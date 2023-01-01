Баннер 728x90: создание, дизайн и оптимизация для рекламы

Для кого эта статья:

Специалисты по интернет-маркетингу и рекламе

Дизайнеры, работающие с цифровой рекламой

Владельцы и управляющие рекламных кампаний Баннер 728x90 — настоящая легенда в мире интернет-рекламы, не зря получивший прозвище "леадерборд" (от англ. leaderboard — турнирная таблица). Этот формат остается одним из самых востребованных рекламных инструментов современности, несмотря на появление десятков новых форматов. Почему? Потому что 728x90 идеально вписывается в верхнюю часть сайтов, захватывая внимание пользователя в первые секунды взаимодействия с ресурсом. Владение искусством создания эффективных баннеров этого формата может кардинально изменить результаты ваших рекламных кампаний. Давайте разберемся, как использовать его потенциал на 100%.

Создание эффективных баннеров формата 728x90 требует особых навыков и знания современных тенденций онлайн-рекламы. На Курсе по контекстной рекламе от Skypro вы освоите не только технические особенности создания баннеров разных форматов, но и научитесь анализировать их эффективность, тестировать различные креативы и интегрировать их в комплексные рекламные кампании. Наши эксперты раскроют секреты высокого CTR и конверсий, которые недоступны новичкам.

Что такое баннер 728x90 и где он используется

Баннер 728x90 — прямоугольный графический рекламный блок с фиксированными размерами: 728 пикселей в ширину и 90 пикселей в высоту. Этот формат относится к стандартным размерам IAB (Interactive Advertising Bureau) и считается одним из наиболее универсальных рекламных форматов в интернете.

Прозвище "леадерборд" (leaderboard) этот формат получил из-за своего традиционного размещения в верхней части веб-страниц — позиции, которая исторически считается наиболее заметной и престижной для рекламы. Именно эта особенность делает его неизменно популярным уже более 15 лет в цифровом маркетинге. 📊

Алексей Демидов, руководитель отдела цифрового маркетинга:

Помню, как в 2018 году мы запустили кампанию для нового спортивного приложения. Клиент настаивал на использовании только модных нестандартных форматов, категорически отвергая «устаревший» 728x90. После двух недель тестирования разных баннеров результаты говорили сами за себя — CTR классического леадерборда превысил показатели инновационных форматов на 37%. Причина была проста: при размещении в верхней части страницы пользователи видели наш баннер в первую очередь, до появления баннерной слепоты. С тех пор я всегда начинаю тестирование рекламных кампаний именно с этого формата — он редко подводит.

Основные места размещения баннера 728x90:

Header (шапка сайта) — самая распространенная и эффективная позиция, привлекающая внимание сразу после загрузки страницы.

— самая распространенная и эффективная позиция, привлекающая внимание сразу после загрузки страницы. Footer (подвал сайта) — менее премиальная, но все еще действенная позиция для повторного захвата внимания пользователя.

— менее премиальная, но все еще действенная позиция для повторного захвата внимания пользователя. Between content (между блоками контента) — размещение между абзацами или разделами статей для органичной интеграции рекламы в контент.

— размещение между абзацами или разделами статей для органичной интеграции рекламы в контент. Above comment section (над блоком комментариев) — стратегическая позиция с высокой видимостью на сайтах с активным комментированием.

— стратегическая позиция с высокой видимостью на сайтах с активным комментированием. Email newsletters (электронные рассылки) — адаптированный формат для почтовых рассылок, обеспечивающий узнаваемость бренда.

Тип сайта Эффективность баннера 728x90 Рекомендуемое размещение Новостные порталы Очень высокая Верхняя часть главной страницы, между новостными блоками Блоги и контентные проекты Высокая Под заголовком статьи, между абзацами Интернет-магазины Средняя Верхняя часть категорий товаров, под панелью фильтров Форумы и сообщества Выше среднего В шапке форума, перед блоком комментариев Развлекательные сайты Средняя Между блоками развлекательного контента

Несмотря на растущую популярность мобильной рекламы, формат 728x90 остается незаменимым для десктопной аудитории и адаптивных сайтов, автоматически подстраивающихся под размер экрана. Его широкий, но компактный формат позволяет интегрировать баннер практически в любой дизайн сайта без нарушения пользовательского опыта. 🖥️

Технические требования к созданию баннера 728x90

Создание эффективного баннера 728x90 начинается с соблюдения технических требований. Пренебрежение этими параметрами может привести к тому, что ваша реклама будет отклонена рекламными сетями или будет отображаться некорректно.

Базовые технические параметры для баннера 728x90:

Размер: строго 728 пикселей в ширину и 90 пикселей в высоту. Отклонения недопустимы.

строго 728 пикселей в ширину и 90 пикселей в высоту. Отклонения недопустимы. Формат файла: для статических баннеров — JPG, PNG, GIF; для анимированных — GIF, HTML5.

для статических баннеров — JPG, PNG, GIF; для анимированных — GIF, HTML5. Вес файла: не более 150 Кб для статических баннеров, до 200 Кб для HTML5-баннеров (без учета внешних библиотек).

не более 150 Кб для статических баннеров, до 200 Кб для HTML5-баннеров (без учета внешних библиотек). Разрешение: рекомендуется 72-96 dpi для оптимального отображения на экранах.

рекомендуется 72-96 dpi для оптимального отображения на экранах. Цветовая схема: RGB (не CMYK, который предназначен для печати).

Особое внимание следует уделить требованиям к анимированным баннерам:

Длительность анимации: не более 15-30 секунд (зависит от рекламной платформы).

Частота смены кадров: не более 20 кадров в секунду для GIF.

Цикличность: большинство площадок допускают не более 3 повторов анимации.

Для HTML5-баннеров: все используемые ресурсы должны быть подключены через HTTPS.

Тип баннера Преимущества Недостатки Рекомендации по применению Статический (JPG, PNG) Малый вес, простота создания, универсальная совместимость Отсутствие динамики, ниже заметность Для информационных кампаний, брендинга Анимированный GIF Привлекает внимание, прост в создании Ограниченное число цветов, большой вес при сложной анимации Для акций, кратких анимационных эффектов HTML5 Интерактивность, сложная анимация, форма внутри баннера Сложность разработки, потенциальные проблемы совместимости Для интерактивных кампаний, имиджевой рекламы Адаптивный HTML5 Подстраивается под разные размеры экрана Повышенные требования к разработке Для кампаний с переходом между desktop и mobile

При создании HTML5-баннеров обратите внимание на специфические технические нюансы:

Все используемые шрифты должны быть либо стандартными веб-шрифтами, либо подключены в формате WOFF/WOFF2.

JavaScript должен быть минифицирован для уменьшения веса баннера.

Анимации рекомендуется реализовывать через CSS3 для лучшей производительности.

Необходимо реализовать fallback (резервный вариант) для браузеров, не поддерживающих HTML5.

Большинство рекламных платформ, включая Google Ads и Яндекс.Директ, предоставляют детальные технические требования к баннерам. Перед запуском кампании обязательно ознакомьтесь с актуальными требованиями конкретной площадки, так как они могут отличаться и периодически обновляться. 🔧

Принципы эффективного дизайна баннера 728x90

Формат 728x90 представляет особый вызов для дизайнеров — необходимо эффективно использовать ограниченное пространство, создавая при этом привлекательный и конверсионный баннер. Следование проверенным принципам дизайна значительно повышает шансы на успех вашей рекламной кампании. 🎨

Ключевые принципы эффективного дизайна для баннера 728x90:

Информационная иерархия: четкая последовательность восприятия элементов, направляющая взгляд пользователя от главного сообщения к призыву к действию.

четкая последовательность восприятия элементов, направляющая взгляд пользователя от главного сообщения к призыву к действию. Визуальный баланс: распределение визуальных элементов с учетом длинного горизонтального формата.

распределение визуальных элементов с учетом длинного горизонтального формата. Контрастность: использование контрастных цветов для выделения ключевых элементов и привлечения внимания.

использование контрастных цветов для выделения ключевых элементов и привлечения внимания. Краткость: минимум текста, только самая важная информация, которую можно быстро прочитать.

минимум текста, только самая важная информация, которую можно быстро прочитать. Единство с брендом: соответствие фирменному стилю для мгновенной узнаваемости бренда.

Мария Соколова, арт-директор рекламного агентства:

В прошлом году мы работали над масштабной кампанией для сети спортивных клубов. Первая версия баннера 728x90 содержала красивую фотографию тренажерного зала, логотип и текст акции. Показатели были плачевными — CTR не превышал 0,1%. Анализируя проблему, мы заметили, что из-за горизонтального формата фотография теряла детализацию, а текст сливался с фоном.

Мы кардинально изменили подход: разделили баннер на три визуальных блока — динамичное фото спортсмена крупным планом слева, контрастный центральный блок с коротким цепляющим предложением и яркая кнопка с призывом к действию справа. CTR вырос до 0,8% — в восемь раз! Этот случай научил нас, что для леадерборда критично важно мыслить "зонами" и вести взгляд пользователя слева направо, создавая историю с кульминацией в виде целевого действия.

Оптимальная структура баннера 728x90 часто включает следующие элементы:

Привлекающая внимание визуальная часть (обычно слева) — изображение продукта, человека или яркий графический элемент. Краткое сообщение — главное преимущество или предложение (центральная часть). Призыв к действию (обычно справа) — кнопка или текст, стимулирующий к клику. Логотип компании — для мгновенной идентификации рекламодателя.

Типичные ошибки дизайна баннеров 728x90, которых следует избегать:

Перегруженность информацией — узкий формат не позволяет разместить много текста без ущерба читабельности.

Слишком мелкий шрифт — текст должен легко читаться при быстром просмотре.

Отсутствие четкого призыва к действию — пользователь должен понимать, что от него требуется.

Несбалансированная композиция — неправильное распределение визуального веса элементов создает дисгармонию.

Использование неоптимизированных изображений — размытые или пикселизованные картинки снижают доверие.

При выборе цветовой схемы учитывайте психологию цвета и контекст размещения баннера. Яркие, контрастные цвета привлекают внимание, но должны гармонировать с общим дизайном сайта. Для площадок со светлым фоном эффективны баннеры с темной основой и наоборот.

Помните о принципе "меньше значит больше" — лаконичность и четкость сообщения часто работают лучше, чем попытка втиснуть максимум информации в ограниченное пространство баннера 728x90. 📏

Успешные решения и креативы в формате 728x90

Изучение успешных примеров баннеров 728x90 может стать неисчерпаемым источником вдохновения и идей для собственных рекламных кампаний. Проанализируем несколько эффективных подходов, доказавших свою результативность в разных индустриях.

Секторный подход в 728x90 баннерах:

"Три блока": разделение пространства на три равных сектора, каждый со своей функцией (визуал — сообщение — призыв к действию).

разделение пространства на три равных сектора, каждый со своей функцией (визуал — сообщение — призыв к действию). "Ленточный нарратив": создание горизонтальной истории, которая разворачивается слева направо, подводя пользователя к действию.

создание горизонтальной истории, которая разворачивается слева направо, подводя пользователя к действию. "Акцентный фокус": размещение главного элемента в центре с поддерживающими элементами по сторонам.

размещение главного элемента в центре с поддерживающими элементами по сторонам. "Рамочная композиция": ключевое сообщение или продукт в рамке, привлекающей внимание.

Примеры креативных решений по отраслям:

Отрасль Эффективный креативный подход Примеры элементов E-commerce Продуктовая карусель + скидка + таймер Миниатюры товаров, яркий процент скидки, обратный отсчёт Туризм Панорамная фотография + цена + кнопка Широкоформатное фото направления, стартовая цена тура, кнопка "Забронировать" Финансовые услуги Калькулятор + преимущество + призыв Мини-калькулятор внутри баннера, ключевое преимущество (ставка), призыв "Рассчитать" B2B-сервисы Проблема — решение — выгода Визуализация боли клиента, название решения, количественная выгода Мобильные приложения Скриншоты + рейтинг + кнопка скачивания 2-3 интерфейсных скриншота, звёзды рейтинга, кнопка "Скачать"

Тренды в дизайне баннеров 728x90, актуальные в 2023 году:

Минимализм с акцентами: упрощенный дизайн с одним ярким акцентным элементом. Микроанимации: сдержанные анимационные эффекты, привлекающие внимание без раздражения. Интерактивные элементы: имитация взаимодействия (слайдеры, выпадающие меню) в HTML5-баннерах. Неоновые и кислотные цвета: яркие, привлекающие внимание оттенки, особенно для молодежной аудитории. Динамические переходы: плавные изменения содержимого баннера для рассказа истории.

