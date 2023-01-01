logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Значение и использование SQL-клаузы GROUP BY 1
Перейти

Значение и использование SQL-клаузы GROUP BY 1

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Конструкция GROUP BY 1 в SQL задаёт операцию группировки результатов запроса по первому столбцу, указанному в списке после SELECT. Такой способ обращения к столбцу позволяет упростить формулировку и поддержку запросов, особенно тогда, когда они выглядят сложно.

Вот пример того, как можно применить это в простом запросе:

SELECT city, COUNT(*)
FROM customers
GROUP BY 1;

Такой запрос соберёт данные о клиентах сгруппированные по городам. Результат этого запроса будет тем же, что и для запроса с GROUP BY city.

Преимущества и недостатки использования порядковой нотации в SQL

В двух словах: GROUP BY 1 – это функциональность SQL, которая обеспечивает возможность ссылаться на позицию столбцов в операторе SELECT. Если названия ваших столбцов часто меняются, это может оказаться крайне удобным.

Какие преимущества даёт использование порядкового номера столбца?

  • Более лаконичное представление: Запросы становятся компактнее и менее запутанными.
  • Устойчивость к изменениям в названиях столбцов: Какие бы изменения в названиях столбцов не произошли, они не отразятся на GROUP BY.
  • Сосредоточенность на порядке, а не на названиях: Меньше внимания уделяется сложности имен, благодаря чему формулировка запроса упрощается.

И всё равно нежный случаи, в которых нужно проявить осторожность

  • Риск нарушения логики при проведении рефакторинга: Может обернуться проблемами, если порядок столбцов в списке изменится.
  • Замешательство у коллег: Тем, кто не знаком с таким способом обращения к столбцам, этот подход может показаться сложным при чтении вашего кода.
  • Поиск проблем в коде: Явное упоминание имен столбцов может заметно упростить процесс отладки.

Лучшие практики

Используйте конструкцию GROUP BY 1 тогда, когда риск непредвиденных последствий в ходе рефакторинга минимален. Это подходит для быстрого анализа данных, составления отчётов на разовой основе или работы с инструментами для аналитики данных.

GROUP BY 1: Эффективность требует своей "платы"

Рассмотрим пример из реальной жизни, когда в результате простых изменений всё становится слшиком запутанным:

-- Исходно код предполагал использование 'city':
SELECT city, country, COUNT(*)
FROM customers
GROUP BY 1;

-- Но после рефакторинга 'country' оказывается на первом месте:
SELECT country, city, COUNT(*)
FROM customers
GROUP BY 1; -- Здесь мы группируем по 'country', а не по 'city'!

Этот пример иллюстрирует, что использование конструкции GROUP BY 1 может быть полезным, но и требует определённого осторожности.

Визуализация

Представим праздничный стол с пронумерованными блюдами:

Порядковый номер 1️⃣ Основное блюдо 2️⃣ Гарнир 3️⃣ Напиток
1 Суши Эдамаме Сакэ
2 Суши Картошка Чай
3 Пицца Картошка Газировка

Вот как способно воздействовать на этот процесс GROUP BY 1:

            🍱

🏷️ 1️⃣ Суши ➡️ | Суши | Суши |

            🍱
            🍕

🏷️ 1️⃣ Пицца ➡️ | Пицца |

            🍕

Гости были сгруппированы исходя из того, какое основное блюдо они выбрали (столбец №1). Благодаря разным предпочтениям всех гостей праздник получается разнообразнее и интереснее 🍽️✨

Порядок в зале: В этом участвует и ORDER BY 1

Для структурированного представления данных по результатам запроса конструкция ORDER BY 1 идеально дополняет GROUP BY 1, обеспечивая тем самым сортировку и группировку в соответствии с одним и тем же столбцом.

Как сочетаются между собой GROUP BY и ORDER BY

  • Системность: Группировка соответствует указанному порядку.
  • Удобство восприятия: Отсортированные данные анализируются намного легче.
  • Производительность: Пресказуемость выполнения кода полезна для оптимизации работы баз данных.

ORDER BY как организатор всех данных

ORDER BY 1 — это своего рода личный организатор ваших дел, который гарантирует идеальный порядок между различными "гостями" в ваших данных.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что делает SQL-клаузула GROUP BY 1?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

