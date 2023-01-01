Значение и использование SQL-клаузы GROUP BY 1
Быстрый ответ
Конструкция
GROUP BY 1 в SQL задаёт операцию группировки результатов запроса по первому столбцу, указанному в списке после
SELECT. Такой способ обращения к столбцу позволяет упростить формулировку и поддержку запросов, особенно тогда, когда они выглядят сложно.
Вот пример того, как можно применить это в простом запросе:
SELECT city, COUNT(*)
FROM customers
GROUP BY 1;
Такой запрос соберёт данные о клиентах сгруппированные по городам. Результат этого запроса будет тем же, что и для запроса с
GROUP BY city.
Преимущества и недостатки использования порядковой нотации в SQL
В двух словах:
GROUP BY 1 – это функциональность SQL, которая обеспечивает возможность ссылаться на позицию столбцов в операторе
SELECT. Если названия ваших столбцов часто меняются, это может оказаться крайне удобным.
Какие преимущества даёт использование порядкового номера столбца?
- Более лаконичное представление: Запросы становятся компактнее и менее запутанными.
- Устойчивость к изменениям в названиях столбцов: Какие бы изменения в названиях столбцов не произошли, они не отразятся на
GROUP BY.
- Сосредоточенность на порядке, а не на названиях: Меньше внимания уделяется сложности имен, благодаря чему формулировка запроса упрощается.
И всё равно нежный случаи, в которых нужно проявить осторожность
- Риск нарушения логики при проведении рефакторинга: Может обернуться проблемами, если порядок столбцов в списке изменится.
- Замешательство у коллег: Тем, кто не знаком с таким способом обращения к столбцам, этот подход может показаться сложным при чтении вашего кода.
- Поиск проблем в коде: Явное упоминание имен столбцов может заметно упростить процесс отладки.
Лучшие практики
Используйте конструкцию
GROUP BY 1 тогда, когда риск непредвиденных последствий в ходе рефакторинга минимален. Это подходит для быстрого анализа данных, составления отчётов на разовой основе или работы с инструментами для аналитики данных.
GROUP BY 1: Эффективность требует своей "платы"
Рассмотрим пример из реальной жизни, когда в результате простых изменений всё становится слшиком запутанным:
-- Исходно код предполагал использование 'city':
SELECT city, country, COUNT(*)
FROM customers
GROUP BY 1;
-- Но после рефакторинга 'country' оказывается на первом месте:
SELECT country, city, COUNT(*)
FROM customers
GROUP BY 1; -- Здесь мы группируем по 'country', а не по 'city'!
Этот пример иллюстрирует, что использование конструкции
GROUP BY 1 может быть полезным, но и требует определённого осторожности.
Визуализация
Представим праздничный стол с пронумерованными блюдами:
|Порядковый номер
|1️⃣ Основное блюдо
|2️⃣ Гарнир
|3️⃣ Напиток
|1
|Суши
|Эдамаме
|Сакэ
|2
|Суши
|Картошка
|Чай
|3
|Пицца
|Картошка
|Газировка
Вот как способно воздействовать на этот процесс
GROUP BY 1:
🍱
🏷️ 1️⃣ Суши ➡️ | Суши | Суши |
🍱
🍕
🏷️ 1️⃣ Пицца ➡️ | Пицца |
🍕
Гости были сгруппированы исходя из того, какое основное блюдо они выбрали (столбец №1). Благодаря разным предпочтениям всех гостей праздник получается разнообразнее и интереснее 🍽️✨
Порядок в зале: В этом участвует и ORDER BY 1
Для структурированного представления данных по результатам запроса конструкция
ORDER BY 1 идеально дополняет
GROUP BY 1, обеспечивая тем самым сортировку и группировку в соответствии с одним и тем же столбцом.
Как сочетаются между собой GROUP BY и ORDER BY
- Системность: Группировка соответствует указанному порядку.
- Удобство восприятия: Отсортированные данные анализируются намного легче.
- Производительность: Пресказуемость выполнения кода полезна для оптимизации работы баз данных.
ORDER BY как организатор всех данных
ORDER BY 1 — это своего рода личный организатор ваших дел, который гарантирует идеальный порядок между различными "гостями" в ваших данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик