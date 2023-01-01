Зачем кавычки вокруг имени таблицы в SQL: ошибка NHibernate

Быстрый ответ

В SQL кавычки " " делают имена таблиц чувствительными к регистру, а также позволяют использовать в их составе специальные символы и зарезервированные слова. Вот примеры:

  • Без кавычек: SELECT * FROM casesensitivename; может не выполниться, если название таблицы — "CaseSensitiveName".
  • С кавычками: SELECT * FROM "CaseSensitiveName"; точно соответствует нашей таблице.

При использовании зарезервированных слов:

CREATE TABLE "SELECT" (id INT);

Такое применение кавычек важно в случаях, когда настройки не различают регистр, а также при использовании специфических идентификаторов.

Пошаговый план для смены профессии

Разбираемся глубже

Почему важна чувствительность к регистру?

В Oracle SQL идентификаторы, включая имена таблиц, по умолчанию нечувствительны к регистру:

SELECT * FROM employees;
SELECT * FROM EMPLOYEES;

Оба этих запроса — идентичны. Однако это меняется, когда применяются двойные кавычки:

SELECT * FROM "Employees";
// Этот запрос уже не равнозначен "EMPLOYEES". Здесь начинается совершенно другая история.

Теперь при запросе обязательно учитывать регистр, иначе база данных вернёт ошибку "table or view does not exist".

Кавычки и специальные символы

Кавычки позволяют использовать в идентификаторах специальные символы и зарезервированные слова без конфликтов:

  • Специальные символы: "my-table#with$chars"
  • Зарезервированные слова: "CREATE"

Если имя было создано с кавычками, имейте в виду, что для обращения к таблице всегда следует использовать кавычки.

Совместимость с ORM

Важно согласовывать имена таблиц и классов в ORM, например, NHibernate:

session.QueryOver<User>().List(); // Совпадение имён обязательно.

Если класс User, а таблица "user", то это может привести к проблемам.

Визуализация

Можно представить ВИП-секцию с охранником и списком приглашённых:

Список приглашённых (📜): ["SMITH", "O'NEIL", "MCDONALD'S", "SELECT", "JOIN"]

Кавычки — это своего рода ВИП-пропуск:

"SMITH"      // Мистер Смит, добро пожаловать.
"O'NEIL"     // Мистер О'Нил, мы учтём ваш апостроф. Проходите.
"MCDONALD'S" // Да, с апострофом, без проблем.
"SELECT"     // Сегодня вы не оператор, а гость.
"JOIN"       // Обычно соединяете, но сегодня просто гость.

Без кавычек гости не попадают внутрь:

  • SELECT не пройдёт как гость, ибо он команда.
  • JOIN обычно в центре событий, сейчас — просто зритель.
Без кавычек VIP: 🚫🧍‍♂️📜
С кавычками VIP: ✅🧍‍♂️🔖

Кавычки говорят о том, что идентификатор — это явно заданная сущность, а не просто употребляемая конструкция или ключевое слово.

Сценарии погружения

Подводные камни чувствительности к регистру

Если таблица создана как "Employee", то при обращении к ней всегда следует использовать кавычки:

SELECT * FROM Employee; -- Ошибка: "employee" не найден, имелось в виду "Employee".

Совместимость при экспорте/импорте

Сохранение регистра критически важно при экспорте/импорте баз данных. Файлы экспорта с именами, требующими учёта регистра, при импорте требуют применения кавычек, в противном случае возникнут ошибки.

Совместимость между СУБД

В Oracle и PostgreSQL имена, заключённые в кавычки — чувствительны к регистру. MySQL и SQLite имеют собственные подходы к вопросу регистра. Знание этих тонкостей помогает писать кросс-совместимый SQL-код.

Полезные материалы

  1. SQL Aliases — о использовании псевдонимов и кавычек.
  2. PostgreSQL: Documentation: 16: 4.1. Lexical Structure — об использовании идентификаторов и кавычек в PostgreSQL.
  3. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 11.2 Schema Object Names — документация MySQL о применении кавычек и именовании.
  4. SQLite Keywords — о ключевых словах в SQLite, которые требуют использования кавычек.
  5. SQL style guide by Simon Holywell — рекомендации по стилю написания SQL, включая именование и использование кавычек.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

