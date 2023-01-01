Запрос на пустые объекты в JSON-столбце: решение ошибок#JSON в SQL
Быстрый ответ
Чтобы найти пустые объекты JSON в базе данных, можно воспользоваться функцией
JSON_LENGTH. В таком случае запрос в
WHERE будет выглядеть так:
SELECT * FROM your_table WHERE JSON_LENGTH(json_column) = 0;
Запрос возвратит строки, где
json_column содержит
{}.
Особенности работы с JSON в SQL
Знание работы JSON в контексте SQL и освоение различных методов обработки этого формата сможет избавить вас от немалого количества трудностей. В PostgreSQL предоставляется выбор между json и jsonb: первый вариант сохраняет текстовую копию вашей структуры, второй — бинарное представление, оптимизированное для индексации.
Jsonb как полезный инструмент
Для удобства и скорости запросов рекомендуем преобразовать JSON в jsonb:
SELECT * FROM your_table WHERE json_column::jsonb = '{}';
Определение типа данных JSON
С помощью функции
json_typeof(json_column) возможно определить, является ли JSON объект пустым:
SELECT * FROM your_table WHERE json_typeof(json_column) = 'object' AND json_column::jsonb = '{}';
Приведение и сравнение: способы работы с JSON
JSON можно привести к виду текста следующим образом:
SELECT * FROM your_table WHERE TRIM(json_column::text) = '{}';
Стоит отметить, что приведение типов может создать дополнительную нагрузку на процессор.
Отдел расследований: работа с NOT EXISTS
Пустой JSON-объект, подобно следам фантастического существа, довольно часто остается незамеченным:
SELECT * FROM your_table WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM json_each(json_column)
);
Основы хорошего кода: Distinct и group by
Применение GROUP BY и DISTINCT может быть уместно в агрегированных запросах:
SELECT JSON_COLUMN, COUNT(*)
FROM your_table
GROUP BY JSON_COLUMN
HAVING COUNT(DISTINCT JSON_COLUMN) = 1 AND MAX(json_column::text) = '{}';
Следите за нововведениями в PostgreSQL, чтобы не пропустить актуальные способы работы с JSON.
Визуализация
Визуальное представление задачи обработки пустых JSON-объектов подразумевает использование следующей таблицы:
|JSON-колонка
|Пустой?
|{}
|✅
|{"key": "value"}
|❌
|{"empty": {}}
|❌
|[]
|❌
|{"notreallyempty": false}
|❌
Или представление банок с печеньем на полке:
Банки на полке: [🍪, 🍪, 🍪, 🍪, 🏺]
Пустая банка: [ 🏺]
Нашей целью является обнаружение пустой банки, или в терминологии SQL — идентификация
{} как уникального объекта.
Особенности производительности
В случаях работы с большим объемом данных важно учесть эффективность использования ресурсов. Сократить издержки на приведение типов можно, используя тип данных jsonb и индексация данных JSONB-колонки для ускорения обработки запросов:
CREATE INDEX idx_jsonb_column ON your_table USING GIN (json_column);
Примечание: / перлы программистов: все забывают про индексацию /
Важность форматирования
Будьте внимательны: приведение JSON к тексту может исказить форматирование из-за особенностей UTF-8. Обработайте JSON перед приведением, чтобы избежать ошибок.
Преимущества использования jsonb
Экспертное сообщество рекомендует применять jsonb из-за его возможностей индексации и расширенного использования операторов.
Работаем с JSON
Подсчет пар объекта json
Функция
count(*) from json_each(json_column) помогает определить пустоту JSON объектов:
SELECT * FROM your_table WHERE (SELECT count(*) FROM json_each(json_column)) > 0;
Запрос подсчитывает пары "ключ-значение" и исключает пустые объекты.
Примечание: / новый герой в городе, уходи, Шерлок Холмс /
Знайте свой инструментарий: ловушки производительности
Использование рабочего текстового JSON может привести к более "тяжеловесным" запросам. Ограничьте парсинг JSON данных для эффективного расходования ресурсов процессора.
Секретное оружие: индексация
Создание индексов для JSON-колонок может существенно улучшить производительность запросов, но это не всегда является универсальным решением. Оптимизируйте индексы для конкретных задач.
Примечание: / это уже не тот SQL, с которым работали ваши предки /
Выбор метода: стратегия запросов
Умелый выбор способов обработки запросов к JSON может существенно повлиять на производительность вашей системы. Анализируйте типы запросов, чтобы найти оптимальное сочетание скорости и точности.
Святая книга разработчика: документация
Официальная документация PostgreSQL станет вашим надежным руководителем в вопросах работы с функциями JSON. Следите за обновлениями, чтобы всегда быть в теме.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: 9.16. Функции и операторы JSON — глубокое погружение в применение функций JSON в PostgreSQL.
- MySQL 8.0 Справочное руководство: 14.17 Функции JSON — конкретика использования функций JSON в MySQL.
- Функции JSON (Transact-SQL) – SQL Server — методы работы с JSON в SQL Server.
- Функции и операторы JSON — изложение основ поддержки и использования JSON в SQLite.
- Руководство разработчика JSON-базы данных Oracle, 19c — официальное руководство Oracle по работе с типами данных JSON.
- Тип данных JSON – База знаний MariaDB — практические рекомендации по работе с JSON в MariaDB.
- Что нового в SQL:2016 — анализ последних изменений в SQL, связанных с JSON и его производительностью.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер