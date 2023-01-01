logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Замена части строки в URL MySQL: обновление колонки
Перейти

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если желаете быстро обновить содержимое столбца в базе данных, воспользуйтесь функцией REPLACE в SQL. Она позволяет заменить определенные подстроки.

Чтобы сменить 'foo' на 'bar' в столбце text_column из таблицы example_table, выполните следующий запрос:

UPDATE example_table
SET text_column = REPLACE(text_column, 'foo', 'bar')
WHERE text_column LIKE '%foo%';

Функция REPLACE преобразует 'foo' в 'bar' во всех местах, где встречается 'foo'.

Массовое обновление внутри одного поля

Если вы столкнулись с задачей массового обновления URL-адресов в базе данных, особенно при смене домена при сохранении имен файлов, функция REPLACE окажется весьма полезной:

-- Переезд на новый домен предполагает сохранение имен файлов
UPDATE your_table
SET url_column = REPLACE(url_column, 'http://old-domain.com/images/', 'http://new-domain/pictures/')
WHERE url_column LIKE 'http://old-domain.com/images/%';

Символ % используется как маска, выбирая все URL, начинающиеся с определенного шаблон.

На всякий случай: перед проведением подобного рода важных операций не забудьте создать резервную копию базы данных.

Бережное обновление

При массовом обновлении значений столбцов следует точно и обдуманно применять условие WHERE, чтобы обновление затронуло только те строки, которые вы планировали. Вот пример изменения имени папки в URL:

-- Перенос содержимого из oldfolder в newfolder
UPDATE your_table
SET url_column = REPLACE(url_column, '/oldfolder/', '/newfolder/')
WHERE url_column LIKE '%/oldfolder/%';

Тщательно разработайте шаблон для условия LIKE и убедитесь в его точном выполнении, чтобы избежать ошибок в данных.

Работа с функциями для строк и их специфика

Функция REPLACE чувствительна к регистру символов. Разница в регистре данных может потребовать использования функций преобразования регистра для внедрения единообразия обновлений.

Визуализация

Представьте данные, как состав поезда (🚂), где каждый вагон (🚃) перевозит фразу:

🚂🚃(Привет!) 🚃(Привет!) 🚃(Здравствуй!) 🚃(Привет!)

Чтобы заменить 'Привет' на 'Здравствуй', используйте обновление UPDATE:

UPDATE train SET carriage = REPLACE(carriage, 'Привет', 'Здравствуй');

После проведения обновления весь поезд будет звучать так:

🚂🚃(Здравствуй!) 🚃(Здравствуй!) 🚃(Здравствуй!) 🚃(Здравствуй!)

Теперь все приветствия 'Привет' заменены на 'Здравствуй'! 🔄✨

Комплексные замены

Для более сложных замен могут понадобиться функции LEFT, RIGHT или SUBSTRING, которые можно комбинировать с REPLACE для достижения высокой точности при выполнении определенной задачи.

Обновления с ограниченным диапазоном

Если нужно ограничить обновления определенным диапазоном записей, например, добавленных в требуемый временной промежуток, используйте сложные условия в WHERE для указания этого диапазона:

-- Старый контент прошлого года требует обновления
UPDATE example_table
SET text_column = REPLACE(text_column, 'oldtext', 'newtext')
WHERE text_column LIKE '%oldtext%'
AND created_at BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-12-31';

Полезные материалы

  1. REPLACE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация Microsoft по функции REPLACE в SQL Server.
  2. MySQL 8.0 Reference Manual: String Functions and Operators — подробное описание функций обработки строк в MySQL.
  3. PostgreSQL: Documentation: 9.7. Pattern Matching — данное пособие объясняет применение регулярных выражений и поиск по шаблону в PostgreSQL.
  4. SUBSTR — описание Oracle о работе со строками при помощи функций SUBSTR и INSTR.
  5. Just a moment... — раздел SQL на Stack Overflow содержит решения распространенных задач по SQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для замены 'foo' на 'bar' в колонке `text_column` таблицы `example_table`?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024

Загрузка...