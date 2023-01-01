Запрос между двумя датами в MySQL: решение проблемы#MySQL / MariaDB #WHERE и фильтрация #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
SELECT * FROM `your_table` WHERE `your_date` BETWEEN 'start_date' AND 'end_date';
Пожалуйста, замените
your_table и
your_date на названия вашей таблицы и столбца с датой соответственно.
Start_date и
end_date – это период дат, который вас интересует. Команда
BETWEEN позволяет провести эффективный отбор записей, которые попадают в установленный диапазон дат.
Верный формат дат
Чтобы оперировать датами в MySQL без ошибок, используйте формат 'YYYY-MM-DD'. Если время не имеет значимости, воспользуйтесь функцией
DATE(), чтобы отделить дату от времени в типе данных
datetime:
SELECT * FROM your_table WHERE DATE(`your_datetime`) BETWEEN 'start_date' AND 'end_date';
Если же время важно, лучше использовать операторы '>=' и '<=':
SELECT * FROM your_table WHERE `your_datetime` >= 'start_date 00:00:00' AND `your_datetime` <= 'end_date 23:59:59';
Визуализация
Выбор данных по датам можно сравнить с бронированием комнаты в гостинице:
SELECT * FROM bookings
WHERE 'date_in' >= '2023-07-20'
AND 'date_out' <= '2023-07-25';
На протяжении определенного промежутка времени мы забронировали номер в гостинице:
📅 Отель: [15 июля, ...., 30 июля]
🛏️ Ваше пребывание: [.........20 июля, ...., 25 июля.........]
Даты заезда и выезда должны быть доступны для бронирования.
Обработка дат
Правильные типы данных для даты
Убедитесь, что столбец с датой имеет тип DATE или DATETIME:
SELECT DATA_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE table_name = 'your_table' AND column_name = 'your_date';
Преобразование строки в дату
Для преобразования строки в дату используйте функцию
STR_TO_DATE:
SELECT * FROM your_table
WHERE `your_date` BETWEEN STR_TO_DATE('start_str_date', '%d,%m,%Y') AND STR_TO_DATE('end_str_date', '%d,%m,%Y');
Выделение отдельных элементов даты
Используйте функцию
EXTRACT() для извлечения конкретных частей даты:
SELECT * FROM your_table
WHERE EXTRACT(YEAR_MONTH FROM `your_date`) = '202301';
Освоение диапазонов дат
Будьте осторожны с "Идами Марта" при использовании BETWEEN
Избегайте включения границ диапазона, если это не требуется:
SELECT * FROM your_table
WHERE `your_date` > 'start_date' AND `your_date` < 'end_date';
Тестирование — это ключ к успешной работе!
Всегда проверяйте запросы на известных диапазонах дат:
SELECT COUNT(*) FROM your_table WHERE `your_date` BETWEEN 'start_known_date' AND 'end_known_date';
Отладка неочевидных результатов
Если результаты запроса вызывают затруднения:
- Убедитесь, правильно ли указаны даты.
- Проверьте, есть ли данные в выбранном диапазоне.
- Исключите совпадение дат по случайности.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик