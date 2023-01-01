Вычисление разницы в годах между датами в MySQL#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Чтобы найти разницу в годах между двумя датами, воспользуйтесь функцией DATEDIFF:
-- Вычисляем разницу, словно измеряем обхват бицепса, но только это касается дат 😄
SELECT YEAR(EndDate) – YEAR(StartDate) AS YearDifference
FROM YourTable
Для более точного учёта месяцев и дней можно скорректировать результат следующим образом:
-- Это уникальная формула для расчёта!
SELECT
YEAR(EndDate) – YEAR(StartDate) –
(DATE_FORMAT(EndDate, '%m%d') < DATE_FORMAT(StartDate, '%m%d')) AS ExactYearDifference
FROM YourTable
Замените
StartDate и
EndDate датами начала и окончания, а
YourTable — названием своей таблицы.
Учёт деталей: високосные года и дни рождения
Если вам требуется точный расчёт, как, например, в случаях с високосными годами или ожидаемыми днями рождения или юбилеями, детали играют решающую роль. Использование
(DATE_FORMAT(EndDate, '%m%d') < DATE_FORMAT(StartDate, '%m%d')) корректирует разницу в годах на единицу, если день и месяц начальной даты в этом году ещё не наступили.
Зачем усложнять? Используйте встроенные функции
В MySQL доступна функция TIMESTAMPDIFF, которая значительно упрощает задачу:
-- Запустите TIMESTAMPDIFF — и оставьте ей всю рутинную работу
SELECT TIMESTAMPDIFF(YEAR, StartDate, EndDate) AS YearDifference
FROM YourTable
Ещё один вариант — применить FLOOR и DATEDIFF для расчёта количества полных лет:
-- Учтём разницу, используя FLOOR и DATEDIFF
SELECT FLOOR(DATEDIFF(EndDate, StartDate) / 365) AS YearDifference
FROM YourTable
Эти запросы можно протестировать на такой платформе как SQLFiddle или аналогичной для выполнения SQL-запросов.
Только округлённые и положительные результаты
Если вам необходимы только округлённые или только положительные значения, примените
ABS и
TO_DAYS:
-- Получим округлённый результат для обеих дат
SELECT
ROUND(ABS(TO_DAYS(EndDate) – TO_DAYS(StartDate)) / 365) AS RoundedYearDifference
FROM YourTable
Для изучения большего количества функций обратитесь к официальной документации MySQL.
Визуализация
Продемонстрируем расчёт возраста в SQL, сравнив его с подсчётом годовых колец на дереве 🌳:
-- Каждый кольцо — это год, а деревья — подобны живым календарям!
SELECT YEAR(CURDATE()) – YEAR(BirthDate)
– (DATE_FORMAT(CURDATE(), '%m%d') < DATE_FORMAT(BirthDate, '%m%d'))
AS Age
FROM People
Этот запрос вычисляет каждое "кольцо" (год) между датой рождения и текущей датой. Пример:
🌱 'BirthDate' = 1985-03-24 (молодое деревце) -> 🌳 'CurrentDate' = 2023-03-24 (взрослое дерево)
🔍
📏 Возраст = 38 "колец" (лет)
Метафора с деревом становится более точной, ведь новое кольцо добавляется только после полного прохождения года.
Особенности и лучшие практики для обеспечения производительности
Обязательно учтите особые случаи:
- Даты, приходящиеся на один и тот же год.
- Когда даты рождения полностью совпадают.
- Использование
DATEDIFFпри расчёте с учётом високосного дня.
Чтобы повысить производительность, индексируйте столбцы с датами при работе с большими наборами данных. Эффективная индексация уменьшит время выполнения запросов путём избегания полного сканирования таблиц.
Проверьте и убедитесь в правильности своих расчётов
Прежде чем использовать запросы в продакшене, обязательно протестируйте их на различных примерах:
-- Золотое правило: всегда надевайте "шлем" во время тестирования!
SELECT
CASE
WHEN YEAR(EndDate) = YEAR(StartDate) THEN 'Тот же год'
WHEN DATE_FORMAT(EndDate, '%m%d') = '0229' AND MONTH(StartDate) > 2 THEN 'Коррекция для високосного дня'
ELSE 'Несколько лет'
END AS CaseType,
YourCalculation AS YearDifference
FROM YourTable
Этот пример можно рассматривать как ваш SQL-шлем, который обеспечивает безопасность, учитывая особые случаи при расчёте разницы в годах.
Екатерина Громова
аналитик данных