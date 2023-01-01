Запрос SQL: замена NULL значений датами из другой таблицы#JOIN (соединения таблиц) #Работа с датами и временем #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для работы со значениями
NULL в SQL Server можно использовать оператор
CASE WHEN IS NULL, как показано в примере ниже:
SELECT
CASE
WHEN ВашСтолбец IS NULL THEN 'ЗначениеПоУмолчанию'
ELSE ВашСтолбец
END AS ПсевдонимСтолбца
FROM ВашаТаблица;
Если в столбце
ВашСтолбец встречается значение
NULL, вместо него будет использовано заданное вами значение по умолчанию.
Расширенное использование оператора CASE
Соответствие типов данных
Важно учитывать типы данных при работе с оператором
CASE:
SELECT
CASE
WHEN ДатаСтолбец IS NULL THEN DATEADD(day, 10, GETDATE())
ELSE ДатаСтолбец
END AS ОбновленнаяДата
FROM ВашаТаблица;
В данном примере, если
ДатаСтолбец содержит значение
NULL, к текущей дате будет добавлено 10 дней. Таким образом, соблюдается согласованность по типам данных.
Заменяем NULL-значения на основе вычислений
Оператор
CASE позволяет эффективно заменять
NULL на значения, полученные в результате выполнения определенных условий:
SELECT
ID,
CASE
WHEN ДатаСтолбец IS NULL THEN DATEADD(day, 5, ДругаяТаблица.ДатаПоля)
ELSE ДатаСтолбец
END AS РасчетнаяДата
FROM ВашаТаблица
JOIN ДругаяТаблица ON ВашаТаблица.ВнешнийКлюч = ДругаяТаблица.ПервичныйКлюч;
В данном примере к дате из
ДругойТаблицы будет добавлено пять дней в том случае, если
ДатаСтолбец содержит
NULL.
Замена NULL-значений с использованием функций
Для замены
NULL также можно использовать функцию
ISNULL():
SELECT
ISNULL(ДатаСтолбец, 'ЗначениеПоУмолчанию') AS БезопасныйДатаСтолбец
FROM ВашаТаблица;
Этот подход обеспечивает простоту и компактность кода при обработке
NULL, особенно при работе с датами.
Визуализация
Оператор
CASE, проверяющий
IS NULL, можно представить как контроллер потока данных:
+-------------------------+
| Поток данных |
| 🚙 🚗 🚕 |
+------>+------🚦------🚦--------->+
| NULL | Контроль `NULL` | NOT NULL
+------>+------🚦------🚦--------->+
| CASE WHEN ... THEN ... |
| ELSE ... END |
+-------------------------+
В этой модели данных оператор (
CASE WHEN ... THEN ...) направляет
NULL-значения на альтернативный маршрут.
Обозначения:
- 🚗: Машины обозначают данные.
- 🚦: Светофоры представляют проверку на
NULLи
NOT NULL.
...: Место для вашего уникального кода.
Продвинутое применение оператора CASE и оптимизация
Удобство использования функции IIF
Начиная с SQL Server 2012 доступна функция
IIF() как более удобная альтернатива для простых условий
CASE:
SELECT
IIF(ДатаСтолбец IS NULL, 'ЗначениеПоУмолчанию', ДатаСтолбец) AS ПростойДатаСтолбец
FROM ВашаТаблица;
Однако стоит помнить, что эта функция поддерживается начиная только с версии SQL Server 2012.
Предотвращение дублирования при работе с множеством таблиц
Если вы работаете с несколькими таблицами, оператор
DISTINCT поможет избавиться от дублирующихся строк:
SELECT DISTINCT
ID,
CASE
WHEN t1.ДатаСтолбец IS NULL THEN DATEADD(day, 10, t2.ДатаПоля)
ELSE t1.ДатаСтолбец
END AS УникальнаяДата
FROM Таблица1 t1
LEFT JOIN Таблица2 t2 ON t1.ВнешнийКлюч = t2.ПервичныйКлюч;
Этот подход помогает получить уникальный результат и поддерживать целостность данных.
Влияние на производительность при работе с большими объемами данных
При работе с большим объемом данных всегда следует учитывать влияние на производительность.
CASE в условии
WHERE может замедлить вычисления, поэтому правильное использование индексов и временных таблиц может ускорить обработку данных.
Читабельность кода
В сложных запросах
CASE часто предпочтителен
IIF из-за своей универсальности и наглядности. Читаемость кода – это важный аспект.
Дополнительный ELSE для особых случаев
Добавление
ELSE может улучшить обработку не-
NULL значений:
SELECT
CASE
WHEN ДатаСтолбец IS NULL THEN 'Нет Даты'
ELSE CONVERT(VARCHAR, ДатаСтолбец, 101)
END AS ФорматированнаяДата
FROM ВашаТаблица;
Таким образом, все даты будут выводиться в едином формате, даже если
ДатаСтолбец не содержит
NULL.
Денис Сурков
архитектор данных