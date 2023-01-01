Вычитание дат в SQL Server: отображение последних дней

Быстрый ответ

Чтобы уменьшить текущую дату на 30 дней в SQL Server, воспользуйтесь функцией DATEADD :

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(day, -30, GETDATE());

Работа с различными типами данных

Прежде чем проводить операции с датами, переведите строку типа varchar в datetime , используя CAST или CONVERT :

SQL Скопировать код -- Запустим временной туннель: отправляемся на 30 дней назад! SELECT DATEADD(day, -30, CAST(varchar_date_column AS datetime)) FROM your_table;

Либо при помощи CONVERT :

SQL Скопировать код -- Перенесемся на 30 дней назад во времени! SELECT DATEADD(day, -30, CONVERT(datetime, varchar_date_column, 120)) FROM your_table;

Примечание: Формат 120 соответствует представлению даты в формате yyyy-mm-dd hh:mi:ss (24-часовой формат).

Если ваш столбец уже имеет формат datetime , все довольно просто:

SQL Скопировать код -- Вспомним прошлое: переходим на 30 дней назад. SELECT DATEADD(day, -30, datetime_column) FROM your_table;

Визуализация

Представьте текущую дату как путешествие по временной шкале, в котором вы перемещаетесь на 30 дней назад:

Иллюстрация временного путешествия:

Markdown Скопировать код Временная шкала: |...-30д|...-2д|...-1д|📍Сегодня(🏃‍♂️)|+1д|...|+30д|...

Код для возвращения нашего путешественника на 30 дней назад:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(day, -30, GETDATE());

Визуализация результата:

Markdown Скопировать код Временная шкала: |...-30д (🏃‍♂️)|...-2д|...-1д|📍Сегодня|+1д|...|+30д|...

Анализ сложных случаев

Работа с диапазоном дней

Функция DATEADD позволяет гибко оперировать датами, работая с разными временными интервалами:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(month, -1, GETDATE()); -- Уменьшаем на 1 месяц SELECT DATEADD(year, -1, GETDATE()); -- Уменьшаем на 1 год SELECT DATEADD(hour, -720, GETDATE()); -- Отнимаем 720 часов, что равно 30 дням 😁

Особенности високосных лет

Високосные годы могут внести свои коррективы при вычитании месяцев или лет:

SQL Скопировать код -- Вычитаем год из 29 февраля 2020 года SELECT DATEADD(year, -1, '20200229'); // Результат: 20190228 (в 2019 году 29 февраля отсутствует)

Работа с часовыми поясами

Чтобы учесть часовые пояса при работе с датами, используйте выражение AT TIME ZONE :

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(day, -30, GETDATE() AT TIME ZONE 'Central European Standard Time');

Распространенные ошибки

Несоответствующие типы данных

Обеспечьте использование подходящих типов данных для хранения даты и времени, это упростит вычисления.

Неучет перехода на летнее/зимнее время

Оставайтесь внимательными во время перехода на летнее/зимнее время, это поможет избежать неточностей в расчетах.

Излишние преобразования

Частое преобразование из varchar в datetime может уменьшить производительность, поэтому обновляйте типы данных в базе при необходимости.

