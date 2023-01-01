Выполнение нескольких SQL-запросов в JDBC одной строкой

Быстрый ответ

Для ускорения выполнения множества запросов в Java можно воспользоваться пакетной обработкой. В этом случае пригодятся методы addBatch() и executeBatch() . Ниже представлен пример использования PreparedStatement для вставки большого объема данных:

Java Скопировать код PreparedStatement ps = connection.prepareStatement("INSERT INTO myTable VALUES (?, ?)"); ps.setString(1, "Value1"); ps.setString(2, "Value2"); ps.addBatch(); ps.setString(1, "Value3"); ps.setString(2, "Value4"); ps.addBatch(); int[] results = ps.executeBatch();

Обратите внимание: пакетная обработка идеально подходит для DML-операций, таких как INSERT, UPDATE и DELETE. В случае же смешанных запросов в строке подключения стоит указать параметр allowMultiQueries=true . Для этих целей лучше использовать класс Statement :

Java Скопировать код Statement stmt = connection.createStatement(); String query = "SELECT * FROM myTable; INSERT INTO myTable VALUES (5, 'Value5');"; boolean hasResults = stmt.execute(query);

Не забудьте тщательно обработать полученные от запросов данные.

Перебор результатов с помощью циклов

Совместное использование execute()

Метод execute() – это незаменимый инструмент при работе с комбинированными запросами. Он способен обрабатывать как результаты выборки, так и сведения об обновлениях:

Java Скопировать код boolean isResultSet = stmt.execute(query); while (true) { if (isResultSet) { ResultSet rs = stmt.getResultSet(); // Обрабатываются результаты выборки } else { if (stmt.getUpdateCount() == -1) { break; // Окончание обработки результатов } // Обрабатывается количество обновлений } isResultSet = stmt.getMoreResults(); }

Получение множества ResultSet

Цепочка ResultSet'ов, которые возвращаются одной хранимой процедурой, требует специального подхода:

Java Скопировать код CallableStatement callableStatement = connection.prepareCall("{call sp_return_multiple_cursors()}"); boolean results = callableStatement.execute(); int resultSetCount = 0; while (results) { ResultSet rs = callableStatement.getResultSet(); while (rs.next()) { // Вытаскиваются данные из ResultSet } resultSetCount++; results = callableStatement.getMoreResults(); }

Примечание: перед использованием проверьте совместимость функционала подключения с вашей СУБД.

Можно попасть впросак, если...

Некорректно настроено подключение

Неправильно указанные параметры подключения к БД могут привести к выдаче некорректных запросов. В строке подключения нужно указать параметр allowMultiQueries=true :

plaintext Скопировать код jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?allowMultiQueries=true

Пакетная обработка vs несколько форматов запросов

Пакетная обработка подходит для массовых DML-операций и улучшает производительность, однако не для смешивания разных типов запросов, например SELECT и INSERT. Использование DDL-запросов в пакетной обработке тоже не рекомендуется.

Несоблюдение целостности транзакций

При выполнении нескольких DML-операций рекомендуется работать с транзакциями:

Java Скопировать код connection.setAutoCommit(false); try { // Выполнение нескольких запросов connection.commit(); } catch (SQLException sqle) { connection.rollback(); // Откат в случае ошибки // Обработка исключения } connection.setAutoCommit(true);

Визуализация

Можно привести пример приготовления ужина и выполнения SQL-запросов:

Markdown Скопировать код 👨‍🍳: "Сегодня я приготовлю салат, суп и торт!"

Ключевую важность имеет синхронизация этапов, как при работе с приготовлением ужина, так и при выполнении SQL-запросов:

Markdown Скопировать код 👩‍🍳👨‍🍳🍳: 1. 🥗: Подготовка -> Смешивание -> Заправка 2. 🍲: Обжарка -> Варка -> Тушение 3. 🍰: Смешивание -> Выпечка -> Украшение

Точность кода и синтаксиса

Синтаксис: на внимательность лучше не рассчитывать

Нужно быть точным при записи SQL-запросов. Незначительная ошибка может привести к серьёзной проблеме.

Тестирование: на все сто смело полагаться!

Тщательное тестирование кода помощь избежать непредвиденных ошибок.

Транзакции и ResultSet

Изменения, сложившиеся в транзакции, могут быть сконцентрированы в ResultSet. Следите за этим, чтобы не нарушить стабильность работы прикладной логики.

