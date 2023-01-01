Зачем и как изменяются настройки Lock Escalation в SQL

Быстрый ответ

Эскалация блокировок в SQL Server – это метод оптимизации использования ресурсов. Когда количество блокировок в операции достигает 5000, система автоматически переключает блокировки с уровня строк на уровень таблицы. Это может улучшить производительность, но также усилить блокирование. Чтобы минимизировать риски, можно:

Разбить большие транзакции на меньшие.

Явно указать подсказки блокировок, например WITH (ROWLOCK) , чтобы принудительно использовать блокировки на уровне строк.

, чтобы принудительно использовать блокировки на уровне строк. Изменить поведение эскалации блокировок, устанавливая флаги с помощью DBCC TRACEON . Значение 1211 заглушит эскалацию полностью, а 1224 – активирует её только при нехватке памяти.

Пример использования подсказки блокировки для удержания блокировок на уровне строк:

SQL Скопировать код UPDATE YourTable SET ColumnName = 'Value' WHERE ID = 1 WITH (ROWLOCK) -- Никогда не недооценивайте эффект от блокирования отдельных строк

Раскрытие тонкостей эскалации блокировок

Эскалация блокировок – это сложный механизм управления конкурентностью и производительностью в SQL Server, особенно важный при выполнении крупномасштабных изменений данных, которые часто происходят при пакетной обработке и массовых вставках данных.

Баланс между эффективностью и расходом ресурсов

Использование блокировок на уровне строк или страниц увеличивает конкурентность, но в то же время может привести к перегрузке системы запросами на блокировки. SQL Server решает эту проблему, переводя блокировки на уровень таблицы, одним общим защитным забором покрывая все операции.

Контроль эскалации блокировок

Используется параметр LOCK_ESCALATION команды ALTER TABLE , который позволяет управлять поведением эскалации блокировок в SQL Server. DISABLE предотвращает эскалацию на уровне таблицы, а AUTO предоставляет серверу возможность самостоятельной оптимизации поведения в зависимости от различных факторов, например, от объема доступной памяти.

Совместимость с разными версиями и настройки по умолчанию

В SQL Server 2005 параметр LOCK_ESCALATION отсутствовал, поэтому эскалация блокировок происходила исключительно на уровне таблиц. С появлением SQL Server 2008 возникла возможность настройки этого параметра, в том числе возврат к поведению SQL Server 2005, используя LOCK_ESCALATION=TABLE .

Модификации в больших таблицах

Несмотря на механизм эскалации блокировок, внесение значительных изменений в таблицы следует выполнять аккуратно. Важно контролировать настройки эскалации блокировок в столбце lock_escalation_desc таблицы sys.tables до и после внесения изменений.

Визуализация

Можно представить эскалацию блокировок как усиление защиты данных:

Markdown Скопировать код 🌱 – **Блокировка уровня строки**: каждый элемент данных защищается индивидуально. 🌿 – **Блокировка уровня страницы**: группы данных ограждены общей зашитой. 🌳 – **Блокировка уровня таблицы**: все данные покрыты единым общим забором.

Градация охраны транзакций расширяется от строк через страницы до блокировки всей таблицы.

Markdown Скопировать код 🔒🌱 => 🌿🔒 => 🌳🔒

Практические аспекты и особенности

Бдительность при блокировке

Опция LOCK_ESCALATION=DISABLE не допустит блокировку таблицы при обновлениях, но стоит иметь в виду ресурсозатратность множественных блокировок на более мелких уровнях.

Настройки для разбиенных таблиц

Использование автоматической настройки AUTO для разбиенных таблиц поможет избежать эскалации блокировок на уровне таблицы, сохранив при этом высокую производительность и конкурентность при операциях с большим обьемом данных.

Гарантия целостности схемы

Команды ALTER TABLE вызывают блокировку схемы (SCH-M), которая сохраняет целостность структуры данных независимо от LOCK_ESCALATION .

Работа в SSMS

В SQL Server Management Studio (SSMS) поддерживаются настройки LOCK_ESCALATION по умолчанию, что предотвращает случайные изменения, которые могут повлиять на работу системы.

Анализ поведения блокировок

Понимание принципов работы блокировок в версиях SQL Server, выпущенных после 2005 года, помогает в планировании крупномасштабных изменений в таблицах и выполнении массовых операций.

Соответствие настроек используемым сценариям

Спровка текущих настроек LOCK_ESCALATION в sys.tables позволяет заблаговременно избегать неоптимального поведения блокировок.

