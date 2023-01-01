3D материалы в дизайне: от основ к профессиональным приемам

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

начинающие и продолжающие 3D-дизайнеры

студенты и профессионалы в области графического дизайна

люди, интересующиеся созданием и текстурированием 3D-материалов Мир 3D материалов — это волшебная кухня виртуальной реальности, где свет, текстура и физические свойства сплетаются в единое целое. Представьте металл, который выглядит настолько реалистично, что хочется проверить его температуру, или ткань, каждая складка которой вызывает непреодолимое желание прикоснуться. Именно материалы превращают безжизненные 3D модели в объекты, способные обмануть глаз и создать безупречную иллюзию реальности. Без правильно настроенных материалов даже самая сложная геометрия останется лишь бледной тенью своего потенциала. 🎨

Хотите стать мастером визуальной магии, способным создавать реалистичные 3D материалы? На курсе «Профессия графический дизайнер» от Skypro вы научитесь не только основам текстурирования, но и продвинутым техникам создания материалов, которые оживят ваши проекты. Преподаватели-практики поделятся секретами, которые обычно приходят только с годами опыта. Первый шаг к профессиональному владению 3D материалами — записаться на курс прямо сейчас!

Что такое 3D материалы и почему они важны для дизайна

3D материалы — это цифровые характеристики, описывающие внешний вид и физические свойства поверхностей трехмерных объектов. По сути, это инструкции для компьютера, как объект должен взаимодействовать со светом, какой у него должен быть цвет, насколько он блестящий, шероховатый или прозрачный. 💡

Значение материалов в 3D дизайне трудно переоценить. Они выполняют три ключевые функции:

Создают реалистичность — качественные материалы заставляют зрителя поверить в существование виртуального объекта

Передают информацию о свойствах объекта — зритель понимает, тяжелый предмет или легкий, теплый или холодный

Формируют эстетику и атмосферу — через материалы дизайнер может передать настроение, эпоху или стиль

Александр Петров, технический директор по материалам и текстурам Когда я только начинал работать с 3D, случился показательный эпизод с клиентом. Мы создавали визуализацию интерьера элитной квартиры, и заказчик, увидев первые рендеры, разочарованно заметил: "Это выглядит как игрушечный домик". Геометрически всё было верно, но материалы подвели — паркет казался пластиковым, мрамор — нарисованным, а металлические элементы напоминали крашеный пластик. Я провел бессонную ночь, тщательно настраивая каждый материал — подбирал правильную шероховатость деревянных поверхностей, добавлял едва заметные неровности мрамора, настраивал точное преломление света в стекле. На следующий день заказчик молча рассматривал рендеры несколько минут, а потом спросил: "Когда вы успели сделать фотосъемку? Ремонт же еще не закончен". Это был момент, когда я по-настоящему понял силу правильно настроенных материалов.

Каждый материал в 3D графике состоит из шейдеров — алгоритмов, рассчитывающих, как свет взаимодействует с поверхностью. Материалы без правильно настроенных шейдеров похожи на актера без грима — они не могут полностью раскрыть характер персонажа.

Основное отличие 3D материалов от простого цвета заключается в том, что они имитируют сложную физику реального мира. Настоящие поверхности не просто отражают свет равномерно — они поглощают часть спектра, рассеивают лучи, преломляют их под разными углами. Именно эти сложные взаимодействия делают реальные объекты узнаваемыми, и именно их имитируют качественные 3D материалы.

Типы и свойства материалов в трехмерной графике

В мире 3D графики существует несколько основных типов материалов, каждый со своими уникальными характеристиками и применением. Понимание этих типов — фундаментальный навык для любого 3D дизайнера. 🔍

Тип материала Основные свойства Типичное применение Диффузные (матовые) Рассеивают свет равномерно во всех направлениях, не создают бликов Ткань, бумага, необработанное дерево, матовая краска Глянцевые/Блестящие Создают выраженные блики, имеют направленное отражение света Лакированное дерево, полированный пластик, керамика Металлические Имеют сильные, цветные отражения, особая модель отражения света Все виды металлов — от хрома до золота и бронзы Прозрачные Пропускают свет, имеют параметры преломления и поглощения Стекло, вода, лёд, пластик, драгоценные камни Подповерхностные Свет проникает под поверхность, рассеивается и выходит в другом месте Кожа, мрамор, воск, молоко, органические материалы

