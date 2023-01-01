Запросы значений в XML-колонке SQL Server: с параметром

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для осуществления запроса к XML-колонке в SQL Server применяется следующий синтаксис:

SQL Скопировать код SELECT YourXMLColumn.value('(XPathExpression)[1]', 'SqlType') AS ExtractedValue FROM TableName

Заменим вышеуказанные компоненты:

XPathExpression : Здесь указывается ваш путь к XML-значению, вида /parent/child .

: Здесь указывается ваш путь к XML-значению, вида . SqlType : Замените его на соответствующий вам тип данных SQL, например VARCHAR(100) .

: Замените его на соответствующий вам тип данных SQL, например . YourXMLColumn , TableName : Подставьте имена вашей XML-колонки и таблицы соответственно.

Важно: Выражение (XPathExpression)[1] обозначает выбор первого элемента по счету.

Динамические переменные и функция exist()

Для обеспечения максимальной гибкости запросов к XML полезным станет использование sql:variable в функции exist() :

SQL Скопировать код DECLARE @param VARCHAR(100) = 'DesiredValue'; SELECT YourXMLColumn.query(' for $node in /root/element where $node/child::text() = sql:variable("@param") return $node ') FROM TableName WHERE YourXMLColumn.exist('/root/element[child::text() eq sql:variable("@param")]') = 1;

Мыслите о нем как о задании на поиск предметов в RPG, без необходимости бегать по карте.

Разделение и извлечение данных при помощи функции nodes()

Если представить XML-данные как картофель, который необходимо нарезать на мелкие кубики, то nodes() станет тем самым неотъемлемым инструментом.

SQL Скопировать код SELECT n.value('.','VARCHAR(100)') AS NodeValue FROM TableName CROSS APPLY YourXMLColumn.nodes('/root/element') AS T(n)

Насладитесь свежими кусочками XML-данных, представленными в виде псевдонима "T(n)" вместе с вашими основными данными.

Поиск в тексте с помощью CAST() и LIKE

Поиск информации в XML можно представить как поиск персонажа Волдо на картинке – преобразуйте XML в VARCHAR и воспользуйтесь оператором LIKE .

SQL Скопировать код SELECT * FROM TableName WHERE CAST(YourXMLColumn AS VARCHAR(MAX)) LIKE '%search_term%'

Не забывайте: эффективность практики такого метода может оказаться низкой из-за иерархической структуры XML.

Визуализация

Запрос к XML в SQL можно наглядно представить в форме рыбалки. 🎣

Markdown Скопировать код Океан данных (🌊): XML-колонка SQL Server Удочка (🎣): Ваш запрос Жемчужина данных (🐠): Требуемое значение

Правильно выбранный, ваш запрос приведет к намеченной цели:

SQL Скопировать код <SeaOfData> <fish> <type>Tuna</type> <color>Blue</color> </fish> <fish> <type>Salmon</type> <color>Pink</color> </fish> </SeaOfData>

Применяйте удочку с подходящей наживкой, чтобы достичь результата. 🥇

Markdown Скопировать код 🎣 SELECT FishXML.query('(/SeaOfData/fish[type="Salmon"]/color/text())') FROM YourPondTable; // Итак, вот она, розовая 🐠!

С помощью точечных запросов вы легко сможете найти требуемые данные в океане XML.

Улучшение производительности путём индексации XML

Если уподобить индексацию XML-колонки кофеину для данных, то создание индекса существенно увеличит скорость их обработки.

SQL Скопировать код CREATE PRIMARY XML INDEX idx_xml_col ON TableName(YourXMLColumn);

Планирование XML-индексов зависит от структуры данных, подобно составлению списка покупок перед походом в магазин.

Правила и лучшие практики при работе с XML

Не забывайте : Всегда используйте параметризацию в запросах для защиты от SQL-инъекций.

: Всегда используйте параметризацию в запросах для защиты от SQL-инъекций. Помните : XPath-выражения напрямую зависят от структуры XML.

: XPath-выражения напрямую зависят от структуры XML. Проводите тесты : Применяйте функцию text() для сравнения текстовых значений узлов.

: Применяйте функцию для сравнения текстовых значений узлов. Проверяйте вновь : Воспользуйтесь инструментами вроде SQL Fiddle для подтверждения корректности ваших запросов.

: Воспользуйтесь инструментами вроде SQL Fiddle для подтверждения корректности ваших запросов. Обучайтесь: Как и при работе с картами в приключениях, лучшие практики SQL осваиваются через изучение официальной документации.

Сложные ситуации и советы

Преобразование в Varchar : Использование VARCHAR для поиска текста в XML может оказаться подводным камнем; лучше отдавать предпочтение точным методам.

: Использование для поиска текста в XML может оказаться подводным камнем; лучше отдавать предпочтение точным методам. NOLOCK : Несмотря на то, что NOLOCK иногда приносит пользу, чрезмерное использование может подорвать целостность данных.

: Несмотря на то, что иногда приносит пользу, чрезмерное использование может подорвать целостность данных. Подзапросы: Эффективные подзапросы позволяют уменьшить объем данных до выполнения XML-запросов, тем самым снижая нагрузку на систему.

