Выборка записей текущего месяца в SQL: работа с timestamp

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Чтобы выделить записи текущего месяца как профессионал, воспользуйтесь следующим запросом:

SQL

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_даты >= DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-01')
AND ваш_столбец_даты < DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-01') + INTERVAL 1 MONTH;

Этот запрос выбирает записи, даты которых попадают в интервал между первым днем текущего месяца и первым днем следующего месяца – это ровно то, что вам нужно.

Дьявол кроется в деталях

Обратите внимание на типы данных ваших временных столбцов и не забывайте про функции MONTH() и YEAR(). Наш подход с использованием DATE_FORMAT и NOW создаёт динамический интервал для текущего месяца и подходит для большинства конфигураций MySQL.

Если ваша таблица содержит временные метки в формате UNIX, воспользуйтесь функцией FROM_UNIXTIME():

SQL

WHERE FROM_UNIXTIME(ваш_unix_столбец_времени) >= ...

Не забудьте сделать бэкап данных перед внесением значительных изменений. Наш запрос безопасен, но его расширение до UPDATE или DELETE может вызвать нежелательные последствия.

Этот запрос можно модифицировать для работы с другими таблицами или добавления дополнительных условий к WHERE.

Прежде всего убедитесь, что у вас есть права доступа для выполнения таких операций на сервере.

Берегите свою базу данных

Настройки вашей базы данных могут требовать особенных запросов. Некоторые системы работают с DATE или TIMESTAMP, в то время как другие хранят даты в формате VARCHAR. Уточните типы данных в ваших столбцах и при необходимости используйте CAST(ваш_столбец_даты AS DATE).

Визуализация

Представьте себе, что записи в вашей таблице – это дни в календаре месяца:

Markdown

🗓️ Текущий Месяц: Апрель

| Неделя | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
| ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1      |    |    |    |  1🔍|  2🔍|  3🔍|  4🔍|
| 2      |  5🔍|  6🔍|  7🔍|  8🔍|  9🔍| 10🔍| 11🔍|
| 3      | 12🔍| 13🔍| 14🔍| 15🔍| 16🔍| 17🔍| 18🔍|
| 4      | 19🔍| 20🔍| 21🔍| 22🔍| 23🔍| 24🔍| 25🔍|
| 5      | 26🔍| 27🔍| 28🔍| 29🔍| 30🔍|    |    |

Записи, отмеченные иконкой 🔍, находятся в пределах текущего месяца. С помощью вашего SQL-запроса вы можете получить их, словно перелистывая страницы календаря.

Дополнительные аспекты, которые нужно учесть

Временнáя зона

В случае несовпадения временных зон сервера используйте функцию CONVERT_TZ() для корректного отображения времени:

SQL

WHERE CONVERT_TZ(ваш_столбец_даты, 'UTC', 'Ваша_Временная_Зона') >= ...

Советы по ускорению запросов

Чтобы ускорить выполнение запросов, создайте индекс по вашемустолбцудаты. Это значительно сократит время выполнения запросов на больших объемах данных.

Особенности високосного года

При работе с датами в районе февраля не забывайте о високосных годах. Наш запрос с INTERVAL 1 MONTH автоматически учитывает эту особенность.

Полезные материалы

  1. Работа с датами в SQL – официальная документация – объяснение функций дат и времени для SQL Server.
  2. Документация PostgreSQL по функциям даты/времени – примеры функций PostgreSQL для работы с датами.
  3. Функции даты и времени в SQLite – руководство по функциям работы с датой и временем в SQLite.
  4. Техники оптимизации запросов в SQL Server: советы и рекомендации – секреты оптимизации запросов по датам.
  5. Справочник MySQL 8.0 по функциям даты и времени – руководство по функциям работы с датой и временем в MySQL 8.0.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