Для создания материалов используются различные карты (текстуры), каждая из которых отвечает за определенные свойства:

Диффузные карты (Diffuse/Albedo) — определяют базовый цвет поверхности

— определяют базовый цвет поверхности Карты нормалей (Normal maps) — создают иллюзию мелких деталей рельефа без усложнения геометрии

— создают иллюзию мелких деталей рельефа без усложнения геометрии Карты шероховатости (Roughness maps) — контролируют, насколько гладкой или шероховатой является поверхность

— контролируют, насколько гладкой или шероховатой является поверхность Карты металличности (Metallic maps) — определяют, какие участки поверхности имеют металлические свойства

— определяют, какие участки поверхности имеют металлические свойства Карты смещения (Displacement maps) — физически изменяют геометрию для создания реальных выступов и впадин

— физически изменяют геометрию для создания реальных выступов и впадин Карты окклюзии (Ambient Occlusion maps) — имитируют естественные тени в углублениях и складках

При работе с материалами критически важно понимать принципы физически-корректного рендеринга (PBR). Этот подход основан на законах физики и обеспечивает реалистичное поведение материалов при любом освещении, в отличие от старых методов, которые могли выглядеть правдоподобно только при определенных условиях.

Елена Соколова, специалист по 3D материалам Три года назад мне поручили создать визуализацию ювелирного изделия — кольца с бриллиантом. Я потратила несколько дней, пытаясь добиться реалистичного блеска камня, но результат всё равно выглядел фальшиво. Тогда я решила изучить, как свет на самом деле взаимодействует с бриллиантами. Оказалось, что дело не только в настройках отражения и преломления. Ключевой момент — дисперсия света, когда разные длины волн преломляются под разными углами, создавая характерные радужные вспышки. Я изучила специфические IOR (индексы преломления) для разных длин волн и правильно настроила каустику — концентрацию света, проходящего через камень. Когда я показала новую визуализацию команде, наступила тишина. Затем арт-директор спросил: "Это всё еще 3D или ты просто вставила фотографию?" Это был момент триумфа, когда я поняла, что истинный реализм требует не просто правдоподобных настроек, а глубокого понимания физики материалов.

Как создать базовые 3D материалы в популярных программах

Создание материалов в разных 3D-редакторах следует схожим принципам, но имеет свои особенности в зависимости от используемого программного обеспечения. Рассмотрим процесс создания базового металлического материала в трех популярных программах. 🛠️

Программа Базовые настройки Особенности интерфейса Уровень сложности Blender Principled BSDF шейдер с параметрами Metallic: 1.0, Roughness: 0.1-0.3 Нодовый редактор с визуальными соединениями между параметрами Средний (интуитивен, но требует понимания нодов) 3ds Max Physical Material с параметрами Reflection: 0.9-1.0, Glossiness: 0.7-0.9, Metalness: 1.0 Панельный интерфейс с группами параметров Высокий (много настроек, требуется опыт) Cinema 4D Standard Surface с Reflection: 80-100%, Roughness: 5-20%, Metallic: On Интуитивный интерфейс с предпросмотром Низкий (дружелюбен к начинающим)

Создание базового металлического материала в Blender:

Откройте Shader Editor (редактор шейдеров) Используйте ноду Principled BSDF (основной шейдер для PBR-материалов) Установите параметр Metallic на значение 1.0 (полностью металлический) Настройте Base Color (базовый цвет) — для золота используйте оттенки жёлтого, для серебра — светло-серый Отрегулируйте Roughness (шероховатость) — 0 для идеально полированного металла, 0.2-0.4 для более реалистичного вида Для добавления мелких деталей подключите текстуру шероховатости к входу Roughness

Для создания стеклянного материала в 3ds Max:

В Material Editor создайте новый материал Physical Material Установите Base Color почти полностью чёрным (для чистого стекла) Активируйте Transparency (прозрачность) и установите значение около 0.9 Настройте параметр IOR (Index of Refraction) на 1.5 для обычного стекла Для реализма добавьте лёгкую шероховатость (Glossiness около 0.9-0.95)

При создании материалов важно учитывать несколько ключевых моментов:

Всегда используйте физически-корректные значения (особенно для IOR — индекса преломления)

Создавайте вариации в текстурах — идеально гладкие поверхности выглядят неестественно

Тестируйте материал при разном освещении, чтобы убедиться в его универсальности

Используйте референсы из реального мира для сравнения результатов

Не забывайте про микродетали — именно они делают материал убедительным

Для начинающих дизайнеров отличным стартом станет использование готовых библиотек материалов, которые можно найти в встроенных ресурсах программ или на специализированных онлайн-платформах, таких как Poliigon, Quixel Megascans или Substance Source. Эти материалы уже настроены профессионалами и позволят изучить правильную структуру шейдеров.

Текстурирование и настройка 3D материалов: пошаговый гайд

Текстурирование — это процесс, превращающий «голую» 3D модель в объект с характером и историей. Представьте, что ваша модель — это актер, а материалы и текстуры — грим и костюм, делающие персонаж узнаваемым. Давайте разберем процесс текстурирования шаг за шагом. 🧵

Подготовка модели к текстурированию:

UV-развертка — критически важный этап, когда трехмерная поверхность модели «разрезается» и раскладывается на 2D плоскость, как выкройка одежды Проверка перекрытий и растяжений — необходимо убедиться, что UV-карта не содержит наложений и чрезмерных искажений Разделение на UDIM тайлы (для сложных моделей) — позволяет использовать несколько текстурных карт высокого разрешения Экспорт UV-карты — создание шаблона для рисования текстур в 2D-редакторах

Создание базовых карт текстур:

Диффузная карта (Diffuse/Albedo) — основной цвет поверхности без теней и бликов Используйте нейтральные серые тона для металлов (цвет будет создаваться отражениями)

Избегайте слишком насыщенных цветов для реалистичных сцен Карта нормалей (Normal Map) — создает иллюзию мелких деталей Можно создать из высокополигональной модели или нарисовать в специализированных программах

Синий канал отвечает за высоту, красный и зеленый — за направление "склонов" Карта шероховатости (Roughness Map) — определяет, как поверхность отражает свет Черный цвет = гладкая поверхность, белый = шероховатая

Для реализма добавляйте вариации в шероховатость даже для "гладких" материалов Карта металличности (Metallic Map) — указывает, какие участки металлические Обычно это бинарная карта: белый = металл, черный = неметалл

Переходные значения используются редко, например для грязных металлов

Продвинутые техники текстурирования для создания реализма:

Процедурное текстурирование — использование алгоритмически генерируемых текстур, которые не имеют фиксированного разрешения

— использование алгоритмически генерируемых текстур, которые не имеют фиксированного разрешения Масштабирование деталей — создание текстур с разным уровнем детализации (макро, микро) и их смешивание

— создание текстур с разным уровнем детализации (макро, микро) и их смешивание Создание неидеальностей — добавление царапин, потертостей, пятен и других дефектов, которые есть в реальном мире

— добавление царапин, потертостей, пятен и других дефектов, которые есть в реальном мире Создание многослойных материалов — например, краска на металле с проступающей ржавчиной в потертостях

Процесс настройки материала в Substance Painter (наиболее популярный инструмент для текстурирования):

Импортируйте модель с правильной UV-разверткой Создайте базовый слой с общими свойствами материала Добавляйте слои масок для различных эффектов (потертости, грязь, царапины) Используйте умные маски и генераторы для автоматического определения выступов, углов и впадин Настройте параметры каждого слоя, чтобы достичь желаемого результата Экспортируйте набор текстурных карт для использования в вашем 3D-редакторе

При работе с текстурами важно соблюдать баланс. Слишком детализированные текстуры могут отвлекать внимание, а слишком "чистые" будут выглядеть неестественно. Реальный мир полон несовершенств, и именно они делают цифровые материалы правдоподобными.

