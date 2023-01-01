Выборка записей в SQL по повторяющимся значениям: COUNT()
Быстрый ответ
Благодаря командам
GROUP BY и
HAVING COUNT(*) > 1 вы имеете возможность выявить повторяющиеся значения в таблицах:
SELECT столбец, COUNT(*)
FROM таблица
GROUP BY столбец
HAVING COUNT(*) > 1;
Вставьте вместо
столбец и
таблица названия требуемого вам поля и таблицы соответственно. Это позволит сформировать список повторяющихся значений с учетом их количества.
Подробное разъяснение: разгадываем загадку дубликатов
Ключевые элементы SQL: применение GROUP BY и COUNT
Для группировки строк по идентичным значениям воспользуйтесь
GROUP BY. Чтобы подсчитать частоту, с которой они встречаются, добавьте функцию
COUNT().
Обеспечиваем эффективность: концентрируемся на важных столбцах
Выбирате именно те столбцы, которые вам нужны, используя
SELECT specific_columns, вместо
SELECT *. Такой подход даст возможность улучшить производительность, ограничиваясь лишь необходимыми данными.
Уточняем информацию с помощью подзапросов
Подзапросы — это изящный метод фильтрации данных. Например, чтобы определить, какие
LastName встречаются три и более раз, можно выполнить следующий запрос:
/* Определим, какие фамилии нас интересуют */
SELECT LastName, COUNT(LastName) AS CountOf
FROM Employees
GROUP BY LastName
HAVING COUNT(LastName) > 2;
Визуализация
Представьте, что вам нужно найти повторения среди набора яблок (🧺): [🍏, 🍏, 🍎, 🍎, 🍎, 🍐, 🍐, 🍊].
Вам необходимы дубликаты (🔎):
🔍 Осмотр: [🍏🍏, 🍎🍎🍎, 🍐🍐].
Вы нашли повторяющиеся яблоки:
🍏🍏: "Близнецы", 🍎🍎🍎: "Тройняшки".
SQL-запрос выявляет значения, которые "предпочитают компанию" (🤝):
SELECT значение
FROM таблица
GROUP BY значение
HAVING COUNT(*) > 1;
COUNT>1 указывает на сгруппированные значения:
🔢 Сгруппированные значения: [🍏🍏, 🍎🍎🍎, 🍐🍐].
Секрет визуализации: Нам требуется отобрать не просто яблоки, а те, которые имеют сородичей в нашем саду.
Повышаем уровень профессионализма: продвинутые техники SQL
Разбиваем текст на параграфы с помощью CTE
Общие табличные выражения (CTE) помогают структурировать сложные запросы:
WITH RepeatedValuesCTE (Значение, Частота) AS (
SELECT Значение, COUNT(*)
FROM Таблица
GROUP BY Значение
HAVING COUNT(*) > 1
)
/* Внимательно изучаем результаты */
SELECT *
FROM RepeatedValuesCTE;
CTE формирует временный результат запроса, делая его более читаемым и ясным.
Используем оконные функции
Оконные функции дают возможность применять
COUNT() с
OVER и
PARTITION BY для детального подсчета по группам:
SELECT LastName,
COUNT(*) OVER (PARTITION BY LastName) AS CountOf
FROM Employees
WHERE COUNT(*) OVER (PARTITION BY LastName) > 2;
Улучшаем понятность с помощью псевдонимов
Для упрощения чтения и предотвращения путаницы, присваивайте столбцам псевдонимы, особенно в сложных запросах, содержащих подзапросы.
Используем ORDER BY
Добавьте
ORDER BY к
COUNT(*), чтобы результаты были отсортированы в порядке убывания частоты:
SELECT столбец, COUNT(*) AS CountOf
FROM таблица
GROUP BY столбец
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY CountOf DESC;
С гладкостью работаем с оператором IN
Для фильтрации на основе результатов подзапроса используйте оператор
IN:
/* Применим оператор IN */
SELECT *
FROM таблица
WHERE столбец IN (
SELECT столбец
FROM таблица
GROUP BY столбец
HAVING COUNT(*) > 1
);
Такой подход помогает избежать скрытых проблем с производительностью при вложенных запросах.
