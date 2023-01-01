Вызов хранимых процедур из Java с помощью JPA и CallableStatement#Java Core #Hibernate/JPA #Хранимые процедуры
Быстрый ответ
В JPA для работы с хранимыми процедурами используйте метод
EntityManager.createStoredProcedureQuery(). Для регистрации параметров применяется метод
registerStoredProcedureParameter(), а для установки их значений —
setParameter().
EntityManager em = ...; // Получение объекта EntityManager
StoredProcedureQuery spQuery = em.createStoredProcedureQuery("procedureName");
spQuery.registerStoredProcedureParameter(1, String.class, ParameterMode.IN);
spQuery.setParameter(1, "inputValue"); // Установка значения параметра
spQuery.execute(); // Запуск хранимой процедуры
Вместо
"procedureName" укажите имя вашей процедуры, а вместо
"inputValue" — соответствующий аргумент.
Разбираемся, как вызывать хранимую процедуру через JPA
Начинаем с EntityManager и StoredProcedureQuery
EntityManager, являясь центральным элементом JPA, дает доступ к
StoredProcedureQuery с помощью метода
createStoredProcedureQuery. Это ваша связь с базой данных.
Переходим к регистрации параметров и присваиванию значений
Вы задаете параметры с помощью
registerStoredProcedureParameter и присваиваете им значения через
setParameter. Это своего рода маршрут для данных.
Запускаем процедуру
Запуск процедуры осуществляется посредством метода
execute(). Теперь остается лишь наблюдать за результатом.
Извлекаем результаты
Для получения результата из хранимой процедуры используйте
getOutputParameterValue. Это можно сравнить с использованием ключа для открытия сейфа с сокровищами.
Особенности обработки множественных результатов
Для обработки множественных результатов используйте
getResultList или
getSingleResult, в зависимости от конкретной ситуации.
Работа со сложными наборами результатов
При работе со сложными наборами результатов рекомендуется использовать
SYS_REFCURSOR и соответствующие возможности
StoredProcedureQuery.
Использование createNativeQuery для вызова хранимых функций
Для вызова хранимых функций используйте
createNativeQuery. Это специализированный инструмент для конкретной цели.
Выбираем между JPA StoredProcedureQuery и JDBC CallableStatement
Кроме
StoredProcedureQuery существует
CallableStatement из JDBC, который может оказаться полезным при работе на более низком уровне.
SQL функции в Spring проектах: использование аннотации @Procedure
В Spring Data JPA для работы с процедурами применяется аннотация
@Procedure.
Визуализация
Пример вызова процедуры:
Метод Java --> [🔑🔒] --> Хранимая процедура (💎)
( JPA )
Пример вызова процедуры:
EntityManager em = ...; // Инициализация EntityManager
StoredProcedureQuery query = em.createNamedStoredProcedureQuery("ProcedureName"); // Создание запроса
query.execute(); // Выполнение запроса и получение результата (💎)

Разведчик на пути к решению: рекомендации и обходные пути
Использование именованных хранимых процедур
Использование
@NamedStoredProcedureQuery в JPA 2.1 облегчает работу с хранимыми процедурами и делает код более прозрачным.
Оцениваем возможности поставщиков персистентности
Некоторые поставщики персистентности предлагают уникальные функции, но необходимо учитывать их особенности.
Разбираемся с возможностями EclipseLink
В EclipseLink рекомендуется использовать
StoredProcedureCall и
DataReadQuery для более глубокого контроля над вызовами.
Изучаем документацию
Изучение документации и полезных ресурсов, таких как vladmihalcea.com, поможет вам лучше освоить JPA и работу с хранимыми процедурами.
Учитываем влияние среды развертывания
Выбранная среда влияет на стратегию работы с хранимыми процедурами, поэтому необходимо учитывать её особенности.
Рустам Мельников
Java-инженер