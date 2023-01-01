Вычисление накопленного итога в MySQL: функции окон, переменные#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Вычисления кумулятивной суммы в MySQL удобно осуществлять с помощью сессионных переменных. Рассмотрим пример запроса для таблицы
sales, содержащей столбцы
id и
amount:
SELECT id, amount, @total := @total + amount AS running_total
FROM sales, (SELECT @total := 0) AS var
ORDER BY id;
В этом запросе переменная
@total увеличивается на значение из столбца
amount на каждой строке, формируя кумулятивную сумму с сортировкой по
id.
Понимание различных контекстов
Работа с сложными таблицами и специфическими случаями требует особенных подходов к решению задачи. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Пользовательские переменные и значения NULL
Использование пользовательских переменных, например
@total, может привести к непредсказуемым результатам в версиях MySQL до 8.0.22. В таких ситуациях для большей точности рекомендуется использовать оконные функции и проводить расчёт с заранее инициализированными значениями.
Применение оконных функций
В версии MySQL 8.0 и новее поддерживается использование оконных функций, что удобно для расчёта кумулятивной суммы:
SELECT
id,
amount,
SUM(amount) OVER (ORDER BY id) AS running_total
FROM sales;
Оконная функция предоставляет точные результаты вычисления кумулятивной суммы, исключая проблемы с неинициализированными переменными или состояниями сессий.
Группировка и упорядочивание данных
Для вычисления кумулятивной суммы по группам, например, по дням, используется комбинация
GROUP BY и оконных функций:
SELECT
date,
SUM(daily_sales),
SUM(SUM(daily_sales)) OVER (ORDER BY date ASC) AS running_total
FROM sales
GROUP BY date
ORDER BY date;
Производные таблицы и общие табличные выражения
Производные таблицы и общие табличные выражения (CTE) предоставляют дополнительный контроль над процессом выборки данных и расчётами:
WITH ordered_sales AS (
SELECT id, date, amount
FROM sales
ORDER BY date, id
)
SELECT
id,
date,
amount,
SUM(amount) OVER (ORDER BY date, id) AS running_total
FROM ordered_sales;
Максимизация производительности с помощью индексов
Для оптимизации запросов необходимо добавить индексы к столбцам, использующимся в сортировке
ORDER BY оконной функции или в
JOIN. Эффективность обработки данных можно улучшить, применяя планы выполнения и выполняя фильтрацию данных через
WHERE.
Визуализация
Представьте водопад:
Уровень скалы: [1] [2] [3] [4] [5]
Объём воды: [💧] [💧💧] [💧💧💧] [💧💧💧💧] [💧💧💧💧💧]
На каждом этапе объём воды увеличивается — так же, как и в SQL-запросе по расчёту кумулятивной суммы:
SELECT
time,
amount,
SUM(amount) OVER (ORDER BY time ASC) as running_total
FROM transactions;
Результат:
Транзакции: [1-я 💰] [2-я 💰] [3-я 💰] [4-я 💰]
Накопительна сумма: [💰] [💰💰] [💰💰💰] [💰💰💰💰]
Каждая новая транзакция увеличивает общую сумму, как и каждый новый уровень увеличивает объём воды в водопаде.
Полезно знать
За рамками SQL
Иногда кумулятивную сумму удобнее рассчитывать в коде приложения, что обеспечивает лучшую гибкость и производительность, особенно при работе с большими объёмами данных или при использовании кеширования.
Учёт объединений
Когда одного простого запроса недостаточно, объединения и подзапросы предоставляют больше возможностей для структурирования данных при расчёте кумулятивных сумм.
Полезные материалы
- MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 14.20 Window Functions — официальная документация MySQL по оконным функциям.
- SQL Window Functions | Advanced SQL – Mode — обзор оконных функций SQL от компании Mode Analytics.
- Window Functions – MariaDB Knowledge Base — справочник по оконным функциям, применимый для MySQL.
- MySQL Cookbook [Book] — коллекция готовых решений и примеров для MySQL.
- Who has to add the right indexes to an SQL database? — статья о важности индексирования для работы с базами данных MySQL.
Денис Сурков
архитектор данных