Запросы в MS SQL: выборка данных за последние 30 минут

Быстрый ответ

Чтобы извлечь записи за предыдущие 30 минут из таблицы YourTable , вам необходимо выполнить следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable WHERE DateTimeField > DATEADD(MI, -30, GETDATE());

Здесь применяется функция DATEADD , которая отнимает 30 минут от текущего времени, полученного с помощью функции GETDATE() . Так формулируется временной условие запроса, позволяющее извлечь данные за интересующий вас промежуток времени.

DATEADD

Функции DATEADD и GETDATE() — это ключевые инструменты для правильной работы с временными метками в MS SQL. Старайтесь избегать халтурных приемов, например, вычитания CURRENT_TIMESTAMP – (1.0/48.0) , поскольку это может привести к неточностям и вызвать неудовлетворение администраторов баз данных.

Распространённые ошибки и нюансы

Будьте внимательны: SQL может быть коварным. Например, DATE_SUB из MySQL легко перепутать с DATEADD из MS SQL. Если вы столкнулись с неожиданными результатами, пора пересмотреть операторы сравнения, которые вы применяете.

Визуализация

Вообразим: мы «путешествуем» назад во времени, чтобы найти записи за последние 30 минут.

Markdown Скопировать код ⏰ Текущее время: 12:30 PM 🔙 30 минут назад: 12:00 PM

Представим, мы создаём VIP-зону для записей, сделанных за последние 30 минут:

Markdown Скопировать код 💼 VIP-зона: Доступ от 12:00 до 12:30 📄 VIP-записи: [12:01, 12:15, 12:29] // Прошли! 📄 Обычные записи: [11:59, 11:45, 10:30] // Не прошли!

Ключом к такой зоне является корректно составленный SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Events WHERE EventTime BETWEEN DATEADD(MINUTE, -30, GETDATE()) AND GETDATE();

И вот перед нами нужные записи. Все просто, логично и ясно, не правда ли?

При работе с большим объемом данных

Если вы работаете с большим количеством данных, не забывайте про индексацию поля DateTimeField . Это значительно ускоряет выборку данных.

Учет временных зон

Если нужно учесть временные зоны, следует использовать конструкцию AT TIME ZONE для SQL Server версии 2016 и новее, или при необходимости вносить коррективы во временные значения, преобразовав их в формат UTC.

Профессиональные рекомендации

В случае частых блокировок при работе с активно используемыми таблицами стоит использовать подсказку NOLOCK .

. Для автоматизации работы с регулярно обновляемыми данными настройте задачу или скрипт.

С функциями TRY_CONVERT или TRY_CAST проблемы с неверными форматами даты больше не будут вас беспокоить.

