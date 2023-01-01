Вызов хранимой процедуры из функции в SQL Server

Быстрый ответ

SQL Скопировать код -- Меняем стратегию: притворимся хранимой процедурой CREATE PROCEDURE CallMyStoredProcedure AS BEGIN -- Прячемся от функции EXEC MyActualStoredProcedure END

Функции не могут вызывать хранимые процедуры, поскольку они обязаны быть детерминированными и функционировать без побочных эффектов. В качестве решения этой проблемы можно подменить функцию хранимой процедурой или использовать таблично-значимую функцию с использованием OPENROWSET .

SQL Скопировать код -- Шпион в толпе CREATE FUNCTION dbo.AccessStoredProcedureData() RETURNS TABLE AS RETURN ( SELECT * FROM OPENROWSET('SQLNCLI', 'Server=(local);Trusted_Connection=yes;', 'EXEC MyDatabase.dbo.MyStoredProcedure') )

Обратите внимание, что использование OPENROWSET требует разрешения ад хок распределённых запросов на вашем SQL-сервере, что в некоторых контекстах может быть не разрешено администратором базы данных.

Проникновение: SQLCLR

Если вы хотите преодолеть ограничения функций, обратите внимание на технологию SQLCLR (SQL Common Language Runtime), которая дает возможность выполнять хранимые процедуры внутри функций с помощью управляемого кода. Она также позволяет работать с объектами сессии с помощью настройки "context connection = true".

Важно помнить о возможных ограничениях, включая потенциальные трудности при работе с большими объемами данных. При выборе SQLCLR, очень важно уделить внимание безопасности, включая такие меры, как контроль доступа к коду, чтобы минимизировать возможные риски.

Тайный агент: Динамический SQL

Еще одним подходом доступным нам является маскировка — использование Динамического SQL в хранимых процедурах. Это позволяет маскировать функции под динамически формирующиеся запросы:

SQL Скопировать код -- Секретная передача данных CREATE PROCEDURE SimulateFunctionBehavior AS BEGIN -- Замаскированный код DECLARE @DynamicSQL NVARCHAR(MAX) SET @DynamicSQL = N'SELECT * FROM MyTable WHERE ...' -- Динамическая часть запроса EXEC sp_executesql @DynamicSQL END

Команда EXEC() предоставляет возможность выполнения динамически сформированных запросов, сохраняя при этом возможность имитации безопасного чтения, характерного для функций, при всей мощности хранимой процедуры. Несмотря на возможность использования Расширенных Хранимых Процедур, рекомендуется поддерживать более низкий уровень профиля и рассматривать более безопасные варианты.

Оперативные указания

SQL-функции подобны управляющим офисам, предназначенным для базовых вычислений и возврата данных. Пытаясь превратить их в действующих героев (Хранимые Процедуры), мы нарушаем их специализированное назначение и размываем границы между детерминированностью и оперативной эффективностью.

Предложенные обходные пути в первую очередь направлены на повышение эффективности и обеспечение безопасности , однако следует быть осторожным при работе с связанными серверами и OPENQUERY , которые могут открыть доступ к значительным уязвимостям безопасности.

Не забывайте, что даже лучшие оперативники действуют в рамках протоколов и осознают возможные последствия .

Визуализация

Для наглядности проведем аналогию со стройплощадкой:

SQL-функция напоминает прораба: Организует и контролирует.

Хранимая процедура — это строитель: выполняет реальную работу.

Прораб без строителя лишь планирует и контролирует, но не выполняет действительную работу.

Простое правило:

Прораб (Функция): предоставляет план и контроль, но не вмешивается в действия, лишь даёт указания.

Строитель (Хранимая Процедура): выполняет задачи, создает конструкции.

SQL-функции предназначены для выполнения вычислений и возвращения результатов, но не для выполнения процедур, в отличие от Хранимых Процедур.

