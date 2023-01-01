Выборка записей за последние 6 месяцев в MySQL: datetime, interval#MySQL / MariaDB #SELECT и выборка данных #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для выборки данных за последние шесть месяцев используйте функцию
CURDATE(), из которой следует вычесть интервал в 6 месяцев:
SELECT * FROM news
WHERE date_column >= CURDATE() – INTERVAL 6 MONTH;
Замените
date_column на имя столбца с датой в вашей таблице, чтобы получить записи, датированные от даты шести месяцев назад и вплоть до текущего времени.
Анализ различных сценариев и их решений
Обеспечение корректной работы с колонками типа datetime
Для столбцов типа
datetime, если это требуется, проверьте формат и используйте приведение типов функцией
CAST:
SELECT * FROM news
WHERE CAST(date_column AS DATE) >= CURDATE() – INTERVAL 6 MONTH;
Как быть с крайними ситуациями?
Гарантируйте, что записи с указанным временем не выйдут за пределы выборки, используя функцию
DATE() для столбцов, включающих время:
SELECT * FROM news
WHERE DATE(date_column) >= CURDATE() – INTERVAL 6 MONTH;
Как обрабатывать большие наборы данных?
Для эффективной работы с большими объёмами данных добавьте индекс к столбцу с датой, чтобы повысить скорость запросов:
ALTER TABLE news ADD INDEX (date_column);
Визуализация
Вот визуальная интерпретация временной шкалы, показывающая, какие месяцы охватывает данный запрос:
| Текущий месяц | 6 месяцев назад |
| ------------- | ---------------- |
| Апрель 2023 | Октябрь 2022 |
Если вам нужны данные от октября 2022 года, воспользуйтесь следующим запросом:
Повышение уровня сложности
Выборка в рамках точного диапазона дат
Используйте
BETWEEN для фильтрации записей на основе двух дат:
SELECT * FROM news
WHERE date_column BETWEEN CURDATE() – INTERVAL 6 MONTH AND CURDATE();
Сопоставление дат для выбора последних 180 дней
Для выборки записей за последние примерно 180 дней примените
DATEDIFF:
SELECT * FROM news
WHERE DATEDIFF(CURDATE(), date_column) <= 180;
Когда также важно время
Для столбцов
timestamp округлите даты, чтобы обеспечить точность выборки:
SELECT * FROM news
WHERE DATE(date_column) >= CURDATE() – INTERVAL 6 MONTH;
Преодоление распространенных ошибок
Правильное называние столбцов
В вашем запросе должны указываться точные имена столбцов:
SELECT * FROM news
WHERE published_date >= CURDATE() – INTERVAL 6 MONTH;
Обработка различных часовых поясов
Учтите часовые пояса сервера и клиента с помощью
CONVERT_TZ:
SELECT * FROM news
WHERE date_column >= CONVERT_TZ(CURDATE(), '+00:00', local_time_zone) – INTERVAL 6 MONTH;
Учёт високосных лет и переменной длительности месяцев
Примите во внимание високосные годы и различную продолжительность месяцев:
SELECT * FROM news
WHERE date_column >= LAST_DAY(CURDATE() – INTERVAL 7 MONTH) + INTERVAL 1 DAY;
Полезные материалы
Виктор Ермаков
SQL-разработчик