logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Запрос в Postgres: выборка книг за последнюю неделю
Перейти

Запрос в Postgres: выборка книг за последнюю неделю

#PostgreSQL  #SELECT и выборка данных  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Вот SQL-запросы для получения записей, созданных за последние 7 дней. Необходимо заменить your_table и created_at на название вашей таблицы и атрибут с датой:

SQL

-- Для PostgreSQL:
SELECT * FROM your_table WHERE created_at > CURRENT_DATE – INTERVAL '7 days';
-- Вероятно, самый распространенный запрос для этой задачи.

-- Для MySQL:
SELECT * FROM your_table WHERE created_at > CURDATE() – INTERVAL 7 DAY;
-- Это такой же пример, только адаптированный для MySQL.

С помощью этих запросов вы сможете выбрать требуемые записи в зависимости от используемого диалекта SQL.

Пошаговый план для смены профессии

Учёт часовых поясов

Часовой пояс может влиять на определение "текущего" дня. С учетом этого можно использовать следующий запрос:

SQL

-- Корректировка времени в PostgreSQL с учетом часового пояса пользователя:
SELECT * FROM your_table WHERE created_at > (CURRENT_DATE AT TIME ZONE 'UTC' – INTERVAL '7 days');

Исключаем сегодняшний день из прошедшей недели

Если нужно исключить текущий день из диапазона, сделать это можно так:

SQL

-- PostgreSQL, без учета текущего дня:
SELECT * FROM your_table 
WHERE created_at >= CURRENT_DATE – INTERVAL '7 days' 
AND created_at < CURRENT_DATE;

С воскресенья по субботу: точные границы недели

В случае необходимости выбрать данные за полную календарную неделю, можно использовать следующий запрос:

SQL

-- В PostgreSQL, за последнюю полную неделю до воскресенья:
SELECT * FROM your_table 
WHERE created_at BETWEEN date_trunc('week', CURRENT_DATE) – INTERVAL '7 days' 
AND date_trunc('week', CURRENT_DATE) – INTERVAL '1 day';

В результате выполнения этого SQL-запроса вы получите записи за последнюю рабочую неделю, с воскресенья по субботу.

Визуализация

Вот примерная схема поиска прошедших 7 дней:

Markdown

| День недели  | Найдены записи? |
| ------------ | --------------- |
| Сегодня      |       👣        |
| 1 день назад |       👣        |
| 2 дня назад  |       👣        |
| 3 дня назад  |       👣        |
| 4 дня назад  |       👣        |
| 5 дней назад |       👣        |
| 6 дней назад |       👣        |
| 7 дней назад |        ❌       |

И выполнение SQL-запроса, который может отыскать эти записи:

SQL

SELECT * FROM activity
WHERE date_column >= CURDATE() – INTERVAL 7 DAY;

Улучшение производительности и использование индексов

Для больших объемов данных индексы – это инструмент оптимизации запросов. В PostgreSQL вы можете создать индекс для улучшения производительности запросов:

SQL

-- Создание индекса для оптимизации запроса в PostgreSQL:
CREATE INDEX idx_date_only ON your_table ((created_at::date));

Соответственно, после создания индекса запросы к базе следует модифицировать, используя эти индексы.

Перевод на разные диалекты SQL

SQL Server и SQLite имеют свои особенности работы с датами, отличные от PostgreSQL и MySQL. Вот примеры аналогичных запросов для них:

SQL

-- Для SQL Server:
SELECT * FROM your_table WHERE created_at > GETDATE() – 7;

-- Для SQLite:
SELECT * FROM your_table WHERE created_at > datetime('now', '-7 days');

Улучшение читабельности: CTE (Общие табличные выражения)

CTE (Common Table Expressions) – это способ локального именования подзапроса. Они существенно облегчают чтение и понимание SQL-запросов:

SQL

-- Использование CTE для определения временных границ:
WITH LastWeek AS (
    SELECT CURRENT_DATE – INTERVAL '7 days' AS StartDate,
           CURRENT_DATE AS EndDate
)
SELECT * FROM your_table
JOIN LastWeek ON created_at BETWEEN LastWeek.StartDate AND LastWeek.EndDate;

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос нужно выполнить для получения записей, созданных за последние 7 дней в PostgreSQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

