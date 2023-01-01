logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Запрос между двумя датами в MySQL: решение проблемы
Перейти

Запрос между двумя датами в MySQL: решение проблемы

#MySQL / MariaDB  #WHERE и фильтрация  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

SQL

SELECT * FROM `your_table` WHERE `your_date` BETWEEN 'start_date' AND 'end_date';

Пожалуйста, замените your_table и your_date на названия вашей таблицы и столбца с датой соответственно. Start_date и end_date – это период дат, который вас интересует. Команда BETWEEN позволяет провести эффективный отбор записей, которые попадают в установленный диапазон дат.

Верный формат дат

Чтобы оперировать датами в MySQL без ошибок, используйте формат 'YYYY-MM-DD'. Если время не имеет значимости, воспользуйтесь функцией DATE(), чтобы отделить дату от времени в типе данных datetime:

SQL

SELECT * FROM your_table WHERE DATE(`your_datetime`) BETWEEN 'start_date' AND 'end_date';

Если же время важно, лучше использовать операторы '>=' и '<=':

SQL

SELECT * FROM your_table WHERE `your_datetime` >= 'start_date 00:00:00' AND `your_datetime` <= 'end_date 23:59:59';

Визуализация

Выбор данных по датам можно сравнить с бронированием комнаты в гостинице:

SQL

SELECT * FROM bookings
WHERE 'date_in' >= '2023-07-20' 
AND 'date_out' <= '2023-07-25';

На протяжении определенного промежутка времени мы забронировали номер в гостинице:

Markdown

📅 Отель: [15 июля, ...., 30 июля]
🛏️ Ваше пребывание: [.........20 июля, ...., 25 июля.........]

Даты заезда и выезда должны быть доступны для бронирования.

Обработка дат

Правильные типы данных для даты

Убедитесь, что столбец с датой имеет тип DATE или DATETIME:

SQL

SELECT DATA_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE table_name = 'your_table' AND column_name = 'your_date';

Преобразование строки в дату

Для преобразования строки в дату используйте функцию STR_TO_DATE:

SQL

SELECT * FROM your_table 
WHERE `your_date` BETWEEN STR_TO_DATE('start_str_date', '%d,%m,%Y') AND STR_TO_DATE('end_str_date', '%d,%m,%Y');

Выделение отдельных элементов даты

Используйте функцию EXTRACT() для извлечения конкретных частей даты:

SQL

SELECT * FROM your_table
WHERE EXTRACT(YEAR_MONTH FROM `your_date`) = '202301';

Освоение диапазонов дат

Будьте осторожны с "Идами Марта" при использовании BETWEEN

Избегайте включения границ диапазона, если это не требуется:

SQL

SELECT * FROM your_table
WHERE `your_date` > 'start_date' AND `your_date` < 'end_date';

Тестирование — это ключ к успешной работе!

Всегда проверяйте запросы на известных диапазонах дат:

SQL

SELECT COUNT(*) FROM your_table WHERE `your_date` BETWEEN 'start_known_date' AND 'end_known_date';

Отладка неочевидных результатов

Если результаты запроса вызывают затруднения:

  • Убедитесь, правильно ли указаны даты.
  • Проверьте, есть ли данные в выбранном диапазоне.
  • Исключите совпадение дат по случайности.

Полезные материалы

  1. Подробное руководство по использованию BETWEENОфициальная документация MySQL.
  2. Детальная информация о работе с датами и временем в MySQL – Функции даты и времени в MySQL.
  3. Обзор работы MySQL с функциями даты и времени на основе целых чисел – MySQL Integer-Based Date and Time Functions.
Какой SQL-запрос позволяет получить записи между двумя датами?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

