Запросы в MS SQL: выборка данных за последние 30 минут
Быстрый ответ
Чтобы извлечь записи за предыдущие 30 минут из таблицы
YourTable, вам необходимо выполнить следующий запрос:
SELECT * FROM YourTable
WHERE DateTimeField > DATEADD(MI, -30, GETDATE());
Здесь применяется функция
DATEADD, которая отнимает 30 минут от текущего времени, полученного с помощью функции
GETDATE(). Так формулируется временной условие запроса, позволяющее извлечь данные за интересующий вас промежуток времени.
DATEADD
Функции
DATEADD и
GETDATE() — это ключевые инструменты для правильной работы с временными метками в MS SQL. Старайтесь избегать халтурных приемов, например, вычитания
CURRENT_TIMESTAMP – (1.0/48.0), поскольку это может привести к неточностям и вызвать неудовлетворение администраторов баз данных.
Распространённые ошибки и нюансы
Будьте внимательны: SQL может быть коварным. Например,
DATE_SUB из MySQL легко перепутать с
DATEADD из MS SQL. Если вы столкнулись с неожиданными результатами, пора пересмотреть операторы сравнения, которые вы применяете.
Визуализация
Вообразим: мы «путешествуем» назад во времени, чтобы найти записи за последние 30 минут.
⏰ Текущее время: 12:30 PM
🔙 30 минут назад: 12:00 PM
Представим, мы создаём VIP-зону для записей, сделанных за последние 30 минут:
💼 VIP-зона: Доступ от 12:00 до 12:30
📄 VIP-записи: [12:01, 12:15, 12:29] // Прошли!
📄 Обычные записи: [11:59, 11:45, 10:30] // Не прошли!
Ключом к такой зоне является корректно составленный SQL-запрос:
SELECT * FROM Events
WHERE EventTime BETWEEN DATEADD(MINUTE, -30, GETDATE()) AND GETDATE();
И вот перед нами нужные записи. Все просто, логично и ясно, не правда ли?
При работе с большим объемом данных
Если вы работаете с большим количеством данных, не забывайте про индексацию поля
DateTimeField. Это значительно ускоряет выборку данных.
Учет временных зон
Если нужно учесть временные зоны, следует использовать конструкцию AT TIME ZONE для SQL Server версии 2016 и новее, или при необходимости вносить коррективы во временные значения, преобразовав их в формат UTC.
Профессиональные рекомендации
- В случае частых блокировок при работе с активно используемыми таблицами стоит использовать подсказку NOLOCK.
- Для автоматизации работы с регулярно обновляемыми данными настройте задачу или скрипт.
- С функциями TRY_CONVERT или TRY_CAST проблемы с неверными форматами даты больше не будут вас беспокоить.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик