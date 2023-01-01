Вывод последней книги каждого автора в PostgreSQL: без ошибок

Быстрый ответ

Чтобы выбрать первую соответствующую строку из связанной таблицы в Postgres используйте соединение LATERAL с условием LIMIT 1 . Такой подход позволяет задать порядок строк и извлечь только ограниченный набор записей.

Смотрите пример этого запроса:

SQL SELECT mt.*, lr.* FROM основная_таблица mt CROSS JOIN LATERAL ( SELECT * FROM связанная_таблица jt WHERE jt.внешний_ключ = mt.id ORDER BY jt.порядковый_столбец LIMIT 1 ) lr;

В этом примере необходимо заменить основная_таблица , связанная_таблица , внешний_ключ , порядковый_столбец на наименования, которые соответствуют вашей схеме базы данных. Важно использовать LIMIT 1 внутри латерального подзапроса для выбора только одной строки из каждой записи основной таблицы.

Используйте "DISTINCT ON"

Если подход с LATERAL вам менее удобен или недоступен, вы можете воспользоваться предложением DISTINCT ON , применив его в сочетании с упорядочиванием результатов при помощи ORDER BY .

Пример использвоания в PostgreSQL:

SQL SELECT DISTINCT ON (mt.id) mt.*, jt.* FROM основная_таблица mt JOIN связанная_таблица jt ON mt.id = jt.внешний_ключ ORDER BY mt.id, jt.порядковый_столбец DESC;

Здесь mt.id – уникальный идентификатор строк в основной таблице, в то время как jt.порядковый_столбец используется для выбора "привилегированной" записи из связанной таблицы — "первой" или "последней".

Чтобы получить предсказуемые результаты с DISTINCT ON , всегда указывайте столбцы, присутствующие в DISTINCT ON , в части запроса ORDER BY . Это обеспечит корректное извлечение данных.

Влияние оконных функций

Оконные функции, к примеру ROW_NUMBER() , необходимы при работе с сложными запросами, когда требуется выборка данных по определенным критериям — например, самых последних или высокооцениваемых записей. Данные функции позволяют работать с отдельными группами данных.

Пример запроса с оконной функцией:

SQL SELECT mt.*, jt.* FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY внешний_ключ ORDER BY порядковый_столбец DESC) as rn FROM связанная_таблица ) jt JOIN основная_таблица mt ON mt.id = jt.внешний_ключ WHERE jt.rn = 1;

Выделение уникальных записей с помощью "NOT EXISTS"

Чтобы гарантировать уникальность выбранных строк, можно использовать предикат NOT EXISTS . Это особенно полезно, если нужно выбрать только одну запись из многих подходящих.

Пример использования NOT EXISTS в подзапросе:

SQL SELECT mt.*, jt.* FROM основная_таблица mt JOIN связанная_таблица jt ON jt.внешний_ключ = mt.id WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM связанная_таблица jt2 WHERE jt2.внешний_ключ = mt.id AND jt2.порядковый_столбец < jt.порядковый_столбец );

Визуализация

Для большей наглядности представьте автобусную остановку (🚏), где каждый автобус (🚌) представляет собой строку в основной таблице, а пассажиры (👤) — строки в связанной таблице:

Основная таблица (🚌): Автобус 1, Автобус 2, Автобус 3 Связанная таблица (👤): Человек A*, Человек B, Человек C, Человек D, Человек E*

Наша задача — взять на борт только одного пассажира для каждого автобуса, желательно того, кто первым подошёл к остановке.

Автобус 1 (🚌) берёт на борт Человека A (👤) и уезжает. Автобус 2 (🚌) берёт на борт Человека E (👤) и уезжает. Таким образом, каждый автобус забирает себе ТОЛЬКО ОДНОГО ПАССАЖИРА, не обращая внимания на остальных.

Оптимизация производительности запросов

При работе с большими объемами данных производительность запросов играет значительную роль. Убедитесь, что ключевые поля для соединений, например author_id и book_id , снабжены индексами.

Советы по оптимизации производительности:

Индексы : Создавайте индексы для полей, участвующих в операциях JOIN и сортировки.

: Создавайте индексы для полей, участвующих в операциях и сортировки. Сортировка : Правильно используйте порядок ASC или DESC в ORDER BY при использовании DISTINCT ON .

: Правильно используйте порядок или в при использовании . Тестирование : Проверяйте запросы на различных наборах данных, чтобы избежать неожиданных задержек.

: Проверяйте запросы на различных наборах данных, чтобы избежать неожиданных задержек. Предотвращение проблем с производительностью: Будьте осторожны при использовании оконных функций и DISTINCT ON , так как они могут создавать производственные узкие места при работе с большими объемами данных.

