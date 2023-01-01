Вызов скалярной функции в SQL Server 2008: решаем ошибку
Быстрый ответ
При вызове скалярной функции в SQL Server 2008 используется ключевое слово SELECT. Например, если функция
CalculateDiscount принимает параметр
price:
/* Экономия начинается с расчёта скидок */
SELECT dbo.CalculateDiscount(100.0) AS DiscountedPrice;
Если функция не принимает параметров, то их можно не указывать:
/* Не нужно календаря, когда SQL Server сообщает текущую дату */
SELECT dbo.GetCurrentDate() AS Today;
Подставьте вместо
dbo,
CalculateDiscount,
100.0 и
GetCurrentDate актуальные имена функций и значения параметров.
Вызывайте правильно: Синтаксис и наименование
Соблюдайте правила синтаксиса и наименования функций при их вызове.
Включайте схему: указывайте dbo!
При вызове функции обязательно указывайте схему, чаще всего это
dbo. Если этот шаг пропустить, может возникнуть ошибка "Invalid object name".
/* Не забывайте про dbo, чтобы избежать ошибок */
SELECT dbo.FunctionName(Parameter) AS Result;
Если имя функции содержит специальные символы или SQL ключевые слова, оберните его в квадратные скобки:
/* Квадратные скобки помогут избежать ошибок */
SELECT [dbo].[FunctionName](Parameter) AS Result;
Говорите на одном языке: Соответствие типов параметров
Проверьте, что передаваемые параметры соответствуют типам данных, ожидаемым функцией. Иначе может произойти ошибка или вы получите неожиданный результат.
/* Соблюдение типов данных обязательно */
SELECT dbo.CalculateTax([Order].TotalPrice) FROM [Order]
WHERE [Order].ID = 1;
Операция "Устранение неполадок": Функция не работает корректно?
Если функция работает неверно, проверьте её наличие, написание имени и регистр букв, а также наличие у вас необходимых прав доступа.
Визуализация
Вызов скалярной функции в SQL Server напоминает настройку радиоприёмника на определённую частоту для получения конкретного сообщения:
/* Изысканная настройка радиоприёма не требуется */
SELECT dbo.YourFunction(Argument1, Argument2) AS Result;
Визуально это представляет собой:
📻 ---- 🔊 "Ваше сообщение: [Result]"
Настройка частоты: dbo.YourFunction(Argument1, Argument2)
Функция (радиочастота) предоставляет ясный и недвусмысленный сигнал (скалярное значение). Интерференция отсутствует — только чистый сигнал!
Распространённые сценарии использования
Скалярные функции незаменимы в множестве сценариев.
Манипуляции с датами:
Благодаря преобразованию форматов дат и учёту дней рождения работа со временем стала крайне простой задачей.
/* SQL позволяет каждый день отмечать как праздник */
SELECT dbo.ConvertDateToISO(CurrentDate) FROM YourTable;
Математические операции:
С помощью функций SQL Server можно эффективно решать и самые сложные математические и финансовые задачи.
/* Не беспокойтесь о подсчете процентов по вкладу, SQL Server сделает это за вас */
SELECT dbo.CalculateCompoundInterest(Principal, Rate, Time) AS Interest FROM Account;
Манипуляции со строками:
Выполнение текстового анализа, изменение строк, определение их длины — все это возможно в SQL.
/* SQL идеально подходит для обработки текстовой информации */
SELECT dbo.ParseEmail(EmailAddress) AS Username FROM Users;
Пользовательские бизнес-правила и расчёты:
Уникальные бизнес-решения и расчёты можно легко реализовать с помощью SQL функций.
/* Ваша бизнес-логика и расчёт стоимости доставки — решаемо SQL Server без проблем */
SELECT dbo.DetermineShippingCosts(OrderID) AS ShippingCost FROM Orders;
Проверка существования функции и доступа
Всегда убеждайтесь в наличии разрешений на доступ к функции и в её существовании в базе данных, чтобы предотвратить ошибки.
Учтите чувствительность к регистру
Будьте внимательны: в зависимости от настроек сортировки SQL Server может требовать соблюдения регистра букв в именах функций и параметрах.
Включение обработки ошибок
При разработке функций предусматривайте обработку особых случаев входных данных и используйте блоки TRY..CATCH для перехвата исключений при вызове функций.
Тестирование до совершенства
Проведите тестирование функций на различных входных данных, чтобы убедиться в их правильной работе. Эффективные функции помогут избежать ухудшения производительности при их частом использовании.
Полезные материалы
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы