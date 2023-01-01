Выполнение .sql файла через Powershell: руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы выполнить файл .sql с помощью PowerShell, используйте следующую команду:

Invoke-Sqlcmd -InputFile "script.sql" -ServerInstance "Server" -Database "DB"

Необходимо заменить script.sql на имя вашего файла, а Server и DB на имя SQL-сервера и базы данных соответственно. До этого удостоверьтесь, что модуль SqlServer установлен (с помощью команды Install-Module -Name SqlServer).

Пошаговый план для смены профессии

Настройка PowerShell для выполнения SQL-запросов

Прежде чем запускать скрипт .sql через PowerShell, подготовьте рабочую среду:

  1. Проверка наличия Snap-ins: Чтобы узнать, есть ли SqlServerCmdletSnapin100 и SqlServerProviderSnapin100, воспользуйтесь командой Get-PSSnapin -Registered. Если они не обнаруживаются, добавьте их при помощи Add-PSSnapin. powershell if (-not (Get-PSSnapin -Name SqlServerCmdletSnapin100 -Registered)) { Add-PSSnapin SqlServerCmdletSnapin100 }
  2. Модуль SQLPS для более новых версий: Если вы работаете с SQL Server 2012 или более новыми версиями, используйте модуль SQLPS или SqlServer в зависимости от версии. powershell Import-Module SqlServer

  3. Snap-ins для SQL Server 2008: Для работы с SQL Server 2008 подключите snap-ins из каталога модулей PowerShell.

  4. Прямое подключение через SqlConnection: Можно использовать System.Data.SqlClient.SqlConnection и SqlCommand для непосредственной связи с базой данных.

Выполнение запросов с учётом обработки ошибок

Произведём оптимизацию и настройку процесса выполнения запросов:

Детальная настройка выполнения

Используйте различные параметры для тонкой настройки процесса:

  • QueryTimeout: Установите лимит времени на выполнение запроса.
  • ErrorAction 'Stop': Прекратите выполнение при возникновении ошибки.
  • Verbose: Получайте детальные отчёты о процессе выполнения.

Обработка ошибок

Возпользуйтесь конструкцией try/catch/finally для обработки исключений:

try {
    Invoke-Sqlcmd -InputFile "C:\path\to\script.sql" -ServerInstance "Server"
} catch {
    Write-Host "При выполнении возникла проблема: $_"
} finally {
    Write-Host "Работа завершена."
}

Минималистичный, но эффективный подход

Вы можете выполнить SQL-запрос без использования лишних модулей:

$conn = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection "ConnectionString"
$conn.Open()
$cmd = $conn.CreateCommand()
$cmd.CommandText = (Get-Content "script.sql" -Raw)
$cmd.ExecuteNonQuery()
$conn.Close()

Визуализация

Представьте ваш файл .sql как самолетик из бумаги:

📄✈️: [ Ваш .sql файл ]  --->  ✨ Пусковая станция PowerShell ✨

Возьмите и запустите его:

Invoke-Sqlcmd -InputFile "C:\path\to\your\script.sql" -ServerInstance "YourServer"

Инструкции SQL в файле можно представить в виде пассажиров в пути:

📄✈️: [🚀 INSERT, 🌪️ UPDATE, 🔍 SELECT, 💥 DELETE ]

Полёт файла завершается, когда он достигает базы данных и применяет изменения.

Подводные камни и ценные советы при выполнении скриптов

Тщательно проверяйте строку подключения

Убедитесь, что строка подключения корректная и ссылается на нужную базу данных. Ошибки в этом месте могут прервать выполнение операции.

Обновляйте Snap-in/Module

Следите за актуальностью версий SQL-модулей и snap-ins, чтобы избегать проблем из-за несовместимости версий.

Эффективное использование переменных

Для оптимизации работы с ресурсами используйте Set-Variable.

Содержание скрипта имеет значение

Производите проверку содержимого скрипта на корректность, чтобы избежать возникновения ошибок в процессе выполнения.

Управление правами доступа

Проверьте права учетной записи, от имени которой производится выполнение скрипта. Это важно для обеспечения необходимых привилегий.

Полезные материалы

  1. Invoke-Sqlcmd (SQLServer) | Изучение Microsoft — детальная информация о команде Invoke-Sqlcmd для запуска SQL-запросов с помощью PowerShell.
  2. Выполнение SQL-скрипта в PowerShell | Stack Overflow — обсуждение и примеры выполнения SQL-скриптов в PowerShell.
  3. Последовательные числа SQL Server | MSSQLTips — рассмотрение работы с ошибками в SQL Server через PowerShell с использованием конструкции Try-Catch-Finally.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую команду необходимо использовать для выполнения .sql файла через PowerShell?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

