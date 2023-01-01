Выполнение нескольких SQL-запросов в JDBC одной строкой#Java Core #Основы SQL
Быстрый ответ
Для ускорения выполнения множества запросов в Java можно воспользоваться пакетной обработкой. В этом случае пригодятся методы
addBatch() и
executeBatch(). Ниже представлен пример использования
PreparedStatement для вставки большого объема данных:
PreparedStatement ps = connection.prepareStatement("INSERT INTO myTable VALUES (?, ?)");
ps.setString(1, "Value1");
ps.setString(2, "Value2");
ps.addBatch();
ps.setString(1, "Value3");
ps.setString(2, "Value4");
ps.addBatch();
int[] results = ps.executeBatch();
Обратите внимание: пакетная обработка идеально подходит для DML-операций, таких как INSERT, UPDATE и DELETE. В случае же смешанных запросов в строке подключения стоит указать параметр
allowMultiQueries=true. Для этих целей лучше использовать класс
Statement:
Statement stmt = connection.createStatement();
String query = "SELECT * FROM myTable; INSERT INTO myTable VALUES (5, 'Value5');";
boolean hasResults = stmt.execute(query);
Не забудьте тщательно обработать полученные от запросов данные.
Перебор результатов с помощью циклов
Совместное использование
execute()
Метод
execute() – это незаменимый инструмент при работе с комбинированными запросами. Он способен обрабатывать как результаты выборки, так и сведения об обновлениях:
boolean isResultSet = stmt.execute(query);
while (true) {
if (isResultSet) {
ResultSet rs = stmt.getResultSet();
// Обрабатываются результаты выборки
} else {
if (stmt.getUpdateCount() == -1) {
break; // Окончание обработки результатов
}
// Обрабатывается количество обновлений
}
isResultSet = stmt.getMoreResults();
}
Получение множества
ResultSet
Цепочка ResultSet'ов, которые возвращаются одной хранимой процедурой, требует специального подхода:
CallableStatement callableStatement = connection.prepareCall("{call sp_return_multiple_cursors()}");
boolean results = callableStatement.execute();
int resultSetCount = 0;
while (results) {
ResultSet rs = callableStatement.getResultSet();
while (rs.next()) {
// Вытаскиваются данные из ResultSet
}
resultSetCount++;
results = callableStatement.getMoreResults();
}
Примечание: перед использованием проверьте совместимость функционала подключения с вашей СУБД.
Можно попасть впросак, если...
Некорректно настроено подключение
Неправильно указанные параметры подключения к БД могут привести к выдаче некорректных запросов. В строке подключения нужно указать параметр
allowMultiQueries=true:
jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?allowMultiQueries=true
Пакетная обработка vs несколько форматов запросов
Пакетная обработка подходит для массовых DML-операций и улучшает производительность, однако не для смешивания разных типов запросов, например SELECT и INSERT. Использование DDL-запросов в пакетной обработке тоже не рекомендуется.
Несоблюдение целостности транзакций
При выполнении нескольких DML-операций рекомендуется работать с транзакциями:
connection.setAutoCommit(false);
try {
// Выполнение нескольких запросов
connection.commit();
} catch (SQLException sqle) {
connection.rollback(); // Откат в случае ошибки
// Обработка исключения
}
connection.setAutoCommit(true);
Визуализация
Можно привести пример приготовления ужина и выполнения SQL-запросов:
👨🍳: "Сегодня я приготовлю салат, суп и торт!"
Ключевую важность имеет синхронизация этапов, как при работе с приготовлением ужина, так и при выполнении SQL-запросов:
👩🍳👨🍳🍳:
1. 🥗: Подготовка -> Смешивание -> Заправка
2. 🍲: Обжарка -> Варка -> Тушение
3. 🍰: Смешивание -> Выпечка -> Украшение
Точность кода и синтаксиса
Синтаксис: на внимательность лучше не рассчитывать
Нужно быть точным при записи SQL-запросов. Незначительная ошибка может привести к серьёзной проблеме.
Тестирование: на все сто смело полагаться!
Тщательное тестирование кода помощь избежать непредвиденных ошибок.
Транзакции и ResultSet
Изменения, сложившиеся в транзакции, могут быть сконцентрированы в ResultSet. Следите за этим, чтобы не нарушить стабильность работы прикладной логики.
Полезные материалы
- Пакетная обработка в JDBC.
- Обсуждение выполнения нескольких запросов в Java.
- Руководство по работе с SQL-запросами через JDBC от Oracle.
- Заявление MySQL о подготовленных выражениях.
- Детальное руководство по работе с транзакциями в JDBC.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик