Замена части строки в URL MySQL: обновление колонки#Основы SQL #MySQL / MariaDB #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Если желаете быстро обновить содержимое столбца в базе данных, воспользуйтесь функцией
REPLACE в SQL. Она позволяет заменить определенные подстроки.
Чтобы сменить 'foo' на 'bar' в столбце
text_column из таблицы
example_table, выполните следующий запрос:
UPDATE example_table
SET text_column = REPLACE(text_column, 'foo', 'bar')
WHERE text_column LIKE '%foo%';
Функция
REPLACE преобразует 'foo' в 'bar' во всех местах, где встречается 'foo'.
Массовое обновление внутри одного поля
Если вы столкнулись с задачей массового обновления URL-адресов в базе данных, особенно при смене домена при сохранении имен файлов, функция
REPLACE окажется весьма полезной:
-- Переезд на новый домен предполагает сохранение имен файлов
UPDATE your_table
SET url_column = REPLACE(url_column, 'http://old-domain.com/images/', 'http://new-domain/pictures/')
WHERE url_column LIKE 'http://old-domain.com/images/%';
Символ
% используется как маска, выбирая все URL, начинающиеся с определенного шаблон.
На всякий случай: перед проведением подобного рода важных операций не забудьте создать резервную копию базы данных.
Бережное обновление
При массовом обновлении значений столбцов следует точно и обдуманно применять условие
WHERE, чтобы обновление затронуло только те строки, которые вы планировали. Вот пример изменения имени папки в URL:
-- Перенос содержимого из oldfolder в newfolder
UPDATE your_table
SET url_column = REPLACE(url_column, '/oldfolder/', '/newfolder/')
WHERE url_column LIKE '%/oldfolder/%';
Тщательно разработайте шаблон для условия
LIKE и убедитесь в его точном выполнении, чтобы избежать ошибок в данных.
Работа с функциями для строк и их специфика
Функция
REPLACE чувствительна к регистру символов. Разница в регистре данных может потребовать использования функций преобразования регистра для внедрения единообразия обновлений.
Визуализация
Представьте данные, как состав поезда (🚂), где каждый вагон (🚃) перевозит фразу:
🚂🚃(Привет!) 🚃(Привет!) 🚃(Здравствуй!) 🚃(Привет!)
Чтобы заменить 'Привет' на 'Здравствуй', используйте обновление
UPDATE:
UPDATE train SET carriage = REPLACE(carriage, 'Привет', 'Здравствуй');
После проведения обновления весь поезд будет звучать так:
🚂🚃(Здравствуй!) 🚃(Здравствуй!) 🚃(Здравствуй!) 🚃(Здравствуй!)
Теперь все приветствия 'Привет' заменены на 'Здравствуй'! 🔄✨
Комплексные замены
Для более сложных замен могут понадобиться функции
LEFT,
RIGHT или
SUBSTRING, которые можно комбинировать с
REPLACE для достижения высокой точности при выполнении определенной задачи.
Обновления с ограниченным диапазоном
Если нужно ограничить обновления определенным диапазоном записей, например, добавленных в требуемый временной промежуток, используйте сложные условия в
WHERE для указания этого диапазона:
-- Старый контент прошлого года требует обновления
UPDATE example_table
SET text_column = REPLACE(text_column, 'oldtext', 'newtext')
WHERE text_column LIKE '%oldtext%'
AND created_at BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-12-31';
Виктор Ермаков
SQL-разработчик