Примечательно, что одни и те же креативные приемы работают по-разному для различных аудиторий. Тестирование нескольких вариантов баннера 728x90 — обязательный шаг для определения наиболее эффективного решения для вашей целевой аудитории и конкретной рекламной площадки. 📈

Практические советы по оптимизации баннера 728x90

Создание баннера — только первый шаг. Для достижения максимальной эффективности необходимо постоянно оптимизировать ваши рекламные материалы на основе данных и обратной связи. Рассмотрим ключевые стратегии оптимизации баннеров 728x90, которые помогут улучшить показатели вашей рекламной кампании.

Техники A/B-тестирования для баннеров 728x90:

Тестирование призыва к действию (CTA): сравнение различных формулировок, цветов и форм кнопок.

сравнение различных формулировок, цветов и форм кнопок. Вариации визуального ряда: тестирование разных изображений при сохранении текста.

тестирование разных изображений при сохранении текста. Эксперименты с цветовыми схемами: проверка разных цветовых решений для выявления наиболее кликабельного варианта.

проверка разных цветовых решений для выявления наиболее кликабельного варианта. Позиционирование элементов: изменение расположения логотипа, текста и других элементов дизайна.

изменение расположения логотипа, текста и других элементов дизайна. Сравнение анимированных и статических версий: определение влияния анимации на эффективность.

Оптимизация технических аспектов:

Сжатие изображений без потери качества для уменьшения времени загрузки.

Оптимизация кода HTML5-баннеров для увеличения скорости рендеринга.

Использование прогрессивной загрузки для баннеров со сложной графикой.

Проверка корректности отображения на всех типах устройств и браузеров.

Ключевые метрики для отслеживания эффективности баннера 728x90:

CTR (Click-Through Rate): отношение кликов к показам, базовый показатель эффективности. Конверсия по клику: процент пользователей, выполнивших целевое действие после перехода с баннера. Просмотры страницы: среднее время, которое посетители проводят на целевой странице после перехода. Показатель отказов: процент пользователей, покинувших сайт сразу после перехода с баннера. ROI (Return On Investment): соотношение затрат на рекламу к полученной прибыли.

Практические советы для улучшения показателей:

Проблема Решение Ожидаемый результат Низкий CTR Увеличить контраст, использовать привлекающие внимание цвета, добавить динамику Повышение заметности баннера и рост кликов Высокий CTR, низкая конверсия Согласовать обещание в баннере с содержанием целевой страницы Улучшение релевантности и повышение конверсии Быстрый уход с целевой страницы Обеспечить плавный визуальный переход между баннером и страницей Снижение показателя отказов Баннерная слепота Регулярно обновлять дизайн, избегать клишированных элементов Поддержание "свежести" восприятия баннера Медленная загрузка Оптимизировать вес файлов, использовать современные форматы сжатия Увеличение количества полных показов

Специфические рекомендации для различных рекламных платформ:

Google Display Network: придерживайтесь минимализма, фокусируйтесь на одном ключевом сообщении.

придерживайтесь минимализма, фокусируйтесь на одном ключевом сообщении. Яндекс.Директ: делайте акцент на четком призыве к действию, используйте контрастные цвета для кнопок.

делайте акцент на четком призыве к действию, используйте контрастные цвета для кнопок. Programmatic-площадки: включайте элементы брендинга, так как пользователи могут видеть ваш баннер на незнакомых им сайтах.

включайте элементы брендинга, так как пользователи могут видеть ваш баннер на незнакомых им сайтах. Ремаркетинг: добавляйте персонализацию и напоминания о просмотренных товарах или оставленных корзинах.

Помните, что оптимизация — это непрерывный процесс. Данные о поведении пользователей меняются, появляются новые тренды и технологии. Регулярный анализ эффективности и готовность адаптировать стратегию — ключ к поддержанию высоких показателей ваших баннеров 728x90. 🔄

Баннер 728x90 продолжает удерживать лидирующие позиции среди рекламных форматов благодаря своей универсальности и эффективности. Мастерство в создании таких баннеров — это сочетание технического понимания, дизайнерского видения и маркетинговой интуиции. Применяя описанные в статье принципы и рекомендации, вы можете превратить простой горизонтальный прямоугольник в мощный инструмент привлечения клиентов. Постоянно экспериментируйте, тестируйте различные подходы и внимательно анализируйте результаты — только так можно найти идеальную формулу для вашей аудитории и ваших бизнес-задач.

