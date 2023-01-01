logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Вывод последней книги каждого автора в PostgreSQL: без ошибок
Перейти

Вывод последней книги каждого автора в PostgreSQL: без ошибок

#SQL для аналитиков  #PostgreSQL  #Оконные функции (Window Functions)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы выбрать первую соответствующую строку из связанной таблицы в Postgres используйте соединение LATERAL с условием LIMIT 1. Такой подход позволяет задать порядок строк и извлечь только ограниченный набор записей.

Смотрите пример этого запроса:

SQL
Скопировать код
SELECT mt.*, lr.*
FROM основная_таблица mt
CROSS JOIN LATERAL (
    SELECT * FROM связанная_таблица jt
    WHERE jt.внешний_ключ = mt.id
    ORDER BY jt.порядковый_столбец
    LIMIT 1
) lr;

В этом примере необходимо заменить основная_таблица, связанная_таблица, внешний_ключ, порядковый_столбец на наименования, которые соответствуют вашей схеме базы данных. Важно использовать LIMIT 1 внутри латерального подзапроса для выбора только одной строки из каждой записи основной таблицы.

Пошаговый план для смены профессии

Используйте "DISTINCT ON"

Если подход с LATERAL вам менее удобен или недоступен, вы можете воспользоваться предложением DISTINCT ON, применив его в сочетании с упорядочиванием результатов при помощи ORDER BY.

Пример использвоания в PostgreSQL:

SQL
Скопировать код
SELECT DISTINCT ON (mt.id) mt.*, jt.*
FROM основная_таблица mt
JOIN связанная_таблица jt ON mt.id = jt.внешний_ключ
ORDER BY mt.id, jt.порядковый_столбец DESC;

Здесь mt.id – уникальный идентификатор строк в основной таблице, в то время как jt.порядковый_столбец используется для выбора "привилегированной" записи из связанной таблицы — "первой" или "последней".

Чтобы получить предсказуемые результаты с DISTINCT ON, всегда указывайте столбцы, присутствующие в DISTINCT ON, в части запроса ORDER BY. Это обеспечит корректное извлечение данных.

Влияние оконных функций

Оконные функции, к примеру ROW_NUMBER(), необходимы при работе с сложными запросами, когда требуется выборка данных по определенным критериям — например, самых последних или высокооцениваемых записей. Данные функции позволяют работать с отдельными группами данных.

Пример запроса с оконной функцией:

SQL
Скопировать код
SELECT mt.*, jt.*
FROM (
    SELECT *,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY внешний_ключ ORDER BY порядковый_столбец DESC) as rn
    FROM связанная_таблица
) jt
JOIN основная_таблица mt ON mt.id = jt.внешний_ключ
WHERE jt.rn = 1;

Выделение уникальных записей с помощью "NOT EXISTS"

Чтобы гарантировать уникальность выбранных строк, можно использовать предикат NOT EXISTS. Это особенно полезно, если нужно выбрать только одну запись из многих подходящих.

Пример использования NOT EXISTS в подзапросе:

SQL
Скопировать код
SELECT mt.*, jt.*
FROM основная_таблица mt
JOIN связанная_таблица jt ON jt.внешний_ключ = mt.id
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM связанная_таблица jt2
    WHERE jt2.внешний_ключ = mt.id
      AND jt2.порядковый_столбец < jt.порядковый_столбец
);

Визуализация

Для большей наглядности представьте автобусную остановку (🚏), где каждый автобус (🚌) представляет собой строку в основной таблице, а пассажиры (👤) — строки в связанной таблице:

Markdown
Скопировать код
Основная таблица (🚌): Автобус 1, Автобус 2, Автобус 3
Связанная таблица (👤): Человек A*, Человек B, Человек C, Человек D, Человек E*

Наша задача — взять на борт только одного пассажира для каждого автобуса, желательно того, кто первым подошёл к остановке.

Markdown
Скопировать код
Автобус 1 (🚌) берёт на борт Человека A (👤) и уезжает.
Автобус 2 (🚌) берёт на борт Человека E (👤) и уезжает.
# Таким образом, каждый автобус забирает себе ТОЛЬКО ОДНОГО ПАССАЖИРА, не обращая внимания на остальных.

Оптимизация производительности запросов

При работе с большими объемами данных производительность запросов играет значительную роль. Убедитесь, что ключевые поля для соединений, например author_id и book_id, снабжены индексами.

Советы по оптимизации производительности:

  • Индексы: Создавайте индексы для полей, участвующих в операциях JOIN и сортировки.
  • Сортировка: Правильно используйте порядок ASC или DESC в ORDER BY при использовании DISTINCT ON.
  • Тестирование: Проверяйте запросы на различных наборах данных, чтобы избежать неожиданных задержек.
  • Предотвращение проблем с производительностью: Будьте осторожны при использовании оконных функций и DISTINCT ON, так как они могут создавать производственные узкие места при работе с большими объемами данных.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод позволяет выбрать первую строку из связанной таблицы в PostgreSQL?
1 / 5

Денис Сурков

архитектор данных

Свежие материалы
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...