Запрос SQL: выборка из двух таблиц через запятую

Быстрый ответ

Запрос SELECT * FROM T1, T2 выполняет декартово произведение, или CROSS JOIN – это значит, что каждая строка таблицы T1 объединяется со всеми строками таблицы T2 . Если в T1 содержится 3 строки, а в T2 – 2 строки, то в результате мы получим набор из 6 строк.

SQL Скопировать код SELECT * FROM T1 CROSS JOIN T2; -- Истинное пиршество данных!

Не забывайте: подобные запросы могут существенно увеличить объём выводимых данных, так что без фильтрации WHERE их результаты могут оказаться неожиданными и обременительными.

В чём заключается использование запятой в FROM-предложении

Когда мы пишем SELECT * FROM T1, T2 , на самом деле происходит неявный CROSS JOIN, создающий все возможные комбинации строк из обеих таблиц. Использование данного образца запроса следует проводить с большой осторожностью, особенно при работе с большими объёмами данных, чтобы избежать нежелательных нагрузок на производительность.

Случаи, когда стоит избегать CROSS JOIN

Применение CROSS JOIN следует воспринимать ответственно. Вот ситуации, в которых его лучше избегать:

При наличии больших объёмов данных: обилие строк в каждой из таблиц может привести к огромному и трудозатратному результату.

Если данные в таблицах не связаны: если отношения между таблицами не прослеживаются, результаты становятся хаотичной смесью.

В целях улучшения эффективности: не стоит тратить ресурсы сервера на бесполезные расчёты, поскольку это снижает производительность.

Альтернативные подходы

Чаще всего более целесообразно применять более конкретные типы объединений, такие как INNER JOIN, LEFT JOIN или RIGHT JOIN с условием ON, которое обеспечивает соединение данных по общему критерию:

SQL Скопировать код -- INNER JOIN для выбора только соответствующих пар SELECT * FROM T1 INNER JOIN T2 ON T1.key = T2.key; -- Вот именно так должно быть!

SQL Скопировать код -- LEFT JOIN для включения в результат всех строк из T1 и совпадающих строк из T2 SELECT * FROM T1 LEFT JOIN T2 ON T1.key = T2.key; -- Ни одна строка T1 не останется незамеченной

Визуализация

Представьте две таблицы как два раздела меню в ресторане:

Markdown Скопировать код 🍔 Таблица T1: [Бургер, Картофель Фри, Газировка] 🍕 Таблица T2: [Пицца, Крылышки, Чесночные узлы]

В результате запроса SELECT * FROM T1, T2 вы получите каждую возможную комбинацию блюд:

Markdown Скопировать код 👨‍🍳 Вот ваш заказ: - [🍔&🍕] - [🍔&🍗] - [🍔&🍜] - [🍟&🍕] - [🍟&🍗] - [🍟&🍜] - [🥤&🍕] - [🥤&🍗] - [🥤&🍜]

Это влечёт за собой бесконечные кулинарные эксперименты!

Расшифровка SQL CROSS JOIN

Разбираться в CROSS JOIN важно, поскольку:

Это помогает предсказать объём результатов: вы сможете оценить возможное число строк в выводимых данных.

С его помощью можно оптимизировать запросы: зная, как это работает, вы сможете составлять более эффективные запросы.

Это упрощает отладку: если вы столкнулись с неожиданным объемом данных, возможно, причиной стал CROSS JOIN.

Стратегии эффективного выполнения

Чтобы запросы, использующие CROSS JOIN, требовали меньше ресурсов:

Используйте явные соединения: отдавайте предпочтение INNER JOIN , LEFT JOIN и RIGHT JOIN с конкретными условиями в ON .

, и с конкретными условиями в . Применяйте индексацию: индексы на полях, по которым осуществляются соединения, помогают быстро находить и соединять данные.

Ограничивайте результаты: по возможности, сокращайте количество строк с помощью условий WHERE.