Профессиональные приемы работы с 3D материалами

Создание по-настоящему впечатляющих 3D материалов требует не только технических знаний, но и понимания тонких нюансов, которые отличают работу новичка от работы профессионала. Рассмотрим продвинутые техники, которыми пользуются опытные 3D художники. 🔮

Физически-корректные подходы к созданию материалов:

Закон сохранения энергии — материал не может отражать больше света, чем получает (сумма отраженного, преломленного и поглощенного света равна 100%)

— материал не может отражать больше света, чем получает (сумма отраженного, преломленного и поглощенного света равна 100%) Использование правильных спектральных данных — для металлов особенно важно использовать корректные значения отражения для разных длин волн

— для металлов особенно важно использовать корректные значения отражения для разных длин волн Многослойное рассеивание света (например, в коже или мраморе) — свет проникает под поверхность, рассеивается и выходит в другом месте

(например, в коже или мраморе) — свет проникает под поверхность, рассеивается и выходит в другом месте Анизотропия — отражение света зависит от направления (характерно для полированного металла, волос, щеточной обработки)

Продвинутые техники создания специфических материалов:

Тканевые материалы Создание микроволокон через карты нормалей и смещения

Имитация подповерхностного рассеивания для тонких тканей

Анизотропные отражения для шелка и атласа Органические материалы Сложное подповерхностное рассеивание для кожи

Многослойность для создания эффекта глубины

Варьирование влажности для достижения реализма Состаренные поверхности Процедурное создание паттернов износа на основе логики использования объекта

Неравномерное распределение потертостей и царапин

Имитация накопления грязи в труднодоступных местах

Оптимизация материалов для различных сценариев:

Для реал-тайм приложений (игры, VR) — упрощенные материалы с запеченными эффектами, маскирование сложных вычислений в текстуры

— упрощенные материалы с запеченными эффектами, маскирование сложных вычислений в текстуры Для анимации — динамически изменяющиеся свойства материалов (мокрые поверхности, тающий снег)

— динамически изменяющиеся свойства материалов (мокрые поверхности, тающий снег) Для фотореалистичного рендеринга — использование физически-точных значений и сложных алгоритмов рассеивания

— использование физически-точных значений и сложных алгоритмов рассеивания Для 3D печати — адаптация материалов для конкретных технологий печати, учет особенностей цветопередачи

Продвинутые техники смешивания материалов:

Смешивание по высоте — например, снег на верхушках объекта, грязь у основания

— например, снег на верхушках объекта, грязь у основания Смешивание на основе кривизны — потертости на выступающих краях, грязь в углублениях

— потертости на выступающих краях, грязь в углублениях Процедурные маски перехода — создание естественных, не повторяющихся переходов между материалами

— создание естественных, не повторяющихся переходов между материалами Создание микропереходов — тонкие грани между разными материалами для избежания "резкости"

Самая распространенная ошибка начинающих дизайнеров — создание "идеальных" материалов. В реальном мире не существует абсолютно чистых, идеально ровных и однородных поверхностей. Даже новенький глянцевый автомобиль имеет микроскопические неровности, а идеально отполированное зеркало сохраняет мельчайшие дефекты. Профессионалы знают, что секрет убедительности — в управляемом хаосе несовершенств.

Для достижения мастерства в создании материалов критически важна постоянная практика и изучение реальных референсов. Создавайте библиотеку фотографий различных поверхностей при разном освещении, анализируйте, как меняются их свойства в зависимости от условий, и переносите эти наблюдения в свои цифровые материалы.

Освоение 3D материалов — это бесконечный путь совершенствования. Даже опытные художники постоянно открывают новые приемы и подходы. Ключ к успеху — баланс между техническим пониманием физики света и художественным видением, между точной имитацией реальности и творческой интерпретацией. Помните, что цель не в том, чтобы создать "идеальный" материал, а в том, чтобы рассказать историю через свойства поверхности — будь то потрескавшаяся кожа старого кресла, хранящая память о десятилетиях использования, или свежеокрашенный металл нового космического корабля, обещающий приключения в будущем. В этой способности оживлять неодушевленные объекты и заключается истинная магия 3D материалов.

Читайте также