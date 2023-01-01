WITH SCHEMABINDING в SQL Server: преимущества и риски

Быстрый ответ

Использование WITH SCHEMABINDING в каком-то смысле аналогично блокировке SQL-объектов. Оно выступает своего рода "застрахованным механизмом", защищающим от непредвиденных изменений, но одновременно может затруднить развитие базы данных.

Тщательный анализ

Сильные и слабые стороны

Достоинства индексированных представлений

Индексированные представления способны значительно повысить эффективность, особенно при выполнении обширных вычислений. Они дают возможность обрабатывать результаты определённых запросов, избегая сложных расчетов на больших наборах данных. Для создания таких представлений используется SCHEMABINDING , который гарантирует надежность представлений для оптимизатора запросов SQL Server.

Сложности при изменении схемы

Регулярные изменения, такие как модификация столбца в представлении или пользовательской функции с привязкой к схеме, могут стать весьма запутанной задачей. При этом необходимо сначала удалить или изменить все зависимые объекты, что становится серьёзным препятствием в сложнопостроенной взаимосвязи объектов.

Надежная стратегия внедрения изменений

Внесение изменений в базу данных с объектами, которые имеют привязку к схеме, требует продуманного подхода. Инструменты, вроде ApexSQL Diff, облегчают синхронизацию и развертывание изменений, упростив обслуживание объектов, привязанных к схеме.

Влияние на сложные системы

При наличии нескольких связанных представлений, использование SCHEMABINDING может вызвать цепную реакцию. Нужно удостовериться, что все связанные объекты также привязаны к схеме, что может потребовать массовых изменений.

Визуализация

SCHEMABINDING можно уподобить классификациям зданий:

Markdown Скопировать код 🏗️ До SCHEMABINDING: "Адаптивная инфраструктура" 🔨 Разработчики спокойно меняют схему! 🏛️ После SCHEMABINDING: "Неизменная конструкция" 🔒 Структура зафиксирована. Изменения требуют тщательного планирования.

Применение SCHEMABINDING можно сравнить со строительными стандартами:

Markdown Скопировать код 📑 Без использования SCHEMABINDING: | Возможности модификации | Высокие | | Адаптивность | Высокая | | Проблемы зависимостей | Минимальные | 🔐 Используя SCHEMABINDING: | Целостность данных | Гарантирована | | Производительность | Оптимизирована | | Зависимость | Увеличена |

Внедрение SCHEMABINDING усиливает контроль над модификацией, требует тщательного учета и принятия сообществом.

Практики организации работы

Рекомендации при использовании WITH SCHEMABINDING :

Анализ: Рассматривать преимущества стабильности и производительности против недостатков гибкости. Управление изменениями: Разработать четкую стратегию обновления схем, учитывая зависимые объекты. Использование инструментов: Применять продукты типа ApexSQL Diff для облегчения модификации привязанных объектов. Документация: Четко фиксировать зависимости для оценки воздействия и контроля изменений.

