Выделение подстроки между двумя строками в SQL: решение

Выделение подстроки между двумя строками в SQL
Быстрый ответ
Для извлечения части текста между двумя заданными строками в SQL можно использовать функции
SUBSTRING и
CHARINDEX. Допустим, вам необходимо выбрать текст между
start_string и
end_string в столбце
text_column:
SELECT
SUBSTRING(
text_column,
CHARINDEX('start_string', text_column) + LEN('start_string'),
CHARINDEX('end_string', text_column) – CHARINDEX('start_string', text_column) – LEN('start_string')
)
FROM
your_table
WHERE
text_column LIKE '%start_string%end_string%'
Оператор
LIKE помогает исключить строки, которые не содержат нужных фрагментов, что ведёт к повышению производительности запроса.
Обработка специфических случаев
Типы данных могут вести себя не совсем предсказуемо, а также могут возникать ситуации, когда конечная строка отсутствует или начальная и конечная строки совпадают. Вот как с этим можно справиться:
Работа с отсутствующей конечной строкой
Если в данных не обнаружена
end_string, можно использовать
CASE для обработки таких случаев без вызова ошибок:
SELECT
CASE
WHEN CHARINDEX('end_string', text_column) > 0
THEN SUBSTRING(
text_column,
CHARINDEX('start_string', text_column) + LEN('start_string'),
CHARINDEX('end_string', text_column) – CHARINDEX('start_string', text_column) – LEN('start_string')
)
ELSE NULL
END
FROM
your_table
WHERE
text_column LIKE '%start_string%'
Учёт пересекающихся строк
Когда
start_string и
end_string совпадают, важно обеспечить корректное определение соответствия:
SELECT
SUBSTRING(
text_column,
CHARINDEX('start_string', text_column) + LEN('start_string'),
CHARINDEX('end_string', text_column, CHARINDEX('start_string', text_column) + LEN('start_string')) – CHARINDEX('start_string', text_column) – LEN('start_string')
)
FROM
your_table
WHERE
text_column LIKE '%start_string%%end_string%'
Коды бутылочных почт: Использование переменных
Переменные в SQL, подобно кодам бутылочной почты в играх, упрощают выполнение задач:
DECLARE @StartIndex INT, @EndIndex INT, @StartLen INT;
SET @StartLen = LEN('start_string');
SELECT
@StartIndex = CHARINDEX('start_string', text_column),
@EndIndex = CHARINDEX('end_string', text_column, @StartIndex + @StartLen)
FROM
your_table
WHERE
text_column LIKE '%start_string%%end_string%';
SELECT
SUBSTRING(text_column, @StartIndex + @StartLen, @EndIndex – @StartIndex – @StartLen)
FROM
your_table
WHERE
text_column LIKE '%start_string%%end_string%';
Визуализация
Представьте, что процесс извлечения подстроки — это игра в "найди игрушку":
Набор игрушек 🦴: "BEGIN Apple Mango END"
Ваш SQL-запрос — это ваш помощник:
SELECT
SUBSTRING(
toy_pile,
CHARINDEX('BEGIN', toy_pile) + LEN('BEGIN'),
CHARINDEX('END', toy_pile) – CHARINDEX('BEGIN', toy_pile) – LEN('BEGIN')
)
В итоге мы находим:
Обнаруженная игрушка 🏓: "Apple Mango"
Точно так же ваш запрос помогает выиграть в игру "найти текст"!
Выводы и советы: Погружаемся в подробности
Для тех, кто желает углубить свои навыки в SQL, есть несколько советов.
Учёт регистра символов
Используйте
COLLATE для точного сопоставления шаблонов с учетом регистра:
SELECT
SUBSTRING(
text_column COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
CHARINDEX('start_string' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS, text_column) + LEN('start_string'),
CHARINDEX('end_string' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS, text_column) – CHARINDEX('start_string' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS, text_column) – LEN('start_string')
)
FROM
your_table
WHERE
text_column LIKE '%start_string%end_string%' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
Создание модульных запросов
Для того чтобы код стал более универсальным, можно обернуть логику запроса в пользовательскую функцию:
CREATE FUNCTION dbo.ExtractString (@Text NVARCHAR(MAX), @StartString NVARCHAR(255), @EndString NVARCHAR(255))
RETURNS NVARCHAR(MAX)
AS
BEGIN
RETURN (
SELECT
SUBSTRING(
@Text,
CHARINDEX(@StartString, @Text) + LEN(@StartString),
CHARINDEX(@EndString, @Text) – CHARINDEX(@StartString, @Text) – LEN(@StartString)
)
)
END
Оптимизация запросов
Для повышения эффективности запросов на больших объемах данных стоит учитывать использование индексов и полнотекстового поиска.
Тестирование — часть обязательного цикла
Важно тщательно тестировать SQL-запросы на различных наборах входных данных, чтобы избегать проблем в будущем.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик