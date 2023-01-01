Выполнение table-valued функции в SQL: split строки на подстроки#Разное
Быстрый ответ
Для работы с табличной функцией (TVF) обращайтесь к ней, как к стандартной таблице, в запросе
SELECT. Если у функции
dbo.ВашаФункция есть параметр
@Параметр, такой запрос будет выглядеть следующим образом:
SELECT * FROM dbo.ВашаФункция(@Параметр);
При выполнении встроенных табличных функций указание схемы не обязательно, при условии, что используется схема по умолчанию. В отличие от этого для многоуровневых табличных функций (MSTVF) поле схемы обязательно.
Основы использования TVF
Табличные функции (TVF) в SQL Server создают таблицу, которую можно использовать в
FROM в рамках запроса
SELECT. Основные аспекты следующие:
- Название функции: всегда укажите схему функции; в большинстве случаев это
dbo, исключением являются встроенные TVF, у которых схему можно опустить.
- Передача параметров: обязательно передавайте нужные параметры в скобках сразу после имени функции.
- Выборка данных: использование функции в
SELECT * FROM ...позволяет извлекать данные, как при работе с обычной таблицей.
В общих чертах, выборка данных с помощью TVF напоминает выбор телеканала: вы выбираете соответствующую функцию и задаёте параметры для получения нужной информации.
Параметры и конечные наборы данных
Рассмотрим табличную функцию
dbo.РазделитьСтроку, ожидающую параметр типа
VARCHAR. Эта функция разбивает строку на элементы по запятым и выдаёт результат в виде таблицы, где каждый элемент представляет собой отдельную строку. Для использования этой функции выполните:
SELECT * FROM dbo.РазделитьСтроку('яблоко,банан,морковь'); -- Оказывается, SQL тоже может быть "фруктовым салатом"?
Так вы получите таблицу с одной колонкой, содержащей разделённые строки.
При вызове TVF с несколькими параметрами строка запроса будет выглядеть так:
SELECT * FROM dbo.ВашаФункция(параметр1, параметр2, параметр3);
Возможные препятствия
При работе с табличными функциями убедитесь, что:
- Вы передали все требуемые параметры – иначе возникнут ошибки.
- Вы не путаете TVF с скалярными функциями, которые возвращают одиночное значение и используются иначе.
- Вы знаете, как работают операторы cross apply и outer apply. Они позволяют более гибко интегрировать TVF с другими таблицами, в отличие от стандартных
JOIN.
Визуализация
Работу с TVF можно сравнить с выбором индивидуального блюда в автомате:
Меню (TVF) 📜: [🍔, 🍟, 🥗, 🥤]
Вы выбираете (Параметры) 🎛️: {🍟,🥤}
Поэтому вы получите желаемое:
SELECT * FROM dbo.ВашаМенюФункция('🍟','🥤');
Итого получим:
👨🍳🛠️🍟🥤 = Автомат подал вам идеальное сочетание 🍟 и 🥤!
Продвинутое использование
Помимо базовых запросов
SELECT, TVF можно использовать в более сложных сценариях:
- Объединение с таблицами: вы можете связать TVF с другими таблицами для выполнения сложных запросов:
SELECT t.*, f.названиеСтолбца
FROM некаяТаблица AS t
JOIN dbo.ВашаФункция(@Параметр) AS f
ON t.некийСтолбец = f.соответствующийСтолбец; -- Когда таблицы SQL Server взаимодействуют друг с другом...
- Учёт производительности: TVF могут работать медленно с большими объёмами данных. Оптимизируйте индексы или перепишите логику TVF для повышения производительности.
- Использование операторов 'Apply':
CROSS APPLYи
OUTER APPLYпозволяют интегрировать TVF "порядочно", словно художник, который аккуратно обрабатывает каждый мазок кисти. Это особенно ценно, когда каждый элемент, полученный из другого запроса, требует обработки в функции.
SELECT t.*, f.*
FROM некаяТаблица AS t
CROSS APPLY dbo.ВашаФункция(t.названиеСтолбца) AS f; -- Незаметный союз таблиц и функций.
Полезные материалы
- CREATE FUNCTION (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Познакомьтесь с созданием функций с помощью официального руководства Microsoft.
- Table Valued Functions – SQLServerCentral Forums — Обсуждение и советы по TVF от сообщества специалистов SQL.
- Find All Columns in SQL Server Database with Default Values — Практические рекомендации по работе с колонками, имеющими значения по умолчанию в SQL; всегда можно узнать что-то новое, выходя за рамки привычной практики.
