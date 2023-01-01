Замена null значений в SQL Server 2008 через left outer join#SQL для аналитиков #LEFT/RIGHT JOIN #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для замены
NULL на значение по умолчанию (например, 0) в LEFT JOIN, применяйте SQL функции
COALESCE() или
ISNULL():
-- Отдаем предпочтение функции COALESCE()
SELECT a.column1, COALESCE(b.column2, 0) AS column2
FROM table_a a
LEFT JOIN table_b b ON a.id = b.id;
-- При работе с SQL Server можем использовать ISNULL()
SELECT a.column1, ISNULL(b.column2, 0) AS column2
FROM table_a a
LEFT JOIN table_b b ON a.id = b.id;
COALESCE() совместима со многими видами баз данных, тогда как
ISNULL() лучше всего подходит для SQL Server.
Когда следует использовать COALESCE() или ISNULL()
ISNULL(): Принимает только два аргумента и может быть немного быстрее, что важно для гарантирования производительности.
COALESCE(): Её можно использовать с несколькими аргументами, и она вернет первый ненулевой из них. Это полезно, когда количество аргументов заранее неизвестно.
Особенности задания значений по умолчанию
Использовать ноль в качестве значения по умолчанию надлежит тщательно обосновать: оно должно соответствовать смыслу данных и не вводить в заблуждение. В различных контекстах ноль может нести особый смысл, и иногда более уместными могут быть другие значения или даже строки.
Работа с запросами: настройка, восстановление и поддержка
Важно, чтобы при оптимизации запросов не снижалась общая производительность. При выборе значений для замены Null необходимо учитывать логику работы всего приложения.
Визуализация
Предположим, у нас есть две таблицы:
Левая таблица (🍅): [Томат, Сыр, Базилик]
Правая таблица (🥓): [Пепперони, Грибы]
LEFT OUTER JOIN связывает их следующим образом:
🍅🖇️🥓: [Томат, Сыр, Базилик, (Пепперони или 🍕), (Грибы или 🍕)]
Замена отсутствующих значений на стандартные:
SELECT COALESCE(RightTable.Guest, 'Сосед Иван') AS Guest
FROM LeftTable
LEFT OUTER JOIN RightTable ON LeftTable.ID = RightTable.ID;
Таким образом, у каждого элемента теперь есть значение.
Анализ стратегии планирования
В некоторых случаях могло бы быть лучше использовать
INNER JOIN, если нет необходимости включать элементы, отсутствующие во второй таблице.
Нюансы выбора стандартного значения Null
Контекст играет большую роль
Правильный выбор значения по умолчанию важен для бизнес-логики и целостного представления данных.
Понимание последствий для итоговых результатов
Нуль в качестве значения по умолчанию не должен искажать точность и правильность данных.
Ваши данные не живут в изоляции!
Применяемый ноль должен быть логично встроен в общую модель данных, чтобы не добавить ненужные сложности.
Неигровые ситуации (альтернативные сценарии)
Когда правила базы данных определяют значения по умолчанию
Может случиться, что значениями по умолчанию уже предусмотрены в схеме базы данных.
Берегитесь факторов, которые могут добавить сложностей
Проверьте на отсутствие ограничений, которые могут повлиять на выбор стандартного значения по умолчанию.
Ведите учет ваших действий
Внесите в документацию информацию о всех изменениях для упрощения дальнейшей поддержки и развития.
Завершение
Придерживайтесь простых решений, улучшая читаемость и поддержку SQL-запросов.
COALESCE или ISNULL: быстро и решительно
Между функциями
COALESCE() и
ISNULL() предлагается выбирать исходя из необходимости в оптимизации производительности в вашем контексте.
Бизнес-логика: курс на успех
Убедитесь, что выбранный вами план соответствует требованиям бизнеса и целям вашей компании.
Полезные материалы
- SQL LEFT JOIN Keyword — описание операции LEFT JOIN на сайте W3Schools.
- ISNULL (Transact-SQL) – SQL Server — детальное описание функции ISNULL() для SQL Server на портале Microsoft Learn.
- SQL Server ISNULL() Function — материалы для изучения функции ISNULL() в SQL Server представлены на портале W3Schools.
- SQL – NULL values inside NOT IN clause – Stack Overflow — обсуждение работы с NULL значениями в SQL JOINS на портале Stack Overflow.
- SQL CASE | Intermediate SQL – Mode — руководство по использованию оператора CASE при работе с NULL значениями.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных