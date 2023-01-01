Выборка записей в SQL по повторяющимся значениям: COUNT()

Быстрый ответ

Благодаря командам GROUP BY и HAVING COUNT(*) > 1 вы имеете возможность выявить повторяющиеся значения в таблицах:

SELECT столбец, COUNT(*)
FROM таблица
GROUP BY столбец
HAVING COUNT(*) > 1;

Вставьте вместо столбец и таблица названия требуемого вам поля и таблицы соответственно. Это позволит сформировать список повторяющихся значений с учетом их количества.

Подробное разъяснение: разгадываем загадку дубликатов

Ключевые элементы SQL: применение GROUP BY и COUNT

Для группировки строк по идентичным значениям воспользуйтесь GROUP BY. Чтобы подсчитать частоту, с которой они встречаются, добавьте функцию COUNT().

Обеспечиваем эффективность: концентрируемся на важных столбцах

Выбирате именно те столбцы, которые вам нужны, используя SELECT specific_columns, вместо SELECT *. Такой подход даст возможность улучшить производительность, ограничиваясь лишь необходимыми данными.

Уточняем информацию с помощью подзапросов

Подзапросы — это изящный метод фильтрации данных. Например, чтобы определить, какие LastName встречаются три и более раз, можно выполнить следующий запрос:

/* Определим, какие фамилии нас интересуют */
SELECT LastName, COUNT(LastName) AS CountOf
FROM Employees
GROUP BY LastName
HAVING COUNT(LastName) > 2;

Визуализация

Представьте, что вам нужно найти повторения среди набора яблок (🧺): [🍏, 🍏, 🍎, 🍎, 🍎, 🍐, 🍐, 🍊].

Вам необходимы дубликаты (🔎):

🔍 Осмотр: [🍏🍏, 🍎🍎🍎, 🍐🍐].

Вы нашли повторяющиеся яблоки:

🍏🍏: "Близнецы", 🍎🍎🍎: "Тройняшки".

SQL-запрос выявляет значения, которые "предпочитают компанию" (🤝):

SELECT значение
FROM таблица
GROUP BY значение
HAVING COUNT(*) > 1;

COUNT>1 указывает на сгруппированные значения:

🔢 Сгруппированные значения: [🍏🍏, 🍎🍎🍎, 🍐🍐].

Секрет визуализации: Нам требуется отобрать не просто яблоки, а те, которые имеют сородичей в нашем саду.

Повышаем уровень профессионализма: продвинутые техники SQL

Разбиваем текст на параграфы с помощью CTE

Общие табличные выражения (CTE) помогают структурировать сложные запросы:

WITH RepeatedValuesCTE (Значение, Частота) AS (
  SELECT Значение, COUNT(*)
  FROM Таблица
  GROUP BY Значение
  HAVING COUNT(*) > 1
)

/* Внимательно изучаем результаты */
SELECT *
FROM RepeatedValuesCTE;

CTE формирует временный результат запроса, делая его более читаемым и ясным.

Используем оконные функции

Оконные функции дают возможность применять COUNT() с OVER и PARTITION BY для детального подсчета по группам:

SELECT LastName,
       COUNT(*) OVER (PARTITION BY LastName) AS CountOf
FROM Employees
WHERE COUNT(*) OVER (PARTITION BY LastName) > 2;

Улучшаем понятность с помощью псевдонимов

Для упрощения чтения и предотвращения путаницы, присваивайте столбцам псевдонимы, особенно в сложных запросах, содержащих подзапросы.

Используем ORDER BY

Добавьте ORDER BY к COUNT(*), чтобы результаты были отсортированы в порядке убывания частоты:

SELECT столбец, COUNT(*) AS CountOf
FROM таблица
GROUP BY столбец
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY CountOf DESC;

С гладкостью работаем с оператором IN

Для фильтрации на основе результатов подзапроса используйте оператор IN:

/* Применим оператор IN */
SELECT *
FROM таблица
WHERE столбец IN (
  SELECT столбец
  FROM таблица
  GROUP BY столбец
  HAVING COUNT(*) > 1
);

Такой подход помогает избежать скрытых проблем с производительностью при вложенных запросах.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

