Запрос SQL с множественными значениями: пример WHERE

Быстрый ответ

Для одновременного фильтра данных по нескольким параметрам в SQL используйте оператор IN :

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE столбец IN ('Значение1', 'Значение2', 'Значение3');

Подставьте вместо таблица и столбец имена соответствующих объектов в вашей базе данных, и укажите требуемые значения.

Этот оператор позволяет выбрать записи, для которых столбец содержит любое из перечисленных значений, исключая необходимость использования условия OR несколько раз.

Улучшение конструкции WHERE

Комбинирование условий с помощью AND

Для более сложных запросов совмещайте IN с AND :

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE столбец IN ('Значение1', 'Значение2', 'Значение3') AND другой_столбец = 'ДругоеЗначение';

Использование AND дает возможность добавить дополнительные условия к запросу вместе с IN .

Получение уникальных значений с помощью DISTINCT

Для выборки только уникальных записей применяйте DISTINCT :

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT столбец FROM таблица WHERE столбец IN ('Значение1', 'Значение2', 'Значение3');

С использованием DISTINCT каждое значение в результатах будет уникальным.

Работа с диапазонами данных посредством BETWEEN

Для фильтрации данных по диапазону значений используйте BETWEEN :

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE столбец BETWEEN 'НачальноеЗначение' AND 'КонечноеЗначение';

Оператор BETWEEN позволяет отсеивать строки, где значения столбец находятся между заданным начальным и конечным значениями.

Визуализация

Осуществляя выборку с помощью WHERE и нескольких значений, это можно представить как камеру с цветными фильтрами:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Фотографии WHERE Цвет IN ('Синий', 'Зелёный', 'Красный')

Это аналог использования синего, зелёного и красного фильтров для выделения изображений нужных оттенков.

Глубокое погружение в продвинутые методы наложения условий

Друзья по проектам: JOIN

INNER JOIN применяется, когда в запросах задействованы несколько таблиц:

SQL Скопировать код SELECT песни.НазваниеПесни FROM песни INNER JOIN исполнители ON песни.IDИсполнителя = исполнители.ID WHERE исполнители.Имя IN ('Исполнитель1', 'Исполнитель2', 'Исполнитель3');

JOIN дает возможность связывать таблицы и отфильтровывать результаты запроса по набору критериев.

Организация данных с помощью GROUP BY

Для группировки данных используйте GROUP BY в связке с HAVING :

SQL Скопировать код SELECT НазваниеПесни, COUNT(DISTINCT ИмяЧеловека) as 'Кол-воУчастников' FROM песни GROUP BY НазваниеПесни HAVING COUNT(DISTINCT ИмяЧеловека) > 1;

Такой подход позволяет, например, найти песни, авторами которых было более одного человека.

Сессии работы с хранимыми процедурами

Для повышения безопасности и повторного использования запросов предпочтительно использовать параметризованные хранимые процедуры:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE FilterByValues( @Value1 VARCHAR(255), @Value2 VARCHAR(255), @Value3 VARCHAR(255) ) AS BEGIN SELECT * FROM таблица WHERE столбец IN (@Value1, @Value2, @Value3); END

Таким образом, можно неоднократно выполнять один и тот же запрос с различными значениями без изменения кода запроса.

