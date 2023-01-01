Запрос на пустые объекты в JSON-столбце: решение ошибок

Быстрый ответ

Чтобы найти пустые объекты JSON в базе данных, можно воспользоваться функцией JSON_LENGTH . В таком случае запрос в WHERE будет выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE JSON_LENGTH(json_column) = 0;

Запрос возвратит строки, где json_column содержит {} .

Особенности работы с JSON в SQL

Знание работы JSON в контексте SQL и освоение различных методов обработки этого формата сможет избавить вас от немалого количества трудностей. В PostgreSQL предоставляется выбор между json и jsonb: первый вариант сохраняет текстовую копию вашей структуры, второй — бинарное представление, оптимизированное для индексации.

Jsonb как полезный инструмент

Для удобства и скорости запросов рекомендуем преобразовать JSON в jsonb:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE json_column::jsonb = '{}';

Определение типа данных JSON

С помощью функции json_typeof(json_column) возможно определить, является ли JSON объект пустым:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE json_typeof(json_column) = 'object' AND json_column::jsonb = '{}';

Приведение и сравнение: способы работы с JSON

JSON можно привести к виду текста следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE TRIM(json_column::text) = '{}';

Стоит отметить, что приведение типов может создать дополнительную нагрузку на процессор.

Отдел расследований: работа с NOT EXISTS

Пустой JSON-объект, подобно следам фантастического существа, довольно часто остается незамеченным:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM json_each(json_column) );

Основы хорошего кода: Distinct и group by

Применение GROUP BY и DISTINCT может быть уместно в агрегированных запросах:

SQL Скопировать код SELECT JSON_COLUMN, COUNT(*) FROM your_table GROUP BY JSON_COLUMN HAVING COUNT(DISTINCT JSON_COLUMN) = 1 AND MAX(json_column::text) = '{}';

Следите за нововведениями в PostgreSQL, чтобы не пропустить актуальные способы работы с JSON.

Визуализация

Визуальное представление задачи обработки пустых JSON-объектов подразумевает использование следующей таблицы:

JSON-колонка Пустой? {} ✅ {"key": "value"} ❌ {"empty": {}} ❌ [] ❌ {"notreallyempty": false} ❌

Или представление банок с печеньем на полке:

Банки на полке: [🍪, 🍪, 🍪, 🍪, 🏺] Пустая банка: [ 🏺]

Нашей целью является обнаружение пустой банки, или в терминологии SQL — идентификация {} как уникального объекта.

Особенности производительности

В случаях работы с большим объемом данных важно учесть эффективность использования ресурсов. Сократить издержки на приведение типов можно, используя тип данных jsonb и индексация данных JSONB-колонки для ускорения обработки запросов:

SQL Скопировать код CREATE INDEX idx_jsonb_column ON your_table USING GIN (json_column);

Примечание: / перлы программистов: все забывают про индексацию /

Важность форматирования

Будьте внимательны: приведение JSON к тексту может исказить форматирование из-за особенностей UTF-8. Обработайте JSON перед приведением, чтобы избежать ошибок.

Преимущества использования jsonb

Экспертное сообщество рекомендует применять jsonb из-за его возможностей индексации и расширенного использования операторов.

Работаем с JSON

Подсчет пар объекта json

Функция count(*) from json_each(json_column) помогает определить пустоту JSON объектов:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE (SELECT count(*) FROM json_each(json_column)) > 0;

Запрос подсчитывает пары "ключ-значение" и исключает пустые объекты.

Примечание: / новый герой в городе, уходи, Шерлок Холмс /

Знайте свой инструментарий: ловушки производительности

Использование рабочего текстового JSON может привести к более "тяжеловесным" запросам. Ограничьте парсинг JSON данных для эффективного расходования ресурсов процессора.

Секретное оружие: индексация

Создание индексов для JSON-колонок может существенно улучшить производительность запросов, но это не всегда является универсальным решением. Оптимизируйте индексы для конкретных задач.

Примечание: / это уже не тот SQL, с которым работали ваши предки /

Выбор метода: стратегия запросов

Умелый выбор способов обработки запросов к JSON может существенно повлиять на производительность вашей системы. Анализируйте типы запросов, чтобы найти оптимальное сочетание скорости и точности.

Святая книга разработчика: документация

Официальная документация PostgreSQL станет вашим надежным руководителем в вопросах работы с функциями JSON. Следите за обновлениями, чтобы всегда быть в теме.

