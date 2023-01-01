Вывод текущей даты с миллисекундами в SQL Server 2008#Основы SQL #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Если вам требуется отобразить текущую дату и время с миллисекундами в SQL Server, используйте функцию
FORMAT следующим образом:
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff') AS CurrentTimeWithMillis;
Такой подход позволяет отформатировать результат работы функции
GETDATE(), где символы
fff обозначают отображение миллисекунд.
Увеличение точности
Для увеличения точности можно использовать
SYSDATETIME(), а не
GETDATE(). Текущую временную отметку с миллисекундами вы можете отформатировать следующим образом:
SELECT CONVERT(varchar, SYSDATETIME(), 121) AS CurrentTimeWithMillis;
Повышенная точность делает эту задачу более интересной и практичной.
Обход ограничений оператора PRINT
Оператор
SELECT в сочетании с функцией преобразования:
PRINT CONVERT(varchar, SYSDATETIME(), 121); -- "Миллисекунды? Для меня это загадка" – PRINT
SELECT CONVERT(varchar, SYSDATETIME(), 121); -- "Вот и ваши миллисекунды!" – SELECT
SQL-операторы умеют делиться информацией с высокой точностью, особенно когда речь идет о миллисекундах!
Разумный выбор типов данных
Эффективное хранение временных значений с большой точностью требует от разработчика выбора подходящего типа данных, например
datetime2(3):
DECLARE @Time datetime2(3) = SYSDATETIME();
SELECT @Time;
Ведь потеря миллисекунды может стать существенной в программистском мире.
Вычисления: пристальное внимание к деталям
При работе с временными вычислениями рекомендуется использовать тип данных
bigint для предотвращения переполнений. Это похоже на страхование времени!
SELECT CAST(DATEDIFF(SECOND, time_start, SYSDATETIME()) AS bigint) * 1000 AS MillisecondsPassed
FROM your_timed_events_table;
Предохранительные меры в SQL также важны, как и в других областях.
Визуализация
Сравним, как отмечают время настенные часы и SQL Server до миллисекунды:
⏰: 12:45:30
👩💻: "И это финиш..."
⏱️: 12:45:30.123
👩💻: "Победил 'Красный Гонщик', опередив на пять сотых секунды!"
Таким образом, каждая миллисекунда имеет значение в мире программирования!
Практическое применение
Миллисекунды имеют важное значение в различных прикладных ситуациях:
- Мониторинг производительности: поиск узких мест в коде, где требуется дополнительное время на обработку.
- Синхронизация данных: точное соответствие временных отметок между системами.
- Секвенирование событий: определение последовательности событий во времени.
- Отслеживание ошибок: точное отображение времени возникновения ошибки крайне важно для диагностики проблем.
Друг или враг? Версии SQL Server
С версии SQL Server 2012 и выше можно без проблем использовать
FORMAT. Для более ранних версий более предпочтительно использовать
CONVERT. Но не волнуйтесь, вы справитесь!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик