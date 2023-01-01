Запрос SQL с множественными значениями: пример WHERE#Основы SQL #Синтаксис запросов #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Для одновременного фильтра данных по нескольким параметрам в SQL используйте оператор
IN:
SELECT * FROM таблица WHERE столбец IN ('Значение1', 'Значение2', 'Значение3');
Подставьте вместо
таблица и
столбец имена соответствующих объектов в вашей базе данных, и укажите требуемые значения.
Этот оператор позволяет выбрать записи, для которых
столбец содержит любое из перечисленных значений, исключая необходимость использования условия
OR несколько раз.
Улучшение конструкции WHERE
Комбинирование условий с помощью AND
Для более сложных запросов совмещайте
IN с
AND:
SELECT *
FROM таблица
WHERE столбец IN ('Значение1', 'Значение2', 'Значение3')
AND другой_столбец = 'ДругоеЗначение';
Использование
AND дает возможность добавить дополнительные условия к запросу вместе с
IN.
Получение уникальных значений с помощью DISTINCT
Для выборки только уникальных записей применяйте
DISTINCT:
SELECT DISTINCT столбец
FROM таблица
WHERE столбец IN ('Значение1', 'Значение2', 'Значение3');
С использованием
DISTINCT каждое значение в результатах будет уникальным.
Работа с диапазонами данных посредством BETWEEN
Для фильтрации данных по диапазону значений используйте
BETWEEN:
SELECT *
FROM таблица
WHERE столбец BETWEEN 'НачальноеЗначение' AND 'КонечноеЗначение';
Оператор
BETWEEN позволяет отсеивать строки, где значения
столбец находятся между заданным начальным и конечным значениями.
Визуализация
Осуществляя выборку с помощью
WHERE и нескольких значений, это можно представить как камеру с цветными фильтрами:
SELECT * FROM Фотографии WHERE Цвет IN ('Синий', 'Зелёный', 'Красный')
Это аналог использования синего, зелёного и красного фильтров для выделения изображений нужных оттенков.
Глубокое погружение в продвинутые методы наложения условий
Друзья по проектам: JOIN
INNER JOIN применяется, когда в запросах задействованы несколько таблиц:
SELECT песни.НазваниеПесни
FROM песни
INNER JOIN исполнители ON песни.IDИсполнителя = исполнители.ID
WHERE исполнители.Имя IN ('Исполнитель1', 'Исполнитель2', 'Исполнитель3');
JOIN дает возможность связывать таблицы и отфильтровывать результаты запроса по набору критериев.
Организация данных с помощью GROUP BY
Для группировки данных используйте
GROUP BY в связке с
HAVING:
SELECT НазваниеПесни, COUNT(DISTINCT ИмяЧеловека) as 'Кол-воУчастников'
FROM песни
GROUP BY НазваниеПесни
HAVING COUNT(DISTINCT ИмяЧеловека) > 1;
Такой подход позволяет, например, найти песни, авторами которых было более одного человека.
Сессии работы с хранимыми процедурами
Для повышения безопасности и повторного использования запросов предпочтительно использовать параметризованные хранимые процедуры:
CREATE PROCEDURE FilterByValues(
@Value1 VARCHAR(255),
@Value2 VARCHAR(255),
@Value3 VARCHAR(255)
)
AS
BEGIN
SELECT *
FROM таблица
WHERE столбец IN (@Value1, @Value2, @Value3);
END
Таким образом, можно неоднократно выполнять один и тот же запрос с различными значениями без изменения кода запроса.
