Вывод последней книги каждого автора в PostgreSQL: без ошибок#SQL для аналитиков #PostgreSQL #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Чтобы выбрать первую соответствующую строку из связанной таблицы в Postgres используйте соединение
LATERAL с условием
LIMIT 1. Такой подход позволяет задать порядок строк и извлечь только ограниченный набор записей.
Смотрите пример этого запроса:
SELECT mt.*, lr.*
FROM основная_таблица mt
CROSS JOIN LATERAL (
SELECT * FROM связанная_таблица jt
WHERE jt.внешний_ключ = mt.id
ORDER BY jt.порядковый_столбец
LIMIT 1
) lr;
В этом примере необходимо заменить
основная_таблица,
связанная_таблица,
внешний_ключ,
порядковый_столбец на наименования, которые соответствуют вашей схеме базы данных. Важно использовать
LIMIT 1 внутри латерального подзапроса для выбора только одной строки из каждой записи основной таблицы.
Используйте "DISTINCT ON"
Если подход с
LATERAL вам менее удобен или недоступен, вы можете воспользоваться предложением
DISTINCT ON, применив его в сочетании с упорядочиванием результатов при помощи
ORDER BY.
Пример использвоания в PostgreSQL:
SELECT DISTINCT ON (mt.id) mt.*, jt.*
FROM основная_таблица mt
JOIN связанная_таблица jt ON mt.id = jt.внешний_ключ
ORDER BY mt.id, jt.порядковый_столбец DESC;
Здесь
mt.id – уникальный идентификатор строк в основной таблице, в то время как
jt.порядковый_столбец используется для выбора "привилегированной" записи из связанной таблицы — "первой" или "последней".
Чтобы получить предсказуемые результаты с
DISTINCT ON, всегда указывайте столбцы, присутствующие в
DISTINCT ON, в части запроса
ORDER BY. Это обеспечит корректное извлечение данных.
Влияние оконных функций
Оконные функции, к примеру
ROW_NUMBER(), необходимы при работе с сложными запросами, когда требуется выборка данных по определенным критериям — например, самых последних или высокооцениваемых записей. Данные функции позволяют работать с отдельными группами данных.
Пример запроса с оконной функцией:
SELECT mt.*, jt.*
FROM (
SELECT *,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY внешний_ключ ORDER BY порядковый_столбец DESC) as rn
FROM связанная_таблица
) jt
JOIN основная_таблица mt ON mt.id = jt.внешний_ключ
WHERE jt.rn = 1;
Выделение уникальных записей с помощью "NOT EXISTS"
Чтобы гарантировать уникальность выбранных строк, можно использовать предикат
NOT EXISTS. Это особенно полезно, если нужно выбрать только одну запись из многих подходящих.
Пример использования
NOT EXISTS в подзапросе:
SELECT mt.*, jt.*
FROM основная_таблица mt
JOIN связанная_таблица jt ON jt.внешний_ключ = mt.id
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM связанная_таблица jt2
WHERE jt2.внешний_ключ = mt.id
AND jt2.порядковый_столбец < jt.порядковый_столбец
);
Визуализация
Для большей наглядности представьте автобусную остановку (🚏), где каждый автобус (🚌) представляет собой строку в основной таблице, а пассажиры (👤) — строки в связанной таблице:
Основная таблица (🚌): Автобус 1, Автобус 2, Автобус 3
Связанная таблица (👤): Человек A*, Человек B, Человек C, Человек D, Человек E*
Наша задача — взять на борт только одного пассажира для каждого автобуса, желательно того, кто первым подошёл к остановке.
Автобус 1 (🚌) берёт на борт Человека A (👤) и уезжает.
Автобус 2 (🚌) берёт на борт Человека E (👤) и уезжает.
# Таким образом, каждый автобус забирает себе ТОЛЬКО ОДНОГО ПАССАЖИРА, не обращая внимания на остальных.
Оптимизация производительности запросов
При работе с большими объемами данных производительность запросов играет значительную роль. Убедитесь, что ключевые поля для соединений, например
author_id и
book_id, снабжены индексами.
Советы по оптимизации производительности:
- Индексы: Создавайте индексы для полей, участвующих в операциях
JOINи сортировки.
- Сортировка: Правильно используйте порядок
ASCили
DESCв
ORDER BYпри использовании
DISTINCT ON.
- Тестирование: Проверяйте запросы на различных наборах данных, чтобы избежать неожиданных задержек.
- Предотвращение проблем с производительностью: Будьте осторожны при использовании оконных функций и
DISTINCT ON, так как они могут создавать производственные узкие места при работе с большими объемами данных.
Денис Сурков
архитектор данных