Вывод имени месяца из даты в SQL Server: Функции и синтаксис#SQL для аналитиков #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для получения полного названия месяца из даты в SQL Server используйте функцию
DATENAME():
SELECT DATENAME(month, YourDateColumn) AS MonthName
FROM YourTable;
Если же вам нужна аббревиатура месяца, используйте следующий запрос:
SELECT CONVERT(char(3), YourDateColumn, 0) AS MonthAbbr
FROM YourTable;
Путешествие по джунглям датовых форматов
Для преобразования даты в формат ДД/ММ/ГГГГ используйте функцию
CONVERT():
SELECT CONVERT(varchar, YourDateColumn, 103) AS [DD/MM/YYYY]
FROM YourTable;
Чтобы изменить отображение даты, примените функцию
FORMAT():
SELECT FORMAT(YourDateColumn, 'MMMM') AS MonthName,
FORMAT(YourDateColumn, 'MMM') AS MonthAbbr
FROM YourTable;
Дополнительные инструменты и рекомендации для SQL-мастеров
Чтобы сразу узнать текущий месяц:
SELECT DATENAME(month, GETDATE()) AS CurrentMonthName;
Еще один способ получить аббревиатуру месяца:
SELECT LEFT(DATENAME(MONTH, YourDateColumn), 3) AS MonthAbbr
FROM YourTable;
Осваиваем временные циклы каждого SQL-сервера
Путешествие по песочным дюнам времени
Для фильтрации диапазона дат используйте
BETWEEN:
SELECT DISTINCT DATENAME(month, YourDateColumn) AS MonthName
FROM YourTable
WHERE YourDateColumn BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31';
Группируем даты до тех пор, пока они не проговорятся
Для агрегации данных по месяцам:
SELECT DATENAME(month, SaleDate) AS MonthName, SUM(SaleAmount) AS TotalSales
FROM Sales
GROUP BY DATENAME(month, SaleDate);
Волокно, связанное со строкой
Для работы с датой, представленной в виде строки, используйте
CAST():
SELECT DATENAME(month, CAST(YourStringDateColumn AS date)) AS MonthName
FROM YourTable;
Используем функцию DATENAME() при соединении таблиц
SELECT t1.ID, DATENAME(month, t2.SaleDate) AS SaleMonth
FROM Table1 t1
JOIN Table2 t2 ON t1.ID = t2.RefID;
Визуализация
Преобразуйте номер месяца в его название с помощью функций
DATEPART() и
DATENAME():
SELECT DATEPART(month, GETDATE()) AS 'Month Number', DATENAME(month, GETDATE()) AS 'Month Name';
Таблица преобразования времени:
| Номер месяца (📅) | Название месяца (📜) |
| ------------------ | -------------------- |
| 1 | Январь |
| 2 | Февраль |
| 3 | Март |
| ... | ... |
| 12 | Декабрь |
Волшебные решения для непредвиденных проблем
Магический трюк для значений NULL
Для работы с значениями NULL используйте функцию
COALESCE():
SELECT COALESCE(DATENAME(month, YourDateColumn), 'Неизвестно') AS MonthName
FROM YourTable;
Каждый наш запрос способствует спасению мира
Не используйте функцию
DATENAME() в условиях
WHERE – это поможет избежать проблем с производительностью.
Екатерина Громова
аналитик данных