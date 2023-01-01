Вывод текущей даты с миллисекундами в SQL Server 2008

Быстрый ответ

Если вам требуется отобразить текущую дату и время с миллисекундами в SQL Server, используйте функцию FORMAT следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT FORMAT(GETDATE(), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff') AS CurrentTimeWithMillis;

Такой подход позволяет отформатировать результат работы функции GETDATE() , где символы fff обозначают отображение миллисекунд.

Увеличение точности

Для увеличения точности можно использовать SYSDATETIME() , а не GETDATE() . Текущую временную отметку с миллисекундами вы можете отформатировать следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(varchar, SYSDATETIME(), 121) AS CurrentTimeWithMillis;

Повышенная точность делает эту задачу более интересной и практичной.

Обход ограничений оператора PRINT

Оператор PRINT по умолчанию не отображает миллисекунды. Чтобы это исправить, используйте оператор SELECT в сочетании с функцией преобразования:

SQL Скопировать код PRINT CONVERT(varchar, SYSDATETIME(), 121); -- "Миллисекунды? Для меня это загадка" – PRINT SELECT CONVERT(varchar, SYSDATETIME(), 121); -- "Вот и ваши миллисекунды!" – SELECT

SQL-операторы умеют делиться информацией с высокой точностью, особенно когда речь идет о миллисекундах!

Разумный выбор типов данных

Эффективное хранение временных значений с большой точностью требует от разработчика выбора подходящего типа данных, например datetime2(3) :

SQL Скопировать код DECLARE @Time datetime2(3) = SYSDATETIME(); SELECT @Time;

Ведь потеря миллисекунды может стать существенной в программистском мире.

Вычисления: пристальное внимание к деталям

При работе с временными вычислениями рекомендуется использовать тип данных bigint для предотвращения переполнений. Это похоже на страхование времени!

SQL Скопировать код SELECT CAST(DATEDIFF(SECOND, time_start, SYSDATETIME()) AS bigint) * 1000 AS MillisecondsPassed FROM your_timed_events_table;

Предохранительные меры в SQL также важны, как и в других областях.

Визуализация

Сравним, как отмечают время настенные часы и SQL Server до миллисекунды:

Markdown Скопировать код ⏰: 12:45:30 👩‍💻: "И это финиш..." ⏱️: 12:45:30.123 👩‍💻: "Победил 'Красный Гонщик', опередив на пять сотых секунды!"

Таким образом, каждая миллисекунда имеет значение в мире программирования!

Практическое применение

Миллисекунды имеют важное значение в различных прикладных ситуациях:

Мониторинг производительности : поиск узких мест в коде, где требуется дополнительное время на обработку.

: поиск узких мест в коде, где требуется дополнительное время на обработку. Синхронизация данных : точное соответствие временных отметок между системами.

: точное соответствие временных отметок между системами. Секвенирование событий : определение последовательности событий во времени.

: определение последовательности событий во времени. Отслеживание ошибок: точное отображение времени возникновения ошибки крайне важно для диагностики проблем.

Друг или враг? Версии SQL Server

С версии SQL Server 2012 и выше можно без проблем использовать FORMAT . Для более ранних версий более предпочтительно использовать CONVERT . Но не волнуйтесь, вы справитесь!

