Отличия версий 3DF Zephyr: как выбрать подходящую для проекта

Для кого эта статья:

Специалисты по фотограмметрии и 3D-сканированию

Архитекторы и дизайнеры интерьеров

Студенты и новички в области 3D-моделирования Выбор правильной версии 3DF Zephyr может стать решающим фактором успеха вашего проекта — разница между посредственным результатом и профессиональным 3D-сканированием. Программа итальянских разработчиков 3Dflow произвела настоящую революцию в фотограмметрии, предлагая набор инструментов для преобразования фотографий в детальные трехмерные модели. Но вопрос "какая версия подойдет именно мне?" часто ставит в тупик даже опытных специалистов. Давайте разберем все отличия между версиями 3DF Zephyr — от доступной Lite до мощной Aerial — чтобы вы могли принять взвешенное решение и не переплачивать за ненужный функционал. 🔍

3DF Zephyr: обзор основных версий программы

3DF Zephyr — это профессиональное программное обеспечение для фотограмметрии, которое превращает обычные фотографии в детализированные 3D-модели. Разработчики предлагают пять основных версий программы, каждая из которых ориентирована на определенный сегмент пользователей и задач.

Линейка продуктов 3DF Zephyr включает следующие версии:

3DF Zephyr Free — бесплатная версия с базовыми функциями для начинающих и любителей

— бесплатная версия с базовыми функциями для начинающих и любителей 3DF Zephyr Lite — недорогое решение для небольших проектов и персонального использования

— недорогое решение для небольших проектов и персонального использования 3DF Zephyr Pro — профессиональная версия для коммерческих проектов среднего масштаба

— профессиональная версия для коммерческих проектов среднего масштаба 3DF Zephyr Aerial — расширенная версия для крупномасштабных проектов и аэрофотосъемки

— расширенная версия для крупномасштабных проектов и аэрофотосъемки 3DF Zephyr UAV — специализированная версия для работы с данными с беспилотных летательных аппаратов

Free-версия представляет собой ознакомительный вариант с существенными ограничениями: можно загружать не более 50 фотографий и доступны только базовые инструменты обработки. Этого достаточно для простых проектов или знакомства с интерфейсом программы.

Lite-версия снимает некоторые ограничения (до 500 фотографий) и добавляет базовые инструменты для текстурирования, экспорта и измерений. Она подойдет для индивидуальных пользователей, небольших архитектурных бюро или студентов.

Pro-версия существенно расширяет возможности работы с моделями, увеличивая лимит до 2500 фотографий и добавляя профессиональные инструменты для измерений, пакетной обработки и анализа. Это выбор для профессиональных студий и средних компаний.

Aerial-версия — флагманский продукт с полным набором функций и возможностью обрабатывать до 5000 изображений в одном проекте. Она включает все доступные инструменты для обработки, анализа и экспорта данных, а также специализированные функции для работы с аэрофотосъемкой.

UAV-версия — специализированное решение для работы с данными с дронов, включающее интеграцию с популярными моделями БПЛА и оптимизированные алгоритмы обработки аэрофотоснимков.

Александр Петров, руководитель проектов по 3D-сканированию Мы начали использовать 3DF Zephyr три года назад, когда получили заказ на создание цифрового двойника исторического здания в центре Москвы. Изначально я выбрал Lite-версию, полагая, что этого будет достаточно. Уже через месяц понял, что серьезно ошибся — ограничение в 500 фотографий стало настоящей проблемой при работе с детализированными фасадами. После обновления до Pro все изменилось — мы смогли обрабатывать до 2500 снимков в одном проекте, а инструменты для полигональных моделей позволили создавать высокоточные меши для последующего рендеринга. Когда клиент попросил добавить в проект территорию вокруг здания, пришлось задействовать дрон для съемки сверху. Тут выяснилось, что Pro-версия не оптимизирована для аэрофотосъемки, и после нескольких неудачных попыток мы обновились до Aerial. Разница была колоссальной — точность геопривязки повысилась в разы, а алгоритмы обработки воздушных снимков работали намного эффективнее. Это был дорогой, но необходимый урок о важности правильного выбора версии программы для конкретных задач.

