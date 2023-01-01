Заполнение таблицы случайными данными в PostgreSQL: UUID, varchar

Быстрый ответ

Если вам потребуется быстро наполнить таблицу случайными данными, примените функции RAND() и NEWID() . Следующий SQL-запрос мгновенно сгенерирует случайные числа и уникальные идентификаторы:

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (IntColumn, UUIDColumn) SELECT ROUND((RAND() * (MaxValue – MinValue)) + MinValue) AS RandomInteger, NEWID() AS UniqueIdentifier FROM YourLargeTable;

Замените YourTable , IntColumn , UUIDColumn , MinValue , MaxValue и YourLargeTable на реальные имена из вашей базы данных для получения желаемого результата.

Добавим сложности к случайности в SQL Server

Если желаете усложнить задачу и сделать данные еще более случайными, придется функции CHECKSUM и NEWID() по вкусу. Генерирование значений станет увлекательней, основываясь на каждой строке:

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (StringColumn, DateColumn) SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 8) AS RandomString, DATEADD(day, (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 365), GETDATE()) FROM YourLargeTable;

Создавайте уникальные данные, где каждая запись в таблице будет иметь свои неповторимые особенности.

Разговор об случайных данных в PostgreSQL: будет интересно

Попробуем изучить возможности PostgreSQL и применим функции md5 и random , превратив процесс генерации данных в настоящее праздничное мероприятие случайности:

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (ID, Description) SELECT s, md5(random()::text) FROM generate_series(1, 1000000) s;

Этот запрос заполнит таблицу PostgreSQL миллионом записей, предоставляя уникальные идентификаторы и описания.

Придаём особенности с UUID

Нельзя забывать о первичных ключах. Используя тип данных UUID, вы гарантированно получите уникальность каждой записи:

SQL Скопировать код -- Пример для PostgreSQL с первичным ключом UUID CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp"; INSERT INTO YourTable (UUIDColumn, OtherData) SELECT uuid_generate_v4(), md5(random()::text) FROM generate_series(1, 10000);

Таким образом, каждая запись в таблице будет обладать уникальным первичным ключом UUID со своими интересными данными.

INSERT INTO GardenPlot VALUES (RAND(), RAND(), ...);

Забавляемся со строками – экспериментируем в SQL

Вдыхаем жизнь в строки

Попробуйте поиграть со строковыми функциями, такими как LEFT , RIGHT и CONCAT . Они помогут сделать обычные строки необычными:

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (Username, Password) SELECT CONCAT('user', s.id), LEFT(md5(random()::text), 10) FROM generate_series(1, 10000) AS s(id);

Вот оно, чудо! Теперь ваши данные выглядят как сгенерированные в реальности, создавая правдоподобный образ.

Создаем современное искусство данных

Случайные данные могут выглядеть естественно и стильно. Объедините значения, чтобы создать композитные столбцы:

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (ComplexDescription) SELECT string_agg(md5(random()::text), ' ') FROM generate_series(1, 10);

Создайте что-то вроде словесной симфонии, которая может стать необычным названием продукта или адресом.

Читаем как поэт, кодим как профессионал

Не нужно быть гением литературы, чтобы придумывать случайные слова. Пусть словарь Unix вдохновит ваш PostgreSQL, обогатив его случайными, но реалистичными данными:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION RandomWord() RETURNS text AS $$ DECLARE lines text[]; BEGIN lines := string_to_array(pg_read_file('/usr/share/dict/words', 0, 4000000), E'

'); RETURN lines[(random() * array_length(lines, 1))::int]; END; $$ LANGUAGE plpgsql VOLATILE; INSERT INTO YourTable (WordColumn) SELECT RandomWord() FROM generate_series(1,10000);

Поздравляем, теперь ваши данные выглядят живыми и интересными.

