Замена NULL на 0 в SQL: функция SUM и отсутствие данных

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для элегантного преобразования NULL , полученного от SQL-функции, в 0 воспользуйтесь функцией COALESCE :

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(yourFunction(...), 0);

Теперь если результат функции будет NULL , на его место подставится надежное значение 0 .

Понимание NULL и агрегатных функций в SQL

Корректное применение SQL-функций критически важно для обеспечения точности данных. Агрегатные функции вида SUM() возвращают NULL в случае отсутствия соответствующих записей. Для обеспечения более предсказуемых результатов распространено заменять NULL на 0 с помощью функции COALESCE :

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(SUM(column), 0) ... -- Если SUM ничего не нашла, COALESCE выручит, подставив ноль.

Как альтернативу можно использовать функцию ISNULL :

SQL Скопировать код SELECT ISNULL(SUM(column), 0) ... -- Если в результатах SUM обнаружен NULL, функция ISNULL заменит его на ноль.

ISNULL проверяет первый аргумент на NULL , и если он является таковым, заменяет его вторым аргументом. Однако поддержка ISNULL ограничена двумя параметрами. Если целью является простое замещение NULL в SQL Server, ISNULL будет эффективной, но COALESCE предпочтительнее за свою универсальность.

Переводите возможные NULL в подзапросах в нули для учета, подобного тому, как это делается в CRM-системах:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE((SELECT SUM(column) FROM table), 0); -- "Не найдено данных? Получите ноль!"

Преобразование NULL не только в нули и не только для агрегатных функций

Предложение альтернативных значений

Если ожидается не ноль, а другое значение? Функция COALESCE без проблем с этим справится! Она позволяет вам определить цепочку возможных альтернатив:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(column1, column2, 'alternative') FROM table;

Оценка производительности

Важно учитывать, что функции COALESCE и ISNULL могут вести себя по-разному в зависимости от системы управления базой данных и конкретных условий. Рекомендуется проводить тестирование запросов, чтобы выбрать наиболее производительное решение.

Обработка сложных сценариев

Функции COALESCE и ISNULL успешно справляются не только с заменой значений одного столбца, они также эффективны в более сложных сценариях:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(AVG(NULLIF(column, 0)), 0) ... -- "Нужно среднее значение без учета нулей? Получите ноль при NULL!"

Визуализация

Представьте оценивание прыжков в воду на соревнованиях и вы играете в этом процессе роль судьи:

Markdown Скопировать код Прыжок 1: 7.5 | Прыжок 2: NULL | Прыжок 3: 8.0

Пропущенный балл вполне можно сравнить с невыполненным прыжком:

Markdown Скопировать код До: [⭐, ❓, ⭐]

Используя COALESCE или ISNULL мы заменяем пропущенный балл на 0 , таким образом у всех спортсменов появляется результат:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(score_diver, 0);

Мы получаем следующее представление оценок:

Markdown Скопировать код После: [⭐, 0️⃣, ⭐]

Соревнование продолжается без перебоев!

Лучшие практики и профессиональные советы

Функция COUNT() и NULL

Функция COUNT() всегда возвращает минимум 0 , т.к. подсчитывает строки, а не уникальные значения. Не есть необходимостью оборачивать COUNT() в COALESCE или ISNULL :

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(COUNT(column), 0) ... -- Будет ли NULL для пустой таблицы? Нет, функция COUNT всегда возвращает результат, хотя бы ноль.

Обеспечение согласованности типов данных

Важно совпадение типов данных запасного значения с ожидаемым типом данных столбца, чтобы избежать нежелательных эффектов.

Каскадирование COALESCE для обработки нескольких NULL

Если стоит задача обработки нескольких потенциальных NULL , COALESCE идеально подойдет для решения этой проблемы:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(column1, column2, default_value) ... -- "NULLы передают эстафету, а на конец — замена на ноль!"

Учитывайте разницу в поведении фукнций в разных базах данных

Имейте в виду, что поведение функций COALESCE и ISNULL может заметно отличаться в различных базах данных. Обязательно изучите документацию по вашей системе управления базами данных.

