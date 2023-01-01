Топ-7 онлайн векторных редакторов: альтернативы Illustrator

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры, ищущие альтернативы Adobe Illustrator

Новички в векторной графике, желающие освоить базовые инструменты

Студенты и преподаватели, заинтересованные в онлайн-ресурсах для обучения дизайну Вечный вопрос любого дизайнера — как создавать векторные шедевры без жестких системных требований и пятизначной цены на программное обеспечение? Adobe Illustrator давно стал золотым стандартом векторной графики, но его стоимость и необходимость установки заставляют искать альтернативы. Что, если я скажу, что существует как минимум 7 веб-инструментов, позволяющих работать с векторами прямо из браузера? 🎨 В этой статье мы разберем официальные облачные решения от Adobe и достойные альтернативы, которые могут спасти ваш бюджет и освободить место на жестком диске.

Adobe Illustrator в облаке: официальные веб-решения

Сказать, что Adobe произвела революцию, выпустив облачную версию Illustrator — значит ничего не сказать. Illustrator on the Web — это не полноценная замена десктопному приложению, а скорее его компаньон, позволяющий просматривать, редактировать и делиться своими работами через браузер.

Главное преимущество Adobe Illustrator on the Web заключается в возможности работать с векторными файлами без установки программного обеспечения. Однако это не полноценный онлайн иллюстратор AI — функционал значительно ограничен по сравнению с десктопной версией.

Вот что предлагает веб-версия Adobe Illustrator:

Просмотр и базовое редактирование .AI файлов

Совместная работа и комментирование проектов

Доступ к библиотекам Creative Cloud

Базовые инструменты для работы с текстом и формами

Экспорт в популярные форматы

Важно понимать: для использования Illustrator on the Web необходима активная подписка на Creative Cloud, стоимость которой начинается от $20.99 в месяц. Это не бесплатный онлайн редактор графический — это дополнение к платной экосистеме Adobe.

Параметр Adobe Illustrator Desktop Adobe Illustrator on the Web Полный функционал Да Нет Требуется установка Да Нет Работа офлайн Да Нет Совместная работа Ограниченная Расширенная Системные требования Высокие Минимальные (современный браузер)

Еще одно облачное решение от Adobe — Adobe Creative Cloud Express (бывший Adobe Spark). Хотя это не полноценный AI онлайн редактор, он предлагает базовые функции для создания социальных медиа-графики, веб-страниц и коротких видео с шаблонами и стоковыми изображениями.

Алексей Петров, графический дизайнер-фрилансер

Я работал над проектом ребрендинга для клиента, когда мой ноутбук решил "уйти на пенсию" в самый неподходящий момент. Дедлайн через два дня, а восстановление данных заняло бы минимум неделю. Вот тут меня и спас Adobe Illustrator on the Web. Да, функционал ограничен, но мне удалось внести финальные правки в уже созданные логотипы и отправить клиенту готовые файлы вовремя. С тех пор я всегда синхронизирую все свои проекты с Creative Cloud, чтобы иметь к ним доступ из любой точки мира. Не замена десктопной версии, конечно, но отличная страховка на случай форс-мажора.

Топ-7 онлайн-альтернатив для векторного дизайна

Если вам нужен более функциональный онлайн редактор графический, чем предлагает Adobe в веб-версии, или вы ищете более доступные альтернативы, вот семь решений, заслуживающих вашего внимания:

1. Figma 🥇

Хотя Figma позиционирует себя как инструмент для UI/UX дизайна, она обладает мощными возможностями для векторного редактирования. Интерфейс напоминает смесь Sketch и Illustrator, но работает полностью в браузере.

Бесплатный тариф: до 3 проектов

Профессиональный тариф: $12/месяц

Преимущества: отличная совместная работа, компоненты, автолейаут

Недостатки: меньше специализированных векторных инструментов, чем у полноценного Illustrator

2. Gravit Designer 🥈

Пожалуй, самый близкий по функционалу к Illustrator онлайн иллюстратор AI. Предлагает инструменты для работы со сложными векторами, включая перо, кривые Безье и точные трансформации.

Бесплатный тариф: базовые функции

PRO тариф: $49.99/год

Преимущества: близкий к Illustrator функционал, есть и десктопная версия

Недостатки: для совместной работы нужна PRO-версия

3. Vectr 🥉

Бесплатный онлайн редактор графический с простым интерфейсом, идеально подходящий для новичков.

Стоимость: полностью бесплатный

Преимущества: прост в освоении, совместная работа, нет ограничений

Недостатки: ограниченный набор инструментов для продвинутой работы

4. Inkscape Web

Онлайн-версия популярного открытого редактора векторной графики Inkscape доступна через сервис Rollapp.

Стоимость: бесплатная базовая версия, $6.99/месяц за PRO

Преимущества: почти полный функционал десктопного Inkscape

Недостатки: требует стабильного интернет-соединения, может работать с задержками

5. Vecteezy Editor

Онлайн редактор графический с богатой библиотекой шаблонов и стоковых изображений.

Стоимость: бесплатная версия с водяными знаками, Pro от $9/месяц

Преимущества: огромная библиотека готовых векторов для использования

Недостатки: не такой гибкий, как профессиональные инструменты

6. Method Draw

Сверхлегкий AI онлайн редактор с минималистичным интерфейсом для быстрого создания простых векторных изображений.

Стоимость: бесплатный

Преимущества: запускается мгновенно, не требует регистрации

Недостатки: очень ограниченный функционал

7. Boxy SVG

Специализированный онлайн иллюстратор AI для работы с SVG-файлами, предлагающий профессиональные инструменты векторного редактирования.

Стоимость: бесплатный в веб-версии, $9.99 за десктопную версию

Преимущества: отличная поддержка SVG, профессиональные инструменты

Недостатки: сфокусирован только на SVG

Сравнение функционала онлайн графических редакторов

При выборе онлайн-альтернативы Adobe Illustrator критически важно понимать, какой функционал вам действительно необходим. Ниже представлено детальное сравнение ключевых возможностей популярных онлайн редакторов векторной графики.

Функция Adobe Illustrator on the Web Figma Gravit Designer Vectr Boxy SVG Перо и кривые Безье Ограниченно Да Да Базовые Да Живой трейс Нет Нет Ограниченно Нет Нет Сетки и направляющие Ограниченно Да Да Базовые Да Символы и кисти Нет Нет Ограниченно Нет Нет Градиенты и эффекты Базовые Да Да Базовые Да Совместная работа Да Превосходная Только в PRO Базовая Нет Работа с текстом Базовая Расширенная Расширенная Базовая Базовая Поддержка форматов AI, PDF, SVG SVG, PDF SVG, PDF, EPS SVG, PNG Только SVG

Важно отметить, что даже самые продвинутые онлайн иллюстраторы AI не предлагают 100% функционала десктопного Adobe Illustrator. Ключевые отличия:

Меньше инструментов для работы с сетками и деформациями

Ограниченные возможности для создания и использования сложных кистей

Отсутствие или ограничение функции трассировки растровых изображений

Меньший контроль над цветовыми пространствами и подготовкой к печати

Зависимость от стабильного интернет-соединения

При этом онлайн редактор графический может предложить уникальные преимущества:

Работа с любого устройства без установки

Автоматическое сохранение и версионирование

Более простой интерфейс для новичков

Расширенные возможности для совместной работы

Более низкий порог входа с точки зрения стоимости

Мария Соколова, преподаватель дизайна

Когда я начала вести курсы по основам векторной графики для студентов-первокурсников, я столкнулась с проблемой — университетские компьютеры не тянули полноценный Adobe Illustrator, а у многих студентов дома были слабые ноутбуки. Решение пришло неожиданно — мы перешли на Gravit Designer. Результаты поразили даже меня: студенты быстрее освоили основы работы с векторами, так как интерфейс оказался интуитивно понятнее, а отсутствие необходимости устанавливать и настраивать программу позволило сконцентрироваться на самом дизайне. Конечно, для продвинутых курсов я все еще рекомендую полноценный Illustrator, но для освоения основ онлайн-редакторы оказались настоящим спасением.

Бюджетные решения для начинающих дизайнеров

Если вы только начинаете свой путь в векторной графике, полноценный Adobe Illustrator может оказаться избыточным как по сложности, так и по цене. Онлайн редактор paint и другие веб-решения предлагают более доступную альтернативу для освоения основ.

Вот самые бюджетные варианты для новичков, желающих работать с векторной графикой:

1. Vectr (Полностью бесплатный) 💎

Идеальный стартовый онлайн редактор графический для новичков. Интерфейс Vectr напоминает упрощенную версию Illustrator, что делает переход на профессиональный инструмент в будущем более плавным.

Неограниченное количество проектов

Базовые инструменты для работы с векторами

Экспорт в SVG и PNG

Возможность делиться работами через URL

2. Method Draw (Полностью бесплатный)

Сверхлегкий онлайн иллюстратор AI с минималистичным интерфейсом. Не требует даже регистрации — открыл страницу и начал работать.

Мгновенный доступ без регистрации

Базовые формы и текстовые инструменты

Простая работа с цветом и градиентами

Экспорт в SVG

3. Figma (Бесплатный для личных проектов)

Хотя Figma создана для UI/UX дизайна, ее векторные инструменты превосходны. Бесплатный тариф позволяет хранить до трех активных проектов.

Профессиональные инструменты для работы с формами и контурами

Возможность создавать библиотеки компонентов

Отличная поддержка градиентов и эффектов

Совместная работа в реальном времени

4. Boxy SVG (Бесплатный в веб-версии)

Специализированный SVG-редактор, который подойдет тем, кто фокусируется на создании веб-графики и иконок.

Полная поддержка всех SVG-функций

Интуитивный редактор путей

Работа с текстом на пути

Чистый код SVG для веб-разработки

5. Creative Cloud Express (Бесплатная базовая версия)

Решение от Adobe с очень ограниченными векторными возможностями, но с большой библиотекой шаблонов и стоковых изображений.

Шаблоны для социальных сетей

Базовое редактирование форм и текста

Библиотека стоковых изображений

Интеграция с экосистемой Adobe

Для начинающих дизайнеров особенно важен баланс между функциональностью и простотой освоения. Если ваша цель — освоить основы векторной графики, не тратя значительные средства, обратите внимание на Vectr и Figma. Они предоставляют достаточно инструментов для обучения и создания первых проектов, а их интерфейс имеет много общего с профессиональными редакторами.

AI онлайн редактор с минималистичным интерфейсом может оказаться более эффективным для обучения, чем перегруженный функциями профессиональный инструмент. Отсутствие лишних опций позволяет сконцентрироваться на основных принципах работы с векторами.

Выбор оптимального онлайн редактора по задачам

Выбор онлайн графического редактора должен определяться конкретными задачами, которые вы планируете решать. Ниже представлены рекомендации по выбору оптимального инструмента для различных сценариев использования.

Для создания логотипов и фирменного стиля:

Gravit Designer — наиболее близкий по функционалу к Illustrator онлайн иллюстратор AI с профессиональными инструментами для работы с контурами и цветом.

— наиболее близкий по функционалу к Illustrator онлайн иллюстратор AI с профессиональными инструментами для работы с контурами и цветом. Figma — отличный выбор, если логотип является частью более комплексного проекта по разработке фирменного стиля и интерфейсов.

Для иллюстраций и рисования:

Adobe Illustrator on the Web — если у вас есть подписка на Creative Cloud, это самый прямой путь для создания иллюстраций с доступом к библиотекам Adobe.

— если у вас есть подписка на Creative Cloud, это самый прямой путь для создания иллюстраций с доступом к библиотекам Adobe. Gravit Designer — предлагает кисти и инструменты, похожие на Illustrator, что делает его хорошим выбором для иллюстраторов.

Для веб-дизайна и UI/UX:

Figma — безоговорочный лидер в этой категории с непревзойденными инструментами для прототипирования и совместной работы.

— безоговорочный лидер в этой категории с непревзойденными инструментами для прототипирования и совместной работы. Adobe XD (веб-версия) — хороший выбор для тех, кто глубоко интегрирован в экосистему Adobe.

Для быстрого создания простой графики:

Vectr или Method Draw — позволяют быстро создать простые векторные изображения без лишних сложностей.

или — позволяют быстро создать простые векторные изображения без лишних сложностей. Creative Cloud Express — если нужно быстро создать графику по шаблонам.

Для образовательных целей и обучения основам:

Vectr — интуитивный интерфейс делает его идеальным для новичков.

— интуитивный интерфейс делает его идеальным для новичков. Boxy SVG — для тех, кто хочет понять принципы работы SVG-графики.

Для совместной работы над проектами:

Figma — непревзойденные возможности для командной работы в реальном времени.

— непревзойденные возможности для командной работы в реальном времени. Adobe Illustrator on the Web — хороший выбор для команд, уже использующих экосистему Adobe.

При выборе онлайн редактора графический также следует учитывать:

Совместимость с вашими существующими файлами — не все онлайн-редакторы могут корректно открывать .AI файлы

— не все онлайн-редакторы могут корректно открывать .AI файлы Форматы экспорта — убедитесь, что редактор позволяет экспортировать в нужные вам форматы

— убедитесь, что редактор позволяет экспортировать в нужные вам форматы Потребности в хранении — оцените, сколько проектов вы можете хранить в бесплатной версии

— оцените, сколько проектов вы можете хранить в бесплатной версии Возможность офлайн-работы — некоторые онлайн-редакторы имеют режим офлайн через PWA

🔑 Ключевой вопрос, который стоит задать себе: "Как часто я буду использовать этот инструмент и насколько сложные проекты планирую создавать?" Если вы создаете профессиональные дизайны на регулярной основе, инвестиция в платное решение может быть оправдана. Для периодического использования или обучения вполне достаточно бесплатных альтернатив.

Помните, что ни один онлайн иллюстратор AI пока не может полностью заменить десктопный Adobe Illustrator в профессиональной работе, особенно если речь идет о сложных проектах с подготовкой к печати. Однако для большинства задач веб-дизайна и цифровой графики онлайн-решения предоставляют более чем достаточный функционал.

Выбор онлайн-редактора векторной графики не должен быть сложной задачей. Все зависит от ваших конкретных целей, проектов и бюджета. Профессиональные дизайнеры часто используют разные инструменты для разных задач — Figma для UI/UX, Gravit Designer для сложных векторных иллюстраций, а облачную версию Illustrator для работы с существующими проектами в дороге. Помните: ценность не в программе, а в вашем умении использовать её инструменты. Даже в самом простом онлайн-редакторе можно создавать впечатляющие дизайны, если вы понимаете принципы работы с векторной графикой.

