Выполнение нативного SQL в Entity Framework без Ado.net

Быстрый ответ

Да, Entity Framework (EF) поддерживает использование нативного SQL как для запросов, не имеющих отношения к возврату данных (через метод DbContext.Database.ExecuteSqlRaw() ), так и для запросов,回报回报с результатами (через DbContext.Database.FromSqlRaw<T>() ). Вот пример использования нативного SQL на примере получения списка пользователей:

csharp Скопировать код var users = dbContext.Users.FromSqlRaw("SELECT * FROM Users").ToList();

А также пример удаления пользователя:

csharp Скопировать код dbContext.Database.ExecuteSqlRaw("DELETE FROM Users WHERE Id = 1");

Но это только начало. Давайте рассмотрим более подробно способы использования нативных SQL-команд в Entity Framework.

Тонкие настройки и соображения

Получение результатов запроса

Для того чтобы получить данные из результатов SQL-запроса, можно применить метод DbContext.Database.SqlQuery<T>() :

csharp Скопировать код var users = dbContext.Users.SqlQuery("SELECT * FROM Users WHERE Age > 18").ToList();

Безопасность и SQL-инъекции

Важно не забывать про параметризацию запросов, особенно в случаях, когда они включают данные, введённые пользователем – это может помощь защититься от SQL-инъекций. Entity Framework значительно упрощает этот процесс:

csharp Скопировать код var user = dbContext.Users.FromSqlRaw("SELECT * FROM Users WHERE Username = {0}", username).FirstOrDefault();

Выполнение команд без возврата результатов

Вам могут пригодиться методы ExecuteSqlRaw() или ExecuteSqlInterpolated() , предназначенные для операций, которые не предполагают возврат данных. ExecuteSqlInterpolated() позволит использовать синтаксис интерполированного SQL с повышенной безопасностью:

csharp Скопировать код dbContext.Database.ExecuteSqlInterpolated($"DELETE FROM Users WHERE LastLogin < {thresholdDate}");

Гармоничное взаимодействие нативного SQL с EF

Сложные SQL-сценарии

Для выполнения действий со сложной логикой, которые включают работу с XML или хранимыми процедурами, можно использовать нативный SQL.

Учёт производительности

Нативные SQL-запросы могут быть более эффективными при высоких требованиях к производительности или в случаях массовых операций по сравнению с традиционными операциями ORM.

Слежение за информированностью контекста EF

Не забывайте следить, чтобы контекст EF был осведомлён о тех изменениях в БД, которые вызваны SQL-запросами. Управлять этим можно с помощью context.ChangeTracker.QueryTrackingBehavior .

Использование нативного SQL по необходимости

Постарайтесь, по возможности, придерживаться встроенных возможностей EF, извлекая их преимущества полностью, и обращаться к нативному SQL только в случаях, когда он не справляется без него.

Управление соединением при работе с нативным SQL

Прямое выполнение и команды

При запуске нативных SQL-команд важно уделять внимание управлению состоянием соединения с БД. EF управляет соединениями автоматически для LINQ операций, но при работе с нативным SQL это необходимо контролировать вручную:

csharp Скопировать код using (var context = new MyDbContext()) { var connection = context.Database.GetDbConnection(); connection.Open(); // Теперь можно выполнить нативный SQL. connection.Close(); }

Визуализация

Работа с Entity Framework напоминает выбор блюда из меню ресторана 🍽️, в то время как использование нативного SQL — это похоже на приготовление блюда по собственному рецепту, используя доступные продукты 🍲.

EF можно сравнить с: [🍔 ORM Бургер, 🍵 Набор LINQ] Нативный SQL как: ['SELECT * FROM кухня']

Markdown Скопировать код Будьте готовы к работе с EF и вместе с тем к шеф-поварскому творчеству с нативным SQL! 👩‍🍳

Бесконечные возможности с нативным SQL

Создание SQL-репозитория

Подумайте о создании универсального репозитория для инкапсуляции всех операций с нативным SQL, чтобы отделить его сложности от остальной части приложения.

CRUD с ObjectSet

Если вы используете более раннюю версию EF и работаете с ObjectSet для операций CRUD, то доступны возможности нативного SQL:

csharp Скопировать код var numberAffected = context.ObjectSet.ExecuteStoreCommand("DELETE FROM Users WHERE Age < 18");

Работа со сложными типами данных

EF может помочь преодолеть некоторые ограничения, например, со сложными типами данных, вроде XML, используя нативный SQL, при этом не ущемляя преимуществ EF в других частях взаимодействия с приложением.