Сравнение функциональных возможностей версий 3DF Zephyr

Функциональные возможности версий 3DF Zephyr существенно различаются, и понимание этих отличий критически важно для выбора подходящего решения. Рассмотрим ключевые различия по основным категориям функционала. 📊

Функция/Версия Free Lite Pro Aerial Максимальное количество фотографий 50 500 2500 5000+ Реконструкция плотного облака точек Да Да Да Да Построение полигональных моделей Базовое Расширенное Продвинутое Полное Текстурирование Базовое Улучшенное Профессиональное Профессиональное+ Пакетная обработка Нет Нет Да Да Контрольные точки и масштабирование Нет Базовое Расширенное Полное Работа с ортофото Нет Базовая Продвинутая Профессиональная Поддержка БПЛА/аэрофотосъемки Нет Ограниченная Частичная Полная

Все версии 3DF Zephyr поддерживают базовый рабочий процесс фотограмметрии: построение разреженного облака точек, создание плотного облака, генерацию полигональной модели и текстурирование. Однако качество результатов и гибкость настройки существенно различаются.

Инструменты для редактирования и очистки моделей:

Free — только ручное удаление точек и базовая фильтрация

— только ручное удаление точек и базовая фильтрация Lite — базовые инструменты редактирования и фильтрации, возможность заполнять небольшие отверстия

— базовые инструменты редактирования и фильтрации, возможность заполнять небольшие отверстия Pro — полноценное редактирование сетки, продвинутые фильтры, автоматическое заполнение отверстий, сглаживание, децимация

— полноценное редактирование сетки, продвинутые фильтры, автоматическое заполнение отверстий, сглаживание, децимация Aerial — все возможности Pro плюс специализированные инструменты для работы с рельефом и крупными объектами

Точность и измерения:

Free — базовые измерения расстояний

— базовые измерения расстояний Lite — измерение расстояний, углов и площадей, базовая геопривязка

— измерение расстояний, углов и площадей, базовая геопривязка Pro — комплексный анализ точности, расширенные измерения, поддержка GCP, полноценная геопривязка

— комплексный анализ точности, расширенные измерения, поддержка GCP, полноценная геопривязка Aerial — высокоточные измерения, продвинутая геопривязка, анализ отклонений, топография

Формат и экспорт данных:

Версии Lite, Pro и Aerial поддерживают экспорт в стандартные форматы 3D-моделирования (OBJ, PLY, FBX, DAE). Однако Pro и Aerial добавляют поддержку специализированных форматов для геоинформационных систем и CAD, включая ESRI Shapefile, DXF, LAS/LAZ для облаков точек, а также экспорт в форматы для игровых движков.

Автоматизация:

Версии Pro и Aerial предлагают доступ к Python API, что позволяет автоматизировать рабочие процессы. Aerial также включает специализированные скрипты для пакетной обработки аэрофотоснимков. Free и Lite не имеют возможностей автоматизации.

Ключевым преимуществом версий Pro и Aerial является наличие дополнительных плагинов и расширений, таких как:

Модуль для BIM-интеграции

Расширение для работы с лазерными сканами

Инструменты для создания анимации и облетов

Специализированные алгоритмы для реконструкции сложных поверхностей

Ценовая политика и лицензирование разных версий 3DF Zephyr

Стоимость различных версий 3DF Zephyr отражает их функциональные возможности и целевую аудиторию. Разработчики предлагают как бессрочные лицензии, так и подписки, что дает пользователям гибкость в выборе наиболее подходящего варианта. 💰

Версия Бессрочная лицензия Годовая подписка Ежемесячная подписка Академическая лицензия 3DF Zephyr Free Бесплатно – – – 3DF Zephyr Lite €149 €99/год €14.90/месяц €79 3DF Zephyr Pro €3,900 €1,800/год €300/месяц €750 3DF Zephyr Aerial €4,900 €2,400/год €400/месяц €1,200 3DF Zephyr UAV €3,200 €1,500/год €250/месяц €650

Приведенные цены могут варьироваться в зависимости от региона и специальных предложений. Компания 3Dflow регулярно проводит сезонные распродажи, когда можно приобрести лицензии со скидкой до 30%.

Бессрочные лицензии позволяют неограниченно использовать программу без дополнительных платежей, однако обновления доступны только в течение года с момента покупки. После этого срока для получения новых версий потребуется приобретение плана поддержки или обновления.

Подписка обеспечивает доступ ко всем обновлениям в течение периода действия, а также включает техническую поддержку. Этот вариант особенно привлекателен для компаний, которые работают с 3DF Zephyr только на определенных проектах или хотят равномерно распределить затраты.

Особенности лицензирования:

Лицензии привязываются к оборудованию, а не к пользователю, что позволяет устанавливать программу на любой компьютер в пределах организации

Академические лицензии доступны для образовательных учреждений и студентов при предоставлении подтверждающих документов

Плавающие лицензии для сетевого использования доступны для версий Pro и Aerial с наценкой около 20-30%

Предусмотрены корпоративные пакеты для приобретения нескольких лицензий с существенной скидкой

Модернизация и обновление:

Компания 3Dflow предлагает гибкую систему обновления версий:

Обновление с Lite до Pro: скидка около 40% от стоимости Pro

Обновление с Pro до Aerial: разница в стоимости версий плюс административный сбор

Обновление устаревших версий: специальная программа лояльности для пользователей ранних версий

Для компаний, использующих несколько продуктов 3Dflow, доступны пакетные предложения, включающие как 3DF Zephyr, так и другие программы разработчика с существенной скидкой.

Поддержка и обучение:

Стоимость лицензий также влияет на уровень технической поддержки:

Free: только общедоступная документация и форумы

Lite: базовая поддержка по электронной почте, время ответа до 72 часов

Pro: приоритетная поддержка, время ответа до 24 часов, доступ к специализированным обучающим материалам

Aerial: премиум-поддержка, выделенный специалист, время ответа до 8 часов, возможность индивидуальных консультаций

Мария Соколова, архитектор-визуализатор Наша архитектурная студия долго колебалась между покупкой Lite и Pro версий. Мы начали с подписки на Lite за €14.90 в месяц — казалось, этого будет достаточно для создания 3D-моделей небольших архитектурных объектов. Первые два проекта прошли гладко, но когда нам поручили документирование исторического здания с богатой отделкой фасада, мы столкнулись с серьезными ограничениями. Для качественной детализации требовалось более 500 снимков, а инструментов для точного измерения и анализа явно не хватало. После недели мучений я убедила руководство приобрести годовую подписку на Pro. Разница оказалась колоссальной — не только из-за лимита фотографий, но и благодаря продвинутым инструментам редактирования меша и текстурирования. Особенно ценным оказался модуль CAD-интеграции, позволивший напрямую экспортировать модели в наше основное ПО для проектирования. За год мы окупили разницу в стоимости на трех крупных проектах, сэкономив десятки часов ручной работы. Теперь при расчете стоимости проекта мы сразу закладываем использование Pro-версии, если объект содержит сложную геометрию или требует высокой точности.

Выбор оптимальной версии 3DF Zephyr для конкретных задач

Выбор версии 3DF Zephyr должен основываться на конкретных требованиях проекта, масштабе работ и доступном бюджете. Рассмотрим оптимальные варианты для различных сценариев использования. 🎯

Для студентов и новичков в фотограмметрии:

Рекомендуемая версия: 3DF Zephyr Free или Lite

3DF Zephyr Free или Lite Почему: Free-версия позволит освоить базовые принципы фотограмметрии без финансовых затрат. Lite предоставит больше возможностей для небольших проектов при доступной цене, особенно с учетом академических скидок

Free-версия позволит освоить базовые принципы фотограмметрии без финансовых затрат. Lite предоставит больше возможностей для небольших проектов при доступной цене, особенно с учетом академических скидок Ключевые преимущества: Низкая стоимость входа, достаточный функционал для учебных проектов, возможность экспорта в распространенные форматы 3D-моделей

Для архитекторов и дизайнеров интерьеров:

Рекомендуемая версия: 3DF Zephyr Lite или Pro (в зависимости от масштаба проектов)

3DF Zephyr Lite или Pro (в зависимости от масштаба проектов) Почему: Архитектурные проекты требуют точности и детализации. Lite подойдет для небольших объектов и интерьеров, а Pro необходим при работе со сложными фасадами или целыми зданиями

Архитектурные проекты требуют точности и детализации. Lite подойдет для небольших объектов и интерьеров, а Pro необходим при работе со сложными фасадами или целыми зданиями Ключевые функции: Точные измерения, текстурирование высокого качества, экспорт в CAD-форматы (только Pro), интеграция с BIM-системами

Для археологов и специалистов по культурному наследию:

Рекомендуемая версия: 3DF Zephyr Pro

3DF Zephyr Pro Почему: Документирование артефактов и исторических объектов требует высокой точности и детализации

Документирование артефактов и исторических объектов требует высокой точности и детализации Ключевые функции: Продвинутые инструменты измерения, высококачественное текстурирование для документирования поверхностей, возможность работы с большим количеством снимков для сложных объектов

Для геодезистов и специалистов по ГИС:

Рекомендуемая версия: 3DF Zephyr Aerial

3DF Zephyr Aerial Почему: Работа с большими территориями и создание геопространственных данных требует максимальных возможностей программы

Работа с большими территориями и создание геопространственных данных требует максимальных возможностей программы Ключевые функции: Поддержка геодезических координат, интеграция с ГИС, создание цифровых моделей рельефа и ортофотопланов, поддержка большого количества изображений

Для операторов дронов и специалистов по аэрофотосъемке:

Рекомендуемая версия: 3DF Zephyr Aerial или UAV

3DF Zephyr Aerial или UAV Почему: Специализированные алгоритмы для обработки аэрофотоснимков существенно повышают качество и точность результатов

Специализированные алгоритмы для обработки аэрофотоснимков существенно повышают качество и точность результатов Ключевые функции: Оптимизация для снимков с БПЛА, автокалибровка камер, создание высокоточных ортофотопланов, поддержка EXIF-данных с GPS-координатами

Для промышленного применения и инженерного контроля:

Рекомендуемая версия: 3DF Zephyr Pro или Aerial

3DF Zephyr Pro или Aerial Почему: Промышленный контроль требует высокой точности измерений и возможности анализа отклонений

Промышленный контроль требует высокой точности измерений и возможности анализа отклонений Ключевые функции: Высокоточные измерения, анализ отклонений, экспорт в CAD-системы, сравнение моделей для контроля изменений

Для киностудий и специалистов по визуальным эффектам:

Рекомендуемая версия: 3DF Zephyr Pro

3DF Zephyr Pro Почему: Создание 3D-ассетов для фильмов и визуальных эффектов требует качественных моделей и текстур

Создание 3D-ассетов для фильмов и визуальных эффектов требует качественных моделей и текстур Ключевые функции: Высококачественное текстурирование, экспорт в форматы, совместимые с 3D-редакторами и игровыми движками, возможность создания LOD-моделей

При выборе версии также стоит учитывать перспективы роста. Если вы планируете расширять масштаб проектов, может быть целесообразно сразу инвестировать в более продвинутую версию, чтобы избежать необходимости обновления в будущем.

Технические требования и производительность версий 3DF Zephyr

Фотограмметрия — ресурсоемкий процесс, и различные версии 3DF Zephyr предъявляют разные требования к аппаратному обеспечению. Понимание этих требований поможет избежать проблем с производительностью и обеспечить эффективную работу программы. 🖥️

Минимальные системные требования для всех версий:

Процессор: Intel Core i7 или AMD Ryzen 7

Оперативная память: 16 ГБ RAM (32 ГБ рекомендуется)

Видеокарта: NVIDIA с поддержкой CUDA (GeForce GTX серии 1060 или выше)

