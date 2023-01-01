Вывод всех триггеров в SQL Server: таблица, схема и свойства
Вывод всех триггеров в SQL Server: таблица, схема и свойства

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Триггеры  
Быстрый ответ

Для быстрого определения всех триггеров SQL Server, связанных с таблицами, а также схемами, в которых они расположены, можно использовать следующий SQL-запрос:

SELECT 
    tr.name AS "Триггер",
    tb.name AS "Таблица",
    SCHEMA_NAME(tb.schema_id) AS "Схема"
FROM sys.triggers tr
INNER JOIN sys.tables tb ON tr.parent_id = tb.object_id
ORDER BY "Таблица", "Триггер";

Этот запрос позволяет наглядно оценить названия триггеров, соответствующие им таблицы и схемы, тем самым облегчая навигацию по структуре триггеров базы данных.

Расширяем свои знания о триггерах

Раскрытие дополнительных свойств триггера

Для детального понимания свойств триггера и определения типа операций, которые он может обрабатывать, удобно использовать функцию OBJECTPROPERTY. С ее помощью можно получить информацию о свойствах объектов.

SELECT 
    tr.name AS "Триггер",
    tb.name AS "Таблица",
    SCHEMA_NAME(tb.schema_id) AS "Схема",
    OBJECTPROPERTY(tr.object_id, 'ExecIsUpdateTrigger') AS "IsUpdate",
    OBJECTPROPERTY(tr.object_id, 'ExecIsDeleteTrigger') AS "IsDelete",
    OBJECTPROPERTY(tr.object_id, 'ExecIsInsertTrigger') AS "IsInsert"
FROM sys.triggers tr
INNER JOIN sys.tables tb ON tr.parent_id = tb.object_id

Такие данные позаботятся о более точной диагностике применения триггеров и могут позволить улучшить производительность вашей системы.

Работа с более старыми версиями SQL Server

Если вам приходится работать с SQL Server 2000, обратите внимание на такие системные таблицы как sysobjects и предположительно sysusers:

SELECT 
    name AS "Триггер",
    USER_NAME(uid) AS "Владелец",
    OBJECT_NAME(parent_obj) AS "Таблица"
FROM sysobjects
WHERE xtype = 'TR'

Любителям визуального представления информации: SQL Server Management Studio (SSMS)

Для тех, кто предпочитает визуальный вариант анализа триггеров, рекомендуется использовать Обозреватель объектов в SQL Server Management Studio (SSMS). Он облегчает взаимодействие с объектами базы данных.

Исследование триггеров DDL

Триггеры уровня системы и их важность

Важно также обратить внимание на триггеры DDL, которые выполняют ключевую функцию в мониторинге изменений схемы базы данных и сервера:

SELECT 
    name AS "Триггер",
    OBJECT_NAME(parent_id) AS "Область действия"
FROM sys.triggers
WHERE parent_class_desc = 'DATABASE' OR parent_class_desc = 'SERVER'

Триггеры DDL не связаны с конкретными таблицами и затрагивают все SERVER или DATABASE.

Определение владельца триггера

Чтобы разобраться в вопросах, связанных с владельцами триггеров, стоит использовать функцию USER_NAME:

SELECT 
    name AS "Триггер",
    USER_NAME(uid) AS "Владелец"
FROM sysobjects
WHERE xtype = 'TR'

Информация о владельце важна для обеспечения безопасности базы данных и управления доступом.

Визуализация

Можно представить базу данных как огромную библиотеку (📚), где каждая таблица — это отдельная книга, а триггер — закладка в ней:

📚 Таблица (Книга)
🔖 Триггер (Закладка)
🔍 Схема (Раздел библиотеки)

Таблицы и связанные с ними триггеры упорядочены в соответствии с схемами:

| Схема (🔍) | Таблица (📚) | Триггер (🔖)   |
| ----------- | ------------ | -------------- |
| Продажи     | Заказы       | ПроверкаНаличия
| Кадры       | Сотрудник    | ЖурналАудита
| Производство | Производственная | ОбновлениеЛога

Такое представление повышает удобство навигации по триггерам (закладкам), являющимся уникальными для соответствующих таблиц (книг), находящихся в определенных схемах (разделах библиотеки).

Решения распространенных проблем

Когда запросы вызывают непредвиденные сложности

Если запрос не выполняется, следует проверить соответствие версий и актуальность используемых системных таблиц. Верный SQL-код должен соответствовать версии вашего SQL Server.

Управление большим числом триггеров

В условиях интенсивной активности данных и большого количества триггеров полезно ограничивать результаты запросов или использовать пакетные операции для предотвращения перегрузки системы и SSMS.

Права доступа и безопасность триггеров

Доступ к метаданным триггеров должен контролироваться для обеспечения безопасности и сохранения целостности данных.

  1. sys.triggers (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация по каталожному представлению sys.triggers в SQL Server.
  2. Триггеры SQL Server: полезное и страшное – Simple Talk — руководство по основам триггеров SQL Server и их специфике.
  3. Перечисление всех триггеров с подробным описанием в SQL Server – C# Corner — полезный материал по перечислению триггеров с подробным описанием в SQL Server.
  4. Копирование измерений SSAS – MSSQLTips — информация о копировании измерений в SQL Server, которая имеет отношение к работе с объектами базы данных, включая триггеры.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

