Запуск SQL запросов через командную строку с sqlplus

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Выполнение запроса в SQLPlus из командной строки без лишних сообщений можно осуществить с помощью echo и оператора пайплайна ( | ):

Bash Скопировать код echo "SELECT SYSDATE FROM dual;" | sqlplus -s пользователь/пароль@база # "Узнайте текущую дату мгновенно!"

Следует заменить пользователь , пароль и база на актуальные учетные данные и название вашей базы данных. Таким образом, вы сможете быстро получить текущую дату из системной таблицы Oracle — dual .

Защитите свои учетные данные

Безопасность при работе с базами данных возможно одна из главных проблематик. Ввод учетных данных непосредственно в команды – это не просто плохая практика, но и серьезный риск. Для защиты информации имеются различные методы, включая использование переменных окружения или кошелька Oracle для надежного хранения конфиденциальных данных.

Bash Скопировать код # Никогда не делайте такого дома или на работе! echo "SELECT SYSDATE FROM dual;" | sqlplus scott/tiger@ORCL

Многострочные запросы с помощью Here documents

Here documents станут вашими союзниками при работе с многострочными или сложными SQL-запросами:

Bash Скопировать код sqlplus -s пользователь/пароль@база <<EOF # "Уважаемый SQLPlus, вот что нужно выполнить..." SELECT department_id, department_name FROM departments WHERE location_id = 1700; EXIT; # "...и завершить эту операцию!" EOF

Операторы <<EOF и EOF позволяют определить блок команд, которые будут исполнены в SQLPlus прямо из командной строки для выполнения сложных запросов.

Эффективное подключение к SQLPlus

Перед тем как подключаться, убедитесь, что строки подключения имя_пользователя/пароль@хост:порт/сервис соответствуют вашим настройкам:

Bash Скопировать код sqlplus -s пользователь/пароль@localhost:1521/ORCL # "Попытка подключения к SQLPlus по указанному порту"

Для более эффективного подключения используйте ключ -s . Он подавляет излишек сообщений, позволяя получить чистый вывод и сохранить спокойствие разработчика.

Без лишнего: лучшие запросы

Создание временных файлов может усложнить процесс работы, когда можно выполнить однострочную команду и получить результат прямо в терминале.

Bash Скопировать код echo "SELECT SYSDATE FROM dual;" | sqlplus -s пользователь/пароль@база # "Держим всё под контролем!"

Этот метод позволяет мгновенно видеть результаты запросов прямо в терминале.

Работа со сложными SQL-запросами

Для сложных SQL-запросов команда echo -e облегчает форматирование и делает их более читаемыми:

Bash Скопировать код echo -e "SELECT \

department_id, \

department_name \

FROM departments;" | sqlplus -s пользователь/пароль

Итак, давайте сделаем наши SQL-запросы удобными для восприятия и минимально нагружающими ресурсы!

Защитите свои скрипты

Очень важно придерживаться тщательной гигиены в отношении имен пользователей и паролей при внедрении команд SQLPlus в скрипты. В автоматизированных сценариях всегда стоит использовать параметризацию или криптографические методы.

Bash Скопировать код # При работе со скриптами с безопасностью не шутят! (Если, конечно, вы не хакер.)