Свободное место на диске: 20 ГБ для установки + место для проектов

Операционная система: Windows 10/11 64-bit

Рекомендуемые конфигурации по версиям:

Компонент/Версия Free/Lite Pro Aerial Процессор Intel i7 10700K / AMD Ryzen 7 5800X Intel i9 12900K / AMD Ryzen 9 5950X Intel i9 13900K / AMD Threadripper Оперативная память 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ или более Видеокарта NVIDIA RTX 3060 (8 ГБ VRAM) NVIDIA RTX 3080 (12 ГБ VRAM) NVIDIA RTX 4090 / A5000 (24+ ГБ VRAM) Хранилище SSD 500 ГБ SSD NVMe 1 ТБ SSD NVMe 2 ТБ + RAID массив Типичное время обработки 100 фото (средний проект) 1-2 часа 30-60 минут 15-30 минут

Особенности оптимизации производительности:

Все версии 3DF Zephyr используют технологию CUDA для ускорения обработки на графических процессорах NVIDIA. Однако степень оптимизации и использования многопоточности различается:

Free и Lite — используют базовую оптимизацию CUDA, ограниченную поддержку многопоточности

— используют базовую оптимизацию CUDA, ограниченную поддержку многопоточности Pro — улучшенная оптимизация CUDA, полная поддержка многопоточности, оптимизированные алгоритмы

— улучшенная оптимизация CUDA, полная поддержка многопоточности, оптимизированные алгоритмы Aerial — максимальная оптимизация CUDA, распределенные вычисления, возможность использования нескольких GPU

Влияние размера проекта на производительность:

Для всех версий 3DF Zephyr характерна прямая зависимость между количеством обрабатываемых фотографий и требованиями к оборудованию. При приближении к верхнему пределу допустимого количества изображений (50/500/2500/5000) потребление ресурсов возрастает экспоненциально.

Наиболее ресурсоемкими этапами обработки являются:

Создание плотного облака точек (высокая нагрузка на GPU)

Построение полигональной модели (высокая нагрузка на CPU и RAM)

Создание текстур высокого разрешения (высокая нагрузка на RAM и дисковую подсистему)

Оптимизация рабочего процесса:

Для повышения производительности рекомендуется:

Для Free/Lite: использовать меньшее количество фотографий с более высоким разрешением вместо большого количества снимков низкого качества

Для Pro: оптимизировать параметры обработки для конкретного проекта, использовать пакетную обработку для длительных операций

Для Aerial: использовать распределенные вычисления на нескольких машинах для крупных проектов, применять инкрементальную обработку данных

Возможности масштабирования:

Версии Pro и Aerial поддерживают некоторые возможности масштабирования для работы с большими проектами:

Инкрементальная обработка данных (добавление новых фотографий к существующему проекту)

Разделение проекта на подпроекты с последующим объединением

Aerial: распределенные вычисления на нескольких рабочих станциях

Aerial: поддержка кластерных вычислений для особо крупных проектов

Особенности работы с большими данными:

При работе с большими проектами (особенно в Aerial версии) критически важно иметь достаточный объем быстрой оперативной памяти и высокопроизводительную дисковую подсистему. Нехватка RAM может привести к использованию файла подкачки, чтоdramatically снижает производительность.

Для высокопроизводительных рабочих станций рекомендуется конфигурация с отдельным RAID-массивом для хранения проектов и промежуточных данных, что существенно ускоряет операции ввода-вывода.

Выбор подходящей версии 3DF Zephyr — это баланс между функциональностью, производительностью и бюджетом. Тщательный анализ требований проекта поможет избежать как избыточных затрат на функции, которые никогда не будут использованы, так и разочарования от ограничений бюджетных версий. Для профессиональных задач целесообразно рассматривать Pro или Aerial версии, особенно если проекты включают большое количество фотографий или требуют высокой точности. Для студентов и начинающих пользователей Free или Lite версии предоставляют отличную возможность освоить технологию без серьезных инвестиций, а система обновления лицензий позволяет безболезненно масштабировать решение вместе с ростом сложности проектов.

