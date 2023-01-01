Значение символа подчеркивания _ в выражении LIKE SQLite

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В SQLite, символ % в запросе LIKE обозначает произвольную последовательность символов, а символ _ – ровно один любой символ:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column LIKE 'start%'; -- Вернёт строки, начинающиеся с 'start' SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%end'; -- Вернёт строки, заканчивающиеся на 'end' SELECT * FROM table WHERE column LIKE '_middle'; -- Вернёт строки, где перед 'middle' стоит ровно один символ

Работа со специальными символами

Для поиска символов % или _ в тексте, используйте оператор ESCAPE .

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%25%' ESCAPE '25'; -- Вернёт строки, содержащие символ '%' SELECT * FROM table WHERE column LIKE '!_%' ESCAPE '!'; -- Вернёт строки, содержащие символ '_'

Выбор символа для экранирования остаётся за нами, подобно выбору фильма на Netflix в воскресный вечер!

Встреча с подчеркиваниями и процентами

Одиночное подчеркивание ( _ ) соответствует ровно одному символу, три подчеркивания ( ___ ) — ровно трем символам. Маска из символов % игнорирует длину строки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column LIKE '___abc%'; -- Вернёт строки, где после трёх любых символов следует 'abc'

Случай с шаблонами GLOB

Для поиска с учётом регистра в SQLite используйте оператор GLOB :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column GLOB 'Data*'; -- Вернёт строки, начинающиеся с 'Data' SELECT * FROM table WHERE column GLOB '?ata'; -- Вернёт строки, где на второй позиции 'a', а на первой – любой символ

Тут * и ? используются как маска для произвольного количества символов и ровно одного символа соответственно.

Визуализация

Для наглядности предствим, что каждая запись в нашей базе данных – это какая-то книга в библиотеке, и мы ищем названия по определенным шаблонам.

Markdown Скопировать код Библиотека 📚: ['Data Fun', 'Deep Dive', 'Daring Adventure', 'Daydream', 'Drastic Measures']

Оператор LIKE % позволяет найти книги с определенным окончанием в названии:

SQL Скопировать код SELECT title FROM library WHERE title LIKE 'Da%';

Результат:

Markdown Скопировать код 📚➡️ 'Da%': ['Data Fun', 'Daring Adventure', 'Daydream']

Оператор LIKE _ находит названия, соответствующие определенным символам на заданной позиции:

SQL Скопировать код SELECT title FROM library WHERE title LIKE '_a%';

Результат:

Markdown Скопировать код 📚➡️ '_a%': ['Data Fun', 'Daydream']

Итак, % работает как шаблон для последовательности символов, а _ — для одного символа.

Учитываем регистр

В SQLite оператор LIKE не учитывает регистр, в то время как GLOB – учитывает:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column LIKE 'a%' COLLATE NOCASE; -- Не учитывает регистр SELECT * FROM table WHERE column GLOB 'A*'; -- Учитывает регистр

Сложные шаблоны

SQLite позволяет использовать сложные шаблоны для поиска. Рассмотрим запрос с оператором LIKE :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column LIKE 'C_%_d'; -- Вернёт строки, начинающиеся на 'C', с любыми двумя символами после него и заканчивающиеся на 'd'

