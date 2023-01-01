Выполнение .sql файла через Powershell: руководство

Быстрый ответ

Для того чтобы выполнить файл .sql с помощью PowerShell, используйте следующую команду:

powershell Скопировать код Invoke-Sqlcmd -InputFile "script.sql" -ServerInstance "Server" -Database "DB"

Необходимо заменить script.sql на имя вашего файла, а Server и DB на имя SQL-сервера и базы данных соответственно. До этого удостоверьтесь, что модуль SqlServer установлен (с помощью команды Install-Module -Name SqlServer ).

Настройка PowerShell для выполнения SQL-запросов

Прежде чем запускать скрипт .sql через PowerShell, подготовьте рабочую среду:

Проверка наличия Snap-ins: Чтобы узнать, есть ли SqlServerCmdletSnapin100 и SqlServerProviderSnapin100 , воспользуйтесь командой Get-PSSnapin -Registered . Если они не обнаруживаются, добавьте их при помощи Add-PSSnapin . powershell if (-not (Get-PSSnapin -Name SqlServerCmdletSnapin100 -Registered)) { Add-PSSnapin SqlServerCmdletSnapin100 } Модуль SQLPS для более новых версий: Если вы работаете с SQL Server 2012 или более новыми версиями, используйте модуль SQLPS или SqlServer в зависимости от версии. powershell Import-Module SqlServer Snap-ins для SQL Server 2008: Для работы с SQL Server 2008 подключите snap-ins из каталога модулей PowerShell. Прямое подключение через SqlConnection: Можно использовать System.Data.SqlClient.SqlConnection и SqlCommand для непосредственной связи с базой данных.

Выполнение запросов с учётом обработки ошибок

Произведём оптимизацию и настройку процесса выполнения запросов:

Детальная настройка выполнения

Используйте различные параметры для тонкой настройки процесса:

QueryTimeout: Установите лимит времени на выполнение запроса.

Установите лимит времени на выполнение запроса. ErrorAction 'Stop': Прекратите выполнение при возникновении ошибки.

Прекратите выполнение при возникновении ошибки. Verbose: Получайте детальные отчёты о процессе выполнения.

Обработка ошибок

Возпользуйтесь конструкцией try/catch/finally для обработки исключений:

powershell Скопировать код try { Invoke-Sqlcmd -InputFile "C:\path\to\script.sql" -ServerInstance "Server" } catch { Write-Host "При выполнении возникла проблема: $_" } finally { Write-Host "Работа завершена." }

Минималистичный, но эффективный подход

Вы можете выполнить SQL-запрос без использования лишних модулей:

powershell Скопировать код $conn = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection "ConnectionString" $conn.Open() $cmd = $conn.CreateCommand() $cmd.CommandText = (Get-Content "script.sql" -Raw) $cmd.ExecuteNonQuery() $conn.Close()







Возьмите и запустите его:

powershell Скопировать код Invoke-Sqlcmd -InputFile "C:\path\to\your\script.sql" -ServerInstance "YourServer"







Подводные камни и ценные советы при выполнении скриптов

Тщательно проверяйте строку подключения

Убедитесь, что строка подключения корректная и ссылается на нужную базу данных. Ошибки в этом месте могут прервать выполнение операции.

Обновляйте Snap-in/Module

Следите за актуальностью версий SQL-модулей и snap-ins, чтобы избегать проблем из-за несовместимости версий.

Эффективное использование переменных

Для оптимизации работы с ресурсами используйте Set-Variable .

Содержание скрипта имеет значение

Производите проверку содержимого скрипта на корректность, чтобы избежать возникновения ошибок в процессе выполнения.

Управление правами доступа

Проверьте права учетной записи, от имени которой производится выполнение скрипта. Это важно для обеспечения необходимых привилегий.

