Вычисление начала и конца недели по номеру на SQL

Быстрый ответ

Начнём сразу с обсуждения SQL-запросов, позволяющих определить начало (понедельник) и конец (воскресенье) выбранной ISO-недели и соответствующего года:

Начало недели:

SQL Скопировать код -- Подставьте вместо @Year и @WeekNumber конкретные значения SELECT DATEADD(week, @WeekNumber – 1, DATEADD(day, 1 – DATEPART(weekday, DATEFROMPARTS(@Year, 1, 1)), DATEFROMPARTS(@Year, 1, 1))) AS StartDate

Конец недели:

SQL Скопировать код -- Время для отдыха! SELECT DATEADD(day, 6, DATEADD(week, @WeekNumber – 1, DATEADD(day, 1 – DATEPART(weekday, DATEFROMPARTS(@Year, 1, 1)), DATEFROMPARTS(@Year, 1, 1)))) AS EndDate

Замените @Year и @WeekNumber на необходимые значения. Если ваша неделя начинается в другой день, скорректируйте 1 в выражении 1 – DATEPART .

За пределами сцены: подробный разбор работы с датами в SQL

Понедельник – день объявления переменных

Функции DATEADD и DATEPART облегчают работу SQL Server с датами. Не забывайте проверять параметр @@DATEFIRST , определяющий, с какого дня начинается неделя в вашем SQL Server.

SQL Скопировать код -- По умолчанию SQL Server считает воскресенье первым днём недели. -- Изменим это, сделав первым днём понедельник. SET DATEFIRST 1;

DATEPART возвращает порядковый номер дня недели, что помогает вычислить, сколько дней следует добавить или вычесть, чтобы определить начало или конец недели.

DATEADD служит для изменения даты путём добавления к ней заданного числа интервалов времени, таких как дни, недели, месяцы.

SQL Скопировать код -- На следующей неделе устроим праздник! SELECT DATEADD(week, 1, GETDATE()) AS OneWeekFromNow;

Гибкость — использование переменных вместо строго заданных дат

Используйте переменные или параметры даты для большей гибкости каждого запроса:

SQL Скопировать код DECLARE @Year INT, @WeekNumber INT; SET @Year = 2023; SET @WeekNumber = 15;

Различные настройки DATEFIRST и корректная работа SQL-скрипта

Ваш скрипт должен реагировать адекватно на любые значения @@DATEFIRST . Проверяйте его работоспособность при разных настройках, чтобы быть уверенным в корректном функционировании кода.

Визуализация

Пример: начало и конец 15-ой недели в ISO-системе

SQL Server незамедлительно предоставит начальную и конечную даты для 15-ой недели 2023 года:

SQL Скопировать код -- Собираемся в путешествие на 15-ую неделю? DECLARE @Year INT = 2023, @WeekNumber INT = 15; SELECT DATEADD(day, 1 – DATEPART(weekday, DATEFROMPARTS(@Year, 1, 1)), DATEADD(week, @WeekNumber – 1, DATEFROMPARTS(@Year, 1, 1))) AS StartDate;

Путешествие во времени становится проще, когда у каждой недели чётко обозначены границы!

Адаптация скрипта к нестандартным системам нумерации недель и високосным годам

Високосные годы – не причина для беспокойства!

Високосный год добавляет лишний день в календарь, но не стоит переживать. Проверьте работоспособность кода в разные годы и убедитесь в его надёжности, будь то обычный или високосный год!

Разные системы нумерации недель требуют дополнительного внимания

Шаблоны чисел недель могут значительно различаться. Документируйте ваш код и делайте подробные заметки, чтобы обеспечить его понятность и упростить поддержку в будущем.

