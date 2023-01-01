Вывод всех триггеров в SQL Server: таблица, схема и свойства

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для быстрого определения всех триггеров SQL Server, связанных с таблицами, а также схемами, в которых они расположены, можно использовать следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT tr.name AS "Триггер", tb.name AS "Таблица", SCHEMA_NAME(tb.schema_id) AS "Схема" FROM sys.triggers tr INNER JOIN sys.tables tb ON tr.parent_id = tb.object_id ORDER BY "Таблица", "Триггер";

Этот запрос позволяет наглядно оценить названия триггеров, соответствующие им таблицы и схемы, тем самым облегчая навигацию по структуре триггеров базы данных.

Расширяем свои знания о триггерах

Раскрытие дополнительных свойств триггера

Для детального понимания свойств триггера и определения типа операций, которые он может обрабатывать, удобно использовать функцию OBJECTPROPERTY . С ее помощью можно получить информацию о свойствах объектов.

SQL Скопировать код SELECT tr.name AS "Триггер", tb.name AS "Таблица", SCHEMA_NAME(tb.schema_id) AS "Схема", OBJECTPROPERTY(tr.object_id, 'ExecIsUpdateTrigger') AS "IsUpdate", OBJECTPROPERTY(tr.object_id, 'ExecIsDeleteTrigger') AS "IsDelete", OBJECTPROPERTY(tr.object_id, 'ExecIsInsertTrigger') AS "IsInsert" FROM sys.triggers tr INNER JOIN sys.tables tb ON tr.parent_id = tb.object_id

Такие данные позаботятся о более точной диагностике применения триггеров и могут позволить улучшить производительность вашей системы.

Работа с более старыми версиями SQL Server

Если вам приходится работать с SQL Server 2000, обратите внимание на такие системные таблицы как sysobjects и предположительно sysusers :

SQL Скопировать код SELECT name AS "Триггер", USER_NAME(uid) AS "Владелец", OBJECT_NAME(parent_obj) AS "Таблица" FROM sysobjects WHERE xtype = 'TR'

Любителям визуального представления информации: SQL Server Management Studio (SSMS)

Для тех, кто предпочитает визуальный вариант анализа триггеров, рекомендуется использовать Обозреватель объектов в SQL Server Management Studio (SSMS). Он облегчает взаимодействие с объектами базы данных.

Исследование триггеров DDL

Триггеры уровня системы и их важность

Важно также обратить внимание на триггеры DDL, которые выполняют ключевую функцию в мониторинге изменений схемы базы данных и сервера:

SQL Скопировать код SELECT name AS "Триггер", OBJECT_NAME(parent_id) AS "Область действия" FROM sys.triggers WHERE parent_class_desc = 'DATABASE' OR parent_class_desc = 'SERVER'

Триггеры DDL не связаны с конкретными таблицами и затрагивают все SERVER или DATABASE .

Определение владельца триггера

Чтобы разобраться в вопросах, связанных с владельцами триггеров, стоит использовать функцию USER_NAME :

SQL Скопировать код SELECT name AS "Триггер", USER_NAME(uid) AS "Владелец" FROM sysobjects WHERE xtype = 'TR'

Информация о владельце важна для обеспечения безопасности базы данных и управления доступом.

Визуализация

Можно представить базу данных как огромную библиотеку (📚), где каждая таблица — это отдельная книга, а триггер — закладка в ней:

Markdown Скопировать код 📚 Таблица (Книга) 🔖 Триггер (Закладка) 🔍 Схема (Раздел библиотеки)

Таблицы и связанные с ними триггеры упорядочены в соответствии с схемами:

Markdown Скопировать код | Схема (🔍) | Таблица (📚) | Триггер (🔖) | | ----------- | ------------ | -------------- | | Продажи | Заказы | ПроверкаНаличия | Кадры | Сотрудник | ЖурналАудита | Производство | Производственная | ОбновлениеЛога

Такое представление повышает удобство навигации по триггерам (закладкам), являющимся уникальными для соответствующих таблиц (книг), находящихся в определенных схемах (разделах библиотеки).

Решения распространенных проблем

Когда запросы вызывают непредвиденные сложности

Если запрос не выполняется, следует проверить соответствие версий и актуальность используемых системных таблиц. Верный SQL-код должен соответствовать версии вашего SQL Server.

Управление большим числом триггеров

В условиях интенсивной активности данных и большого количества триггеров полезно ограничивать результаты запросов или использовать пакетные операции для предотвращения перегрузки системы и SSMS.

Права доступа и безопасность триггеров

Доступ к метаданным триггеров должен контролироваться для обеспечения безопасности и сохранения целостности данных.

