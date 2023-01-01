Заполнение пропущенных дат в MySQL: сортировка и оценки#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы заполнить отсутствующие даты, воспользуйтесь рекурсивным CTE, если у вас установлена версия MySQL 8.0 или более поздняя. Проделайте так:
WITH RECURSIVE DateSeries AS (
SELECT '2023-01-01' AS missing_date
UNION ALL
SELECT DATE_ADD(missing_date, INTERVAL 1 DAY) FROM DateSeries WHERE missing_date < '2023-01-31'
)
SELECT * FROM DateSeries;
Замените '2023-01-01' на нужную начальную дату и '2023-01-31' на выбранную конечную дату, в результате чего вы полчите полный список дат без необходимости использования таблицы календаря. Это удобно и эффективно.
Как можно использовать сгенерированные даты?
Соедините полученный вами набор дат с вашими данными через LEFT JOIN следующим образом:
SELECT DateSeries.missing_date, COALESCE(your_table.score, 0) AS score
FROM DateSeries
LEFT JOIN your_table ON DateSeries.missing_date = your_table.date;
Каждый дате будет соответствовать её балл, а если для каких-то дат данных не было, они получат нулевой балл.
А если у меня версии MySQL ниже 8.0?
Если вы используете версии MySQL ниже 8.0 без поддержки CTE, можно применить таблицу чисел:
SELECT DATE_ADD('2023-01-01', INTERVAL seq_num DAY) AS date_series
FROM (
SELECT a.i + b.i * 10 + c.i * 100 AS seq_num
FROM
(SELECT 0 i UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL SELECT 5 UNION ALL SELECT 6 UNION ALL SELECT 7 UNION ALL SELECT 8 UNION ALL SELECT 9) a,
(SELECT 0 i UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL SELECT 5 UNION ALL SELECT 6 UNION ALL SELECT 7 UNION ALL SELECT 8 UNION ALL SELECT 9) b,
(SELECT 0 i UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL SELECT 5 UNION ALL SELECT 6 UNION ALL SELECT 7 UNION ALL SELECT 8 UNION ALL SELECT 9) c
) numbers
WHERE seq_num <= DATEDIFF('2023-01-31', '2023-01-01')
ORDER BY seq_num;
После генерации используется результат в
LEFT JOIN и
COALESCE, где это потребуется.
Как поддерживать данные за последние 30 дней?
Если требуется поддерживать данные за последние 30 дней, следует использовать событие MySQL:
CREATE EVENT purge_old_entries
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY
STARTS CURRENT_TIMESTAMP
DO
DELETE FROM your_table WHERE date < CURRENT_DATE – INTERVAL 30 DAY;
Включите планировщик событий, чтобы избежать его простоя:
SET GLOBAL event_scheduler = ON;
Это аналог регулярной весной уборки.
Визуализация
Можно представить заполнение пропущенных дат как дополнение к пазлу:
Исходный диапазон (📅): [1 января, 2 января, 4 января, 5 января]
Пропущенные даты (🔍): [3 января]
Этот SQL-запрос найдет и вставит пропущенные даты:
SELECT a_date
FROM (
SELECT '2023-01-01' + INTERVAL sequence.seq DAY AS a_date
FROM (
SELECT sequence FROM seq_0_to_999
LIMIT DATEDIFF('2023-01-05', '2023-01-01') + 1
) sequence
) dates
WHERE a_date NOT IN ('2023-01-01', '2023-01-02', '2023-01-04', '2023-01-05');
Пазл завершен:
Полный диапазон (📅🧩): [1 января, 2 января, 3 января, 4 января, 5 января]
Даты успешно восстановлены.
А что если мне нужны другие диапазоны?
Для генерации других интервалов, например 15-минутных, попробуйте следующее:
WITH RECURSIVE timeslot_series AS (
SELECT CAST('2023-01-01 00:00:00' AS DATETIME) AS timeslot
UNION ALL
SELECT timeslot + INTERVAL 15 MINUTE FROM timeslot_series WHERE timeslot < '2023-01-01 23:45:00'
)
SELECT * FROM timeslot_series;
Таким образом, будут сгенерированы 15-минутные интервалы за день. Замените
15 MINUTE на любой другой интервал, который вам понадобится.
Преобразуем ваши данные в презентабельный вид
Отсортируйте данные по датам для более наглядного представления:
SELECT missing_date, COALESCE(score, 0) AS score
FROM DateSeries
LEFT JOIN your_table ON DateSeries.missing_date = your_table.`date`
ORDER BY DateSeries.missing_date ASC;
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы