Запрос в Postgres: выборка книг за последнюю неделю

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Вот SQL-запросы для получения записей, созданных за последние 7 дней. Необходимо заменить your_table и created_at на название вашей таблицы и атрибут с датой:

SQL Скопировать код -- Для PostgreSQL: SELECT * FROM your_table WHERE created_at > CURRENT_DATE – INTERVAL '7 days'; -- Вероятно, самый распространенный запрос для этой задачи. -- Для MySQL: SELECT * FROM your_table WHERE created_at > CURDATE() – INTERVAL 7 DAY; -- Это такой же пример, только адаптированный для MySQL.

С помощью этих запросов вы сможете выбрать требуемые записи в зависимости от используемого диалекта SQL.

Учёт часовых поясов

Часовой пояс может влиять на определение "текущего" дня. С учетом этого можно использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код -- Корректировка времени в PostgreSQL с учетом часового пояса пользователя: SELECT * FROM your_table WHERE created_at > (CURRENT_DATE AT TIME ZONE 'UTC' – INTERVAL '7 days');

Исключаем сегодняшний день из прошедшей недели

Если нужно исключить текущий день из диапазона, сделать это можно так:

SQL Скопировать код -- PostgreSQL, без учета текущего дня: SELECT * FROM your_table WHERE created_at >= CURRENT_DATE – INTERVAL '7 days' AND created_at < CURRENT_DATE;

С воскресенья по субботу: точные границы недели

В случае необходимости выбрать данные за полную календарную неделю, можно использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код -- В PostgreSQL, за последнюю полную неделю до воскресенья: SELECT * FROM your_table WHERE created_at BETWEEN date_trunc('week', CURRENT_DATE) – INTERVAL '7 days' AND date_trunc('week', CURRENT_DATE) – INTERVAL '1 day';

В результате выполнения этого SQL-запроса вы получите записи за последнюю рабочую неделю, с воскресенья по субботу.

Визуализация

Вот примерная схема поиска прошедших 7 дней:

Markdown Скопировать код | День недели | Найдены записи? | | ------------ | --------------- | | Сегодня | 👣 | | 1 день назад | 👣 | | 2 дня назад | 👣 | | 3 дня назад | 👣 | | 4 дня назад | 👣 | | 5 дней назад | 👣 | | 6 дней назад | 👣 | | 7 дней назад | ❌ |

И выполнение SQL-запроса, который может отыскать эти записи:

SQL Скопировать код SELECT * FROM activity WHERE date_column >= CURDATE() – INTERVAL 7 DAY;

Улучшение производительности и использование индексов

Для больших объемов данных индексы – это инструмент оптимизации запросов. В PostgreSQL вы можете создать индекс для улучшения производительности запросов:

SQL Скопировать код -- Создание индекса для оптимизации запроса в PostgreSQL: CREATE INDEX idx_date_only ON your_table ((created_at::date));

Соответственно, после создания индекса запросы к базе следует модифицировать, используя эти индексы.

Перевод на разные диалекты SQL

SQL Server и SQLite имеют свои особенности работы с датами, отличные от PostgreSQL и MySQL. Вот примеры аналогичных запросов для них:

SQL Скопировать код -- Для SQL Server: SELECT * FROM your_table WHERE created_at > GETDATE() – 7; -- Для SQLite: SELECT * FROM your_table WHERE created_at > datetime('now', '-7 days');

Улучшение читабельности: CTE (Общие табличные выражения)

CTE (Common Table Expressions) – это способ локального именования подзапроса. Они существенно облегчают чтение и понимание SQL-запросов:

SQL Скопировать код -- Использование CTE для определения временных границ: WITH LastWeek AS ( SELECT CURRENT_DATE – INTERVAL '7 days' AS StartDate, CURRENT_DATE AS EndDate ) SELECT * FROM your_table JOIN LastWeek ON created_at BETWEEN LastWeek.StartDate AND LastWeek.EndDate;

