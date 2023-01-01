Выделение подстроки между двумя строками в SQL: решение

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  
Быстрый ответ

Для извлечения части текста между двумя заданными строками в SQL можно использовать функции SUBSTRING и CHARINDEX. Допустим, вам необходимо выбрать текст между start_string и end_string в столбце text_column:

SQL
Скопировать код
SELECT 
    SUBSTRING(
        text_column,
        CHARINDEX('start_string', text_column) + LEN('start_string'),
        CHARINDEX('end_string', text_column) – CHARINDEX('start_string', text_column) – LEN('start_string')
    )
FROM 
    your_table
WHERE 
    text_column LIKE '%start_string%end_string%'

Оператор LIKE помогает исключить строки, которые не содержат нужных фрагментов, что ведёт к повышению производительности запроса.

Обработка специфических случаев

Типы данных могут вести себя не совсем предсказуемо, а также могут возникать ситуации, когда конечная строка отсутствует или начальная и конечная строки совпадают. Вот как с этим можно справиться:

Работа с отсутствующей конечной строкой

Если в данных не обнаружена end_string, можно использовать CASE для обработки таких случаев без вызова ошибок:

SELECT 
    CASE 
        WHEN CHARINDEX('end_string', text_column) > 0 
        THEN SUBSTRING(
            text_column, 
            CHARINDEX('start_string', text_column) + LEN('start_string'), 
            CHARINDEX('end_string', text_column) – CHARINDEX('start_string', text_column) – LEN('start_string')
        )
        ELSE NULL 
    END
FROM 
    your_table
WHERE 
    text_column LIKE '%start_string%'

Учёт пересекающихся строк

Когда start_string и end_string совпадают, важно обеспечить корректное определение соответствия:

SELECT 
    SUBSTRING(
        text_column,
        CHARINDEX('start_string', text_column) + LEN('start_string'),
        CHARINDEX('end_string', text_column, CHARINDEX('start_string', text_column) + LEN('start_string')) – CHARINDEX('start_string', text_column) – LEN('start_string')
    )
FROM 
    your_table
WHERE 
    text_column LIKE '%start_string%%end_string%'

Коды бутылочных почт: Использование переменных

Переменные в SQL, подобно кодам бутылочной почты в играх, упрощают выполнение задач:

DECLARE @StartIndex INT, @EndIndex INT, @StartLen INT;
SET @StartLen = LEN('start_string');

SELECT 
    @StartIndex = CHARINDEX('start_string', text_column),
    @EndIndex = CHARINDEX('end_string', text_column, @StartIndex + @StartLen)
FROM 
    your_table
WHERE 
    text_column LIKE '%start_string%%end_string%';

SELECT 
    SUBSTRING(text_column, @StartIndex + @StartLen, @EndIndex – @StartIndex – @StartLen)
FROM 
    your_table
WHERE 
    text_column LIKE '%start_string%%end_string%';

Визуализация

Представьте, что процесс извлечения подстроки — это игра в "найди игрушку":

Набор игрушек 🦴: "BEGIN Apple Mango END"

Ваш SQL-запрос — это ваш помощник:

SELECT 
  SUBSTRING(
    toy_pile, 
    CHARINDEX('BEGIN', toy_pile) + LEN('BEGIN'), 
    CHARINDEX('END', toy_pile) – CHARINDEX('BEGIN', toy_pile) – LEN('BEGIN')
  )

В итоге мы находим:

Обнаруженная игрушка 🏓: "Apple Mango"

Точно так же ваш запрос помогает выиграть в игру "найти текст"!

Выводы и советы: Погружаемся в подробности

Для тех, кто желает углубить свои навыки в SQL, есть несколько советов.

Учёт регистра символов

Используйте COLLATE для точного сопоставления шаблонов с учетом регистра:

SELECT 
    SUBSTRING(
        text_column COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        CHARINDEX('start_string' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS, text_column) + LEN('start_string'),
        CHARINDEX('end_string' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS, text_column) – CHARINDEX('start_string' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS, text_column) – LEN('start_string')
    )
FROM 
    your_table
WHERE 
    text_column LIKE '%start_string%end_string%' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS

Создание модульных запросов

Для того чтобы код стал более универсальным, можно обернуть логику запроса в пользовательскую функцию:

CREATE FUNCTION dbo.ExtractString (@Text NVARCHAR(MAX), @StartString NVARCHAR(255), @EndString NVARCHAR(255))
RETURNS NVARCHAR(MAX)
AS
BEGIN
    RETURN (
        SELECT 
            SUBSTRING(
                @Text,
                CHARINDEX(@StartString, @Text) + LEN(@StartString),
                CHARINDEX(@EndString, @Text) – CHARINDEX(@StartString, @Text) – LEN(@StartString)
            )
    )
END

Оптимизация запросов

Для повышения эффективности запросов на больших объемах данных стоит учитывать использование индексов и полнотекстового поиска.

Тестирование — часть обязательного цикла

Важно тщательно тестировать SQL-запросы на различных наборах входных данных, чтобы избегать проблем в будущем.

