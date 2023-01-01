Запуск нескольких T-SQL скриптов одним в SSMS: подробное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вы хотите, чтобы ваш T-SQL скрипт выполнил другой скрипт, воспользуйтесь sp_executesql :

SQL Скопировать код DECLARE @SQLContent NVARCHAR(MAX) -- Загружаем содержимое T-SQL скрипта в переменную SELECT @SQLContent = BulkColumn FROM OPENROWSET(BULK 'script.sql', SINGLE_BLOB) AS TSQLScript -- Затем выполняем его EXEC sp_executesql @SQLContent

Укажите путь к файлу 'script.sql', загрузите его содержимое и запустите. Удостоверьтесь в наличии у SQL Server пользовательских прав доступа, чтобы избежать непредсказуемых проблем.

Малоизученный путь: альтернативные методы

Скрипты как у Шекспира в режиме SQLCMD

Режим SQLCMD — отличное решение для автоматизации скриптов.

Активируйте режим SQLCMD в SSMS для расширения своих возможностей.

в SSMS для расширения своих возможностей. Используйте директиву :r для подключения внешних скриптов.

для подключения внешних скриптов. Применяйте :setvar для задания переменных, указывающих на пути к скриптам.

для задания переменных, указывающих на пути к скриптам. Приведите в порядок все скрипты перед их обновлением для гладкого процесса.

Как кукловод с помощью EXEC

Для динамического выполнения SQL кода применяется EXEC:

SQL Скопировать код DECLARE @path NVARCHAR(256) = N'D:\Scripts\MyScript.sql', @SQL NVARCHAR(MAX) SELECT @SQL = BulkColumn FROM OPENROWSET(BULK @path, SINGLE_BLOB) AS script EXEC(@SQL)

OPENROWSET способствует прочтению содержимого скриптов.

Овладение хаосом: организованные скрипты

Для упорядоченной работы со скриптами советую:

Хранить их в отдельных папках.

Использовать систему контроля версий.

Сортировать скрипты по папкам в зависимости от среды исполнения.

Бери, устанавливай, получай (скрипты)! – вызовы скриптования

При работе с вызовами скриптов:

Если это целесообразно, используйте XP_CMDSHELL .

. Будьте аккуратны с правами доступа при работе с файлами скриптов.

Используйте TRY/CATCH блоки для предотвращения ошибок.

блоки для предотвращения ошибок. Для отладки сложных случаев примените PRINT .

Визуализация

Процесс можно описать следующим образом:

Markdown Скопировать код 🚂 Главный SQL-скрипт == главный герой 🔀 (EXEC sp_executesql N'script') == неожиданный поворот событий 🛤️ Второй T-SQL скрипт == новые испытания

Тракектория героя 🚂💨 | 🔀------ Сюжетный поворот | 🛤️🚂💨 Приключения продолжаются

Примечание: EXEC sp_executesql — это маньявр, способный кардинально изменить течение выполнения скрипта, это как встреча героя со своим вызовом. 😉

Шерлоково руководство по тайнам SQL

Автоматизация в стиле Трансформеров

Для автоматизации рутинных операций используйте храненные процедуры.

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE RunMyScript AS BEGIN -- Запускаем свои регулярные задачи на автопилоте. END

Вы можете запускать их через SQL Server Agent или вручную по потребности.

Проникновение в суть T-SQL с отладкой

Для проверки динамического SQL используйте PRINT перед EXEC :

SQL Скопировать код PRINT @SQL -- Проверяем и понимаем, что будет выполнено EXEC(@SQL)

Так вы обеспечиваете безопасное и уверенное выполнение кода.

Использование курсоров для пошагового выполнения

Для запуска серии SQL скриптов в определенной последовательности:

SQL Скопировать код DECLARE curScripts CURSOR FOR SELECT scriptPath FROM MyScripts WHERE condition ORDER BY sequenceNo OPEN curScripts FETCH NEXT FROM curScripts INTO @path WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN -- Загружаем и выполняем каждый скрипт по порядку END CLOSE curScripts DEALLOCATE curScripts

Такой подход обеспечивает последовательное выполнение скриптов.

