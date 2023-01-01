Запрос SQL: замена NULL значений датами из другой таблицы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для работы со значениями NULL в SQL Server можно использовать оператор CASE WHEN IS NULL , как показано в примере ниже:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ВашСтолбец IS NULL THEN 'ЗначениеПоУмолчанию' ELSE ВашСтолбец END AS ПсевдонимСтолбца FROM ВашаТаблица;

Если в столбце ВашСтолбец встречается значение NULL , вместо него будет использовано заданное вами значение по умолчанию.

Расширенное использование оператора CASE

Соответствие типов данных

Важно учитывать типы данных при работе с оператором CASE :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ДатаСтолбец IS NULL THEN DATEADD(day, 10, GETDATE()) ELSE ДатаСтолбец END AS ОбновленнаяДата FROM ВашаТаблица;

В данном примере, если ДатаСтолбец содержит значение NULL , к текущей дате будет добавлено 10 дней. Таким образом, соблюдается согласованность по типам данных.

Заменяем NULL-значения на основе вычислений

Оператор CASE позволяет эффективно заменять NULL на значения, полученные в результате выполнения определенных условий:

SQL Скопировать код SELECT ID, CASE WHEN ДатаСтолбец IS NULL THEN DATEADD(day, 5, ДругаяТаблица.ДатаПоля) ELSE ДатаСтолбец END AS РасчетнаяДата FROM ВашаТаблица JOIN ДругаяТаблица ON ВашаТаблица.ВнешнийКлюч = ДругаяТаблица.ПервичныйКлюч;

В данном примере к дате из ДругойТаблицы будет добавлено пять дней в том случае, если ДатаСтолбец содержит NULL .

Замена NULL-значений с использованием функций

Для замены NULL также можно использовать функцию ISNULL() :

SQL Скопировать код SELECT ISNULL(ДатаСтолбец, 'ЗначениеПоУмолчанию') AS БезопасныйДатаСтолбец FROM ВашаТаблица;

Этот подход обеспечивает простоту и компактность кода при обработке NULL , особенно при работе с датами.

Визуализация

Оператор CASE , проверяющий IS NULL , можно представить как контроллер потока данных:

Markdown Скопировать код +-------------------------+ | Поток данных | | 🚙 🚗 🚕 | +------>+------🚦------🚦--------->+ | NULL | Контроль `NULL` | NOT NULL +------>+------🚦------🚦--------->+ | CASE WHEN ... THEN ... | | ELSE ... END | +-------------------------+

В этой модели данных оператор ( CASE WHEN ... THEN ... ) направляет NULL -значения на альтернативный маршрут.

Обозначения:

🚗: Машины обозначают данные.

🚦: Светофоры представляют проверку на NULL и NOT NULL .

и . ... : Место для вашего уникального кода.

Продвинутое применение оператора CASE и оптимизация

Удобство использования функции IIF

Начиная с SQL Server 2012 доступна функция IIF() как более удобная альтернатива для простых условий CASE :

SQL Скопировать код SELECT IIF(ДатаСтолбец IS NULL, 'ЗначениеПоУмолчанию', ДатаСтолбец) AS ПростойДатаСтолбец FROM ВашаТаблица;

Однако стоит помнить, что эта функция поддерживается начиная только с версии SQL Server 2012.

Предотвращение дублирования при работе с множеством таблиц

Если вы работаете с несколькими таблицами, оператор DISTINCT поможет избавиться от дублирующихся строк:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ID, CASE WHEN t1.ДатаСтолбец IS NULL THEN DATEADD(day, 10, t2.ДатаПоля) ELSE t1.ДатаСтолбец END AS УникальнаяДата FROM Таблица1 t1 LEFT JOIN Таблица2 t2 ON t1.ВнешнийКлюч = t2.ПервичныйКлюч;

Этот подход помогает получить уникальный результат и поддерживать целостность данных.

Влияние на производительность при работе с большими объемами данных

При работе с большим объемом данных всегда следует учитывать влияние на производительность. CASE в условии WHERE может замедлить вычисления, поэтому правильное использование индексов и временных таблиц может ускорить обработку данных.

Читабельность кода

В сложных запросах CASE часто предпочтителен IIF из-за своей универсальности и наглядности. Читаемость кода – это важный аспект.

Дополнительный ELSE для особых случаев

Добавление ELSE может улучшить обработку не- NULL значений:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ДатаСтолбец IS NULL THEN 'Нет Даты' ELSE CONVERT(VARCHAR, ДатаСтолбец, 101) END AS ФорматированнаяДата FROM ВашаТаблица;

Таким образом, все даты будут выводиться в едином формате, даже если ДатаСтолбец не содержит NULL .

