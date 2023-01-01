logo
Affinity Photo против Photoshop: полноценная замена или экономия?
Affinity Photo против Photoshop: полноценная замена или экономия?

Для кого эта статья:

  • Дизайнеры и фотографы, ищущие альтернативу Photoshop
  • Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна и фотографии

  • Фрилансеры и небольшие компании с ограниченным бюджетом на программы для редактирования изображений

    Когда Adobe перешла на подписочную модель, тысячи дизайнеров и фотографов оказались перед дилеммой: платить бесконечную дань корпорации или искать альтернативы. Именно тогда на горизонте появился Affinity Photo — программа от британской компании Serif, обещавшая профессиональные возможности без абонентской платы. Сегодня, спустя несколько версий и обновлений, Affinity Photo превратился из "неплохой альтернативы" в серьезного конкурента Photoshop. Давайте разберемся, действительно ли эта программа способна заменить признанного лидера индустрии или это лишь временное решение для экономных творческих профессионалов. 🎨

Что такое Affinity Photo и почему о нём говорят

Affinity Photo — профессиональный графический редактор, разработанный компанией Serif. Первая версия программы вышла в 2015 году для macOS, а позже появились версии для Windows и iPad. За относительно короткий срок Affinity Photo завоевал признание профессионального сообщества и получил несколько престижных наград, включая награду Apple Design Award. 🏆

Главное, что выделяет Affinity Photo среди конкурентов — сочетание профессиональных возможностей с отсутствием подписки. Программа предлагает полноценную замену Photoshop с единоразовой оплатой, что особенно привлекательно для фрилансеров и небольших студий с ограниченным бюджетом.

Елена Соколова, преподаватель курсов по цифровой фотографии

Когда Adobe объявила о переходе на подписочную модель, я оказалась в сложном положении. Мне нужен был профессиональный инструмент для обработки фотографий и подготовки учебных материалов, но ежемесячная подписка на Creative Cloud сильно ударила по бюджету. Я экспериментировала с разными альтернативами, пока не открыла для себя Affinity Photo.

Сначала было непривычно — некоторые инструменты работали иначе, требовалось время на перестройку мышления. Но спустя две недели я уже выполняла в Affinity Photo 90% задач, которые раньше делала в Photoshop. А через месяц полностью отказалась от подписки Adobe, сэкономив значительную сумму за год. Сейчас я включаю изучение Affinity Photo в свою программу обучения как доступную альтернативу для студентов, которые не могут позволить себе ежемесячные платежи.

Affinity Photo работает по принципу "один раз купил — владеешь вечно". Программа регулярно получает крупные обновления, которые распространяются бесплатно для всех владельцев. Текущая версия Affinity Photo 2 предлагает улучшенную производительность, поддержку новых форматов и расширенные возможности для профессионалов.

Ключевые причины популярности Affinity Photo:

  • Профессиональные возможности при доступной цене
  • Отсутствие подписочной модели
  • Высокая производительность даже на менее мощных компьютерах
  • Совместимость с PSD-файлами Photoshop
  • Кроссплатформенность (Windows, macOS, iPadOS)
  • Поддержка HDR, RAW-файлов и панорамной съемки
Сравнение цен: одноразовая покупка против подписки Adobe

Ценовая политика — одно из главных преимуществ Affinity Photo перед продуктами Adobe. Давайте сравним стоимость владения обеими программами в долгосрочной перспективе. 💰

Программа Модель оплаты Стоимость Затраты за 3 года
Affinity Photo 2 Одноразовая покупка $69.99 (со скидками до $34.99) $69.99
Adobe Photoshop Ежемесячная подписка $20.99/месяц (только Photoshop) $755.64
Adobe Creative Cloud Ежемесячная подписка $52.99/месяц (полный пакет) $1,907.64

Как видно из таблицы, разница в долгосрочных затратах колоссальная. За три года использования только Photoshop вы заплатите Adobe более $750, в то время как владение Affinity Photo обойдется в единоразовые $70. Кроме того, Serif регулярно проводит распродажи, во время которых Affinity Photo можно приобрести за половину цены.

Важные финансовые аспекты при выборе Affinity Photo:

  • Отсутствие скрытых платежей и дополнительных расходов
  • Бесплатные обновления в рамках основной версии
  • Единая лицензия для двух устройств
  • Скидки для образовательных учреждений
  • Возможность приобрести пакет из трех программ Affinity (Photo, Designer, Publisher) со значительной скидкой

Экономия особенно заметна для фрилансеров, студентов и небольших компаний, которым необходимо контролировать расходы. При этом важно понимать, что подписка на Adobe Creative Cloud включает множество дополнительных программ и сервисов, поэтому прямое сравнение имеет смысл только если вам нужен исключительно редактор изображений.

Ключевые функции Affinity Photo для редактирования фото

Многие скептически относятся к возможностям Affinity Photo, считая программу "облегченной версией Photoshop". Давайте рассмотрим функциональность редактора и узнаем, насколько обоснованы эти опасения. 🔍

Affinity Photo предлагает профессиональные инструменты для всех этапов обработки изображений:

  • Работа с RAW-файлами: встроенный модуль Develop Person обеспечивает полноценную обработку RAW, включая восстановление теней и светов, управление цветовым балансом и коррекцию искажений.
  • Ретушь: инструменты клонирования, заживления и пластики позволяют проводить детальную ретушь портретов и предметную ретушь.
  • Цветокоррекция: профессиональные инструменты для работы с цветом, включая кривые, уровни, HSL и градиентные карты.
  • Слои и маски: полноценная поддержка слоев, групп, масок и режимов наложения, включая неразрушающие корректирующие слои.
  • Поддержка плагинов: совместимость с большинством плагинов для Photoshop (формат 8bf).
  • Панорамная съемка и HDR: возможность сшивать панорамы и создавать HDR-изображения из серии снимков.

Программа также включает пять основных режимов работы, или "персон", каждая из которых оптимизирована для определенных задач:

Персона Функциональность Аналог в экосистеме Adobe
Photo Основной режим для редактирования изображений Стандартный режим Photoshop
Develop Обработка RAW-файлов и подготовка изображений Adobe Camera Raw
Liquify Деформация и пластика изображений Фильтр "Пластика" в Photoshop
Tone Mapping Работа с HDR-изображениями HDR Toning в Photoshop
Export Экспорт изображений в различные форматы Export As в Photoshop

Максим Петров, коммерческий фотограф

Я перешел на Affinity Photo около двух лет назад, работая преимущественно с предметной и интерьерной съемкой. Поначалу скептически относился к возможностям программы для профессиональной ретуши, но решил дать ей шанс из-за ценовой политики.

За первые три месяца я выполнил несколько крупных коммерческих проектов полностью в Affinity Photo. Клиенты — владельцы ресторанов и производители мебели — не заметили никакой разницы в качестве обработки. Более того, я обнаружил, что некоторые процессы, особенно частотное разложение и фокус-стекинг, работают в Affinity даже быстрее и стабильнее, чем в Photoshop.

Единственное, чего мне по-настоящему не хватало — это продвинутых экшенов для автоматизации. Но с выходом Affinity Photo 2 и появлением макросов эта проблема практически решена. Сейчас я экономлю около $600 в год, отказавшись от подписки Adobe, при этом не жертвуя качеством своих работ.

Уникальные возможности Affinity Photo, отсутствующие или реализованные иначе в Photoshop:

  • Неразрушающие фильтры: применение эффектов через слои, которые можно редактировать в любой момент.
  • Встроенный фокус-стекинг: объединение серии снимков с разной глубиной резкости.
  • Режим живых фильтров: просмотр результатов применения эффектов в реальном времени.
  • Улучшенная работа с 32-битными изображениями: полноценное редактирование HDR без конвертации в 16 или 8 бит.
  • Эффективное использование ресурсов: программа требует значительно меньше оперативной памяти при работе с большими файлами.

При этом стоит отметить, что Affinity Photo по-прежнему уступает Photoshop в некоторых узкоспециализированных возможностях, таких как нейронные фильтры на основе искусственного интеллекта и некоторые аспекты автоматизации. Однако для большинства профессиональных задач функциональности Affinity Photo более чем достаточно. 🖼️

Интерфейс и удобство использования для новичков и профи

Интерфейс редактора — один из ключевых факторов, влияющих на скорость работы и комфорт использования. Особенно это важно для пользователей, переходящих с Photoshop и имеющих многолетние привычки. Давайте посмотрим, насколько удобен Affinity Photo и насколько сложно к нему привыкнуть. 🖱️

На первый взгляд интерфейс Affinity Photo кажется знакомым для пользователей Photoshop: те же панели инструментов, палитры и меню. Однако при ближайшем рассмотрении становятся заметны существенные различия в организации рабочего пространства:

  • Система персон (режимов): вместо отдельных модулей и диалоговых окон Affinity Photo использует переключаемые режимы работы.
  • Контекстная панель: верхняя панель динамически меняется в зависимости от выбранного инструмента, предоставляя все необходимые настройки.
  • Более логичная организация меню: команды сгруппированы по функциональности, а не по историческим причинам.
  • Улучшенное управление ресурсами: встроенная система управления ресурсами позволяет организовать кисти, стили и другие элементы.
  • Контекстное меню правой кнопки: более функциональное и информативное по сравнению с Photoshop.

Кривая обучения для пользователей, переходящих с Photoshop, обычно занимает от двух недель до месяца. Основные трудности связаны не с отсутствием функций, а с их различным расположением и названиями. Например, "Корректирующие слои" в Photoshop становятся "Корректирующими слоями" в Affinity Photo, а "Смарт-объекты" трансформируются в "Встроенные документы".

