Вычисление разницы в годах между датами в MySQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы найти разницу в годах между двумя датами, воспользуйтесь функцией DATEDIFF:

SQL Скопировать код -- Вычисляем разницу, словно измеряем обхват бицепса, но только это касается дат 😄 SELECT YEAR(EndDate) – YEAR(StartDate) AS YearDifference FROM YourTable

Для более точного учёта месяцев и дней можно скорректировать результат следующим образом:

SQL Скопировать код -- Это уникальная формула для расчёта! SELECT YEAR(EndDate) – YEAR(StartDate) – (DATE_FORMAT(EndDate, '%m%d') < DATE_FORMAT(StartDate, '%m%d')) AS ExactYearDifference FROM YourTable

Замените StartDate и EndDate датами начала и окончания, а YourTable — названием своей таблицы.

Учёт деталей: високосные года и дни рождения

Если вам требуется точный расчёт, как, например, в случаях с високосными годами или ожидаемыми днями рождения или юбилеями, детали играют решающую роль. Использование (DATE_FORMAT(EndDate, '%m%d') < DATE_FORMAT(StartDate, '%m%d')) корректирует разницу в годах на единицу, если день и месяц начальной даты в этом году ещё не наступили.

Зачем усложнять? Используйте встроенные функции

В MySQL доступна функция TIMESTAMPDIFF, которая значительно упрощает задачу:

SQL Скопировать код -- Запустите TIMESTAMPDIFF — и оставьте ей всю рутинную работу SELECT TIMESTAMPDIFF(YEAR, StartDate, EndDate) AS YearDifference FROM YourTable

Ещё один вариант — применить FLOOR и DATEDIFF для расчёта количества полных лет:

SQL Скопировать код -- Учтём разницу, используя FLOOR и DATEDIFF SELECT FLOOR(DATEDIFF(EndDate, StartDate) / 365) AS YearDifference FROM YourTable

Эти запросы можно протестировать на такой платформе как SQLFiddle или аналогичной для выполнения SQL-запросов.

Только округлённые и положительные результаты

Если вам необходимы только округлённые или только положительные значения, примените ABS и TO_DAYS :

SQL Скопировать код -- Получим округлённый результат для обеих дат SELECT ROUND(ABS(TO_DAYS(EndDate) – TO_DAYS(StartDate)) / 365) AS RoundedYearDifference FROM YourTable

Для изучения большего количества функций обратитесь к официальной документации MySQL.

Визуализация

Продемонстрируем расчёт возраста в SQL, сравнив его с подсчётом годовых колец на дереве 🌳:

SQL Скопировать код -- Каждый кольцо — это год, а деревья — подобны живым календарям! SELECT YEAR(CURDATE()) – YEAR(BirthDate) – (DATE_FORMAT(CURDATE(), '%m%d') < DATE_FORMAT(BirthDate, '%m%d')) AS Age FROM People

Этот запрос вычисляет каждое "кольцо" (год) между датой рождения и текущей датой. Пример:

🌱 'BirthDate' = 1985-03-24 (молодое деревце) -> 🌳 'CurrentDate' = 2023-03-24 (взрослое дерево)

🔍 📏 Возраст = 38 "колец" (лет)

Метафора с деревом становится более точной, ведь новое кольцо добавляется только после полного прохождения года.

Особенности и лучшие практики для обеспечения производительности

Обязательно учтите особые случаи:

Даты, приходящиеся на один и тот же год .

. Когда даты рождения полностью совпадают .

. Использование DATEDIFF при расчёте с учётом високосного дня.

Чтобы повысить производительность, индексируйте столбцы с датами при работе с большими наборами данных. Эффективная индексация уменьшит время выполнения запросов путём избегания полного сканирования таблиц.

Проверьте и убедитесь в правильности своих расчётов

Прежде чем использовать запросы в продакшене, обязательно протестируйте их на различных примерах:

SQL Скопировать код -- Золотое правило: всегда надевайте "шлем" во время тестирования! SELECT CASE WHEN YEAR(EndDate) = YEAR(StartDate) THEN 'Тот же год' WHEN DATE_FORMAT(EndDate, '%m%d') = '0229' AND MONTH(StartDate) > 2 THEN 'Коррекция для високосного дня' ELSE 'Несколько лет' END AS CaseType, YourCalculation AS YearDifference FROM YourTable

Этот пример можно рассматривать как ваш SQL-шлем, который обеспечивает безопасность, учитывая особые случаи при расчёте разницы в годах.

