучения для пользователей, переходящих с Photoshop, обычно занимает от двух недель до месяца. Основные трудности связаны не с отсутствием функций, а с их различным расположением и названиями. Например, "Корректирующие слои" в Photoshop становятся "Корректирующими слоями" в Affinity Photo, а "Смарт-объекты" трансформируются в "Встроенные документы".

Пользовательский опыт новичков и профессионалов:

Для начинающих: интерфейс Affinity Photo может показаться более понятным и логичным, чем историческое наследие Photoshop с его многочисленными наслоениями функций.

интерфейс Affinity Photo может показаться более понятным и логичным, чем историческое наследие Photoshop с его многочисленными наслоениями функций. Для профессионалов: требуется период адаптации и перестройки мышечной памяти, но многие отмечают, что некоторые рабочие процессы в итоге становятся более эффективными.

Ключевые аспекты, влияющие на удобство использования:

Производительность: Affinity Photo демонстрирует высокую скорость работы даже на компьютерах среднего уровня, что особенно заметно при работе с большими файлами. Стабильность: программа реже вылетает по сравнению с Photoshop, особенно при интенсивном использовании. Совместимость с форматами: поддержка PSD-файлов реализована хорошо, но иногда возникают проблемы с сохранением сложных эффектов и смарт-объектов. Настраиваемые горячие клавиши: возможность настроить сочетания клавиш, включая готовые профили, имитирующие Photoshop. Документация и обучение: меньшее количество обучающих материалов по сравнению с Photoshop, хотя ситуация постепенно улучшается.

Плюсы и минусы Affinity Photo как замены Photoshop

После детального рассмотрения возможностей Affinity Photo пришло время подвести итоги и ответить на главный вопрос: может ли эта программа полноценно заменить Photoshop? Давайте взвесим все за и против. ⚖️

Основные преимущества Affinity Photo:

Ценовая доступность: единоразовая покупка вместо бесконечной подписки.

единоразовая покупка вместо бесконечной подписки. Производительность: более эффективное использование ресурсов компьютера, особенно заметное на слабых системах.

более эффективное использование ресурсов компьютера, особенно заметное на слабых системах. Неразрушающее редактирование: продуманная система живых фильтров и корректирующих слоев.

продуманная система живых фильтров и корректирующих слоев. Кроссплатформенность: полноценные версии для Windows, macOS и iPad с единым форматом файлов.

полноценные версии для Windows, macOS и iPad с единым форматом файлов. Регулярные обновления: активное развитие и добавление новых функций без дополнительной платы.

активное развитие и добавление новых функций без дополнительной платы. Отсутствие принудительного облачного хранения: работа с локальными файлами без необходимости интеграции с облачными сервисами.

Недостатки и ограничения:

Меньшее сообщество пользователей: ограниченное количество обучающих материалов, плагинов и расширений.

ограниченное количество обучающих материалов, плагинов и расширений. Отсутствие некоторых продвинутых функций: нейронные фильтры, Content-Aware Fill на уровне Photoshop.

нейронные фильтры, Content-Aware Fill на уровне Photoshop. Менее развитые инструменты автоматизации: система макросов уступает возможностям экшенов и скриптов Photoshop.

система макросов уступает возможностям экшенов и скриптов Photoshop. Проблемы совместимости: некоторые специфические форматы файлов и эффекты Photoshop могут некорректно отображаться.

некоторые специфические форматы файлов и эффекты Photoshop могут некорректно отображаться. Интеграция с другим ПО: меньше возможностей для бесшовной работы с другими программами по сравнению с экосистемой Adobe.

Для каких категорий пользователей Affinity Photo может стать полноценной заменой Photoshop:

Категория пользователей Подходит ли Affinity Photo? Комментарий Фотографы-любители ✅ Отлично подходит Все необходимые инструменты для обработки фотографий при значительной экономии Профессиональные фотографы ✅ Подходит для большинства Справляется с основными задачами, возможны ограничения при сложных монтажах Графические дизайнеры ✅ Подходит с оговорками Работает лучше в сочетании с Affinity Designer для векторной графики Ретушеры ✅ Подходит для большинства Мощные инструменты ретуши, включая частотное разложение Художники цифровой живописи ⚠️ Частично подходит Хорошие кисти, но меньше специализированных инструментов для художников 3D-художники и композиторы ❌ Не рекомендуется Ограниченные возможности для 3D и композитинга Студенты и образовательные учреждения ✅ Идеально подходит Доступная цена и все необходимые инструменты для обучения

Важно понимать, что выбор между Affinity Photo и Photoshop зависит не только от функциональных возможностей, но и от конкретных рабочих процессов, привычек и потребностей пользователя. Многие профессионалы сегодня используют обе программы, выбирая наиболее подходящий инструмент для конкретной задачи.

Для тех, кто рассматривает переход на Affinity Photo, рекомендуется начать с бесплатной пробной версии, доступной на официальном сайте. 30-дневный период позволит оценить возможности программы на реальных проектах и понять, насколько она соответствует вашим потребностям. 🚀

Affinity Photo — больше чем просто бюджетная альтернатива Photoshop. Это полноценный профессиональный инструмент, который для многих пользователей может стать основной программой для редактирования изображений. Единоразовая покупка, высокая производительность и регулярные обновления делают его привлекательным выбором для фотографов и дизайнеров, уставших от подписочной модели. Конечно, программа не идеальна и имеет свои ограничения, особенно в области автоматизации и специализированных функций. Но для 80% пользователей Photoshop функциональности Affinity Photo более чем достаточно. А сэкономленные сотни долларов можно вложить в профессиональное развитие или новую технику — что в конечном итоге принесет больше пользы вашему творчеству, чем ежемесячная дань Adobe.

