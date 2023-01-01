Замена части строки в URL MySQL: обновление колонки

Быстрый ответ

Если желаете быстро обновить содержимое столбца в базе данных, воспользуйтесь функцией REPLACE в SQL. Она позволяет заменить определенные подстроки.

Чтобы сменить 'foo' на 'bar' в столбце text_column из таблицы example_table , выполните следующий запрос:

SQL Скопировать код UPDATE example_table SET text_column = REPLACE(text_column, 'foo', 'bar') WHERE text_column LIKE '%foo%';

Функция REPLACE преобразует 'foo' в 'bar' во всех местах, где встречается 'foo'.

Массовое обновление внутри одного поля

Если вы столкнулись с задачей массового обновления URL-адресов в базе данных, особенно при смене домена при сохранении имен файлов, функция REPLACE окажется весьма полезной:

SQL Скопировать код -- Переезд на новый домен предполагает сохранение имен файлов UPDATE your_table SET url_column = REPLACE(url_column, 'http://old-domain.com/images/', 'http://new-domain/pictures/') WHERE url_column LIKE 'http://old-domain.com/images/%';

Символ % используется как маска, выбирая все URL, начинающиеся с определенного шаблон.

На всякий случай: перед проведением подобного рода важных операций не забудьте создать резервную копию базы данных.

Бережное обновление

При массовом обновлении значений столбцов следует точно и обдуманно применять условие WHERE , чтобы обновление затронуло только те строки, которые вы планировали. Вот пример изменения имени папки в URL:

SQL Скопировать код -- Перенос содержимого из oldfolder в newfolder UPDATE your_table SET url_column = REPLACE(url_column, '/oldfolder/', '/newfolder/') WHERE url_column LIKE '%/oldfolder/%';

Тщательно разработайте шаблон для условия LIKE и убедитесь в его точном выполнении, чтобы избежать ошибок в данных.

Работа с функциями для строк и их специфика

Функция REPLACE чувствительна к регистру символов. Разница в регистре данных может потребовать использования функций преобразования регистра для внедрения единообразия обновлений.

Визуализация

Представьте данные, как состав поезда (🚂), где каждый вагон (🚃) перевозит фразу:

Markdown Скопировать код 🚂🚃(Привет!) 🚃(Привет!) 🚃(Здравствуй!) 🚃(Привет!)

Чтобы заменить 'Привет' на 'Здравствуй', используйте обновление UPDATE :

SQL Скопировать код UPDATE train SET carriage = REPLACE(carriage, 'Привет', 'Здравствуй');

После проведения обновления весь поезд будет звучать так:

Markdown Скопировать код 🚂🚃(Здравствуй!) 🚃(Здравствуй!) 🚃(Здравствуй!) 🚃(Здравствуй!)

Теперь все приветствия 'Привет' заменены на 'Здравствуй'! 🔄✨

Комплексные замены

Для более сложных замен могут понадобиться функции LEFT , RIGHT или SUBSTRING , которые можно комбинировать с REPLACE для достижения высокой точности при выполнении определенной задачи.

Обновления с ограниченным диапазоном

Если нужно ограничить обновления определенным диапазоном записей, например, добавленных в требуемый временной промежуток, используйте сложные условия в WHERE для указания этого диапазона:

SQL Скопировать код -- Старый контент прошлого года требует обновления UPDATE example_table SET text_column = REPLACE(text_column, 'oldtext', 'newtext') WHERE text_column LIKE '%oldtext%' AND created_at BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-12-31';

