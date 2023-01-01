Выборка записей в SQL по повторяющимся значениям: COUNT()

Быстрый ответ

Благодаря командам GROUP BY и HAVING COUNT(*) > 1 вы имеете возможность выявить повторяющиеся значения в таблицах:

SQL Скопировать код SELECT столбец, COUNT(*) FROM таблица GROUP BY столбец HAVING COUNT(*) > 1;

Вставьте вместо столбец и таблица названия требуемого вам поля и таблицы соответственно. Это позволит сформировать список повторяющихся значений с учетом их количества.

Подробное разъяснение: разгадываем загадку дубликатов

Ключевые элементы SQL: применение GROUP BY и COUNT

Для группировки строк по идентичным значениям воспользуйтесь GROUP BY . Чтобы подсчитать частоту, с которой они встречаются, добавьте функцию COUNT() .

Обеспечиваем эффективность: концентрируемся на важных столбцах

Выбирате именно те столбцы, которые вам нужны, используя SELECT specific_columns , вместо SELECT * . Такой подход даст возможность улучшить производительность, ограничиваясь лишь необходимыми данными.

Уточняем информацию с помощью подзапросов

Подзапросы — это изящный метод фильтрации данных. Например, чтобы определить, какие LastName встречаются три и более раз, можно выполнить следующий запрос:

SQL Скопировать код /* Определим, какие фамилии нас интересуют */ SELECT LastName, COUNT(LastName) AS CountOf FROM Employees GROUP BY LastName HAVING COUNT(LastName) > 2;

Визуализация

Представьте, что вам нужно найти повторения среди набора яблок (🧺): [🍏, 🍏, 🍎, 🍎, 🍎, 🍐, 🍐, 🍊].

Вам необходимы дубликаты (🔎):

🔍 Осмотр: [🍏🍏, 🍎🍎🍎, 🍐🍐].

Вы нашли повторяющиеся яблоки:

🍏🍏: "Близнецы", 🍎🍎🍎: "Тройняшки".

SQL-запрос выявляет значения, которые "предпочитают компанию" (🤝):

SQL Скопировать код SELECT значение FROM таблица GROUP BY значение HAVING COUNT(*) > 1;

COUNT>1 указывает на сгруппированные значения:

🔢 Сгруппированные значения: [🍏🍏, 🍎🍎🍎, 🍐🍐].

Секрет визуализации: Нам требуется отобрать не просто яблоки, а те, которые имеют сородичей в нашем саду.

Повышаем уровень профессионализма: продвинутые техники SQL

Разбиваем текст на параграфы с помощью CTE

Общие табличные выражения (CTE) помогают структурировать сложные запросы:

SQL Скопировать код WITH RepeatedValuesCTE (Значение, Частота) AS ( SELECT Значение, COUNT(*) FROM Таблица GROUP BY Значение HAVING COUNT(*) > 1 ) /* Внимательно изучаем результаты */ SELECT * FROM RepeatedValuesCTE;

CTE формирует временный результат запроса, делая его более читаемым и ясным.

Используем оконные функции

Оконные функции дают возможность применять COUNT() с OVER и PARTITION BY для детального подсчета по группам:

SQL Скопировать код SELECT LastName, COUNT(*) OVER (PARTITION BY LastName) AS CountOf FROM Employees WHERE COUNT(*) OVER (PARTITION BY LastName) > 2;

Улучшаем понятность с помощью псевдонимов

Для упрощения чтения и предотвращения путаницы, присваивайте столбцам псевдонимы, особенно в сложных запросах, содержащих подзапросы.

Используем ORDER BY

Добавьте ORDER BY к COUNT(*) , чтобы результаты были отсортированы в порядке убывания частоты:

SQL Скопировать код SELECT столбец, COUNT(*) AS CountOf FROM таблица GROUP BY столбец HAVING COUNT(*) > 1 ORDER BY CountOf DESC;

С гладкостью работаем с оператором IN

Для фильтрации на основе результатов подзапроса используйте оператор IN :

SQL Скопировать код /* Применим оператор IN */ SELECT * FROM таблица WHERE столбец IN ( SELECT столбец FROM таблица GROUP BY столбец HAVING COUNT(*) > 1 );

Такой подход помогает избежать скрытых проблем с производительностью при вложенных запросах.

