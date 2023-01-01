Вывод всех триггеров в SQL Server: таблица, схема и свойства#SQL для аналитиков #Основы SQL #Триггеры
Быстрый ответ
Для быстрого определения всех триггеров SQL Server, связанных с таблицами, а также схемами, в которых они расположены, можно использовать следующий SQL-запрос:
SELECT
tr.name AS "Триггер",
tb.name AS "Таблица",
SCHEMA_NAME(tb.schema_id) AS "Схема"
FROM sys.triggers tr
INNER JOIN sys.tables tb ON tr.parent_id = tb.object_id
ORDER BY "Таблица", "Триггер";
Этот запрос позволяет наглядно оценить названия триггеров, соответствующие им таблицы и схемы, тем самым облегчая навигацию по структуре триггеров базы данных.
Расширяем свои знания о триггерах
Раскрытие дополнительных свойств триггера
Для детального понимания свойств триггера и определения типа операций, которые он может обрабатывать, удобно использовать функцию
OBJECTPROPERTY. С ее помощью можно получить информацию о свойствах объектов.
SELECT
tr.name AS "Триггер",
tb.name AS "Таблица",
SCHEMA_NAME(tb.schema_id) AS "Схема",
OBJECTPROPERTY(tr.object_id, 'ExecIsUpdateTrigger') AS "IsUpdate",
OBJECTPROPERTY(tr.object_id, 'ExecIsDeleteTrigger') AS "IsDelete",
OBJECTPROPERTY(tr.object_id, 'ExecIsInsertTrigger') AS "IsInsert"
FROM sys.triggers tr
INNER JOIN sys.tables tb ON tr.parent_id = tb.object_id
Такие данные позаботятся о более точной диагностике применения триггеров и могут позволить улучшить производительность вашей системы.
Работа с более старыми версиями SQL Server
Если вам приходится работать с SQL Server 2000, обратите внимание на такие системные таблицы как
sysobjects и предположительно
sysusers:
SELECT
name AS "Триггер",
USER_NAME(uid) AS "Владелец",
OBJECT_NAME(parent_obj) AS "Таблица"
FROM sysobjects
WHERE xtype = 'TR'
Любителям визуального представления информации: SQL Server Management Studio (SSMS)
Для тех, кто предпочитает визуальный вариант анализа триггеров, рекомендуется использовать Обозреватель объектов в SQL Server Management Studio (SSMS). Он облегчает взаимодействие с объектами базы данных.
Исследование триггеров DDL
Триггеры уровня системы и их важность
Важно также обратить внимание на триггеры DDL, которые выполняют ключевую функцию в мониторинге изменений схемы базы данных и сервера:
SELECT
name AS "Триггер",
OBJECT_NAME(parent_id) AS "Область действия"
FROM sys.triggers
WHERE parent_class_desc = 'DATABASE' OR parent_class_desc = 'SERVER'
Триггеры DDL не связаны с конкретными таблицами и затрагивают все
SERVER или
DATABASE.
Определение владельца триггера
Чтобы разобраться в вопросах, связанных с владельцами триггеров, стоит использовать функцию
USER_NAME:
SELECT
name AS "Триггер",
USER_NAME(uid) AS "Владелец"
FROM sysobjects
WHERE xtype = 'TR'
Информация о владельце важна для обеспечения безопасности базы данных и управления доступом.
Визуализация
Можно представить базу данных как огромную библиотеку (📚), где каждая таблица — это отдельная книга, а триггер — закладка в ней:
📚 Таблица (Книга)
🔖 Триггер (Закладка)
🔍 Схема (Раздел библиотеки)
Таблицы и связанные с ними триггеры упорядочены в соответствии с схемами:
| Схема (🔍) | Таблица (📚) | Триггер (🔖) |
| ----------- | ------------ | -------------- |
| Продажи | Заказы | ПроверкаНаличия
| Кадры | Сотрудник | ЖурналАудита
| Производство | Производственная | ОбновлениеЛога
Такое представление повышает удобство навигации по триггерам (закладкам), являющимся уникальными для соответствующих таблиц (книг), находящихся в определенных схемах (разделах библиотеки).
Решения распространенных проблем
Когда запросы вызывают непредвиденные сложности
Если запрос не выполняется, следует проверить соответствие версий и актуальность используемых системных таблиц. Верный SQL-код должен соответствовать версии вашего SQL Server.
Управление большим числом триггеров
В условиях интенсивной активности данных и большого количества триггеров полезно ограничивать результаты запросов или использовать пакетные операции для предотвращения перегрузки системы и SSMS.
Права доступа и безопасность триггеров
Доступ к метаданным триггеров должен контролироваться для обеспечения безопасности и сохранения целостности данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик