Запуск .sql скрипта для создания таблиц через JDBC и MySQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вы хотите выполнить MySQL .sql скрипт с помощью JDBC, можете применить следующий простой метод:

Java Скопировать код String script = new String(Files.readAllBytes(Paths.get("script.sql"))); // Загружаем содержимое скрипта. try (Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://host/db", "user", "pass"); Statement stmt = conn.createStatement()) { for (String command : script.split(";")) { if (!command.trim().isEmpty()) { stmt.executeUpdate(command + ";"); // Выполняем команды последовательно. } } } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); // Здесь мы обрабатываем SQL исключения. }

Не забывайте подстроить параметры script.sql , host , db , user и pass под свои потребности. Теперь вы готовы к подключению!

Детальное выполнение скриптов с ScriptRunner

ScriptRunner – это класс, бесплатный для использования согласно лицензии Apache и доступный на GitHub. Этот инструмент предлагает расширенные возможности для выполнения .sql скриптов, обработки ошибок и управления транзакционностью SQL команд. Если вам необходим контроль над поведением автокоммита, ScriptRunner будет весьма подходящим.

Практические примеры и реализации с использованием ScriptRunner

Основы ScriptRunner

JDBC ScriptRunner – это утилита для выполнения SQL запросов, которая также предлагает дополнительные опции для управления транзакциями и обработки ошибок.

Java Скопировать код try (Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://host/db", "user", "pass")) { ScriptRunner runner = new ScriptRunner(conn); runner.setAutoCommit(true); // Включаем автокоммиты. runner.setStopOnError(true); // Останавливаемся при возникновении ошибок. Reader reader = new BufferedReader(new FileReader("script.sql")); runner.runScript(reader); // Запускаем скрипт. } catch (IOException | SQLException e) { e.printStackTrace(); // Обрабатываем возможные ошибки. }

ScriptRunner можно найти на GitHub как отдельный класс или в составе проекта Apache iBatis.

Применение Spring Framework для управления скриптами

Spring Framework предлагает класс ResourceDatabasePopulator , который облегчает запуск скриптов:

Java Скопировать код ResourceDatabasePopulator rdp = new ResourceDatabasePopulator(); rdp.addScript(new ClassPathResource("script.sql")); // Добавляем скрипт. try (Connection conn = dataSource.getConnection()) { rdp.populate(conn); // Запускаем скрипты. } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); // Обрабатываем исключения. }

А также JdbcTestUtils для удобного выполнения SQL скриптов:

Java Скопировать код JdbcTestUtils.executeSqlScript(new JdbcTemplate(dataSource), new ClassPathResource("script.sql"), false); // Быстрое выполнение.

Обработка ошибок

Важно всегда заботиться об обработке SQLExceptions , оборачивая вызовы методов в блоки try-catch , чтобы избегать нежелательных проблем.

Максимальная эффективность с использованием StreamReader и Scanner

Если важна минимальная зависимость от внешних библиотек, то StreamReader и Scanner могут быть хорошим выбором:

Java Скопировать код InputStream is = new FileInputStream("script.sql"); // Открываем файл. try (Scanner scanner = new Scanner(is).useDelimiter(";")) { try (Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://host/db", "user", "pass"); Statement stmt = conn.createStatement()) { while(scanner.hasNext()) { String sqlStmt = scanner.next() + ";"; if (!sqlStmt.trim().isEmpty()) { stmt.executeUpdate(sqlStmt); // Выполняем SQL команду. } } } } catch (FileNotFoundException | SQLException e) { e.printStackTrace(); // Обрабатываем исключения. }

Это позволяет удерживать контроль на выполнением со максимально малым количеством зависимостей.

Полезные материалы