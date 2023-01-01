Выполнение table-valued функции в SQL: split строки на подстроки

Быстрый ответ

Для работы с табличной функцией (TVF) обращайтесь к ней, как к стандартной таблице, в запросе SELECT . Если у функции dbo.ВашаФункция есть параметр @Параметр , такой запрос будет выглядеть следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM dbo.ВашаФункция(@Параметр);

При выполнении встроенных табличных функций указание схемы не обязательно, при условии, что используется схема по умолчанию. В отличие от этого для многоуровневых табличных функций (MSTVF) поле схемы обязательно.

Основы использования TVF

Табличные функции (TVF) в SQL Server создают таблицу, которую можно использовать в FROM в рамках запроса SELECT . Основные аспекты следующие:

Название функции : всегда укажите схему функции; в большинстве случаев это dbo , исключением являются встроенные TVF, у которых схему можно опустить.

: всегда укажите схему функции; в большинстве случаев это , исключением являются встроенные TVF, у которых схему можно опустить. Передача параметров : обязательно передавайте нужные параметры в скобках сразу после имени функции.

: обязательно передавайте нужные параметры в скобках сразу после имени функции. Выборка данных: использование функции в SELECT * FROM ... позволяет извлекать данные, как при работе с обычной таблицей.

В общих чертах, выборка данных с помощью TVF напоминает выбор телеканала: вы выбираете соответствующую функцию и задаёте параметры для получения нужной информации.

Параметры и конечные наборы данных

Рассмотрим табличную функцию dbo.РазделитьСтроку , ожидающую параметр типа VARCHAR . Эта функция разбивает строку на элементы по запятым и выдаёт результат в виде таблицы, где каждый элемент представляет собой отдельную строку. Для использования этой функции выполните:

SQL Скопировать код SELECT * FROM dbo.РазделитьСтроку('яблоко,банан,морковь'); -- Оказывается, SQL тоже может быть "фруктовым салатом"?

Так вы получите таблицу с одной колонкой, содержащей разделённые строки.

При вызове TVF с несколькими параметрами строка запроса будет выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT * FROM dbo.ВашаФункция(параметр1, параметр2, параметр3);

Возможные препятствия

При работе с табличными функциями убедитесь, что:

Вы передали все требуемые параметры – иначе возникнут ошибки.

– иначе возникнут ошибки. Вы не путаете TVF с скалярными функциями , которые возвращают одиночное значение и используются иначе.

, которые возвращают одиночное значение и используются иначе. Вы знаете, как работают операторы cross apply и outer apply. Они позволяют более гибко интегрировать TVF с другими таблицами, в отличие от стандартных JOIN .

Визуализация

Работу с TVF можно сравнить с выбором индивидуального блюда в автомате:

Меню (TVF) 📜: [🍔, 🍟, 🥗, 🥤] Вы выбираете (Параметры) 🎛️: {🍟,🥤}

Поэтому вы получите желаемое:

SQL Скопировать код SELECT * FROM dbo.ВашаМенюФункция('🍟','🥤');

Итого получим:

Markdown Скопировать код 👨‍🍳🛠️🍟🥤 = Автомат подал вам идеальное сочетание 🍟 и 🥤!

Продвинутое использование

Помимо базовых запросов SELECT , TVF можно использовать в более сложных сценариях:

Объединение с таблицами: вы можете связать TVF с другими таблицами для выполнения сложных запросов:

SQL Скопировать код SELECT t.*, f.названиеСтолбца FROM некаяТаблица AS t JOIN dbo.ВашаФункция(@Параметр) AS f ON t.некийСтолбец = f.соответствующийСтолбец; -- Когда таблицы SQL Server взаимодействуют друг с другом...

Учёт производительности : TVF могут работать медленно с большими объёмами данных. Оптимизируйте индексы или перепишите логику TVF для повышения производительности.

: TVF могут работать медленно с большими объёмами данных. Оптимизируйте индексы или перепишите логику TVF для повышения производительности. Использование операторов 'Apply': CROSS APPLY и OUTER APPLY позволяют интегрировать TVF "порядочно", словно художник, который аккуратно обрабатывает каждый мазок кисти. Это особенно ценно, когда каждый элемент, полученный из другого запроса, требует обработки в функции.

SQL Скопировать код SELECT t.*, f.* FROM некаяТаблица AS t CROSS APPLY dbo.ВашаФункция(t.названиеСтолбца) AS f; -- Незаметный союз таблиц и функций.