Пользовательский опыт новичков и профессионалов:

  • Для начинающих: интерфейс Affinity Photo может показаться более понятным и логичным, чем историческое наследие Photoshop с его многочисленными наслоениями функций.
  • Для профессионалов: требуется период адаптации и перестройки мышечной памяти, но многие отмечают, что некоторые рабочие процессы в итоге становятся более эффективными.

Ключевые аспекты, влияющие на удобство использования:

  1. Производительность: Affinity Photo демонстрирует высокую скорость работы даже на компьютерах среднего уровня, что особенно заметно при работе с большими файлами.
  2. Стабильность: программа реже вылетает по сравнению с Photoshop, особенно при интенсивном использовании.
  3. Совместимость с форматами: поддержка PSD-файлов реализована хорошо, но иногда возникают проблемы с сохранением сложных эффектов и смарт-объектов.
  4. Настраиваемые горячие клавиши: возможность настроить сочетания клавиш, включая готовые профили, имитирующие Photoshop.
  5. Документация и обучение: меньшее количество обучающих материалов по сравнению с Photoshop, хотя ситуация постепенно улучшается.

Плюсы и минусы Affinity Photo как замены Photoshop

После детального рассмотрения возможностей Affinity Photo пришло время подвести итоги и ответить на главный вопрос: может ли эта программа полноценно заменить Photoshop? Давайте взвесим все за и против. ⚖️

Основные преимущества Affinity Photo:

  • Ценовая доступность: единоразовая покупка вместо бесконечной подписки.
  • Производительность: более эффективное использование ресурсов компьютера, особенно заметное на слабых системах.
  • Неразрушающее редактирование: продуманная система живых фильтров и корректирующих слоев.
  • Кроссплатформенность: полноценные версии для Windows, macOS и iPad с единым форматом файлов.
  • Регулярные обновления: активное развитие и добавление новых функций без дополнительной платы.
  • Отсутствие принудительного облачного хранения: работа с локальными файлами без необходимости интеграции с облачными сервисами.

Недостатки и ограничения:

  • Меньшее сообщество пользователей: ограниченное количество обучающих материалов, плагинов и расширений.
  • Отсутствие некоторых продвинутых функций: нейронные фильтры, Content-Aware Fill на уровне Photoshop.
  • Менее развитые инструменты автоматизации: система макросов уступает возможностям экшенов и скриптов Photoshop.
  • Проблемы совместимости: некоторые специфические форматы файлов и эффекты Photoshop могут некорректно отображаться.
  • Интеграция с другим ПО: меньше возможностей для бесшовной работы с другими программами по сравнению с экосистемой Adobe.

Для каких категорий пользователей Affinity Photo может стать полноценной заменой Photoshop:

Категория пользователей Подходит ли Affinity Photo? Комментарий
Фотографы-любители ✅ Отлично подходит Все необходимые инструменты для обработки фотографий при значительной экономии
Профессиональные фотографы ✅ Подходит для большинства Справляется с основными задачами, возможны ограничения при сложных монтажах
Графические дизайнеры ✅ Подходит с оговорками Работает лучше в сочетании с Affinity Designer для векторной графики
Ретушеры ✅ Подходит для большинства Мощные инструменты ретуши, включая частотное разложение
Художники цифровой живописи ⚠️ Частично подходит Хорошие кисти, но меньше специализированных инструментов для художников
3D-художники и композиторы ❌ Не рекомендуется Ограниченные возможности для 3D и композитинга
Студенты и образовательные учреждения ✅ Идеально подходит Доступная цена и все необходимые инструменты для обучения

Важно понимать, что выбор между Affinity Photo и Photoshop зависит не только от функциональных возможностей, но и от конкретных рабочих процессов, привычек и потребностей пользователя. Многие профессионалы сегодня используют обе программы, выбирая наиболее подходящий инструмент для конкретной задачи.

Для тех, кто рассматривает переход на Affinity Photo, рекомендуется начать с бесплатной пробной версии, доступной на официальном сайте. 30-дневный период позволит оценить возможности программы на реальных проектах и понять, насколько она соответствует вашим потребностям. 🚀

Affinity Photo — больше чем просто бюджетная альтернатива Photoshop. Это полноценный профессиональный инструмент, который для многих пользователей может стать основной программой для редактирования изображений. Единоразовая покупка, высокая производительность и регулярные обновления делают его привлекательным выбором для фотографов и дизайнеров, уставших от подписочной модели. Конечно, программа не идеальна и имеет свои ограничения, особенно в области автоматизации и специализированных функций. Но для 80% пользователей Photoshop функциональности Affinity Photo более чем достаточно. А сэкономленные сотни долларов можно вложить в профессиональное развитие или новую технику — что в конечном итоге принесет больше пользы вашему творчеству, чем ежемесячная дань Adobe.

