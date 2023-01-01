Зачем кавычки вокруг имени таблицы в SQL: ошибка NHibernate

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В SQL кавычки " " делают имена таблиц чувствительными к регистру, а также позволяют использовать в их составе специальные символы и зарезервированные слова. Вот примеры:

Без кавычек: SELECT * FROM casesensitivename; может не выполниться, если название таблицы — "CaseSensitiveName" .

может не выполниться, если название таблицы — . С кавычками: SELECT * FROM "CaseSensitiveName"; точно соответствует нашей таблице.

При использовании зарезервированных слов:

SQL Скопировать код CREATE TABLE "SELECT" (id INT);

Такое применение кавычек важно в случаях, когда настройки не различают регистр, а также при использовании специфических идентификаторов.

Разбираемся глубже

Почему важна чувствительность к регистру?

В Oracle SQL идентификаторы, включая имена таблиц, по умолчанию нечувствительны к регистру:

SQL Скопировать код SELECT * FROM employees; SELECT * FROM EMPLOYEES;

Оба этих запроса — идентичны. Однако это меняется, когда применяются двойные кавычки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM "Employees"; // Этот запрос уже не равнозначен "EMPLOYEES". Здесь начинается совершенно другая история.

Теперь при запросе обязательно учитывать регистр, иначе база данных вернёт ошибку "table or view does not exist".

Кавычки и специальные символы

Кавычки позволяют использовать в идентификаторах специальные символы и зарезервированные слова без конфликтов:

Специальные символы: "my-table#with$chars"

Зарезервированные слова: "CREATE"

Если имя было создано с кавычками, имейте в виду, что для обращения к таблице всегда следует использовать кавычки.

Совместимость с ORM

Важно согласовывать имена таблиц и классов в ORM, например, NHibernate:

csharp Скопировать код session.QueryOver<User>().List(); // Совпадение имён обязательно.

Если класс User , а таблица "user" , то это может привести к проблемам.

Визуализация

Можно представить ВИП-секцию с охранником и списком приглашённых:

Markdown Скопировать код Список приглашённых (📜): ["SMITH", "O'NEIL", "MCDONALD'S", "SELECT", "JOIN"]

Кавычки — это своего рода ВИП-пропуск:

Markdown Скопировать код "SMITH" // Мистер Смит, добро пожаловать. "O'NEIL" // Мистер О'Нил, мы учтём ваш апостроф. Проходите. "MCDONALD'S" // Да, с апострофом, без проблем. "SELECT" // Сегодня вы не оператор, а гость. "JOIN" // Обычно соединяете, но сегодня просто гость.

Без кавычек гости не попадают внутрь:

SELECT не пройдёт как гость, ибо он команда.

JOIN обычно в центре событий, сейчас — просто зритель.

Markdown Скопировать код Без кавычек VIP: 🚫🧍‍♂️📜 С кавычками VIP: ✅🧍‍♂️🔖

Кавычки говорят о том, что идентификатор — это явно заданная сущность, а не просто употребляемая конструкция или ключевое слово.

Сценарии погружения

Подводные камни чувствительности к регистру

Если таблица создана как "Employee" , то при обращении к ней всегда следует использовать кавычки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Employee; -- Ошибка: "employee" не найден, имелось в виду "Employee".

Совместимость при экспорте/импорте

Сохранение регистра критически важно при экспорте/импорте баз данных. Файлы экспорта с именами, требующими учёта регистра, при импорте требуют применения кавычек, в противном случае возникнут ошибки.

Совместимость между СУБД

В Oracle и PostgreSQL имена, заключённые в кавычки — чувствительны к регистру. MySQL и SQLite имеют собственные подходы к вопросу регистра. Знание этих тонкостей помогает писать кросс-совместимый SQL-код.

