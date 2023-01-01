Вызов скалярной функции в SQL Server 2008: решаем ошибку

Быстрый ответ

При вызове скалярной функции в SQL Server 2008 используется ключевое слово SELECT. Например, если функция CalculateDiscount принимает параметр price :

SQL Скопировать код /* Экономия начинается с расчёта скидок */ SELECT dbo.CalculateDiscount(100.0) AS DiscountedPrice;

Если функция не принимает параметров, то их можно не указывать:

SQL Скопировать код /* Не нужно календаря, когда SQL Server сообщает текущую дату */ SELECT dbo.GetCurrentDate() AS Today;

Подставьте вместо dbo , CalculateDiscount , 100.0 и GetCurrentDate актуальные имена функций и значения параметров.

Вызывайте правильно: Синтаксис и наименование

Соблюдайте правила синтаксиса и наименования функций при их вызове.

Включайте схему: указывайте dbo!

При вызове функции обязательно указывайте схему, чаще всего это dbo . Если этот шаг пропустить, может возникнуть ошибка "Invalid object name".

SQL Скопировать код /* Не забывайте про dbo, чтобы избежать ошибок */ SELECT dbo.FunctionName(Parameter) AS Result;

Если имя функции содержит специальные символы или SQL ключевые слова, оберните его в квадратные скобки:

SQL Скопировать код /* Квадратные скобки помогут избежать ошибок */ SELECT [dbo].[FunctionName](Parameter) AS Result;

Говорите на одном языке: Соответствие типов параметров

Проверьте, что передаваемые параметры соответствуют типам данных, ожидаемым функцией. Иначе может произойти ошибка или вы получите неожиданный результат.

SQL Скопировать код /* Соблюдение типов данных обязательно */ SELECT dbo.CalculateTax([Order].TotalPrice) FROM [Order] WHERE [Order].ID = 1;

Операция "Устранение неполадок": Функция не работает корректно?

Если функция работает неверно, проверьте её наличие, написание имени и регистр букв, а также наличие у вас необходимых прав доступа.

Визуализация

Вызов скалярной функции в SQL Server напоминает настройку радиоприёмника на определённую частоту для получения конкретного сообщения:

SQL Скопировать код /* Изысканная настройка радиоприёма не требуется */ SELECT dbo.YourFunction(Argument1, Argument2) AS Result;

Визуально это представляет собой:

Markdown Скопировать код 📻 ---- 🔊 "Ваше сообщение: [Result]" Настройка частоты: dbo.YourFunction(Argument1, Argument2)

Функция (радиочастота) предоставляет ясный и недвусмысленный сигнал (скалярное значение). Интерференция отсутствует — только чистый сигнал!

Распространённые сценарии использования

Скалярные функции незаменимы в множестве сценариев.

Манипуляции с датами:

Благодаря преобразованию форматов дат и учёту дней рождения работа со временем стала крайне простой задачей.

SQL Скопировать код /* SQL позволяет каждый день отмечать как праздник */ SELECT dbo.ConvertDateToISO(CurrentDate) FROM YourTable;

Математические операции:

С помощью функций SQL Server можно эффективно решать и самые сложные математические и финансовые задачи.

SQL Скопировать код /* Не беспокойтесь о подсчете процентов по вкладу, SQL Server сделает это за вас */ SELECT dbo.CalculateCompoundInterest(Principal, Rate, Time) AS Interest FROM Account;

Манипуляции со строками:

Выполнение текстового анализа, изменение строк, определение их длины — все это возможно в SQL.

SQL Скопировать код /* SQL идеально подходит для обработки текстовой информации */ SELECT dbo.ParseEmail(EmailAddress) AS Username FROM Users;

Пользовательские бизнес-правила и расчёты:

Уникальные бизнес-решения и расчёты можно легко реализовать с помощью SQL функций.

SQL Скопировать код /* Ваша бизнес-логика и расчёт стоимости доставки — решаемо SQL Server без проблем */ SELECT dbo.DetermineShippingCosts(OrderID) AS ShippingCost FROM Orders;

Проверка существования функции и доступа

Всегда убеждайтесь в наличии разрешений на доступ к функции и в её существовании в базе данных, чтобы предотвратить ошибки.

Учтите чувствительность к регистру

Будьте внимательны: в зависимости от настроек сортировки SQL Server может требовать соблюдения регистра букв в именах функций и параметрах.

Включение обработки ошибок

При разработке функций предусматривайте обработку особых случаев входных данных и используйте блоки TRY..CATCH для перехвата исключений при вызове функций.

Тестирование до совершенства

Проведите тестирование функций на различных входных данных, чтобы убедиться в их правильной работе. Эффективные функции помогут избежать ухудшения производительности при их частом использовании.

