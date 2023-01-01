Вычисление накопленного итога в MySQL: функции окон, переменные

Быстрый ответ

Вычисления кумулятивной суммы в MySQL удобно осуществлять с помощью сессионных переменных. Рассмотрим пример запроса для таблицы sales , содержащей столбцы id и amount :

SQL Скопировать код SELECT id, amount, @total := @total + amount AS running_total FROM sales, (SELECT @total := 0) AS var ORDER BY id;

В этом запросе переменная @total увеличивается на значение из столбца amount на каждой строке, формируя кумулятивную сумму с сортировкой по id .

Понимание различных контекстов

Работа с сложными таблицами и специфическими случаями требует особенных подходов к решению задачи. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Пользовательские переменные и значения NULL

Использование пользовательских переменных, например @total , может привести к непредсказуемым результатам в версиях MySQL до 8.0.22. В таких ситуациях для большей точности рекомендуется использовать оконные функции и проводить расчёт с заранее инициализированными значениями.

Применение оконных функций

В версии MySQL 8.0 и новее поддерживается использование оконных функций, что удобно для расчёта кумулятивной суммы:

SQL Скопировать код SELECT id, amount, SUM(amount) OVER (ORDER BY id) AS running_total FROM sales;

Оконная функция предоставляет точные результаты вычисления кумулятивной суммы, исключая проблемы с неинициализированными переменными или состояниями сессий.

Группировка и упорядочивание данных

Для вычисления кумулятивной суммы по группам, например, по дням, используется комбинация GROUP BY и оконных функций:

SQL Скопировать код SELECT date, SUM(daily_sales), SUM(SUM(daily_sales)) OVER (ORDER BY date ASC) AS running_total FROM sales GROUP BY date ORDER BY date;

Производные таблицы и общие табличные выражения

Производные таблицы и общие табличные выражения (CTE) предоставляют дополнительный контроль над процессом выборки данных и расчётами:

SQL Скопировать код WITH ordered_sales AS ( SELECT id, date, amount FROM sales ORDER BY date, id ) SELECT id, date, amount, SUM(amount) OVER (ORDER BY date, id) AS running_total FROM ordered_sales;

Максимизация производительности с помощью индексов

Для оптимизации запросов необходимо добавить индексы к столбцам, использующимся в сортировке ORDER BY оконной функции или в JOIN . Эффективность обработки данных можно улучшить, применяя планы выполнения и выполняя фильтрацию данных через WHERE .

Визуализация

Представьте водопад:

Markdown Скопировать код Уровень скалы: [1] [2] [3] [4] [5] Объём воды: [💧] [💧💧] [💧💧💧] [💧💧💧💧] [💧💧💧💧💧]

На каждом этапе объём воды увеличивается — так же, как и в SQL-запросе по расчёту кумулятивной суммы:

SQL Скопировать код SELECT time, amount, SUM(amount) OVER (ORDER BY time ASC) as running_total FROM transactions;

Результат:

Markdown Скопировать код Транзакции: [1-я 💰] [2-я 💰] [3-я 💰] [4-я 💰] Накопительна сумма: [💰] [💰💰] [💰💰💰] [💰💰💰💰]

Каждая новая транзакция увеличивает общую сумму, как и каждый новый уровень увеличивает объём воды в водопаде.

Полезно знать

За рамками SQL

Иногда кумулятивную сумму удобнее рассчитывать в коде приложения, что обеспечивает лучшую гибкость и производительность, особенно при работе с большими объёмами данных или при использовании кеширования.

Учёт объединений

Когда одного простого запроса недостаточно, объединения и подзапросы предоставляют больше возможностей для структурирования данных при расчёте кумулятивных сумм.

